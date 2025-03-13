×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarFulya Soybaş
Fulya Soybaş
Fulya Soybaş
Fulya SoybaşYazarın Tüm Yazıları

Afrika’dan çöl tozu geliyor

#Çöl#Dünya Sağlık Örgütü#DSÖ

138 ülkedeki, 40 bin hava kalitesi izleme istasyonu verilerini analiz eden ve dünya genelindeki hava kirliliği oranlarını inceleyen IQAir’in 2024 Dünya Hava Kalitesi Raporu dün açıklandı. Rapora göre, hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 5 ülke; Çad, Kongo, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan. Türkiye’de ise hava kirliliği 15.3 ortalaması ile kanser, Alzheimer gibi pek çok hastalığa neden olan PM 2.5 seviyelerinde. Dünya listesinde “en sağlıksız hava” kategorisinde 67., Avrupa’da ise 6. sıradayız. Yetmezmiş gibi bugün itibarıyla tüm yurtta hava sıcaklıkları da pazartesiye kadar 4 ile 8 derece arasında artacak. Dahası Afrika’dan Sahra Çölü’nden gelen ve şu an Güney ve Doğu Avrupa’da hâkim olan çöl tozları, 1 hafta boyunca Türkiye’de de etkisini gösterecek, nefes almak zorlaşacak. Peki ne yapmalı? İşte yanıtı.

Haberin Devamı

BİR HAFTA BOYUNCA ÇÖL TOZU ETKİSİ ALTINDA OLACAĞIZ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye’nin dünden itibaren 1 hafta boyunca Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisi altında kalacağını belirterek, “Dramatik düzeyde olmayacak belki ama bir farkındalığımızın olması önemli. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren tüm yurtta 4 ile 8 derece arasında artacak. Bahar aylarında bu tip, soğuk havanın sıcak hava ile yer değiştirdiği durumlarda, bazen Arap Yarımadası bazen Afrika ve Sahra Çölü üzerinden havalanan çöl tozları, güçlü, ekvatoral rüzgârlarla beraber Türkiye ve Avrupa’ya kadar taşınır. Yine bir benzerini yaşayacağız. Ki zaten şu anda Güney ve Doğu Avrupa’da etkisi hissediliyor. Yüksek basınç sistemleri ve rüzgâr akımlarıyla taşınan bu tozlar, şüphesiz hava kalitesinde de değişimlere yol açar. Geçtiğimiz hafta Suriye üzerinden gelen toz bulutu Güneydoğu ve Doğu Akdeniz’de 3-4 gün etkili olmuş, Diyarbakır, Mardin, Batman’da hayat durmuştu” diyor.

Haberin Devamı

Afrika’dan çöl tozu geliyor

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI OLANLAR DİKKAT!

Sayısal hava tahmin modellerine göre, İstanbul’da da bir hafta gibi çöl tozunun etkili olacağını belirten Prof. Dr. Toros, şöyle devam ediyor: “Yani çöl tozlarını araç üzerleri ve yüzeylerde görmek mümkün. Bazen de güneşin doğumu ve batışında havanın turuncu- kırmızı tonlara bürünmesine neden olur. Bu, romantik gibi gözükse de aslında sağlık açısından dikkatli olunmalı. Çöl tozları, özellikle astım ve bronşit gibi solunum yolu, kronik rahatsızlıkları ve alerjileri olanlar ile yaşlılar ve çocukları olumsuz etkileyebilir.

Afrika’dan çöl tozu geliyor

Dolayısıyla bu zaman zarfı içinde dışarıda uzun süre vakit geçirilmesini tavsiye etmem. Dış aktivitelerin azaltılmasında fayda var. Çıkılacaksa da belki maske takılması fayda getirebilir. Bir de Asya ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin havası nispeten sağlıklı gibi görünse de havanın kalitesini kontrol etmeyi bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye göre belirlenen değerler şöyle:

Haberin Devamı

- 0 ile 50 arası: Temiz (yeşil)

- 51 ile 100 arası: Orta (sarı)

- 101 ile 150 arası: Hassas (turuncu)

- 151 ile 200 arası: Sağlıksız (kırmızı)

