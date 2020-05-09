65+ ilk kez sokağa çıkacak

65 yaş ve üzeri yaklaşık 7.5 milyon kişi, kısıtlı olsa da 50 günün ardından pazar günü ilk kez dışarı çıkacak. Heyecanlı bekleyiş devam ederken uzmanlardan uyarı geldi. Maske ve mesafe kuralını unutmayın, egzersiz yaparken dikkatli olun! Peki yalnız yaşayanlarla hastalar dışarı çıkabilecek mi? Kim yardım edecek? İşte yanıtı...
HASTA VE YÜRÜYEMEYENLERE REFAKATÇİ İZNİ VERİLMELİ
65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Dr. Gülüstü Salur, sabırların zorlandığı bir dönemde alınan bu kararın mutluluk yaşattığını söylüyor. Dr. Salur riske yer bırakmadan ‘maskeli’ ve ‘mesafeli’ dışarı çıkılması gerektiğini hatırlatırken, hasta ve yürüyemeyecek durumdaki kişilere kimin refakat edeceği konusunda bir netlik olmamasından ise şikâyetçi. Salur, “O gün sokağa çıkmak yasak. Ancak 65+ birçok kişinin dışarı çıkabilmek için refakatçiye ihtiyacı var. Genelgede bu konu belirtilmemiş. Birkaç arkadaşımız refakat için kaymakamlığa başvurdu ancak izin çıkmadı. Tepelerde oturanlar var. Yokuş nedeniyle arabasız çıkamayacaklar var. ‘112, 155 ve 156 numaralar aranarak refakatçi desteği talep edilebilir’ dendi. Bu destek yetecek mi? Mağduriyet yaşanmaması adına bir açıklama bekliyoruz” diyor.
YÜRÜME MESAFESİYLE SINIRLI
Dr. Salur şöyle devam ediyor: “4 saatlik sokağa çıkma izni yürüme mesafesiyle sınırlı. Yani kendi semtlerinden ayrılamayacaklar. Araba ya da toplu taşıma kullanmaları yasak. Uzun bir aradan sonra ilk kez dışarı çıkacaklar, haliyle karşılaştıkları manzaraya üzülebilirler. Sokaklar 50 gün önce bıraktıkları gibi cıvıl cıvıl olmayacak. Derin bir sessizlik hâkim olacak. Bunun geçici olduğunu hatırlasınlar. Bir de ‘Kendimi tehlikeye atmayayım’ diyerek dışarıya çıkmamazlık yapmasınlar. Bu yaş grubu için hareket şart. Hatta bugünden, evde kısa yürüyüşlerle kendilerini pazar gününe hazırlarlarsa faydalı olur.”
GÜNEŞTE ZAMAN GEÇİRMEYİ UNUTMAYIN
GENOMBİLİM uzmanı Dr. Serdar Savaş, “Maske ve 2 metrelik sosyal mesafe kuralını unutmayın. Dışarı çıktığınızda muhakkak güneşte zaman geçirin. Bu hem ruhunuza iyi gelecek hem de D vitaminini aktive edecek. Avuç içlerinizi ve yüzünüzü güneşe dönün. 5 dakika kadar durun. Bol bol yürüyün. Parklardaki aletlerden faydalanın” diyor. “Ancak” diyerek bir de parantez açıyor: “Zaten normal zamanlarda yaşlılık ya da kronik rahatsızlığından ötürü dışarı çıkamayan insanlar vardı. Şimdi bu insanlara kim refakat edecek? Hâlâ zaman var. O nedenle acil bir düzenleme yapılmalı.”
EGZERSİZ ŞART AMA KALP HIZINA DİKKAT
ACIBADEM Kadıköy Hastanesi’nden fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Emrullah Hayta, 65 yaş ve üzerinin genel anlamda en büyük sıkıntısının osteopeni (kemik azlığı) ve sarkopeni (kas erimesi) ile damarlarda pıhtılaşma olduğunu hatırlatıyor. 50 gündür güneşe çıkmadan evde hareketsiz kalan bu yaş grubundaki kişilerin 4 saatlik süreci spor ve hareketle değerlendirmesi gerektiğini belirten Hayta, “Ancak sporun faydalı olabilmesi ve ciddi sağlık sorunlarına yol açmaması için egzersiz sırasında kalp atım hızına çok dikkat etmeliler. Kalp hızının dakikada 130 atımı geçmesi vücut direncini düşürür. Bu nedenle şiddetli aerobik aktiviteler yerine, orta seviyede egzersizleri tercih edin” diyor.
İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
* Uzun süre evde zaman geçiren yaşlı kişilerde kas esnekliği ve egzersiz kapasitesinde azalma, denge koordinasyonlarında bozulma gibi durumlar gelişebilir. O nedenle ilk gün yürüyüş gibi hafif tempolu bir aktiviteyi tercih etmeleri, sağlıkları açısından daha doğru seçim olur.
* Yürüyüşe başlamadan önce olası sakatlanmaların önüne geçmek için muhakkak ısınma ve germe hareketleri yapılmalı. Yürüyüş süresi 30-45 dakika arasında hafif tempolu olmalı.
