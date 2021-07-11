O projede bu hata yapılmasın...

BÜYÜKORHAN, Bursa’nın adı ve şanı pek duyulmayan ilçelerinden biri...

Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.

Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...

Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...

Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...

Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...

Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...

Bakmayın sürekli göç vermelerine...

