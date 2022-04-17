O projeyi yer üstünden geçirmeyin...

Bursa’nın, şehir içi trafiği gerçekten saç baş yolduruyor…Hem de öyle böyle değil…
Otomobilinizle yolculuk yapacaksanız, sinir harbi yaşamaya hazır olun...
Bunun da üstesinden nasıl geleceksiniz bilmiyorum...
*
Kendimden örnek vereceğim...
Aracımla işe gidecek olduğum zaman, gece erken yatıyorum, sabah kahvaltımı iyi bir şekilde yapıp yola çıkıyorum! Akşam dönerken de, saatler öncesinden sakinleştirici alıp, etkisini göstermesini bekliyorum! Ancak böyle yola çıkıyorum... Aksi halde, işiniz gerçekten çok zor...
Allah yardımcınız olsun...
İşin düşündüren tarafı ne biliyor musunuz?
Kronikleşen sorunun, ne zaman sona ereceğinin bilinmemesi...
Bu sıkıntıyı, sadece Bursalılar değil kenti yönetenler de çok iyi biliyor...
Geçici önlemler ve sihirli dokunuşların çözüm olmadığının farkındalar...
Onlar da, günü kurtarmanın hesabını yapıyorlar...
YAPILMASI GEREKEN BELLİ
Büyükşehirlerde, trafik sorunun çözümlemek için yapılacak olanlar belli...
Yeni yollar açacaksınız...
Raylı sistem ağını genişletip, vatandaşları bunlar ile yolculuk yapmaya yönelteceksiniz...
Ulaşım ücretini ucuz tutup, istasyonların yakınına mümkünse ücretsiz otopark yapacaksınız...
Toplu ulaşım araçlarını cazip hale getireceksiniz...
Haaa, bu arada....
Raylı sistemi kurarken yerin üstünden değil altından geçireceksiniz...
Bunun aksini yaparsanız, trafiği rahatlatmak isterken daha fazla çıkmaza sokarsınız...
Anlayacağınız, “Kaş yaparken göz çıkartırsınız”
Bursa’da olduğu gibi...
*
Bu şehir, yer üstünden yapılan raylı sistemin bedelini maalesef ağır ödüyor... Ödemeye de devam edecek gibi görülüyor...
Yer altında olması gereken üniversite güzergahının, -daha ucuza mal olması için- projesinde yapılan değişikliğin ne kadar yanlış olduğu, raylar yer üstüne döşenip, vagonlar çalışmaya başlayınca anlaşıldı..
“Keşke” denildi ama iş işten geçmiş oldu...
*
Kent Meydanı ile Terminal arasındaki T2 hattı da aynı şekilde... Bu güzergah açılmadan tartışılmaya başlandı... Yolcu taşınmaya başlayınca çok daha fazla konuşulacak...
*
Benzer hata bu kez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Emek Hattı’ndan, Şehir Hastanesi’ne kadar olan güzergahta yapılıyor...
Emek ile Geçit arasında yer altında olması gereken raylı sistem yer üstüne alınacak...
Projenin, 2023 yılına yetişmesi için...
Yazık, günah...
Bursa’yı yönetenler buna asla izin vermemeli...
Sivil toplum kuruluşları dahil...
Önemli olan, raylı sistem inşaatına başlanıp bitirilmesi...
Yani, hizmetin yapılması...
Proje başladıktan sonra iki yıl sonra bitse de hiç fark etmez...
Yeter ki, hızlı tren gibi olmasın...
Ayrıca, yer üstünden yapılan raylı sistemler yıllar sonrada olsa yer altına zorunlu olarak alınacak...
Bu kaçınılmaz....
Nasıl mı?
Yolun yapılmadığı Bursa’da her ay 5 bin araç trafiğe giriyor...
Çoğu otomobil olan bu araçlar hangi yollarda nasıl gidecek?..
Nereye park edecek?
Yanıtı olmayan bu sorular, raylı sistemleri yerin altına taşıyacak...
Bu gerçek, Ulaştırma Bakanlığı’ndaki ilgili birimlere ısrarla anlatılmalı...
Kendileri mutlaka ikna edilmeli...
Emek-Geçit arasındaki raylı sistem güzergahı, önceden olduğu gibi yer altına alınmalı...
Aksi halde, sadece Bursa’ya değil, devletin parasına da yazık olur...
