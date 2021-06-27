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Haberler>Yazarlar>Fuat KARS>O proje bu zamana kadar imzalanmalıydı!
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Fuat Kars

Fuat Kars

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O proje bu zamana kadar imzalanmalıydı!

27 Haziran 2021

Bursa’nın en güzel ilçelerinden biri Nilüfer’dir...Bu ilçemiz, gerçekten çok özel…

O proje bu zamana kadar imzalanmalıydı

Nedeni de yaşam kalitesinin yüksek olmasıdır...
Belediyenin, her yaş grubuna hitap eden hizmetler vermesidir...
Çocuklar için oyun alanlarının oluşturulması, gençler için müzik ve kaykay parklarının yapılması, orta yaş ve üzeri insanların, gönül rahatlığıyla yürüyüşlerini yapıp dinleneceği park ve bahçelerin çok sayıda olması gibi...
Nilüfer’i farklı kılan bir diğer özellikte, kültür ve sanat etkinliklerinin önemsenmesi…
Mesela; 2021 yılını, şair ve yazar Gülten Akın’a adadılar...
Bu kapsamda, kentte Gülten Akın etkinlikleri düzenleniyor...
Ayrıca, devam eden Cazz Tatil Günleri de büyük ilgi görüyor...
Önümüzdeki ay Çiçek Festivali düzenleyecekler...

Bu da çok güzel olacak...
Altınşehir’de bulunan 1900 metrekare alan üzerine kurulan “Köpek Parkı”, Nilüfer Belediyesi’nin evcil hayvanları da ihmal etmediğini gösteriyor...
Aileler, köpeklerini her türlü önlemin alındığı bu parkta bırakırken, kendileri yürüyüşlerini yapabiliyorlar...
Giderken de, can dostlarını alıp evlerine dönüyorlar…
Konu, kedi ve köpeklerden açılınca, önceki gün makamında ziyaret ettiğim Belediye Başkanı Turgay Erdem’e, seçim öncesi vadi olan “Doğal Yaşam Merkezi” projesinin ne aşamada olduğunu sordum...
Normal şartlarda tamamlanması gereken henüz temeli dahi atılmadı...
Turgay Başkan, “Doğal Yaşam Merkezi” nin, Kuruçeşme Mahallesi’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olan , büyük bölümü orman özelliğini yitiren 50 dönüm arazi üzerine kurulacağını söyledi...
Ardından, yapılacak çalışma hakkında bilgi verdi...
Şöyle ki...

Burası, toprağın çok betonun az olduğu bir merkez olacak...
Bu güzel haber…
Proje içersinde, hasta hayvanlar için tedavi bölümleri, engelli hayvanlar, halk sağlığını tehdit eden saldırgan hayvanlar, yavrulu anneler ve yavrular için özel yerler bulunacak...
Ayrıca, ziyarete gelen vatandaşların bu merkezde keyifli zaman geçirmelerine yönelik dinlenme, eğitim ve sahiplendirme alanları da inşa edilecek...
Bakanlığın olur vermesi halinde, en fazla iki yıla kadar tamamlanacak…
Turgay Erdem’e, Nilüfer ilçesinde son aylarda artan sahipsiz hayvan sayısındaki artışın nedenini sordum...
Yanıtı, “Biz bu konuda, üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Sorun, bazı komşu ilçelerin topladıkları sahipsiz hayvanları bizim sınırımıza bırakması” şeklinde oldu.

Nilüfer gibi bir ilçede, belediye tarafından yapılıp, en fazla şikayet ve beğeni alan çalışmanın ne olduğunu çok merak ediyordum...
Belediye Başkanının bu iki soruya yanıtı “Temizlik” oldu...
Temizlik çalışmalarının en fazla beğenilip, aynı zamanda en çok eleştirilen hizmet olması çok ilginç...
Sizi bilmiyorum ama...
Bana sorarsanız, Nilüfer’de şu anda en büyük problem, sahipsiz hayvanların sayısının artması...
Gruplar halinde dolaşıp, tehlike oluşturuyorlar…
Gerçi…
Bunun da gerekçesini Turgay Erdem açıkladı...
Çözüm için “Doğal Yaşam Merkezi” dedi...
Onay için Tarım ve Orman Bakanlığı’nı işaret etti...

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Bu proje dengeyi değiştirebilir

Fuat KARS

Fuat KARS

20 Haziran 2021
Türkiye’nin demiyorum, belki de dünyanın en güzel şehirlerinden biridir Bursa…

 
“Yokun”, yok olduğu bir kentte yaşıyoruz.
Maalesef kıymetini bilmiyoruz.
Neyse...
Gerçekçi olmak gerekirse...
Bursa’da, yıkılıp yeniden inşa edilmesi gereken birçok ilçe var. Bunlardan biri de Gürsu.
Geçmiş dönemlerdeki kötü yönetimler, diğer ilçeler gibi Gürsu’ya da ciddi zararlar verdi. Hem de, öyle böyle değil.

