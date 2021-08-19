'Afgan' kadının adı yok

BELEDİYELERİN GÖREVİ PROFESYONEL LİGDE TAKIM KURMAK DEĞİL
TÜRK A Milli Futbol Takımı’nın psikolojik danışmanlığını yapan, TFF bünyesinde “Genç sporcularda karakter gelişimi” ve “Psikolojik performans danışmanlığı” programlarını da yöneten Psikolog, Prof. Dr. Acar Baltaş ‘çocuk’ gelin kavramının olduğu, neredeyse her hafta bir genç kadının katledildiği bir ortamda çözümü gençlerin spora yönlendirilmesinde görüyor. Prof. Dr. Baltaş, gençlerin hayat deneyimi kazanması ve içlerindeki ‘kaotik’ enerjinin anlamlı bir amaca yönelmesinin ancak spor ile mümkün olduğunu belirterek, “Ailelere olduğu kadar yerel yönetimlere de önemli görevler düşmekte. Mahalle aralarında, köylerde sıkışıp kalan gençlere belediyeler aracılığı ile ulaşılabilir. Belediyelerin görevi profesyonel liglerde takım kurup oynatmak değildir! Bu lafım ile Başakşehir’i kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Alt kümelerde de birçok belediye takımı var. Belediyelerin görevi, spor alanları yaratmak ve buralara eğitimli hocalar koymak, gençlere ama özellikle genç kızlarımıza ulaşmak, bu faaliyetleri organize etmektir, ki bu gençler işte o zaman birer şampiyon, iyi birer sporcu olmaktan da öte kazanacakları becerilerle önce iyi vatandaş, iyi insan olurlar” diyor.
DESTEK GEREK
SPOR medyasında ‘Yetenekli kuşak’ inancının hâkim olduğunu ancak bu inancın temelsiz olduğunu belirten Prof. Dr. Baltaş ‘Hangi yetenekli kuşak bu?’ diye soruyor, şöyle de devam ediyor: “Bunun kuşak ile alakası yok! Bizde kapasite var ama kullanan yok. Türkiye maalesef bilime-spora sırtına dönmüş durumda. Kadınlarla ilişki de bunun bir parçası. Kadını eve kapatıyor, kapasitesinden faydalanmıyor, ‘Yapamaz, edemez’ diyoruz. İmkân verilen genç kadınlarımızın neler başardığına bir bakın. Onların olimpiyatlarda aldığı bu dereceler başka kız çocuklarını da motive edecektir. Tüm bunlar yeni nesli harekete geçirecek, bakış açısını da değiştirecektir. Tek gereken ise biraz destek!”
FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANMALI
TÜM EKİPLERE MİNNETTARIZ
YANGIN felaketinin belki de en öne çıkan isimlerinden biri Şahan Gökbakar. Bir haftadır, bölgedeki tüm ekiplerle koordineli bir çalışma yürütüyor, canlı yayınlar yapıyor. Hatta yaptığı paylaşımların ardından bölgeye üç helikopter gitti. Geçen gece ise yine hayli zorluydu. Delikli yol koyundaki söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan Gökbakar, “Tüm gece bizimle olan donanmamıza, cesur askerlerine, sahil güvenlik komutanlığına ve tüm ekiplere minnettarız” mesajı veriyor.
BURADA OLMAK İSTEDİM
‘DERDİ evini korumak’ diyenlere ise sosyal medya hesabından şu cevabı veriyor: “Yangın çıktığında eşimle İstanbul’daydık. Eşime, burada olmak istediğimi söyledim. Bin adet yangın söndürücü getirdim, dağıttım. Kendi evimin etrafında yangını söndürecek su pompaları aldım. Evim yangın tehlikesi taşımıyor, gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim.” Küçük bir hatırlatma, Şahan Gökbakar’ın oynadığı Recep İvedik film serisi izlenme ve hasılat rekorları kırmış, 6 filmden 350 milyona yakın gelir elde etmişti. O nedenle evi üzerinden yapılan eleştiriler bana anlamsız geliyor.
Allah korusun ama evi yansa yerine aynısından en az 5 tane yaptıracak gücü var sanki...
BU MEMLEKET BİZİM
TÜRKİYE
STATÜSÜNÜ KORUMAK İÇİN GENÇ KIZI KATLEDEN BİR SAPIK ADLİ Tıp Uzmanı, Prof. Dr. Nevzat Alkan gerçekçi bir analiz için önce durumun fotoğrafını çekerek, vahşi cinayeti kendi penceresinden şöyle yorumluyor: “Katil zanlısı 48 yaşında, boşanmış, nazik, parası var, iyi giyimli, iyi eğitimli bir mühendis. Genç kıza bir abi gibi yaklaşıyor, ki ifadesinde iş teklif ettiğini söylüyor. Anlayacağınız maktulle güven ilişkisi kuruyor. Azra ise hem çalışıyor hem okuyor. Belli ki ihtiyacı var! Ailesinden ayrı, ablası ile yaşıyor. Üstüne bir de koronavirüse yakalanıyor, ablası ile tartışmış, kalacak yeri yok! Yardım için daha yeni tanıştığı ve sosyal statüsü, görünüşü sebebiyle ‘iyi’ bir insan olduğunu düşündüğü katil zanlısını arıyor, oysa nereden bilecek adam cani bir sapık! Yardım bahanesi ile götürdüğü evinde genç kıza ya cinsel saldırıda bulunuyor ya da teşebbüs ediyor, tüm bu detaylar adli tıp incelemesinde ortaya çıkar, kızdan beklemediği bir direnç gelince de kızın boğazına yapışıp, öldürüyor. Bu adam sapık! Bu adam cani! Onun dışında, ‘Yok, kızın adını vücuduna yazmış’ falan... Kulaktan kulağa yayılan diğer her şey bana göre hikâye! Romantikleştirme çabası.”
SİCİL KAYGISI
“BU adam bir seri katil falan olsa bu yaşına kadar mutlaka bir ‘uyarı’ verirdi! Araştırdığım kadarı ile sicili temiz. O an kuvvetle muhtemel, ‘Bu kız gider beni şikâyet eder, statüm yerle bir olur, işim bozulur... Öldüreyim, ortadan da kaldırayım’ gibi düşünerek genç kızı yok etmek amacı ile canice ve soğukkanlı hislerle bu cinayeti işledi. Katil zanlısının portresi Münevver Karabulut cinayetini işleyen Cem Garipoğlu’ndan mesela çok uzak! Garipoğlu da son derece aklı başında, munis, iyi huylu bir delikanlıya benziyordu. İlk bakışta katil zanlısı ile benzer özellikler gösterdiğini söylemek mümkün ancak Garipoğlu’nda dışa vurulmamış anti-sosyal kişilik özellikleri sözkonusuydu. Kendi iç dünyasında devam ettirdiği yoğunlaşmış agresyonu, çıkmaz yolda olduğunu anlayınca ortaya çıkardı. Ve orada bir ilişki vardı. Burada bir ilişki yok. Tamamen sapık bir adamın çaresiz bir genç kızdan faydalanmaya çalışması ve sonrasında, hele de Azra, ‘Şikâyet edeceğim, rezil edeceğim seni’ dediyse, parçalayarak yok etme çabası var. Bu kişinin patolojik düzeyde bir manyaklığı olsaydı bugüne kadar mutlaka ipuçlarını verirdi. Sapıkça, cinsel dürtülerle bir hamle yaptı... Kız direndi... ‘Cinsel saldırı şikâyeti olur da kepaze olurum’ diye de öldürüp, ortadan kaldırdı. Burada sıkıntı genç kızın böyle muhtaç bir durumda kalması!”
