Tıpçı olmayanlar da rektörlükte başarılıymış

Tacettin Aslan’ın il Emniyet Müdürlüğü’nü yaptığı Bursa Polisi, geçtiğimiz hafta, belki de Türkiye’de yapılan en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı..Bursa’da başlayan takibi, İstanbul’da düzenlenen büyük bir operasyonla sonlandırdılar...

Halk arasında, “MET” olarak bilinen 250 kilo metamfetamin ele geçirdiler..

Kendilerinden emin olan şüphelileri, adreslerinden teker teker alıp, yargıya teslim ettiler...

Bursa polisinin bu performansı, sıradan bir çalışma değil...

Bunu, öncelikle belirteyim...

Yakalanan uyuşturucunun, kaynağına ulaşılması açısından çok önemli...

Şöyle ki:

Narkotik polisi MET sattığını düşündükleri bazı kişileri, savcılıktan alınan izin sonrası takip etmeye başladı..