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Bursa bu odadan kontrol ediliyor

Fuat KARS

Fuat KARS

13 Haziran 2021
Türkiye’nin en huzurlu illerinden biri Bursa.

Büyükşehirler arasında belki de ilk sırada yer alıyor.
Bundan emin olabilirsiniz.
Haa, istenmeyen bazı olaylar olmuyor mu?
Tabii ki yaşanıyor.
Bunlar; hırsızlık, kavga, yaralama ve cinayetin ötesine geçmiyor.
Terör ve toplumsal olaylar yaşanmıyor.

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Bu yüzden aşı vurulmuyorlar...

Fuat KARS

Fuat KARS

6 Haziran 2021
Koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme sürecine bir kez daha başladık...

Yaz sonu, nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı şimdiden merak ediyorum...
Rehavete kapılıp, “Nasıl olsa aşı da oluyoruz” diyerek, alınması gereken önlemleri rafa kaldırırsak işimiz zor...
Geçen yılı ararız!...
O yüzden çok dikkatli olmalıyız...
Pandemi döneminde Bursa, büyükşehirler arasında örnek gösterilecek şehirler arasında yer alıyor..
Bursa Valisi Yakup Canpolat, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve sağlık çalışanlarıyla bu süreci başarıyla yönetti...
Yönetmeye de devam ediyor...

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Bursa’da 250 vaka 4 ölü...

Fuat KARS

Fuat KARS

30 Mayıs 2021
Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi… Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürecinde düzenli olarak yayımladığı, 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısında Bursa, bölge ortalamasının gerisinde kalmıştır...

 

Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa gibi sanayi şehrinin, salgının pik yaptığı o dönemlerde, “hasta”, “vaka” ve “ölü” sayısıyla, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya. Edirne ve Tekirdağ’dan daha iyi durumda olması başarıdır...

Sorunlar yaşanmadı mı?

Tabii ki oldu...

Ama fazla değil...

Açıklanan rakamlar da bunu gösteriyor...

Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Bölge Temsilciliği’ne tekrar atanmamdan dolayı, Bursa Valisi Yakup Canpolat’ı makamında ziyaret ettim...

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Timsah kafası tamamlandı

Fuat KARS

Fuat KARS

23 Mayıs 2021
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ikinci kez yakalandığı koronavirüs illetinden kurtulmayı başardı.

Uzun süren tedavi sonrası sağlığına kavuşup görevine geri döndü.
“Geçmiş olsun” demek için makamında ziyaret ettiğim Alinur Aktaş ile COVİD-19 illetini konuştuk...
Testi pozitif çıktıktan sonra yaşadığı sıkıntıları da...
Belli ki Aktaş, son rahatsızlık sürecinde bayağı sıkıntı yaşamış...
*
Pandemi sohbetinden sonra kendisine, yapımı adeta yılan hikayesine dönen Büyükşehir Belediye Stadyumu›nun timsah başındaki çalışmaların ne aşamada olduğunu sordum...

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Eğri oturup doğru konuşalım

Fuat KARS

Fuat KARS

16 Mayıs 2021
Bursaspor, sıkıntılı geçeceği önceden belli olan bu sezonu, kazasız ve belasız tamamladı.

Şükürler olsun!..
Bu takım, küme de düşebilirdi.
Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle, bu mümkündü.
Allah’tan korkulan olmadı.
Yeşil beyazlı takım, play-off maçlarına da kalabilirdi.
Kim bilir, Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım da olabilirdi.
Bu fırsatı da yakalamıştı...

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Bursa’dan dünyaya insanlık dersi

Fuat KARS

Fuat KARS

9 Mayıs 2021
Yaşadığım şehirdeki güzellikleri yazmaktan mutluluk duyuyorum. Başarı hikayelerini kaleme alırken de büyük keyif alıyorum. Bunlardan birini, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşadık

Aslında orada yaşanan. Bursa’dan dünyaya verilen insanlık dersiydi. Özellikle dünyada mültecilerin, Türkiye’de Suriyelilerin tartışıldığı bu günlerde...
Şöyle ki...

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, organ naklindeki başarısıyla örnek gösterilen sağlık kuruluşlarının başında geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde de örnek gösteriliyor. Bu başarıda, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve yol arkadaşlarının katkısı tartışılmaz.