İDAM TARTIŞMASI
PROF. Dr. Nevzat Alkan konuşmamız sırasında çokça tartışılan bir konunun da fitilini ateşliyor. İdam! Prof. Dr. Alkan “Bir sağlıkçı olarak hem istismara yol açacağını düşündüğümden hem de ‘Etkili ceza ver, idama gerek yok!’ bakış açısına sahip olduğum için idama kesinlikle karşıydım. Bugüne kadar... Ama şimdi bu katil zanlısının da diğerleri gibi ağırlaştırılmış müebbet alıp, 10-15 sene sonra çıkacağını biliyorum. Böyle bir sistemde, kadın cinayetleri ve çocuğa cinsel istismar davalarında, idam konusu ciddiyetle tartışılmalı!” diyor.
ORMANLARIN YASINI TUTUYORUZ
PSİKİYATRİST İlker Küçükparlak ülkece yas hali içinde olduğumuzu belirterek, örneklendiriyor: “Belki daha önce hiç Marmaris, Bodrum tarafına gitmedik. O ormanları görmedik. Orada yaşamıyoruz. Ama o kaybın yasını beraber yaşıyoruz. Bu size öyle gelmese de benim penceremden aslında hayırlı bir durum. Çünkü bir toplumu tanımlarken ortak yas tutup, tutamadığına bakarız. Ve biz belki de uzun zaman sonra ilk kez ortak yas tutuyoruz. Bu birlikteliğe işaret. Bakın mesela, sportif başarılardan bahsettiniz. Maalesef orada ortak bir sevinç göremiyorum. ‘Bu sporcu neyi temsil ediyor?’ ya da ‘Bu sporcudan, ideolojik-kültürel düzlemde, temsil ettiğim grup adına bir başarı devşirebilir miyim?’ gibi kaygılar, tereddütler, söylemler hâkim. ‘Biz’ duygusundan uzak. Orman yangınları ile alakalı ise ‘Bu durum benimle alakalı değil’ diyen yok. Tüm ülkenin içi yanıyor. Bu durum ne kadar acı da olsa toplumsal düzeyde ortak bir ulusallığın varlığına işaret ediyor ki kutuplaşmanın hızlıca derinleştiği bir ortamda, bir kaybın ‘ortak’ acı yaratması hiç de kötü değil aslında. Elbette bu acıyı yaşamak herkesin hayatı sadece bu üzüntüden müteşekkil olacak, ‘Başka bir duyguya yer yok’ demek de değildir.”
YANINIZDAYIZ
Peki, bu ‘yetememe/yetişememe’ duygusu ile nasıl baş edeceğiz? Psikiyatrist Küçükparlak sorumu taziye ziyaretlerindeki duygu karışıklıklarından örneklerle açıklıyor: “Kişi ne diyeceğini bilemez, ‘Ne söylesem boş’ diye düşünür, ‘Ne işe yaracağım ki? Bu acıyı dindirebilecek miyim? Burada işim ne?’ gibi bir sorgulamalara düşebilir ya... Burada yaşanılan da benzer aslında. Acıyı geçirmese de o acıya eşlik etmenin, yan yana olmanın güç verdiği bilinmelidir. Bu durum çok kıymetlidir. Elbette elimizde bir zaman makinası yok! Ormanları yanmamış, insanları, canlıları ölmemiş var saymak mümkün değildir. Ancak ‘Karınca hac yolunda’ misali... Gücümüz her şeyi iyi etmeye yetmeyecek olsa bile elimizden geleni yapmak önemlidir. Meseleyi bir de bu açıdan düşünmekte fayda var.”
UMUDUNU ASLA KAYBETME
ÇOCUK ve genç psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri’de aynı görüşte, ‘Şu an yas içindeyiz’ diyor ve nedenini de şöyle özetliyor: “Dünyanın ortak mirası doğamızı, canlıları ve insanlarımızı kaybettik. Evimizden birini, anne-baba ya da en yakınımızı kaybetmişiz gibi hissetmemiz normal. Bunun öncesi de var; pandemi, ekonomik zorluklar, müsilaj, deprem, sel felaketi... Az önce genç bir kadın, Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan acı haber geldi. Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiğini öğrendik. Tüm bunlar, her kayıpta olduğu gibi, yas reaksiyonu başlattı ve her yasın depresyon, umutsuzluk, kaygı, suçluluk, öfke, yalnızlık gibi duygusal-ağlama, tükenmişlik, geri çekilme gibi davranışsal-yaşanılan olayı sürekli düşünmek, çaresizlik düşünceleri, konsantrasyon güçlüğü gibi bilişsel tepkiler getirmesi doğal. Ancak kendimizi bu üzüntü içerisinde kaybetmenin de bir manası yok! Bu yasın ne kendimize ne de duruma bir çaresi var.”
HAYAT DEVAM EDİYOR
HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı maçın hemen ardından, galibiyetin getirdiği coşkuyla aradım. Üstündağ Çin’in 1984 Los Angeles, 2004 Atina, 2016 Rio Olimpiyatları şampiyonu olduğu hatırlatması yaparak giriyor söze, şöyle de devam ediyor: “Çin, otoritelerin favorisiydi. Onlar da favori olmak için ellerinden geleni yaptılar ve favori oyuncularını, başka ülkelere kaptırmamak adına, son 2 yıldır ülke dışına bile göndermediler. İşte, A Milli Kadın Voleybol takımımız böyle organize bir takımı yendi. İyi bir başlangıç bizim için hayli önemliydi. İnşallah devamı gelir. Zor bir gruptayız. İtalya, ABD, hemen ardından Rusya ve son maç Arjantin. İtalya ve Amerika maçlarından gelecek bir galibiyetle, olimpiyatları 1 ya da 2.likle bitiririz diye düşünüyorum.”
‘GELECEĞİN YILDIZLARI’
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde Japonya’yı yenerek dünya üçüncüsü oldu. Takımın tarihinde Avrupa ikinciliği, üçüncülüğü, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu gibi pek çok başarı da var. Peki, başarının sırrı ne? Üstündağ’a göre başarının sırrı oyuncuların kalitesi, takım çalışması ve alt yapı yatırımlarında saklı. Şöyle anlatıyor: “Avrupa’da örnek gösterilen projelerimiz var. 2013 yılında kurulan ve bir voleybol okulu organizasyonu olan Fabrika Voleybol onlardan biri. 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen bu proje ile İzmir’den Kahramanmaraş’a, Tunceli’den Giresun’a kadar Türkiye’nin 35 farklı noktasında okul açtık. Buradan çıkan yetenekli oyuncuları kulüplerimize servis ediyoruz. Buna ek olarak Ankara TVF Spor Lisemizde 350’den fazla öğrencimiz var, 200’den fazlası yatılı öğrenciler. Karşılıksız burs imkânları sağladık. Eğitim almalarını, bir yandan da iyi birer sporcu olmalarını istiyoruz. Ülke çapında 100’den fazla gözlemci ekibimiz mevcut. Türkiye’nin dört bir yanından yetenekli çocukları topluyoruz. Anlayacağınız hiçbir başarı tesadüf değil! Uzun vadeli, sabırlı ve sistemli çalışmanın bir ürünü.”
