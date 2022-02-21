Suçluyu affetmiyor

Sınırlı olan gelirinizle herkesi mutlu etmeniz zordur…
Osmangazi gibi, 884 bin 451 kişinin yaşadığı, 5 büyükşehir ve 56 şehirden fazla nüfusu olan bir yerleşim yerinde görev yapmak ise çok daha sıkıntılıdır…
Sadece yatırım yapmayıp, sosyal belediyeciliğe de önem vereceksiniz.
Fakiri, fukarayı, yardıma muhtaç kişi ve aileleri sevindireceksiniz.
Bu kişileri de rencide etmeyeceksiniz,,,,
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar bu işi başarıyla yapıyor.
Günün büyük bölümünü bu işlerin takibine ayırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, eğitimin yarın başlayacak olması nedeniyle, zirvedeki yoğunluk, bayağı azaldı…
Üniversite öğrencileri için sömestir tatiline yönelik düzenlenen paket programların da önümüzdeki haftanın ardından sona ermesiyle, Uludağ’da bulunan oteller fabrika ayarlarına dönecek.
Aralık ayında açılmak üzere, kapanacak…
Bursa, Uludağ’ın kıymetini bilmedi.
Doğal güzelliği ile “Beyaz Cennete” benzetilen Uludağ, dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alabilirdi.
Türkiye’nin, Davos’u da olabilirdi.
Sonunda; 60 yılı aşkın geçmişiyle, Türkiye’nin ilk kayak merkezi.
Dünyanın en güzel yerleşim yerinde yaşamış olsanız da kendinizi güvende hissetmediğiniz anda iş bitmiştir demektir.
Her an her türlü olayı yaşayabilirsiniz.
Sorunun devam etmesi halinde ise çok sevdiğiniz kentten ayrılmanın hesabını yaparsınız.
Fırsatını bulunca da çeker gidersiniz.
O yüzden de şehirlerdeki asayişi yönetmek çok zordur.
Bunun tek çözümü, işi bilen yöneticilerin görevde olmasıdır.
*
Kendilerine göre de haklılar!..
Çünkü, rahat çalışamıyorlar.
İstedikleri gibi uyuşturucu satamıyor, “mafya” havasına girerek insanları mağdur edemiyorlar.
Polisin veya jandarmanın yapacağı operasyonlarla her an yakalanacaklarını bildikleri için, Bursa’yı riskli bölge olarak görüyorlar.
O yüzden bu şehirden uzak durmaya çalışıyorlar..
Bursa polisi, özellikle uyuşturucuyla mücadelede son aylarda çok güzel çalışmalara imza attı.
Fazla geçmişe gitmeyeceğim, geçtiğimiz haftadan örnek vereceğim.
Bizim “umursamadığımız” değerler, başka şehirleri adeta uçuruyor.
Marka kent yapıyor.
Biz de yitirdiğimiz değerlerin kıymetini, o şehirdeki canlılığı görünce anlıyoruz…
“Biz, neyi kaçırmışız?” diyoruz.
Her zaman olduğu gibi mazeretlere sığınıyoruz..
Fazla detaya girmeyeceğim.
Yakın zamana kadar, Bursa denince akla, kaplıcaları gelirdi.
Gel gör ki, kıymetini bilmiyoruz.
Böyle bir değeri yok sayıyoruz.
Bunun da tek nedeni, geçmişten son yıllara kadar devam eden, “Biz Uludağ’ız”, “Türkiye’nin ilk ve tek kayak merkeziyiz”, “kayak yapmak isteyenler mecbur bize gelecekler” anlayışı.
Anlamsız olan bu ego yüzünden, sezonluk düşünülüp, minnetsiz davranılınca, Uludağ’a zarar verildi.
Mesela.
Ek yataklarla birlikte, 6 bin 500 kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip olan otel ve tesisleri, sadece kayak sezonunda açtılar, diğer aylarda kapalı kaldılar.
Uludağ’da var olan problemleri, sezon yaklaşınca gündeme getirip, kapanınca unuttular.
Tutku haline gelen güzelim futbol, centilmence oynanan spor olmaktan çıktı.
Taraftar takımını, “Vur, kır parçala, bu maçı kazan” tezahüratlarıyla maça hazırlıyor.