İŞTE O HİKAYESİ

Geçtiğimiz kasım ayında, Suriyeli bir aile, yedi aylık olan Tamer adındaki bebeklerini rahatsızlığı nedeniyle Tıp Fakültesi’ne getirdi. Bebeğin adı Tamer’di.
Muayene sonrası Tamer’e, karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Tek tedavisi vardı o da karaciğer nakli.

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Düşündüren karar, alkışlanan iptal...

Fuat KARS

Fuat KARS

2 Mayıs 2021
Hürriyet Bursa okurlarıyla tekrar buluşmak büyük bir keyif....Uzun bir moladan sonra yeniden yazmak da ayrı heyecan...

Bugünkü yazımda, Bursa İl Sağlık Müdürü ile yaptığımız sohbeti kaleme alacağım....
Salgındaki son durumumuzu yazıp...
İptal ettiği tek bir kira sözleşmesiyle, bakanlığa ne kadar para kazandırdığını anlatacağım...
Söyleşiye, Covid-19 salgınıyla başladık...
Pandemi döneminde, özellikle büyükşehirler içinde, Bursa’nın kötünün iyileri arasında yer alması, tesadüf değil....
Salgın tavan yaptığı ekim ayında, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ın Bursa’ya atanması...
Kenti yönetenlerin, yaşanan tehlikenin farkında olması..

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Bu vebalin altından kalkamazsınız

Fuat KARS

Fuat KARS

22 Ekim 2018
Timsah Arena, üzerine kitap yazılacak bir proje...

Yapılması, inşaat aşaması, açılması ve sonrasında yaşananları kitap haline dönüştürürseniz, inanın yok satarsınız...
Bursa’nın, var olan değerlerine karşı ilgisiz olduğunu biliyordum...
Ama bu kadarı olmaz...
Geçenlerde yerel basında okuduğum, Timsah Arena’nın çevresindeki boşluğa “Sosyete Pazarı Kurulacak” haberi beni şoke etti...
İnanın, “acaba yanlış mı anladım” diyerek haberi defalarca okudum... Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan da haberi doğrulattım.
Sonrasında ise “Olacağı buydu” dedim...
BU KADAR BASİT OLMAMALI...

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Bozbey, Nilüfer’den aday... mı?

Fuat KARS

Fuat KARS

19 Ekim 2018
BURSA’da, yerel seçimler öncesi en fazla konuşulan konulardan biride tartışmasız, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, nereden aday olacağı....Dile kolay CHP’den dört dönem belediye başkanı oldu....


Yapılan son yerel seçimlerde rakibinden yüzde 20 oranında fazla oy aldı...
Fark, azımsanmayacak kadar fazla...
Bu nedenle Nilüfer, sadece CHP için değil Ak Parti içinde çok önemli....
İktidar partisinin Bursa’da seçim kazanamadığı tek ilçe Nilüfer...
Ana Muhalefet Partisi’nin ise seçim kaybetmediği tek ilçe yine Nilüfer...
Durum böyle olunca da Bozbey’in, yerel seçimlerde, “Nilüfer’de mi?” yoksa, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na mı?” aday olup olmayacağı konuşulmaya başlandı...

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Dağ yöresinden ders gibi eylem

Fuat KARS

Fuat KARS

1 Ekim 2018
BÜYÜKORHAN, Bursa’nın adı ve şanı pek duyulmayan ilçelerinden biri...

Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...

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Dağ yöresinden ders gibi eylem

Fuat KARS

Fuat KARS

29 Eylül 2018
BÜYÜKORHAN, Bursa’nın adı ve şanı pek duyulmayan ilçelerinden biri...

Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...

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Güzelliği unutturan çirkinlik

Fuat KARS

Fuat KARS

11 Eylül 2018
BURSA’da, hafta içerisinde en fazla konuşulan konu, Büyükşehir Belediyesi otobüs sürücüsü ile Özel Halk Otobüsü sürücülerinin yolculara yönelik davranışı oldu.

İnegöl’de, Özel Halk Otobüsü sürücüsü İbrahim Türkmen, yolcularından birinin kalp krizi geçirdiğini görünce, güzergahını değiştirip, hiç bir durakta durmaksızın İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti...
Yolda cep telefonu ile doktorlara bilgi verdi...
Hastaneye ulaşınca, hastayı taşıyıp sedyeye koyduktan sonra doktorlara emanet etti...
Ve, yolcusu olan o hastanın yaşama dönmesine katkı sağladı....
Onun bu davranışı basında geniş yer aldı.
Gel gör ki bu mutluluğu fazla yaşayamadık...
Bursa’nın merkezinde, Timurtaşpaşa durağında, bir Büyükşehir Belediye otobüsü sürücüsü, kartı cihaz tarafından okunmadığı için tartıştığı Nuri Bayraktar isimli yolcuyu, döverek otobüsten attı.