BİZİM KIZLAR ‘HAVAYA GİRMEZ’
Spor
HER ŞEYİ NETLEŞTİRMEK GEREKLİ
Astrolog Aygül Aydın: “Son 6 aydır kariyer ve iş hayatımızda yaşadığımız esaretin çözüleceğini anlatan bir dolunay. ‘Ama’ tüm bu çözülmeler bir çırpıda olmayacak. 22 Ağustos’ta Kova burcunda, bunun devamı niteliğinde bir dolunay daha var. İşte o zaman her şey tam çözüme kavuşacak. Bu dolunay ile daha çok hayatlarımızla alakalı konularda farkındalıklar yaşayacağız. Mesela ‘Daha fazla bu şekilde çalışmak istemiyorum’, ‘Daha fazla bu kişi ile yaşamak istemiyorum’ ya da tam tersi; ‘Hayrıma olan buymuş, iyi ki böyle olmuş’ diyebiliriz. Ne yapmak, nerede, kiminle olmak istediğimiz konusunda bir uyanış! Kova için ‘özgürleşme’ diyoruz ama bir şey olur ve bu istek yarım da kalabilir. Yani karşı taraf da direnç gösterebilir. Tam istifa edip kendi işini kurmaya ya da daha fazla maaş ile iş değiştirmeye karar verdiniz diyelim, patronunuz ‘Bin lira fazla vereceğim, kal’ diyebilir ya da eşiniz ile ayrılmaya karar verdiniz, o der ki ‘Bir daha deneyelim’. Yani durumun sürdürülebilir olmadığını fark etmiş, bir uyanış yaşamış ama bir şekilde o esaretten kurtulamamışsınızdır. Bu dolunayda farkına varmanız gereken tam da bu, özgürleşmek ve kendi zincirlerinizi kırmaktan korkmamanız gerektiği.”
BURÇLARA NE DİYOR
KLİMA TEMİZLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
ACIBADEM Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, sıcaklar ve koronavirüs salgını ile başa çıkmaya çalıştığımız bugünlerde doğru klima kullanımının hayati önem taşıdığını belirterek, “Erken tanı alamayan ve klima hastalığı nedeniyle yoğun bakımda hayatını kaybeden hastalarımız oldu. O nedenle ‘Ne olacak ki?’ deyip geçmemek, dikkatli olmak şart. Benim önem verdiğim konuların başında klima filtrelerinin temizliği geliyor. Gerekli bakım ve dezenfekte uygulanmayan klima sistemlerinde lejyonella ürer. Bu bakteri nehir, göl, sauna, hamam, jakuzi, havuz gibi sulu ve nemli ortamlarda ve klimalarda bulunur, solunum yoluyla bulaşır. Klimaların yılda en az 1 kez özel solüsyonlarla, periyodik bakımı yapılması lazım ki bakteri üretmesin” diyor.
BU bakterinin sigara içenler, kronik rahatsızlıkları olanlar ile organ nakli hastaları gibi özellikle bağışıklığı güçlü olmayan kişilerde ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Okur, şöyle devam ediyor:
LEJYONER HASTALIĞI
“Yaz zatürresi, Lejyoner hastalığı olarak da bilinen hastalık ilk olarak üst solunum yolunda kendini gösteriyor ve tedavi edilmediğinde de akciğere yerleşerek zatürreye sebep olabiliyor. Bu durum, kişiyi komaya kadar götürebilecek süreçlere de yol açabilir. Ateş, halsizlik, eklem ağrısı, geçmeyen kuru öksürük, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı gibi bulgular var ise hemen hekime başvurmalısınız.”
SICAKTAN bunaldınız, eve kendinizi zor attınız. Klimayı açıp, dereceyi bir anda 16-17’lere getirmeyin. Vücut ısısını 50 dereceden bir anda düşürmek kalp krizlerine bile neden olabilir. Dışarıdaki hava ile içerideki havayı dengelemelisiniz. Önce pencereyi açın! Havayı sirküle edin. Sonra camı kapayıp, ortamı klimanın etkisine bırakın. Normal vücut ısısı 22-24 derecedir. Dereceyi bunun altına düşürmeyin.”
YÜZ FELCİNE DİKKAT
SALGINI DURDURABİLMENİN ÇARESİ AŞI OLMAK
İSTANBUL Üniversitesi (Çapa) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İsrail, İngiltere ve ABD gibi vatandaşlarının yüzde 50’sinden fazlasını aşılayarak, kayda değer bir başarı yakalayan ülkelerde bile 4. dalga endişesinin en üst noktada olduğunu belirterek, “Kontrolsüz açılma ve Delta varyantının da etkisiyle İngiltere’de son 24 saatte 40 binden fazla vaka görüldü. Türkiye’de de durum benzer. Vaka sayıları geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 30’luk bir artış ile 8 binin üzerine çıktı, haftaya 10 bini görürüz. Hele de bayramdan sonraki 2. hafta bu sayılar fırlayacak çünkü sahil kesimlerinden gelen görüntüler akıl alır gibi değil! Maske yok. Mesafe yok. 2 doz aşılamada istenen rakamlara henüz ulaşamadık. Ağustos ortası 20 binli rakamları görürsek şaşırmayın. 4. dalga sonbaharı beklemeyecek” diyor.
SALGINA karşı desensibilizasyon yani duyarsızlaşma içinde olduğumuzu kaydeden Prof. Dr. Tükek, şöyle devam ediyor: “Bir kısım hâlâ virüsü yok sayıyor. Bir kısım, ‘Ne olacaksa olsun’ kafasında. Bir kısım aşıya karşı komplo teorileri içinde. Bu bakış açılarıyla bu maç buradan zor döner! 4. dalgaya doğru hızla gidiyoruz, karamsarlık içerisindeyim. Onca emek umarım boşa gitmez. Salgını durdurabilmenin çaresi kurallara uymak ve aşı olmak. Aşı olanlar hasta olsalar da hastalığı çok hafif atlatıyorlar. Aşı olmayanların ise hem kendileri hem de çevresindekiler büyük riskte. İnsanlar aşıyı reddettikçe yeni varyantlar türüyor. Bu yeni varyantlar aşılı, aşısız hepimizi riske sokuyor. Yakın gelecekte aşı zorunluluğu, aşı kartı uygulamaları kaçınılmaz olur ve olmalı. 1 yıl daha kaybedecek lüksümüz yok.”
AŞI OLMAYAN HASTALARIM ÇOK PİŞMANIM DİYOR
ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal özellikle tatil beldelerinden gelen kalabalık görüntüleri için ‘Korkunç!’ diyor, şöyle örnek veriyor: “Vizitem vardı, şimdi oradan çıktım. Gelen her hastama ‘Aşı oldunuz mu?’ diye soruyorum. Hastam ciddi semptomlar gösteriyor, dedi ki ‘Olmadım ve inanın çok pişmanım.’ Daha kötüsü ailesine de bulaştırmış. İyi ki onlar aşılı. Ona şükrediyor çünkü hafif atlatıyorlar. Bayram sabahı, ‘Umarım bu hatamı canımla ödemem’ diyen bir hasta düşünün. Bu neyi gösteriyor. Aşılanma çok önemli, hastalığa karşı elimizdeki tek silah. Şu an maskesiz-mesafesiz ve en önemlisi de aşısız ya da tek doz aşı ile tatilde, köyünde ya da kalabalıklarda dolaşan insanlar birkaç hafta içinde ne halde olacaklarını durup, sorgulasınlar. Metrekareye düşen insan sayısı olması gerekenin 5-6 katı. 4. dalga bağıra bağıra ‘Geliyorum!’ diyor. Vaka sayılarına bakın, şimdiden geçen haftayı ikiye katladı.”