O projeyi yer üstünden geçirmeyin...
Bursa’nın, şehir içi trafiği gerçekten saç baş yolduruyor…Hem de öyle böyle değil…
Otomobilinizle yolculuk yapacaksanız, sinir harbi yaşamaya hazır olun...
Bunun da üstesinden nasıl geleceksiniz bilmiyorum...
*
Kendimden örnek vereceğim...
Aracımla işe gidecek olduğum zaman, gece erken yatıyorum, sabah kahvaltımı iyi bir şekilde yapıp yola çıkıyorum! Akşam dönerken de, saatler öncesinden sakinleştirici alıp, etkisini göstermesini bekliyorum! Ancak böyle yola çıkıyorum... Aksi halde, işiniz gerçekten çok zor...
Allah yardımcınız olsun...
İşin düşündüren tarafı ne biliyor musunuz?
Kronikleşen sorunun, ne zaman sona ereceğinin bilinmemesi...
Bu sıkıntıyı, sadece Bursalılar değil kenti yönetenler de çok iyi biliyor...
Geçici önlemler ve sihirli dokunuşların çözüm olmadığının farkındalar...
Onlar da, günü kurtarmanın hesabını yapıyorlar...
YAPILMASI GEREKEN BELLİ
Büyükşehirlerde, trafik sorunun çözümlemek için yapılacak olanlar belli...
Yeni yollar açacaksınız...
Raylı sistem ağını genişletip, vatandaşları bunlar ile yolculuk yapmaya yönelteceksiniz...
Ulaşım ücretini ucuz tutup, istasyonların yakınına mümkünse ücretsiz otopark yapacaksınız...
Toplu ulaşım araçlarını cazip hale getireceksiniz...
Haaa, bu arada....
Raylı sistemi kurarken yerin üstünden değil altından geçireceksiniz...
Bunun aksini yaparsanız, trafiği rahatlatmak isterken daha fazla çıkmaza sokarsınız...
Anlayacağınız, “Kaş yaparken göz çıkartırsınız”
Bursa’da olduğu gibi...
*
Bu şehir, yer üstünden yapılan raylı sistemin bedelini maalesef ağır ödüyor... Ödemeye de devam edecek gibi görülüyor...
Yer altında olması gereken üniversite güzergahının, -daha ucuza mal olması için- projesinde yapılan değişikliğin ne kadar yanlış olduğu, raylar yer üstüne döşenip, vagonlar çalışmaya başlayınca anlaşıldı..
“Keşke” denildi ama iş işten geçmiş oldu...
*
Kent Meydanı ile Terminal arasındaki T2 hattı da aynı şekilde... Bu güzergah açılmadan tartışılmaya başlandı... Yolcu taşınmaya başlayınca çok daha fazla konuşulacak...
*
Benzer hata bu kez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Emek Hattı’ndan, Şehir Hastanesi’ne kadar olan güzergahta yapılıyor...
Emek ile Geçit arasında yer altında olması gereken raylı sistem yer üstüne alınacak...
Projenin, 2023 yılına yetişmesi için...
Yazık, günah...
Bursa’yı yönetenler buna asla izin vermemeli...
Sivil toplum kuruluşları dahil...
Önemli olan, raylı sistem inşaatına başlanıp bitirilmesi...
Yani, hizmetin yapılması...
Proje başladıktan sonra iki yıl sonra bitse de hiç fark etmez...
Yeter ki, hızlı tren gibi olmasın...
Ayrıca, yer üstünden yapılan raylı sistemler yıllar sonrada olsa yer altına zorunlu olarak alınacak...
Bu kaçınılmaz....
Nasıl mı?
Yolun yapılmadığı Bursa’da her ay 5 bin araç trafiğe giriyor...
Çoğu otomobil olan bu araçlar hangi yollarda nasıl gidecek?..
Nereye park edecek?
Yanıtı olmayan bu sorular, raylı sistemleri yerin altına taşıyacak...
Bu gerçek, Ulaştırma Bakanlığı’ndaki ilgili birimlere ısrarla anlatılmalı...
Kendileri mutlaka ikna edilmeli...
Emek-Geçit arasındaki raylı sistem güzergahı, önceden olduğu gibi yer altına alınmalı...
Aksi halde, sadece Bursa’ya değil, devletin parasına da yazık olur...