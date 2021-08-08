Üzüntü ve sevinci yaşatan fotoğraf

BURSA’da, hafta içerisinde en fazla konuşulan konu, Büyükşehir Belediyesi otobüs sürücüsü ile Özel Halk Otobüsü sürücülerinin yolculara yönelik davranışı oldu.

İnegöl’de, Özel Halk Otobüsü sürücüsü İbrahim Türkmen, yolcularından birinin kalp krizi geçirdiğini görünce, güzergahını değiştirip, hiç bir durakta durmaksızın İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti...

Yolda cep telefonu ile doktorlara bilgi verdi...

Hastaneye ulaşınca, hastayı taşıyıp sedyeye koyduktan sonra doktorlara emanet etti...

Ve, yolcusu olan o hastanın yaşama dönmesine katkı sağladı....

Onun bu davranışı basında geniş yer aldı.

Gel gör ki bu mutluluğu fazla yaşayamadık...

Bursa’nın merkezinde, Timurtaşpaşa durağında, bir Büyükşehir Belediye otobüsü sürücüsü, kartı cihaz tarafından okunmadığı için tartıştığı Nuri Bayraktar isimli yolcuyu, döverek otobüsten attı.