EĞİTİM SEKTEYE UĞRAYACAK
“UZUNCA
YA AŞI YA DA PCR TESTİ ŞART
İnternet fenomeni Kukla Süreya’nın yaratıcısı Ülker Üner Paris’te yaşıyor. Fransa’da alınan ‘Aşı kartı’ kararı ile güvende hissedip hissetmediğini sordum. Üner, “Kesinlikle daha güvende hissediyorum. Kararın geniş kitlelerin sağlığı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayanlar yüzünden hayatın kısıtlanmasını istemiyorum” diyor ve uygulamanın gece kulüplerinde çoktan başladığını anlatıyor: “Gece kulüpleri 9 Temmuz’da aşı ya da test zorunluluğu ile açıldılar. Ertesi gün 6 kişilik bir grup ile gittik. 3 kişi aşılıydık diğer 3 kişi değildi. Biz, QR kodlarımızı okutup- ki QR kod Türkiye’deki HES uygulaması gibi; kodu okutunca nerede, ne zaman aşı olduğunuz, hastalığı geçirip geçirmediğiniz bilgisi çıkıyor- içeri girdik. Aşısı olmayan 3 arkadaşımıza ‘Girecekseniz hızlı PCR testi yaptırmalısınız’ dendi, 15 dakikalık bir test yapıldı. Normalde Fransa’da aşı da test de ücretsiz. Ancak 1 ağustostan itibaren, psikolojik olarak aşıya zorlamak için, kafe, bar, tiyatro girişlerindeki PCR testleri 50 Euro olacak. Her girişte 50 Euro vermek istemeyecekleri için muhtemelen aşı olacaklar.”
KANUN İLE MÜMKÜN
Hukukçu, Dr. Rezan Epözdemir, “Aşı yaptırmayanlar mekanlara girmekten yasaklanabilir mi?” sorusuna anayasanın 17. maddesine atıfta bulunarak yanıt veriyor: “17. madde, ‘Tıbbi zorluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel, tıbbi deneylere tabii tutulamaz’ der. 13. madde ise ‘Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması hakkın özüne dokunmayacak, ölçülülük ilkesi ile demokratik toplum düzeninin gereklilerine uygun şekilde kanun ile sınırlanabilir’ diyor. Dolayısıyla, aşıyı zorunlu tutmak ve/veya aşı olmayanların bir yerlere girip çıkmasını engellemek kişinin seyahat özgürlüğü ve maddi, manevi vücut bütünlüğüne yönelik bir yaptırımdır. Genel düzenleme, idari tasarruf, yönetmelik veya tüzük ile böyle bir karar alınamaz. Kanunla yapılmak zorunda.”
YAPTIRIM UYGULAYAMAZSINIZ
Anayasa hukukçusu, Prof. Dr. Süheyl Batum sorumu soru ile cevaplıyor: ‘Türkiye’de aşı zorunlu mu?’ Nereye varmak istediğine merak ile ‘Hayır’ diyorum, şöyle devam ediyor: “Zorunlu olmayan bir aşıyı yaptırmadığı gerekçesi ile kime, nasıl yasak uygulayacaksınız? Zorunlu tutulmayan bir şeye yaptırım uygulanmaz. Hukuk herkese lazım. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’yla ‘zorunlu’ kılınabileceğini- ki sokağa çıkma yasakları 17 ve 71. maddeler gerekçe gösterilerek alınmıştı- söylüyorlar. Hayır, bu doğru değil! Açın bakın! Kanun ‘kolera, tifüs’ diyor. Böyle bir pandemiden söz etmiyor. ‘Aman efendim şimdi pandemi var’ ya da ‘İnsan sağlığı mı önemli hukuk mu?’ denilerek konu hukuksuzluğa taşınamaz.”
AŞI OLMAYANA ÖZEL BÖLÜM
REZERVASYONUNUZ YOKSA GELMEYİN
‘AY, bir daha gelmem, ne bu trafik’ diyen de orada, ‘Susuzluk var’ diyen de ‘Ne biçim hesap ödedik’ diyerek sosyal medyadan veryansın edip ertesi gün yine aynı mekâna giden de... ‘Herkes’ Bodrum’da. Belki de asıl sorulması gereken soru şu: Neden bu kadar popüler? Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu soruma “Bodrum’un bir adı var. Bu yıllardır böyle. Bunu bir cebine koy. Tabii bir de bu yıl İstanbul’un en iyi, en tanınmış mekânları da Bodrum’a indi. Gelen yerli turist ise Ankara, İstanbul, İzmir ağırlıklı. Bu mekânları biliyor, yabancılık çekmeyeceğini, rezervasyonda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor” yanıtını veriyor. Bir de uyarısı var: “Rezervasyon yaptırmadan, ‘Nasıl olsa yer bulurum’ düşüncesiyle sakın gelmeyin.”
Bayramda böyle bir kalabalık beklediklerini, hazırlıklarını da bu kalabalığa göre yaptıklarını belirten Karcılıoğlu pazartesi itibarıyla pansiyonlar, butik ve her şey dahil otellerde 1 haftalık yer bulmanın imkânsız olduğunu belirterek, “Bodrum’da bu kalabalıkta, hayatta kalmak gerçekten çok zor. Salgın ile boğuşan esnaf ve turizmci açısından şüphesiz bu ilgi harika ama endişem sonrası. Sanki salgın hiç yokmuş gibi davranıyor tatilci. Ne maske ne mesafe. Bu tatil bitecek, umarım ki insanlar eve Delta varyantı götürmez ve geride kalan bizler de zor bir kış geçirmeyiz. Suçu yabancı turiste atmayalım! Bodrum ve hatta Güney Ege’de 200-300 bin kadar, hayli az sayıda yabancı turist var” diyor.
‘KAZIKÇI’ DEĞİLİZ
Peki ya fiyatlar? Sosyal medyada elden ele dolaşan 26 bin liralık bir adisyon dudak uçuklatmıştı! Karcılıoğlu, Bodrum’da farklı sosyal statü ve ekonomik sınıftan herkesin rahatlıkla tatil yapabileceğini, her çeşit fiyat ve konaklama tercihinin birbirine yakın dağılım gösterdiğini belirterek, şöyle devam ediyor: “Mekânların kapısında, oturduğunuzda önünüze gelen menülerde fiyatlar yazıyor. Bakıp, inceleyin! Çok lüks ve pahalı mekânlar elbette var ve Bodrum çok ucuz bir yer de değil, doğru ama uygun yerler de mevcut. Şu bahsedilen hesaba baktım. Jet sosyeteyi ağırlayan bir mekân. En pahalı içkiler içilmiş, yemekler yenmiş. Keşke adisyona ‘6 kişi tüm gün yeme-içme bin lira, 6 kişi tüm gün etrafa hava atma 25 bin lira’ diye not düşselerdi. Hava atmak için sosyal medyaya yüklenen bu ve benzeri hesaplar yüzünden tatilci Bodrum esnafını affedersiniz, ‘kazıkçı’ sanıyor.”
