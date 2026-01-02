2026’da neler olacak

Haberin Devamı

2026, KORKULARDAN SIYRILMA VE YENİ BİR SAYFA AÇMA CESARETİ İSTİYOR

1- Astrolojik açıdan nasıl bir yıl bekliyor bizi?

2026’nın ana enerjisi ‘hareket.’ Satürn ve Neptün gezegenleri yüzyıllar sonra bir araya geliyor ve tam sıfır derecesinde kavuşacaklar. Bu, yüzyılın olayıdır! Değişimi iliklerimize kadar hissedeceğiz. Artık ‘eski’ yok... Bir dönem kapanıyor. Cesaret ve kendi liderliğimizle harekete geçme zamanı. 2026’nın eylemsizliğe, ‘biraz daha bekleyeyim, bakalım ne olacak’ demelere pek tahammülü yok. Bekleme ve şüphe duyma dönemi kapandı. 2026; ileri gitme, korkulardan sıyrılma ve yeni bir sayfa açma cesareti istiyor.







‘DIŞI SÜSLÜ’ AMA İÇİ ‘BOŞ’ HER ŞEY KAYBOLACAK

2- Her alanda mı?

Evet. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir yaşam alanı, yeni projeler ve hatta kişinin kendisinin yeni bir versiyonu... Bu yıl ‘yeni’ olan ertelenmemeli, adım atılmalı ve geliştirilmeli. 2026’nın enerjisi bunu destekliyor. İçinde olmamamız gereken ilişkilerden, işlerden, eskimiş yaşam biçimlerinden ya da şehirlerden kopabilir ya da kopmak zorunda kalabiliriz. Fakat bu, bir ceza değil, tam tersi kişinin artık nereye gitmemesi gerektiğini anlaması için bir fırsat. Aslında bu süreç 2025’te başladı. Bu dönüşümü başaranlar 2026’da güçlü bir fırsat akışı hissedecek. Hiçbir şey olmamış gibi yapanlar, değişimin sesine kulak vermeyenler ise 2026’da artık rol yapmanın mümkün olmadığını, her şeyin açığa çıktığını fark edecek. Dışı ‘süslü’ ama içi ‘boş’ her şey eriyecek, ‘gerçek’ olan ayakta kalacak.

2-2026’da gökyüzüne hangi elementler daha hâkim olacak?

0 derece Koç burcundan hem Satürn hem de Neptün geçecek dedik. Burası milat gibi çalışır. Dolayısıyla fragman bitti, film başlıyor. Uranüs, 7 yıl sonra Boğa burcunda serüvenini tamamlayacak, Nisan sonunda İkizler burcuna geçecek. Uranüs’ün İkizlere ilerlemesi, ay düğümlerinin Aslan-Kova aksı, Jüpiter’in de yılın ikinci yarısında Aslan’a yerleşmesiyle, gökyüzünde ateş ve hava elementleri belirgin şekilde yükselecek. Bununla birlikte dünyada tansiyonun artması, olayların hızlanması ve krizlerin aniden görünür olması mümkün. Önemli lider ve yönetim değişikliklerine şahit olacağımız, politik, ekonomik ve teknolojik anlamda yeninin inşa edileceği bir dönem.

İLİŞKİLER VE ORTAKLIKLAR İÇİN BU TARİHLERE DİKKAT

4- Retro yani gezegenlerin geri hareketi var mı?

Merkür ve Venüs retrosu var. 3 Ekim- 14 Kasım arası alacağınız evlilik kararları ya da parasal anlamda yapılacak ortaklıklar önemli. Bu tarihlerde evlenmeyin, parasal alışverişleri bu tarihlere denk getirmeyin derim. 2026, ilişkiler açısından bir dönüm noktası olacak. Kaderin bir araya getirdiği karşılaşmalar, önemli karar ve netleşmeler yaşanabilir. İlişkiler ya bir üst seviyeye taşınacak ya da gerçekler ortaya dökülüp, dağılacak.

TRUMP VE ABD’Yİ ZORLU GÜNLER BEKLİYOR

5- 2025’te Trump yeniden iktidara geldi. ABD ve Trump açısından nasıl bir yıl?

17 Şubat Kova burcunda güneş tutulması var. 27 Ocak’ta Neptün ve 14 Şubat’ta da Satürn Koç burcuna geçecek. 14-15-16-17 Şubat tarihleri ABD için bir terör olayı ya da iç karışıklık veriyor, yaz aylarındaysa karışıklık, iç savaşa evirilebilir. Trump’a yönelik suikast ya da başkanlığı bırakmak zorunda kalacağı bir gelişme olabilir. Birçok devlet birleşip, ABD’yi tanımayan, karşıt bir tavır içine de girebilirler.

TÜRKİYE’DE GÖZLER HEP ANKARA’DA OLACAK

6- Ya Türkiye açısından nasıl geçecek 2026?

14-15-16-17 Şubat Mars ve Plüton kavuşuyor. İç güvenlik meseleleri, belki Anayasa değişimi belki göç meseleleri, bazı protestolar... Gözler hep Ankara’da olacak. Nisan ve Kasım ayları da önemli. Çalkantılı bir dönem, beklenmedik bazı olaylar yaşanabilir.

7- Depremlerle alakalı ön görün var mı?

12 Ağustos’ta yaşanacak güneş tutulması sonrası sadece bir bölgede değil ancak deprem fırtınaları yaşanması olası. Batıda Yunanistan’ın Santorini Adası merkezli depremler görünüyor. Bu yaz aşırı kurak ve sıcak geçebilir. Dünya ve ülkemizde de yangınları konuşabiliriz.

2026 GÜMÜŞ VE ALTININ YILI OLACAK

- Altın, gümüş, dövizin seyri ve kripto paralarda ne yaşanacak?

Haziran sonrası, Türkiye değil Avrupa’da da bir resesyon, duraklama yaşanacak maalesef. Sıkı para politikaları uygulanabilir. Kâğıt vaatler zayıflıyor; altın, özellikle gümüş yükselişini sürdürüyor. Küresel ticaret yavaş ama stratejik ilerleyecek.

Kripto para bitmiyor ama ciddi derecede sınanacak.





RUSYA-ALMANYA VE POLONYA BAŞ ROLDE

7- 3. Dünya Savaşı’na mı gidiyoruz?

Satürn ve Neptün’ün 0 derecede kavuşması, ülkelerin sınırlarının yeniden çizileceği bir dönem başlayacağını söylüyor. Bu, elbette 1 yılda olmayacak, savaş çıkmayacak ama ayak seslerini duyacağız. Hangi devlet ve hangi liderlerin karşı karşıya geldiği ve birbirlerine meydan okuduklarını göreceğiz. 27 Eylül’de Mars Aslan burcuna geçtiğinde askeri hareketlilikler en üst seviyede olacak.

Almanya, 2026’ya Rusya ile çok agresif girecek. Hükümet problemleri yaşanabilir. Polonya’yı daha sık duyacağız, Rusya ile gerilim sert olacak. Rusya ise gücünü her alanda test edecek. NATO ve Avrupa’ya meydan okuyabilir. Ancak Rusya’nın da işi öyle sandığı kadar kolay olmayacak.

TÜRKİYE ARABULUCU

“Türkiye ise denge kurmak ve arabuluculuk yapma konusunda çalışacak sanki bu yıl. Ukrayna, güç kaybetmeye devam edecek, özellikle sonbahar aylarında agresif bir mücadeleye girebilir.”