- 201 ile 300 arası: Kötü (mor)

- 301 ile 500 arası: Tehlikeli (bordo)

105 SAATLE İSTANBUL ZİRVEDE: TRAFİK DEMEK HAVA KİRLİLİĞİ DE DEMEK

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı, Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ü de aradım. “Bu hafta sonu özellikle sıcaklıklarda ciddi bir artış olacak. Çöl tozu taşımı durumunu da zaten her bahar yaşıyoruz. Bu sefer ne kadar etkili olur? Çok etkili olacağını sanmıyorum ama yine de cumaya kadar bekleyip, değerleri görmekte fayda var. Şu an bize değil İtalya’ya yoğun bir çöl tozu taşımı görünüyor” diyor. “Ama” ile şu parantezi açıyor:

Haberin Devamı

“Türkiye’nin hava kalitesi, bu ve benzeri doğa olayları, iklim değişikliği, en çok da sanayileşme ve trafik yoğunluğu etkisi ile her geçen gün azalmakta. Şu an bakanlığımızın sitesini kontrol ediyorum ve görüyorum ki neredeyse tüm şehirlerimizin havası ‘kirli.’ 14.30 itibari ile Ankara Ostim’in havası (bordo) ‘insan sağlığını tehdit eden’ (PM 10) boyuta ulaşmış. İstanbul’un Göztepe, Ataşehir bölgesi de her zaman (240 ile kötü- mor renk) kirlidir. Kocaeli- İzmit bölgesi de alarm veriyor. Yani demem şu ki sadece çöl tozu olduğunda değil, bu konu her zaman gündemde olmalı, farkındalığı arttırmalıyız. Özellikle İstanbul... Küresel Trafik Puan Tablosunda zirveye yerleşti. Trafikte kaybedilen süre 105 saat, dünyanın ünlü metropolleri bile geride kaldı. Bu da demek oluyor ki araçların egzozlarından anormal derecede zehir salınıyor, ki bu da kronik hastalıkları olanlar ve çocuklar için ciddi sağlık sorunları demek.”

Haberin Devamı

Afrika’dan çöl tozu geliyor

HAVASI EN KİRLİ İLİMİZ DÜZCE EN TEMİZ İSE KIRŞEHİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yıllık ortalama PM 2.5 seviyelerinin metreküp başına 5 mikrogram altında olması gerektiğini duyurmuştu. Zira çapı 2.5 mikrometreden küçük, ince partikül maddeler akciğer kanseri, astım gibi solunum yolu hastalıkları ile Alzheimer başta pek çok hastalığa neden olmakta. Dünya Hava Kalitesi Raporuna göre ise Türkiye’nin, PM 2.5 ortalaması 15.3. Yani DSÖ kılavuz değerinin yaklaşık 3 katı. Bu da Türkiye’de hava kalitesinin belirlenen değerden 3 kat fazla “sağlıksız” olduğu anlamına geliyor.

Afrika’dan çöl tozu geliyor

Rapora göre havası en kirli ilimiz Düzce (turuncu- hassas kategorisinde.) Düzce, dünya genelindeki en kirli ilk 10 bin kent arasında 660. sırada. Düzce’yi, Eskişehir, Aydın, Gaziantep ve Bilecik takip ediyor.

Haberin Devamı

Rapora göre temiz hava soluyabildiğimiz illerin başında ise (sarı- orta kategorisinde) Kırşehir geliyor. Onu, Karabük, Sivas, Çorum ve İzmir
takip ediyor.

- “sim.csb.gov.tr” ya da “iqair.com/turkey” internet adresinden yaşadığınız ilin havasını siz de kontrol edebilirsiniz.

#Çöl#Dünya Sağlık Örgütü#DSÖ
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Erdoğan ihtiyatlı AK Parti iyimser

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

İyimser olmak için yedi neden

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Bir solukta Yaşar Kemal

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Anlaşma önemli uygulama daha da önemli... O imzanın perde…

 HANDE FIRAT
HANDE FIRAT

Doğum yardımı değişiyor... 3 çocuklu anneye 395 bin TL…

 NOYAN DOĞAN
NOYAN DOĞAN
TÜM YAZARLARIMIZ