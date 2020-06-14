2020 sıfırdan başlama yılı

Astrologlar 2020’nin her açıdan zorlu ve stresli olacağının sinyalini daha yılın başında vermişti. 2020’yi bu kadar istisnai kılan ise ender astrolojik döngülerin bu yıla tesadüf etmesinden kaynaklı. ABD-İran gerilimi, Elazığ depremi, Van’da çığ felaketi, İzmir uçağının pistten çıkması derken dünyayı etkisi altına alan salgın ile ilk 6 ayda hayatlar altüst oldu. 2020’nin ikinci yarısında bizi ne bekliyor? Ünlü astrologlar yanıtladı.
BİR DEVİR KAPANIYOR
ASTROLOG ve yazar Can Aydoğmuş 2020’nin ikinci yarısında Türkiye’nin gündeminde siyaset ve ekonomi olacağını söylüyor. Aydoğmuş “Aylardır virüsten bahsediyorken gündem ışık hızıyla bir anda değişecek. Saklı gizli kalanlar ortaya saçılacak. Toplum içi gerginlikler-savaşlar konuşulacak. Ünlü insanlar ve siyasiler hakkında şoke edici olaylar duyacağız. Tüm dünyada özgürlük hareketleri baş gösterecek. Türkiye’nin 20 yıllık Venüs dönemi bitti, Güneş dönemi başladı. O nedenle Türkiye önümüzdeki 2 yıl içinde, her yönden büyük değişim yaşayacak. 30 Kasım ile Nisan 2021 arasında Türkiye’ye büyük bir para girişi olabilir. Ama asıl rahatlama 2023’ten sonra yaşanacak, Türkiye her anlamda büyük bir yükselişe geçecek” diyor.
BOL BOL İYİLİK YAPIN
Aydoğmuş şöyle devam ediyor: “5-21 Haziran ve 5 Temmuz dönemlerinde Güneş ve Ay tutulmaları olacağı için dünyada depremler olabilir. Ege ve Akdeniz daha az, Türkiye’nin doğusu ise bu depremlerden daha yoğun etkilenecek. 13 Eylül ile 30 Kasım arasında dış ilişkiler açısından yeni anlaşmalar olabileceği gibi Türkiye’nin toprakları da genişleyebilir. Bu ekümenik, bir yerin bizim tarafımızdan yönetilmesi gibi bir durum olabilir. İran, Lübnan ve bazı Arap ülkelerinde yeniden özgürlük hareketleri başlayabilir. Otokratik devlet adamlarının güç kaybettiğini göreceğiz. Kişisel açıdan bakacak olursak da bu süreçte kendi akrabanız ya da çıkarınız için değil tanımadığınız ve gerçekten ihtiyacı olan kişilere bol bol iyilik yapın. Toprağa, doğa anaya ve tüm yaşama saygıyla hareket edin. 15 Kasım sonrası müthiş bir rahatlama söz konusu. Not alın! 18 Kasım en uğurlu tarih.”
İKİNCİ YARI İLK YARIDAN DAHA SERT GEÇECEK
Ünlü astrolog Dinçer Güner bu yılın 2. yarısının ilk yarısından daha zorlu ve sert geçeceğini belirterek ‘Savaş tamtamları çalıyor’ diyor ve ekonomik gelişmelere de vurgu yaparak şöyle devam ediyor: “Dünya ve Türkiye bu süreçte ekonomi konuşuyor olacak. Ekonomik anlamda büyük bir devrim var ki bu daha çok vergi devrimi şeklinde olacak gibi. Aralıktan sonra daha net şekillenecek ancak şimdiden öncülerini yaşarız. Türkiye yılın ikinci yarısında sağlıktan önemli bir kazanç sağlayacak. Bu daha çok sağlık turizmi-ilaç geliştirilmesi gibi olabilir. Ağustos ve ekim ayları Mars-Satürn karesinden dolayı stresli geçecek. Ambargolar, ülkelerin birbirleri ile geçinememe durumu gündeme gelecek, savaş rüzgârları esecek. 2021 Nisan ayı itibarıyla Kova çağı dediğimiz, 200 yıllık yeni bir çağa gireceğiz. Kova çağının başlamasıyla sağlık, yemek ve modaya kadar birçok şey dijitalleşecek. Yapay zekâ ile daha haşır neşir olduğumuz yeni bir dünya düzenine gireceğiz. Her birimiz değişip, dönüşüp, evrileceğiz. Mart ayında Satürn Kova burcuna girmişti, temmuza kadar da orada kalacak. Ne oldu? ABD’de George Floyd olayları patladı. Bu yeni süreçte de özgürlükler, isyanlar ve insan hakları konuları gündemde olacak. Yeni dünya düzeninde ABD artık tek güç olmayacak, kan kaybedecek. Denkleme Hindistan, Çin, Rusya ve Japonya da dahil olacak.