* Yürüyüş sırasında yokuş tırmanmak gibi kasları zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalı.
* Evde egzersizlerine devam eden 65 yaş üstü bireyler orta şiddette egzersiz uygulayabilirler.
* Çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi, halsizlik, terleme gibi şikâyetler olursa yürüyüş sonlandırılmalı.
HÜRRİYET GİBİSİ YOK
MUSTAFA Demiray 65 yaşında. Balıkesir’de yaşıyor. Berber. Yani hem yaştan hem de meslek durumundan mağdur. Dükkânı 2 aydır kapalı. O ise karantinada. Demiray, “Ben sporcuyum. Her
sabah kalkar, adımölçerimi açarım. Koridorda en az 4-5 bin adım atarım. Ama açık havada yürümek gibisi yok. Pazar günü beni kimse tutamaz. Uzun uzun yürüyeceğim. Dükkânım da yakın, oraya giderim. Güzel bir temizlik yaparım. Bazı notlar bırakacağım yardımcıma. Mahcup olmamak lazım gelenlere. 50 yıldır çalışıyorum ben kızım. Bu süreçte anladım ki hürriyet gibisi yokmuş” diyor. Yasakların kalkacağı günü iple çektiğini söyleyen Demiray, “Dükkân kirası var, vergi var, bazı borçlarımız var. Sağlıkla atlatalım artık şu günleri” diye ekliyor.
PARKTA UZUN BİR YÜRÜYÜŞE ÇIKACAĞIM
HATİCE Kahraman, Tarsus’ta yaşıyor. İlk vakanın görülmesiyle sosyal karantinaya girmiş, yani 2 aydır evde. “Nasıl geçti?” diye soruyorum. Kahraman, “Bol bol kitap okudum, kitaplarım en büyük tesellimdi. Balkonda güneşlendim. Komşularımla balkon sohbeti ettim. En büyük motivasyonum torunlarımı yeniden görebilmekti” diyor. Son günlerdeki manzara karşısında ise biraz şaşkın: “Sokaklarda maske takmadan dolaşıyorlar. Çarşı kalabalık. Bu kadar sıkıntı çektik. Aman yavrum! ‘Bize bir şey olmaz’ demeyin.” Pazar günü için hayli heyecanlı olduğunu söyleyen Kahraman, “Yakındaki bir parkta uzun bir yürüyüş yapacağım. Özgürlüğün tadını çıkarma sırası bizde” diyor.
65+ ilk kez sokağa çıkacak
65 yaş ve üzeri yaklaşık 7.5 milyon kişi, kısıtlı olsa da 50 günün ardından pazar günü ilk kez dışarı çıkacak. Heyecanlı bekleyiş devam ederken uzmanlardan uyarı geldi. Maske ve mesafe kuralını unutmayın, egzersiz yaparken dikkatli olun! Peki yalnız yaşayanlarla hastalar dışarı çıkabilecek mi? Kim yardım edecek? İşte yanıtı...
HASTA VE YÜRÜYEMEYENLERE REFAKATÇİ İZNİ VERİLMELİ
65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Dr. Gülüstü Salur, sabırların zorlandığı bir dönemde alınan bu kararın mutluluk yaşattığını söylüyor. Dr. Salur riske yer bırakmadan ‘maskeli’ ve ‘mesafeli’ dışarı çıkılması gerektiğini hatırlatırken, hasta ve yürüyemeyecek durumdaki kişilere kimin refakat edeceği konusunda bir netlik olmamasından ise şikâyetçi. Salur, “O gün sokağa çıkmak yasak. Ancak 65+ birçok kişinin dışarı çıkabilmek için refakatçiye ihtiyacı var. Genelgede bu konu belirtilmemiş. Birkaç arkadaşımız refakat için kaymakamlığa başvurdu ancak izin çıkmadı. Tepelerde oturanlar var. Yokuş nedeniyle arabasız çıkamayacaklar var. ‘112, 155 ve 156 numaralar aranarak refakatçi desteği talep edilebilir’ dendi. Bu destek yetecek mi? Mağduriyet yaşanmaması adına bir açıklama bekliyoruz” diyor.
YÜRÜME MESAFESİYLE SINIRLI
Dr. Salur şöyle devam ediyor: “4 saatlik sokağa çıkma izni yürüme mesafesiyle sınırlı. Yani kendi semtlerinden ayrılamayacaklar. Araba ya da toplu taşıma kullanmaları yasak. Uzun bir aradan sonra ilk kez dışarı çıkacaklar, haliyle karşılaştıkları manzaraya üzülebilirler. Sokaklar 50 gün önce bıraktıkları gibi cıvıl cıvıl olmayacak. Derin bir sessizlik hâkim olacak. Bunun geçici olduğunu hatırlasınlar. Bir de ‘Kendimi tehlikeye atmayayım’ diyerek dışarıya çıkmamazlık yapmasınlar. Bu yaş grubu için hareket şart. Hatta bugünden, evde kısa yürüyüşlerle kendilerini pazar gününe hazırlarlarsa faydalı olur.”