HEM GÜNEŞE HEM KREMLERE DİKKAT
DR. CEM Hamidi güneşin altında, elde bir kitap, dalgaları dinlemenin şüphesiz her insanın ruhunu dinlendirdiğini hele de pandemi ile eve kapanan birçok insana bu ritüelin terapi gibi geldiğini söylüyor. Ancak dikkat! Ruhumu dinlendireyim derken kanser olmayın. Dr. Hamidi ‘Azı karar çoğu zarar’ diyor, şöyle devam ediyor: “Güneşe fazlaca maruz kalmak yaşlandırıyor, kırışıklıklara, lekelere neden oluyor. Daha önemlisi kansere yol açıyor. Melanom, cilde renk veren melanin pigmentini üreten hücrelerdeki bozukluk sonucu ortaya çıkan cilt kanserinin en ciddi türüdür. Güneşten veya solaryumdan gelen UV ışınlarına maruz kalmak bu riski artırır. Ayrıca, uzun süre ve tekrarlayan güneş ışığına maruz kalındığında özellikle yüz, el üzeri gibi güneşe açık alanlarda kahverengi lekeler oluşur. Bu lekeler cildin yaşlı görünmesine neden olur ve uzun vadeli cilt problemlerine yol açabilir.”
HANGİ KREMİ SEÇMELİ
“EN önemli noktalardan biri kremin içeriği. İçerisindeki etken maddelerine, maddelerin ne işe yaradığına, ürünün ‘cruelty free’ ya da ‘organic’ olup olmadığına mutlaka bakın. Ürünün sadece UVB değil, UVA koruması olması da hayli önemli. Piyasadaki güneş kremlerinde SPF ibaresi görürsünüz, bu UVB’ye karşı koruduğunu gösterir ki bu ürün genellikle derinin üst tabakasını korur. PPD (Persistent Pigment Darkening) ise UVA’ya karşı koruyuculuğu gösterir. İyi bir güneş koruyucu her ikisine karşı da etkin olmalı. Özellikle leke sorunu olan kişiler UVA, UVB korumasına ek, fiziksel filtreli geniş spektrumlu güneş koruyucular tercih etmeli. 2 çeşit güneş kremi var. Bir; kimyasallar (sürer sürmez emilenler.) Hücrelere geçebiliyorlar. Fizikseller (sürünce yoğurt gibi, deride tabaka oluşturanlar) ise ultraviyole ışınlarını yansıtarak, ışınların deriden geçmesini engelliyor. SPF 30 etkili bir güneş kremi yüzde 97 koruma sağlar. SBF değerinin yüksek olması daha iyi koruduğu anlamına gelmez. Güneş kremleri özellikle yaz aylarında 2 saatte bir yenilenmelidir.
PİYASADAN TOPLATILDI
PİYASAYA sürülen bazı ürünlerde, bağımsız bir laboratuvar tarafından yürütülen testler sonucunda, “benzen” maddesine rastlandığı ve söz konusu kimyasalın ürünlerin içine nasıl girdiğinin araştırıldığı açıklandı. Benzen sürekli maruz kalındığında kansere yol açan kimyasal bir madde ve hayli tehlikeli! Aveeno Protect Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense, UltraSheer aerosol güneş kremleri raflardan kaldırıldı.
EVDE KENDİ KORUYUCUNUZU YAPABİLİRSİNİZ
Ben de başka inançlara saygı meselesini ilahiyatçılara, böyle bir saygısızlık karşısında ne hissettikleri ve ne yapılması gerektiğini de Rum ve Ermeni cemaatlerinden tanıdığım isimlere sordum. İşte yanıtlar...
TEPKİ KOYMAK ÇOK ÖNEMLİ
Gazeteci-yazar Sevan Değirmenciyan hükümet yetkililerinin yaşanan vahim olay karşısında en üst perdeden açıklama yapmasının olumlu olduğunu belirterek, “Ak Parti cephesinden Ömer Çelik, Fahrettin Altun açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kilise Vakfı Yönetim Kurulu ile görüşmüş, üzüntülerini iletmiş. Olumlu değerlendirmek gerekir tabii ki. Daha önce yine aynı kilisenin duvarına yazılar yazılmış, önüne çöpler bırakılmıştı hatırlarsanız. Benzer olayların failleri ‘Akli dengesi bozuk’, olaylar da ‘Münferit’ olarak değerlendirilir genelde. Bu durumda da belki ortada bir suç yok, ama bu tarz saygısızlıkların, aşağılamaların göz ardı edilmesi, yapılanın ‘cezasız’ kalması benzer olayların tekrarına neden oluyor. Camilere böyle bir saygısızlık düşünülemezken bile, kiliseler kolayca hedef haline gelebiliyor. O nedenle verilen tepkiler ve hukukun işletilmesi önemli” diyor.
BURASI BİR İBADETHANE
Toplumda Hıristiyanlara ait ibadethanelerin terk edildiği, kullanılmadığı ya da buralarla kimsenin ilgilenmediği gibi bir algı olduğunu söyleyen Değirmenciyan, yaşanan olayların günlük siyasal çekişmelere alet edilmesinin de “hedef şaşırtmak” anlamına geleceğini söylüyor: “Müzik yasaklarını protesto eden bir grup yaptı’ deniyor. Karşı mahalle başka bir şey söylüyor... Ama işte ortada bir gerçek var ki burası bir kilise, ibadethane, tarihi bir mekân. Bu göz ardı edilmemeli. Nasıl biri çıkıp tarihi bir çeşme ya da türbenin üzerinde dans etmiyorsa, gayrimüslim toplumların kutsal mekânlarına da asgari saygının gösterilmesi gerekir. Bir de kilisenin bulunduğu meydanda hep polis bulunur. Maalesef, kilisenin tepesine çıkılmış, ama herhangi bir görevli müdahale etmemiş. Bu, düşündürücü.”
KUTSAL DEĞERLERE YAPILAN BİR KÜSTAHLIK
TÜRK Hadis Kürsüsü profesörü, ilahiyatçı yazar Mustafa Karataş
Peki, DSÖ açıklaması ile ne kastetti? Türkiye’de 3. doz aşılama neden yapılıyor? Kim, hangi aşıyı tercih etmeli? Toplumsal bağışıklık oranlarında hangi noktadayız? 3. doz tartışmasına son noktayı koyduk!
DSÖ NE DEDİ
REUTERS haber ajansına konuşan DSÖ yetkilisi üçüncü doz aşıların gerekli olup olmadığına dair henüz kesin veriler elde edilememekle beraber cesaret verici veriler topladıklarını ve araştırmaların devam ettiğini belirterek, “Mevcut COVID-19 aşılarının korunma süresinin ne kadar olduğu ve ek bir dozunun kimler için yararlı olup olmayacağı konusunda sınırlı veri bulunmakta” açıklaması yaptı.
HER AÇIKLAMANIN KENDİ DİNAMİĞİ VAR
KLİMİK Yönetim Kurulu üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ile 5 soruda ‘3 doz aşı’ bilmecesini ve DSÖ’nün açıklamasını masaya yatırdık.
1) DSÖ bu açıklaması ile ne kastediyor?