SALGINDA 2. DALGA OLMAYACAK
Sağlık açısından bakacak olursak da vaka sayılarında belki biraz artış yaşanabilir ancak 2. dalga kesinlikle beklemiyorum. O süreç geçti, bitti. Bundan sonra yoğun bakımlar asla dolmaz, virüs mutasyona uğrayarak mevsimsel grip gibi geçip gider. 21 Haziran’da Güneş tutulması sürecinde belki bir karantina daha yaşarız ama hepsi bu.”
ATEŞLİ OLAYLARA TANIKLIK EDECEĞİZ
Astrolog Dr. Şenay Devi: “21 Haziran’da Türkiye saati ile 09.41’de yeni ay ve Yengeç burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma güzelliklere, iyi ve doğru olana sahip çıkmamız için, geçmişe nokta koyarak yeni başlangıçlar yapmamız gerektiğini söylüyor. Güneş burcu Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak olanlar tutulma enerjisinden çok etkilenecekler. Tutulmalar sağlık, eğitim, tıp, sanat, seyahat, turizm, spor, teknoloji alanlarında büyük değişimleri de beraberinde getirecek ve daha önce deneyimlemediğimiz pek çok şeyi yaşayarak öğreneceğiz. Merhamet, vicdan, adalet, aşk en saf ve yüce hali ile değer görüp, değer bulacak. Teknoloji insanı değil, insan teknolojiyi çok daha yüksek bir bilinçte kullanacak. Eylül ayında ise oldukça ateşli olaylara tanıklık edebiliriz; casusluk, hükümetlerdeki potansiyel değişiklikler ve finansal skandallar gün yüzüne çıkabilir. Siyasi ittifaklar ve faaliyetler, yeni ittifaklar kurulması veya eskilerinin yok edilmesi gibi ulusal meselelerde ise şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Eski ve kabul görmeyen politikalarda ısrarcı liderlerin düşüşleri ve yenilikçiler ile yeni lider adaylarının yükselişine şahit olabiliriz. Gökyüzü enerjileri tüm dünya ve ülkemizde depremler, seller ve suya bağlı zehirlenmeleri de işaret ediyor. Türkiye’de ekimin ortasına kadar deprem riski artabilir. Özellikle kuzey bölgeler, Bodrum ve ülkemizin doğu bölgeleri daha riskli.”
2020 sıfırdan başlama yılı
Astrologlar 2020’nin her açıdan zorlu ve stresli olacağının sinyalini daha yılın başında vermişti. 2020’yi bu kadar istisnai kılan ise ender astrolojik döngülerin bu yıla tesadüf etmesinden kaynaklı. ABD-İran gerilimi, Elazığ depremi, Van’da çığ felaketi, İzmir uçağının pistten çıkması derken dünyayı etkisi altına alan salgın ile ilk 6 ayda hayatlar altüst oldu. 2020’nin ikinci yarısında bizi ne bekliyor? Ünlü astrologlar yanıtladı.
BİR DEVİR KAPANIYOR
ASTROLOG ve yazar Can Aydoğmuş 2020’nin ikinci yarısında Türkiye’nin gündeminde siyaset ve ekonomi olacağını söylüyor. Aydoğmuş “Aylardır virüsten bahsediyorken gündem ışık hızıyla bir anda değişecek. Saklı gizli kalanlar ortaya saçılacak. Toplum içi gerginlikler-savaşlar konuşulacak. Ünlü insanlar ve siyasiler hakkında şoke edici olaylar duyacağız. Tüm dünyada özgürlük hareketleri baş gösterecek. Türkiye’nin 20 yıllık Venüs dönemi bitti, Güneş dönemi başladı. O nedenle Türkiye önümüzdeki 2 yıl içinde, her yönden büyük değişim yaşayacak. 30 Kasım ile Nisan 2021 arasında Türkiye’ye büyük bir para girişi olabilir. Ama asıl rahatlama 2023’ten sonra yaşanacak, Türkiye her anlamda büyük bir yükselişe geçecek” diyor.
BOL BOL İYİLİK YAPIN
Aydoğmuş şöyle devam ediyor: “5-21 Haziran ve 5 Temmuz dönemlerinde Güneş ve Ay tutulmaları olacağı için dünyada depremler olabilir. Ege ve Akdeniz daha az, Türkiye’nin doğusu ise bu depremlerden daha yoğun etkilenecek. 13 Eylül ile 30 Kasım arasında dış ilişkiler açısından yeni anlaşmalar olabileceği gibi Türkiye’nin toprakları da genişleyebilir. Bu ekümenik, bir yerin bizim tarafımızdan yönetilmesi gibi bir durum olabilir. İran, Lübnan ve bazı Arap ülkelerinde yeniden özgürlük hareketleri başlayabilir. Otokratik devlet adamlarının güç kaybettiğini göreceğiz. Kişisel açıdan bakacak olursak da bu süreçte kendi akrabanız ya da çıkarınız için değil tanımadığınız ve gerçekten ihtiyacı olan kişilere bol bol iyilik yapın. Toprağa, doğa anaya ve tüm yaşama saygıyla hareket edin. 15 Kasım sonrası müthiş bir rahatlama söz konusu. Not alın! 18 Kasım en uğurlu tarih.”