Futbolcular rakiplerini, düşman olarak görüyor.
Kaybedince de, “günah çıkarmak” için tribünlere oynuyorlar.
Antrenörler, oyuncularını karşılaşmaya, “Bu maçı alacağız başka yolu yok” psikolojisiyle sahaya gönderiyorlar.
Yenilince de, kendilerinden başka herkesi suçluyorlar.
Kulüp başkanları da başarısızlıklarını, hakemleri, rakip takımlarının yöneticilerini suçlayarak geçiştirmeye çalışıyor.
Sadece kamuda değil, özel sektörde görev yapan birçok kişi, maalesef böyle düşünüyor.
İlginçtir, bu kişiler, işini en güzel şekilde yaparken, gördükleri eksiklik ve aksaklıkları gidermek isteyen kişilere de, kötü örnek oluyor.
Onların da kendileri gibi düşünmesini istiyorlar.
Ama her kurumda başarılı olamıyorlar...
*
Mesela, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Tıp ve mühendislik fakülteleri ile Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle ilginç bir projeye imza attı.
Ülkemizin, sağlık sektöründe, dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için, cerrahi zımba olarak bilinen stapler ile diyaliz hastalarının tedavilerinde kullanılan biyolojik membran üretimi için çalışma başlattı.
Bakmayın, “Beyaz Cennet” denmesine....
Bu benzetme, otellerde dinlenip, pistlerde kayak yapanlar için geçerli...
Uludağ’ın bir de oteller bölgesi dışında gerçeği var...
Onun adına, “Beyaz kabus” da diyebilirsiniz, “Beyaz ölüm” de...
ÖNCE KABUSU ANLATAYIM....
Bundan 25 yıl önce, AKUT’un efsane başkanı Kar Leoparı Nasuh Mahriki’nin, Uludağ’da mahsur kalanları kurtardıktan sonra dönüş yolunda yaşadığı kabus dolu saatleri dün gibi hatırlıyorum...
O olayda, AKUT ekibi değil de sıradan dağcılar olsaydı, ölü sayısını düşünemiyorum..
Yaşanan, kavga, yaralama ve cinayet gibi olayları da abartmamak gerekiyor...Bu gibi adli olaylar her yerde yaşanıyor...
Bursa’nın yaşanabilir şehir olmasında, Vali Yakup Canbolat’ın gecenin ilerleyen saatine kadar görevinin başında olması, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya’nın önceden bu şehirde çalışmış olmaları önemli bir etken...
En büyük sorun ise vatandaşların, olası hırsızlık olaylarına karşı önlemlerini almaması...
“Amaan, bir şey olmaz” anlayışından, kurtulamaması...
Şöyle ki... Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi’nde, evinde 500 bin liralık para ve ziynet eşyası olan bir kişi, markete, kapıyı üzerine çekerek gitti... Döndüğünde, para ve ziynet eşyalarının çalındığını anlayınca, derinden bir, “Eyvahhh” çekti...
Sonra da, herkes gibi o da polise koştu....
SUÇLUNUN ŞANSI YOK...
Evde inceleme yapan polis, parmak izi bulamadı... Görgü tanıklarına da ulaşamadı... Binada, güvenlik kamerası da yoktu... İş yerlerinde olan bazı kameralar ise şüphelileri görüntülememişti... Sonunda, hırsızların kimliklerini nasıl belirlediler biliyor musunuz? Olayın yaşandığı dakikalarda, yoldan geçmekte olan halk otobüslerinin plakalarını belirleyip, araçların üzerindeki kameraları inceleyerek... Polis, o görüntülerden 2’si kadın üç kişiyi yakaladı... Üstelik, çaldıkları para ve ziynet eşyalarıyla... Fazla değil bir kaç saat daha geç kalsaydı, 500 bin lira tutarındaki para ve ziynet eşyalarına ulaşılamayacaktı...
Mahrumiyet bölgesi olsa da anlata anlata bitiremezler.
Buraları, dünyanın en güzel yerleşim yerine benzetirler.
“iyi ki burada çalışıyorum” derler.
Var olan sorunların giderilmesi içinde kendilerini kurtarıcı görürler.
Ne zaman ki, bir başka şehre atanır veya görevden alınırlar, dillerinden düşürmedikleri o kentleri unuturlar.
