Ramazan ayında yardım böyle yapılmalı.

Meslek yaşamımda, ramazan aylarında tören eşliğinde yapılan yardımlardan nefret etmişimdir.
Gösteriş amacıyla yardıma muhtaç kişiler arasında kargaşaya yol açan, onları rencide edip çocuklarını zor durumda bırakan bu kişilere her zaman farklı bakmışımdır.
Kendilerinden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışmışımdır…
Bana göre ramazan yardımı kutsaldır.
Yapan ile alanın arasında kalması gereken, çok özel bir olaydır.
O yardımlar da doğru adrese yapılmalıdır..
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın bu konuda güzel bir çalışması var.
Aktaş, geçen yıl ‘Kart16 Ramazan Destek Çeki’ uygulaması ile ‘gerçekten yardıma muhtaç’ kişilere 4 milyon liralık yardım çeki dağıttı.
Çeklerin sadece mahalle bakkallarından kullanılması koşuluyla…
Yardım çekleri sayesinde 740 mahalle bakkalından alışveriş yapıldı.
Dolaysıyla bu çalışma, sadece geçim sıkıntısı çeken aileleri değil, siftahsız dükkan kapatan mahalle bakkallarını da sevindirdi…
Büyükşehir Belediye Başkanı bu yıl da aynı uygulamayı, yardımın sayısını, miktarını ve toplam tutarını artırarak sürdürüyor.
Önümüzdeki hafta sonu başlayacak ramazan ayında 25 bin aileye 400’er TL tutarında toplam 10 milyon liralık yardım çeki dağıtılacak..
Bu çekler geçen sene olduğu gibi yine mahallelerin bakkalında harcanacak.
Çekten yararlananları kimse görmeyecek, komşuları dahi duymayacak.
Sadece bakkallar bilecek onlar da konuşmayacak…
Sonuçta yapılan yardım belediye, muhtaç kişiler ve bakkallar arasında kalacak.
Türkiye’de ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu proje örnek alınmalı.
Sadece belediyeler değil yardım sever kişi ve kuruluşlar tarafından da uygulanmalı.
Şimdi gelelim olması gerektiği gibi yapılan bir yardımın kaç kişiye yaradığına…
Öncelikle muhtaç aileleri sevindirecek.
Ramazan sofrasındaki yiyecek sayısını artıracak..
Devlete olan güveni artıracak.
Mahalle bakkalı geleneğinin sürdürülmesini sağlayacak.
Dolaysıyla, bakkalları da mutlu edecek.
Onların ailelerinin kazancı da artacak.
Haaa, Büyükşehir Belediyesi’nin bu yardımları bazı market sahiplerinin hoşuna gitmiyor.
Dahası, kızdırıyor... Duyuyorum!
Sizi bilmiyorum; ama benim hiç umurumda değil.
Önemli olan ramazan ayında gerçekten yardıma muhtaç olan ailelere, rencide edilmeden yardımların dağıtılması.
Mahalle bakkalı geleneğinin sürdürülmesi.
Olması gereken de bu değil mi?
Ramazan ayında yardım böyle yapılmalı.
Meslek yaşamımda, ramazan aylarında tören eşliğinde yapılan yardımlardan nefret etmişimdir.
Gösteriş amacıyla yardıma muhtaç kişiler arasında kargaşaya yol açan, onları rencide edip çocuklarını zor durumda bırakan bu kişilere her zaman farklı bakmışımdır.
Kendilerinden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışmışımdır…
Bana göre ramazan yardımı kutsaldır.
Yapan ile alanın arasında kalması gereken, çok özel bir olaydır.
O yardımlar da doğru adrese yapılmalıdır..
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın bu konuda güzel bir çalışması var.
Aktaş, geçen yıl ‘Kart16 Ramazan Destek Çeki’ uygulaması ile ‘gerçekten yardıma muhtaç’ kişilere 4 milyon liralık yardım çeki dağıttı.
Çeklerin sadece mahalle bakkallarından kullanılması koşuluyla…
Yardım çekleri sayesinde 740 mahalle bakkalından alışveriş yapıldı.
Dolaysıyla bu çalışma, sadece geçim sıkıntısı çeken aileleri değil, siftahsız dükkan kapatan mahalle bakkallarını da sevindirdi…
Büyükşehir Belediye Başkanı bu yıl da aynı uygulamayı, yardımın sayısını, miktarını ve toplam tutarını artırarak sürdürüyor.
Önümüzdeki hafta sonu başlayacak ramazan ayında 25 bin aileye 400’er TL tutarında toplam 10 milyon liralık yardım çeki dağıtılacak..
Bu çekler geçen sene olduğu gibi yine mahallelerin bakkalında harcanacak.
Çekten yararlananları kimse görmeyecek, komşuları dahi duymayacak.
Sadece bakkallar bilecek onlar da konuşmayacak…
Sonuçta yapılan yardım belediye, muhtaç kişiler ve bakkallar arasında kalacak.
Türkiye’de ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu proje örnek alınmalı.
Sadece belediyeler değil yardım sever kişi ve kuruluşlar tarafından da uygulanmalı.
Şimdi gelelim olması gerektiği gibi yapılan bir yardımın kaç kişiye yaradığına…
Öncelikle muhtaç aileleri sevindirecek.
Ramazan sofrasındaki yiyecek sayısını artıracak..
Devlete olan güveni artıracak.
Mahalle bakkalı geleneğinin sürdürülmesini sağlayacak.
Dolaysıyla, bakkalları da mutlu edecek.
Onların ailelerinin kazancı da artacak.
Haaa, Büyükşehir Belediyesi’nin bu yardımları bazı market sahiplerinin hoşuna gitmiyor.
Dahası, kızdırıyor... Duyuyorum!
Sizi bilmiyorum; ama benim hiç umurumda değil.
Önemli olan ramazan ayında gerçekten yardıma muhtaç olan ailelere, rencide edilmeden yardımların dağıtılması.
Mahalle bakkalı geleneğinin sürdürülmesi.
Olması gereken de bu değil mi?