İKİNCİ YARI İLK YARIDAN DAHA SERT GEÇECEK
Ünlü astrolog Dinçer Güner bu yılın 2. yarısının ilk yarısından daha zorlu ve sert geçeceğini belirterek ‘Savaş tamtamları çalıyor’ diyor ve ekonomik gelişmelere de vurgu yaparak şöyle devam ediyor: “Dünya ve Türkiye bu süreçte ekonomi konuşuyor olacak. Ekonomik anlamda büyük bir devrim var ki bu daha çok vergi devrimi şeklinde olacak gibi. Aralıktan sonra daha net şekillenecek ancak şimdiden öncülerini yaşarız. Türkiye yılın ikinci yarısında sağlıktan önemli bir kazanç sağlayacak. Bu daha çok sağlık turizmi-ilaç geliştirilmesi gibi olabilir. Ağustos ve ekim ayları Mars-Satürn karesinden dolayı stresli geçecek. Ambargolar, ülkelerin birbirleri ile geçinememe durumu gündeme gelecek, savaş rüzgârları esecek. 2021 Nisan ayı itibarıyla Kova çağı dediğimiz, 200 yıllık yeni bir çağa gireceğiz. Kova çağının başlamasıyla sağlık, yemek ve modaya kadar birçok şey dijitalleşecek. Yapay zekâ ile daha haşır neşir olduğumuz yeni bir dünya düzenine gireceğiz. Her birimiz değişip, dönüşüp, evrileceğiz. Mart ayında Satürn Kova burcuna girmişti, temmuza kadar da orada kalacak. Ne oldu? ABD’de George Floyd olayları patladı. Bu yeni süreçte de özgürlükler, isyanlar ve insan hakları konuları gündemde olacak. Yeni dünya düzeninde ABD artık tek güç olmayacak, kan kaybedecek. Denkleme Hindistan, Çin, Rusya ve Japonya da dahil olacak.
SALGINDA 2. DALGA OLMAYACAK
Sağlık açısından bakacak olursak da vaka sayılarında belki biraz artış yaşanabilir ancak 2. dalga kesinlikle beklemiyorum. O süreç geçti, bitti. Bundan sonra yoğun bakımlar asla dolmaz, virüs mutasyona uğrayarak mevsimsel grip gibi geçip gider. 21 Haziran’da Güneş tutulması sürecinde belki bir karantina daha yaşarız ama hepsi bu.”
ATEŞLİ OLAYLARA TANIKLIK EDECEĞİZ
Astrolog Dr. Şenay Devi: “21 Haziran’da Türkiye saati ile 09.41’de yeni ay ve Yengeç burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma güzelliklere, iyi ve doğru olana sahip çıkmamız için, geçmişe nokta koyarak yeni başlangıçlar yapmamız gerektiğini söylüyor. Güneş burcu Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak olanlar tutulma enerjisinden çok etkilenecekler. Tutulmalar sağlık, eğitim, tıp, sanat, seyahat, turizm, spor, teknoloji alanlarında büyük değişimleri de beraberinde getirecek ve daha önce deneyimlemediğimiz pek çok şeyi yaşayarak öğreneceğiz. Merhamet, vicdan, adalet, aşk en saf ve yüce hali ile değer görüp, değer bulacak. Teknoloji insanı değil, insan teknolojiyi çok daha yüksek bir bilinçte kullanacak. Eylül ayında ise oldukça ateşli olaylara tanıklık edebiliriz; casusluk, hükümetlerdeki potansiyel değişiklikler ve finansal skandallar gün yüzüne çıkabilir. Siyasi ittifaklar ve faaliyetler, yeni ittifaklar kurulması veya eskilerinin yok edilmesi gibi ulusal meselelerde ise şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Eski ve kabul görmeyen politikalarda ısrarcı liderlerin düşüşleri ve yenilikçiler ile yeni lider adaylarının yükselişine şahit olabiliriz. Gökyüzü enerjileri tüm dünya ve ülkemizde depremler, seller ve suya bağlı zehirlenmeleri de işaret ediyor. Türkiye’de ekimin ortasına kadar deprem riski artabilir. Özellikle kuzey bölgeler, Bodrum ve ülkemizin doğu bölgeleri daha riskli.”