Zorunlu olmadıktan sonra da gelmek istemezler.
Görev yaptıkları şehirleri, unutmayan yöneticiler var mı?
Başkanlığını İbrahim Burkay’ın yaptığı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa’da da valilik yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun daveti üzerine, iş insanlarıyla Diyarbakır’a adeta çıkarma yaptı...
Şehri tanıtıp, yatırım yapmaları için...
Gazeteciler olarak biz de bu yolculuktaydık.
Yolculuk sırasında ilk şaşkınlığı, uçağımız Diyarbakır semalarındayken yaşadım..
Ekili arazileri ve modern binaları görünce şaşırdım...
“Acaba, başka bir yere mi gidiyoruz?” diyerek, espri yaptım…
MÜTHİŞ İLGİ
Sonunda Diyarbakır’a inip, gezmeye başladık…
Yaşanan tehlikenin farkında olanlar, maske ve mesafeye dikkat edip, aşılarını oluyor...
Onlarda sorun yok...
Problem, aşı karşıtlarının oluşturdukları algı...
Bu kişilerin çağrıları, artık tehlikeli olmaya başladı...
Hem de ciddi şekilde....
Aşı konusunda, son aylarda yaşanan azalmanın nedenlerinden biri de, aşı karşıtlarının yüksek sesle konuşmaları...
Sosyal medyayı kullanmaları...
Yapılması zorunlu olan etkinlikler arasında, “Cüzzamla mücadele” ve “Veremle Savaşö gibi özelliğini yitirmiş gün ve haftalarda var, devam etmekte olan, “Lösemili Çocuklar Haftası” gibi çok özel olanlarda...
Lösemiye yakalanmış olan çocuklara karşı ne kadar duyarlıyız, o tartışılır...
Bence, yeterli değiliz!...
Neyse...
Lösemiyle mücadelede, tartışılmayan tek gerçek, insanları bu konuda yardıma çağıran LÖSEV’in, Bursa İl Koordinatörü Füsun Emecan Özcan’ın çalışma arkadaşlarıyla yaptıkları mücadele....
Üniversitede, taş üstüne taş koymanın hesabını yapıyor.
Doğru bildiklerinden taviz vermiyor.
Liyakate önem verip, her görüşe saygı duyuyor.
Bunda da başarılı oluyor.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, hafta içinde basın toplantısı düzenleyip, görev yaptığı 2.5 yılı değerlendirdi.
O toplantıya ben de katıldım.
Söylediklerini dikkatle dinledim.
Özellikle, Kavaklı Mahallesi’nde Üftade Hazretleri’nin kabristanında bulunduğu Üftade Sokak üzerinde yaşanan heyelan ile Bursa gibi bir şehrin, turizm açısından yaşadığı hayal kırıklığını..
Öncelikle Kavaklı’da yaşanan toprak kayması ve mağduriyeti konuştuk..
Çünkü, bu bölge gerçekten çok riskli...
Ve tehlikeli...
*
Mustafa Dündar, bölgenin, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nün yaptığı inceleme sonrası, riskli bölge ilan edilip, yıkılma kararı alındığındı belirtip, bu sürecin yürütülüp, kamulaştırma görevinin ise kendilerine verildiğini hatırlattı...
Halk arasında, “MET” olarak bilinen 250 kilo metamfetamin ele geçirdiler..
Kendilerinden emin olan şüphelileri, adreslerinden teker teker alıp, yargıya teslim ettiler...
Bursa polisinin bu performansı, sıradan bir çalışma değil...
Bunu, öncelikle belirteyim...
Yakalanan uyuşturucunun, kaynağına ulaşılması açısından çok önemli...
Şöyle ki:
Narkotik polisi MET sattığını düşündükleri bazı kişileri, savcılıktan alınan izin sonrası takip etmeye başladı..
Yapanın, yanına bırakmıyorlar.
Adeta, kabusları oluyorlar.
Kelepçeyi taktıkları gibi yargıya teslim ediyorlar.
Güvenlik güçlerinin aldıkları önlemleri görmek için hafta içersinde gerçekleştirdikleri bazı icraatlara bakmak yeterli olacak.
Tacettin Arslan’ın yönettiği Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, cuma gecesi Yıldırım ilçesinde, 13 kilo esrar yakaladı.