“Yapılan her açıklamayı iyi okumak lazım. DSÖ,
Hal böyleyken gazeteyi açıyorum ve yine benzer bir haber: “Ev görünümlü saadet zinciri... 13 bini aşkın kişiden aylık % 10 kâr payı vaadi ile 600 milyon lira para toplayan...” Dolandırıcıların isimleri değişiyor, taktikleri değişmiyor. Ancak anlayamadığım nasıl olup da bu kadar kolay ve sürekli dolandırılabildiğimiz! Sordum.
AKILLANMAK MÜMKÜN DEĞİL
Bazen ‘Para puan kazandınız’ bazen ‘Hesabınızdan terör örgütüne yüksek miktarda para aktarılmış’ denerek yapılan dolandırıcılıklar günümüzde en yaygın olanları, ki dolandırılan kişiler hep ‘cahil’ de değil. Prof. Dr. Canan Karatay, 50 bin dolar, ceza hukukçusu, Prof. Dr. Erdener Yurtcan ise 2015’te 4.5 milyon lira dolandırılmıştı. Klinik psikolog, Davranış Bilimleri Enstitüsü kurucu başkanı Emre Konuk eğitimli kişilerin de dolandırılabileceği, dolandırıcıların korku, kazanma, hırs, dini inanç gibi duyguları körükleyerek mantıklı düşünmeyi devre dışı bıraktığını söylüyor. Evet ama önümüzde de bunca örnek var. Neden akıllanmıyoruz? Konuk “Akıllanmak mümkün değil... Çünkü bu aklın başa gelebileceği bir durum değil. Sosyolojik bir olay. Hele de metropollerin kendi dinamikleri var. Göç var, sosyal kontrol yok, ekonomik sıkıntılar fazla. Bazıları kolay yoldan zengin olma hayali kurar. Bazısı gelecekten kaygılıdır. Aidiyet duygusunun sorgulanması, işsizlik gibi denklemler de etkili. E, tüm bu denklemi dolandırıcı da iyi bilir, karşısındakinin profilini iyi okur, ona göre bir dil oluşturur ve satar” diyor.
CAHİLLİK ETKİSİ HEP VAR
İletişim Bilimci, Akademisyen-yazar Prof. Dr. Uğur Batı yüzüne limon sürerek, görünmez olduğuna inanan ve banka soygunu yapıp yakalanan ‘Limon Adam’ McArthur Wheeler örneğini veriyor ve “Wheeler gibi adamların üstünlük yanılsaması, özgüven zehirlenmesi söz konusuydu. Kifayetsiz ve muhterislerdi ama farkında değillerdi. Çok cahillerdi. Lakin yetersizliklerinin farkında olmadıkları için bir o kadar da cesurlardı. Önce kendilerini ardından diğerlerini ikna etme cesaretine sahipti bu adamlar” diyerek önce dolandırıcıların bir fotoğrafını çekiyor ve şöyle devam ediyor: “Mark Twain’ın bir sözü var: İnsanları kandırmak, kandırılmış olduklarına ikna etmekten daha kolaydır’.”
BİLİNÇALTI DEVREYE GİRİYOR
“İnsan beyni günde yaklaşık iki bin uyarıcı ile karşı karşıyadır. Dışarıdan gelen uyarıcıların kabulü algıyı gerçekleştirir. Ancak bu uyarıcıların sadece çok az bir bölümü beyin tarafından
ESKİ USUL SİSTEMLER DEVRE DIŞI KALMALI
AKLIMDA ‘Boston Dynamics’in robotlarına takla attırdığı bir yüzyılda nasıl oldu da böyle bir ‘arıza’ yaşandı?’ sorusu var. Sonuçta modeli eski diye her yıl cep telefonu yenileyen bir kuşak var artık ve şahsen hangi sektörde hizmet verildiğinden bağımsız, büyük şirketler de böyle yapmalı; ‘yeni, güçlü bir donanım ve altyapı ile hizmet vermeli’ diye düşünürüm ben. Teknoloji editörü Mesut Çevik de benim ile aynı fikirde. Çevik ile krizin perde arkasını konuştuk. Şöyle anlatıyor: “Akbank konu ile alakalı resmi bir açıklama yapmadığı için ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak diğer bankalardan ve yazılım sektöründen edindiğim bilgiler doğrultusunda sorun ‘ana bilgisayar’ kaynaklı. IBM’in 1952 yılında ürettiği ve işlem-bellek gücü bakımından hayli güçlü olan bu mainframe - ana bilgisayar sistemleri bankacılık sektöründe (Akbank da dahil) yoğun şekilde kullanılmakta. İşte bu ana bilgisayar, iddiaya göre, salı sabah yapılmaya çalışılan güvenlik güncellemesi sırasında çöktü. İşlemlerin aksaması da bu durumdan kaynaklı.”
YEDEĞİ VAR AMA
Peki böylesi karmaşık ve önemli bir sistemin yedeği yok mu? Çevik ‘Var ama’ diyor, şöyle devam ediyor: “BDDK kuralları gereği bankalar felaket planlaması yapmalı; yangın, deprem, terör gibi durumlarda yedek alabildikleri ya da yedeği devreye sokabildikleri bir yapı kurmalı. Akbank’ın da İzmir’de böyle bir yedek veri merkezi var ancak duyumlarımıza göre bu merkezin deprem ve sel felaketlerinin ardından Gebze’ye taşınması kararlaştırılmış. ‘Sorun’ tam da bu taşınma işlemi bitmeden yani bir nevi yedeksizken meydana geliyor. Sorunun sadece donanım değil yazılım boyutu da olduğu, Akbank yönetiminin ‘Acil cihaz alalım’ dediği ancak IBM’in ‘En erken 4 ay sonra teslim ederiz’ yanıtı verdiği de gelen duyumlar arasında. Ancak yine de sorumluluk bankanın ve bankaya büyük cezalar kesilebilir.”
ALTYAPI SORGULANIYOR
“Türkiye’de, ana sistemi tam yedekli birkaç banka var ki onların eski usul sistemlerden kurtulmaları 3-4 yıllarını aldı. Eski usul bu sistemleri çözebilen yazılımcılar artık pek yok. Şöyle örnek vereyim; ortada 30-40 yıllık bir bina var ve sallanıyor. Siz ise üzerine kat çıkıyorsunuz. Binayı güçlendirmek gerekli, biliyorsunuz ama hangi kolonu, nasıl güçlendireceğinizden emin değilsiniz. Çünkü değiştireceğiniz en ufak bir şey binayı çökertebilir. Akbank’ın başına gelen bu. Yazılım dünyası bugün bunu tartışıyor. O nedenle eskinin tamamen bırakılıp, büyük yatırımlar ile modern sistemlere geçilmesi şart.”
ÖDENEMEYEN FATURA, ÇEK, KREDİ FAİZLERİ NE OLACAK
KURAK BİR YAZ BİZİ BEKLİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün analizine göre geçtiğimiz mayıs ‘son 50 yılın en sıcak’ ayı oldu, yağışlar yüzde 56 azaldı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi ve CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen küresel ısınmanın meydana getirdiği iklim değişikliğinin Türkiye’de de çok belirgin hale geldiğini belirterek, şöyle özetliyor: “Günlük maksimum sıcaklığın, ardı ardına 5 gün boyunca, yıllarca kaydedilen ortalama sıcaklıkların 5°C üzerinde gerçekleşmesine ‘Sıcak Hava Dalgası’ denir. Her yıl binlerce insan bu nedenle yaşamını yitiriyor. Türkiye’deki etkisi, dünyadaki afetlere kıyasla, ortalamanın altında ancak tarıma etkisi yadsınamaz. İç Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne 2 aydır yağmur yağmıyor. Büyük bir kuraklık içindeyiz. Tarlada mahsulün yok olması, soğutma işlemlerine harcanan enerjinin maksimuma çıkması ile enerji sıkıntısının ortaya çıkması gibi birçok sorun var.”