GÜNEŞTE ZAMAN GEÇİRMEYİ UNUTMAYIN
GENOMBİLİM uzmanı Dr. Serdar Savaş, “Maske ve 2 metrelik sosyal mesafe kuralını unutmayın. Dışarı çıktığınızda muhakkak güneşte zaman geçirin. Bu hem ruhunuza iyi gelecek hem de D vitaminini aktive edecek. Avuç içlerinizi ve yüzünüzü güneşe dönün. 5 dakika kadar durun. Bol bol yürüyün. Parklardaki aletlerden faydalanın” diyor. “Ancak” diyerek bir de parantez açıyor: “Zaten normal zamanlarda yaşlılık ya da kronik rahatsızlığından ötürü dışarı çıkamayan insanlar vardı. Şimdi bu insanlara kim refakat edecek? Hâlâ zaman var. O nedenle acil bir düzenleme yapılmalı.”
EGZERSİZ ŞART AMA KALP HIZINA DİKKAT
ACIBADEM Kadıköy Hastanesi’nden fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Emrullah Hayta, 65 yaş ve üzerinin genel anlamda en büyük sıkıntısının osteopeni (kemik azlığı) ve sarkopeni (kas erimesi) ile damarlarda pıhtılaşma olduğunu hatırlatıyor. 50 gündür güneşe çıkmadan evde hareketsiz kalan bu yaş grubundaki kişilerin 4 saatlik süreci spor ve hareketle değerlendirmesi gerektiğini belirten Hayta, “Ancak sporun faydalı olabilmesi ve ciddi sağlık sorunlarına yol açmaması için egzersiz sırasında kalp atım hızına çok dikkat etmeliler. Kalp hızının dakikada 130 atımı geçmesi vücut direncini düşürür. Bu nedenle şiddetli aerobik aktiviteler yerine, orta seviyede egzersizleri tercih edin” diyor.
İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
* Uzun süre evde zaman geçiren yaşlı kişilerde kas esnekliği ve egzersiz kapasitesinde azalma, denge koordinasyonlarında bozulma gibi durumlar gelişebilir. O nedenle ilk gün yürüyüş gibi hafif tempolu bir aktiviteyi tercih etmeleri, sağlıkları açısından daha doğru seçim olur.
* Yürüyüşe başlamadan önce olası sakatlanmaların önüne geçmek için muhakkak ısınma ve germe hareketleri yapılmalı. Yürüyüş süresi 30-45 dakika arasında hafif tempolu olmalı.
* Yürüyüş sırasında yokuş tırmanmak gibi kasları zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalı.
* Evde egzersizlerine devam eden 65 yaş üstü bireyler orta şiddette egzersiz uygulayabilirler.
* Çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi, halsizlik, terleme gibi şikâyetler olursa yürüyüş sonlandırılmalı.
HÜRRİYET GİBİSİ YOK
MUSTAFA Demiray 65 yaşında. Balıkesir’de yaşıyor. Berber. Yani hem yaştan hem de meslek durumundan mağdur. Dükkânı 2 aydır kapalı. O ise karantinada. Demiray, “Ben sporcuyum. Her
sabah kalkar, adımölçerimi açarım. Koridorda en az 4-5 bin adım atarım. Ama açık havada yürümek gibisi yok. Pazar günü beni kimse tutamaz. Uzun uzun yürüyeceğim. Dükkânım da yakın, oraya giderim. Güzel bir temizlik yaparım. Bazı notlar bırakacağım yardımcıma. Mahcup olmamak lazım gelenlere. 50 yıldır çalışıyorum ben kızım. Bu süreçte anladım ki hürriyet gibisi yokmuş” diyor. Yasakların kalkacağı günü iple çektiğini söyleyen Demiray, “Dükkân kirası var, vergi var, bazı borçlarımız var. Sağlıkla atlatalım artık şu günleri” diye ekliyor.
PARKTA UZUN BİR YÜRÜYÜŞE ÇIKACAĞIM
HATİCE Kahraman, Tarsus’ta yaşıyor. İlk vakanın görülmesiyle sosyal karantinaya girmiş, yani 2 aydır evde. “Nasıl geçti?” diye soruyorum. Kahraman, “Bol bol kitap okudum, kitaplarım en büyük tesellimdi. Balkonda güneşlendim. Komşularımla balkon sohbeti ettim. En büyük motivasyonum torunlarımı yeniden görebilmekti” diyor. Son günlerdeki manzara karşısında ise biraz şaşkın: “Sokaklarda maske takmadan dolaşıyorlar. Çarşı kalabalık. Bu kadar sıkıntı çektik. Aman yavrum! ‘Bize bir şey olmaz’ demeyin.” Pazar günü için hayli heyecanlı olduğunu söyleyen Kahraman, “Yakındaki bir parkta uzun bir yürüyüş yapacağım. Özgürlüğün tadını çıkarma sırası bizde” diyor.