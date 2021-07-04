Siyaset seviyeli yapılmalı

DÜNYA’da, birçok ‘ilk’e imza atan Bursa, sadece sanayisi, turizmi ve tarımı ile anılmıyor...

Artık, Bursa denince akla dernekler de geliyor.

Nüfusu 3 milyon olan şehrimizdeki dernek sayısı 4 bin 944’e ulaştı...

Sayıları 1082 olan spor ve sporla ilgili dernekler ilk sırada yer alıyor...

Bunu, 968 tane olan cami yapma ve yaşatma derneği ile sayıları 736 olan hemşehri dernekleri takip ediyor....

Hemşehri derneklerinde Erzurum ve Artvin ilk iki sırayı paylaşıyor..

Dernekçilikte o kadar ilerlemişiz ki!

Akıllara zarar...