SUYU DİKKATLİ KULLANIN
DELTA PLUS NEDİR
Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip. Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor. Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Öyle ki Hindistan’da iki doz Covaxin aşısı olmuş bir kişide Delta Plus görüldüğü açıklandı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor. Türkiye, ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin’in de olduğu 85 ülkede görüldü. Bulaşıcılığı ise yüzde 60 oranında.ERKEN GEVŞEDİK AMAN DİKKAT
Kalp hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, Yunanistan, İspanya, İtalya, Türkiye gibi ekonomisi turizme dayalı ülkelerde gereksiz iyimserlik ve gevşeme yaşandığını, Delta-Delta plus varyantlarının sanıldığından tehlikeli olabileceğini belirterek, “Kanada çift doz aşılamasının yüzde 85’ini, İngiltere yüzde 60’ını, İsrail yüzde 70’ini, Almanya yüzde 38’ini tamamladı. Buna rağmen bazı önlemlerden vazgeçmiyor. Ölümler tek haneli rakamlarda olmasına rağmen sınır kontrolleri sıkı tutuluyor. Aşılamada iyi gidiyoruz ancak henüz toplumsal bağışıklık oranlarına yaklaşamadık; tek doz yüzde 40, çift doz yüzde 20 civarında. Aşılama yüzde 70-80 olmalı ki bir toplumsal bağışıklıktan söz edebilelim. O nedenle, sınır kontrollerinin çok sıkı tutulması lazım. Sadece Afganistan ve Pakistan’dan gelenlere karantina uyguluyoruz. diğerlerine sadece PCR testi yapılıyor. Bu büyük risk” diyor.
ABARTAN ‘BİZ’ DEĞİLİZ
NİŞANTAŞI’ndaki Must bu yıl Bodrum, Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda. Fine-dining restoran olarak hizmet veren mekânın ortağı ve işletmecisi Ercan Gümüşkaya her mekânın bahsedilen pahalılıkta olmadığını belirtiyor. Ancak geçen yıla oranla fiyatların arttığını da kabul ediyor. Nedenine gelince... Gümüşkaya “Tüketici fiyatlara bakıyor, haklı olarak ‘Çok pahalı’ diyor ama tedarikçinin ne kadar pahalı olduğunu bilmiyor. Normalleşme ile fiyatlar inanılmaz arttı. Bak mesela personelin konaklaması, konakladıkları yerden mekâna transferleri, yemek, sigorta masrafları buna ek olarak kasabı, manavı... Kiralar desen ‘uçuyor...’ İstanbul’un bile yüzde 20 üzerinde. Geçen yıl aylık 30 bin liraya tuttuğum evin kirası bu yıl 90 bin TL. Anlayacağınız ‘abartan’ biz değiliz!” diyor.
O PARAYI VERENLERE SORMAK LAZIM
Bodrum Akyarlar’da Porto Bianco’yu işleten oyuncu Cem Özer mekânına giriş ücreti almıyor. Şezlong kirası 50-150, loca kirası ise 3 bin 500 lira. Özer denizin üstünde kendine özel merdiveni ve duşu olan localarda 4-6 kişiye hizmet verildiğini belirterek, “Böyle bir yerde 6 kişi için denizi, çalan müziği ve hizmetine baktığımızda makul bir fiyat. En öndeki şezlong 150, arkası 100 lira ama ‘pahalı’ diyorsan kumsalımızdaki şezlong fiyatı 50 lira. Bodrum’da 10 bin liralık localar varmış. İsterse 20 bin liraya satsın. İşletmeciye kabahat bulmuyorum. O parayı veren adama sormak lazım, memnun mu?” diyor.
Bu devirde, hele de üniversitelerde tamamlayıcı-destekleyici tıp bölümleri varken ve devlet tarafından kabul edilip destekleniyorken nasıl olur da böyle bir skandal yaşanır, şaşıp kaldık! Zira, Elazığ’da ‘alternatif tıp’ adı altında çamaşır ipiyle yapılan tedavi değil resmen işkence... Gelin görün ki hele de sosyal medya ‘Ustamdan el aldım’ diyen şarlatanlarla dolu. Aralarında hacamat, dağlama, ip gibi yöntemlerle bel fıtığından kısırlığa kadar birçok hastalığı ‘garantili’ tedavi ettiklerini iddia edenler var.
TIPTA ALTERNATİF DEĞİL DESTEKLEYİCİ TEDAVİ OLUR
Yıllarını temel, tamamlayıcı ve destekleyici tıp çalışmalarına adayan, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Cihan Aksoy kamburluğu tedavi etmek için çamaşır ipi yöntemini bunca yıllık meslek yaşamında görmediğini belirterek, uyarıyor: “Tıp tıptır. Tıbbın alternatifi olmaz. Bütünleyici, tamamlayıcı ve destekleyici çalışmalar elbette olur ama bu mantık çerçevesinde olmayan her şey yanlıştır ve bu desteği sadece ve sadece doktorlar verebilir ki doktor olmakta yetmez bu konuda araştırmak, çalışmak ve belirli kurslara katılmak şarttır. Temel tıp mantığından uzak, yeterince eğitim almamış, ‘Hoca efendiden el aldım’, ‘Bin kişiye yaptım, iyileşti’ diyen kişiler tarafından bu tarz uygulamalar yapılması kandırmacadan, tuzaktan ibarettir! Ölümlere yol açabilir...”
TÜM TEDAVİLER DOKTOR KONTROLÜNDE OLMALI
'Afgan' kadının adı yok
Taliban, Afganistan’da gücü ele geçirdiğinden bu yana özellikle de kadınlar üzerinden ‘ılımlı’ mesajlar veriyor. Ancak geçmişte yaşanılanlar düşünüldüğünde tüm bunların Taliban’ın bir halkla ilişkiler çalışması olması kuvvetle muhtemel. Suriye ve Afganlar başta mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler üzerine çalışan akademisyen, Dr. Begüm Başdaş ile Afganistan’daki kadınların bugünü ve geleceğini, Taliban’ın kadınlar üzerinden verdiği mesajların anlamını ve Türkiye kamuoyunu da meşgul eden ‘Mülteciler arasında neden kadınlar yok?’ tartışmasını 3 soruda masaya yatırdık.
KURTARILMAYA DEĞİL DAYANIŞMAYA İHTİYAÇ VAR
Taliban’ın kadın haklarına saygılı olacağı açıklaması, geçmiş düşünüldüğünde ne kadar gerçekçi?
