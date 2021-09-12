Ölüm ile yaşam arasındaki kırmızı çizgi bu olsa gerek.

Bursa’nın en büyük sorunları arasında, her ne kadar trafikte yaşanan sıkışıklık ilk sıralarda yer alsa da kent içersinde bulunan geri dönüşüm tesisleri ve atıkların toplandığı depolar, tehlikeli olmaya başladı

Dahası, trafikte yaşanan yoğunluğun da önüne geçti.

Trafikte yaşanan sinir harbine, istesek de istemesek de bir şekilde alıştık.

Komşumuz olan geri dönüşüm tesisleri ve depolarını kabul etmekse çok zor.

Gün geçmiyor ki, bu tesislerin birinde yangın çıkmasın...

Yanan, kağıt ve plastik olduğu için alevlerin kontrol altına alınması da kolay değil.

Buradan çıkan duman şehri kaplıyor.

İnsanlar, yazın bu sıcağında pencerelerini kapatmak zorunda kalıyor.