Uyuştucu eğitimi alan köpeğin, esrarı saklandığı yerden çıkarttırması inanılır gibi değildi.
Aynı gece 250 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, bin 700 kişinin GBT’sini sorgulayıp, 300 aracı kontrol edip, bazı sürücülere, 19 bin lira para cezası kestiler.
Hijyeni yok sayan 21 işletme hakkında ise yasal işlem başlattılar.
Binalar yıkılacak, canlar yanacak, insanlar ağlayacak.
Peki, o güne ne kadar hazırız?
Belediyeleri bilmiyorum ama AFAD bu işi sıkı tutuyor.
Kendini, sürekli yeniliyor.
Bu ay içinde, 19-21 Ekim tarihleri arasında, gerçeği aratmayacak tatbikat düzenleyecekler.
Aldıkları önlemleri, sanki deprem olmuşçasına yaşama geçirecekler.
Suçluyu affetmiyor
Tacettin Aslan’ın emniyet müdürlüğünü yaptığı Bursa Polisi başarılı çalışmalara imza atıyor.
Suçlular, meslektaş dahi olsa hemen yakalıyorlar; adalete teslim ediyorlar.
Bu konuda, kimsenin gözünün yaşına da bakmıyorlar.
Bursa’da son bir hafta içerisinde sıra dışı olaylara müdahale ettiler.
Kız meselesi yüzünden evinde rehin tuttuğu kişiye işkenceler yapıp, bunu paylaşan mafya özentisi ve arkadaşlarını daha fazla kimseye zarar vermeden etkisiz hale getirip yakaladılar.
Görükle’de yaşanan olay da korkunçtu..
Madde bağımlısı genç eve gelip bıçakla kendisine zarar veriyor.
Bu sırada, ‘Ne yapıyorsun oğlum” diyerek elindeki bıçağı almak isteyen annesini öldürüp, kaçmaya çalışan yaşı küçük kız kardeşini ağır yaralıyor..
Ardından, açık olan kapıdan içeri giren polislere bıçak fırlatıp, atlamak için pencereye yöneldiğinde, öldürmek istediği polis tarafından kurtarılıyor.
Sonra da tutuklanıp cezaevine gönderiliyor.
Allah’tan, karnından bıçakladığı kardeşinin durumu iyiye gidiyor.
Polis memurunun, boşandığı eşi ile erkek arkadaşını yol ortasında öldürdüğü cinayet ve yaralama olayının görüntüleri de unutulacak gibi değil.
Türkiye, günlerce o cinayeti ve güvenlik kamerası görüntülerini konuştu.
Olayın hemen ardından meslektaşları tarafından gözaltına alınan polis memuru, çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Yaşanan bu üç olayda, Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Turan ile Asayiş Şube Müdürü Lütfü Zileli ve arkadaşlarını kutluyorum.
Fedekarca çalışıyorlar.
Sıkıntılı olaylara profesyonelce müdahale edip yargıya intikal ettiriyorlar..
YALOVA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ: BORÇLARI SIFIRLADIK
Türkiye’nin en güzel illeri hangisidir diye sorsalar, ilk sıralara Yalova’yı koyarım.
Uzun bir aradan sonra bazı ziyaretler için Yalova’ya gittim..
Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’la da makamında buluştum.
Konu, dönüp dolaşıp belediye borçlarına geldi.
Tutuk, göreve geldikten sonra belediyenin 2020 yılındaki mali tablosunu anlattı.
Verdiği rakamlara göre belediyeden bin 126 kişinin 41 milyon 196 bin lira alacağı varmış.
Bu paraların hepsi ödenmiş.
Personele de bayağı borç varmış.
Onların alacağı olan bir milyon 600 bin lira da hesaplarına yatmış.
Belediye Başkan Vekili Tutuk, göreve başladığı ilk günlerde masasının üzerinde bulunan 281 icra dosyasını inceleyip, bu dosyaların işlemden kaldırılması için 14 milyon 293 bin lira harcama yapmış.
Sonuçta, 2020 yılında 515 milyon 809 bin lira ödeme yapan belediyenin, 2022 yılının şubat ayında alacaklı hiç kimse kalmamış.
Yalova’ya da borçsuz bir şehir olmak yakışmış.