Net bir şey söylemek mümkün değil. Sorunun cevabını zaman gösterecek. Söz değil eylem önemli ancak şu an yapılan basın açıklamaları ile Taliban daha çok kendi tanıtımını hatta pazarlamasını yapıyor gibi geliyor. Geçen zamanda, kadın hakları hakkında ne öğrendi bilmiyorum ama uluslararası toplum ile nasıl konuşulacağını, sorulara nasıl muallak cevap vereceklerini daha iyi öğrenmişler. Ancak unutulmamalı ki Afganistan zaten bir İslam devletiydi. Taliban ise bunun yetersiz olduğunu, şeriat kanunları çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini düşünüyordu. Hala da bunu ifade ediyor. Bir yandan da ‘Kadın haklarına saygılı olacağız’ diyorlar. Kadını ve haklar kavramını uluslararası normlar çerçevesinde mi yoksa ataerkil, İslami bakış (hangisi ve de) açısıyla mı tanımlayacaklar? Burada kadını ve hakları nasıl tanımladığına bakmalıyız. ‘Kadınlar toplumumuz için önemli’ diyorlar ama bu önemin tanımı ne? Taliban kadınların toplum için önemini sadece anne ve kız kardeş olmaları üzerinden mi belirliyor, yoksa doktor, hâkim, gazeteci yani çalışan özgür bireyler olarak mı belirleyecek? Bu soruların cevabı yok. Geçmişte yaşananlar ise ortada. Bazı medya kuruluşlarında kadınların görevden alındığına dair haberleri gördük bile. O nedenle sözleri bir güvence değil. Ayrıca meseleye sadece Kabil üzerinden bakmamalıyız. Haklara erişimlerinin zaten kısıtlı olduğu uzak kırsalda yaşayan kadınlar ne olacak? O da muamma.
ULUSLARARASI TOPLUMUN ‘BEKLE- GÖR’ POLİTİKASI
Uluslararası toplum özellikle de kadınlar özelinde, halen neden bir aksiyon almadı öyleyse?
Uluslararası toplum ‘bekle- gör’ politikası uyguluyor ve bu işine de geliyor. Şu an yaşanılan sorunların bir kaynağı da uluslararası toplumun 40 yılı aşkın süredir devam eden müdahaleleri değil mi aslında? ‘Kadın ve çocuklar öncelikli olmalı’ diyoruz ama bunu batının doğuya baktığı dilden yapmamak lazım. Antropolog Lila- Abu Lighod, ABD’nin Afganistan’ı işgal ettiği ilk yıllarda, ‘Müslüman kadınların gerçekten kurtarılmaya ihtiyacı var mı?’ başlıklı bir yazı yazmıştı. Batı, ABD işgalini meşrulaştırmayı Müslüman kadınların bedenleri üzerinden kurgulayarak onların “kurtarılması” gerektiği fikrini savunarak yaptı. Ve bu da belli bir amaç için, askeri müdahale dahil, her şeyi mubah gören zihniyet için yeterli oldu. Bu kolonyal bakış açısından uzak; gerçek bir durum tespiti ile risk altında olan herkesin eşit haklar çerçevesinde ve adil bir sığınma süreçleri üzerinden korunması gerekiyor. Bush’un ilk işgal döneminde ‘Kadın haklarını koruyacağız’ söylemlerini hatırlayın. 20 yıl içinde birçok kazanım olmasına rağmen tam da bu bakış açısı yüzünden bugüne geldiğimizi unutmamak gerek. O nedenle dilimizi doğru yerden kurmanın öncelikli olduğuna inanıyorum. Taliban, eğer sadece Afganistan ile sınırlı bir yapıya dönüşürse ve uluslararası bir güvenlik tehdidi olarak görülmez ise, uluslararası toplum ve batı liderleri Afganistan’ı tamamen unutacak. Gazeteci ve insan hakları savunucusu birkaç kadın ülkeden çıkarıldıktan sonra, “görevimizi yaptık” yanılsaması içinde ‘o ülkenin kendi iş içleri’ denilip, durumdan sıyrılacaklar. İş oraya varmadan, bir tavır almamız gerekiyor. Buna yönelik de en başta zaten Avrupa’da olan Afganların sığınma başvuruları etkin şekilde değerlendirilip, sığınma hakkına erişimleri güvence altına alınıp, zorla geri göndermeler hemen süresiz durmalı. Bütüncül bir çözüm getirmek için hem Afganistan’daki hem de çıkabilmiş kadınların -ve herkesin- haklarını korumak için mücadele etmeliyiz.
ÖLÜMCÜL BİR YOLCULUK
Gelelim, çok tartışılan konuya; ‘Mülteciler arasında neden kadınlar yok?’ Gerçekten yoklar mı? Ve neden?
‘Erkekler, kadınları Taliban’a bıraktı kaçtı’ gibi yorumlar yapılıyor. Bu yaklaşım doğru değil. Bunu söyleyenler ekonomik ve sosyolojik koşulları bilmiyor ya da anlamak istemiyor. Öncelikle hem Türkiye’ye hem de AB’ye gelen Afganlar arasında aileler ve kadınlar var. Sayıları erkekler kadar fazla değil ama varlar. Burada bu soruyu neden sorduğumuza da bakmalıyız. Bu genellemeci ve ayrımcı bir yaklaşımla göç eden erkeklerin hepsini suçlulaştıran bu soru. Toplumun kaygılarını doğru ve etkili bir sığınma başvuru süreci ile aşmak mümkünken, binlerce insanı “tehdit” gibi göstermek kabul edilemez. Kadınların sayısı neden fazla değil? Birincisi, Afganistan’dan Türkiye’ye çok zorlu ve şiddet dolu bir yolculuk var. Büyük bir kısmı yürünerek ya da ağır koşullardaki araçlarla aşılması gereken ölümcül bir yol. İran-Türkiye sınırı engebeli, dağlık. Kapkaç, tecavüz, gasp, alıkonma gibi şiddetin yanı sıra coğrafya çok sert. Buna kaçakçıların ve yolda diğer karşılaştıkları kişilerin tehditlerini de ekleyin. Bu tek başına kadınların ve kız çocuklarının kolayca yapabileceği bir şey değil. Bunları söylediğimde “Kadınları evde Taliban’a bırakmak tabi daha mantıklı” diye eleştirenler oluyor. İçtenlikle dilerim ki, şu dünyada hiç kimse “evde kalarak mı yoksa kaçarken yollarda mı ölürüm” ikileminde kalmasın.
PAHALI BİR KAÇIŞ
İkincisi, kaçış çok pahalı. Çok büyük paralar ile ifade ediliyor. Bu konuda sahada çalışan meslektaşlarımın da açıkladığı gibi aileden sadece bir kişi, ki bu genelde tek başına erkekler oluyor, önden geliyorlar. Bu, genellikle aile kararı oluyor. Aralarından bu zorluğa dayanabilecek ve ulaştıkları yerlerde çalışabilecek ya da korumaya erişebilecek, genelde genç erkekler hatta bazen oğlan çocukları yola çıkıyor. Gelenler bir şekilde hayat kurup, para kazanıp ailelerini daha güvenli bir yoldan yanlarına aldırmak istiyorlar.
KADIN OLMAK ZOR
Afganistan’da son zamanda bile kadınların tek başına hareket etmeleri ve bu yolculuk için gerekli olan bağlantılara ulaşmaları o kadar kolay değil. Saydığımız diğer nedenlerin yanı sıra ‘Çantamı aldım, gidiyorum’ özgürlüğünü varsaymak ve neden yola çıkmıyorlar diye sorgulamak bile bizim ne kadar “batıdan” baktığımızı gösteriyor. Kadın olarak ülkeyi, hele de tek başına terk etmek, başlı başına bir mesele.