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İznik nihayet görüldü...

Fuat KARS

Fuat KARS

2 Eylül 2018
Türkiye’yi sevenler için İznik her zaman önemlidir. Öyle de olmalıdır... Çünkü bu şirin ilçemiz ülke turizminin atar damarıdır... Gerçi hiç de öyle olmuyor ama...

İznik denince akan sular durmalıdır...
Durmalı; Çünkü, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, Hıristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1’inci Konsil ve 7’nci Konsil’in toplandığı ilçedir İznik.
Ama biz, bu değerimizin güzellikleri göremiyoruz...
Talan edilen, zarar verilen tarihine sahip çıkamıyoruz.
Sadece konuşmak ve seyretmekle yetiniyoruz.
Sonrası yok...

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İznik bunu haketmiyor

Fuat KARS

Fuat KARS

27 Ağustos 2018
Bursa, patent başvurusunda yılın ilk yarısında 151 rakamıyla İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Uluslararası Patent Birliği (UPB) Başkanı Erdem Kaya, kentin yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ama istenilen noktada olmadığını söyledi.

İznik’e olan duyarsızlığımız ne kadar sürecek, merak ediyorum...
Tarihi ve değerleriyle bir ülkeyi ihya edebilecek bir ilçenin kaderine terk edilmesi çok acı.
Turizmde büyük hedefler koyuyoruz...
Ama İznik, gibi bir potansiyeli ‘yok’ sayıyoruz...
Tarihi bir yanlış yapıyoruz...
İznik, hiçbir zaman değer verilmeyecek bir ilçe olmadı...
Olması da mümkün değil....

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Bariyer hatırlatması

Fuat KARS

Fuat KARS

6 Ağustos 2018
RECEP Altepe’nin, Bursaspor’a en büyük kıyağı, 2015 senesinde tamamlanmadan açılışı yapılan, taraftarlar arasında ‘Timsah Arena’ olarak bilinen stadyum olmuştur.

Bu konu Bursa’da çok konuşulup tartışıldı...
“Hiç gerek yoktu” diyenler de oldu...
“Diğer illerde olduğu gibi TOKİ’ye de yaptırılabilirdi” diye söyleyenler de...
Sonunda insanlar tartışacak, Bursaspor kazanacaktı...
Çünkü, cebinden tek kuruş para harcamadan 600 milyon liralık dev bir tesise sahip olacaktı.
Yeşil beyazlı yönetimler bunun kıymetini bilmedi...
“Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” diyerek sıkıntı yaratan bazı eksikliklerin giderilmesi için ellerini ceplerine atmadılar.

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Hem eğlenceli hem sıkıcı

Fuat KARS

Fuat KARS

23 Temmuz 2018
BURSA’da yaşamak hem eğlenceli hem sıkıcı

Sakın, “Bu nasıl oluyor?” diye sormayın?
Yaşadığınız ilçeye bağlı...
Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, İnegöl gibi ilçelerde oturuyorsanız sorun yok...
Kendinizi, şanslı sayabilirsiniz...
Yıldırım, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da yaşıyorsanız vay halinize. ...
Buraları anlatmak için yaşamak gerekiyor...
Diğer ilçeler, Nilüfer, Osmangazi, Mudanya ve İnegöl’den kötü, dağ ilçeleri ve Yıldırım’da iyi...

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Dernekler ve gerçekler

Fuat KARS

Fuat KARS

15 Temmuz 2018
DÜNYA’da, birçok ‘ilk’e imza atan Bursa, sadece sanayisi, turizmi ve tarımı ile anılmıyor...

Artık, Bursa denince akla dernekler de geliyor.
Nüfusu 3 milyon olan şehrimizdeki dernek sayısı 4 bin 944’e ulaştı...
Sayıları 1082 olan spor ve sporla ilgili dernekler ilk sırada yer alıyor...
Bunu, 968 tane olan cami yapma ve yaşatma derneği ile sayıları 736 olan hemşehri dernekleri takip ediyor....
Hemşehri derneklerinde Erzurum ve Artvin ilk iki sırayı paylaşıyor..
Dernekçilikte o kadar ilerlemişiz ki!
Akıllara zarar...

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Zirvede 49 yıl sevinci

Fuat KARS

Fuat KARS

9 Temmuz 2018
Yazın bu sıcağında, Uludağ’ın karını ve kayağını yazmak bile insanı serinletiyor...

Uludağ, son yılların en bereketli sezonunu geçirdi.
Yılbaşı paket programı ile sezona “Merhaba” diyen otel sahipleri sömestre tatilinde ful çektiler!..
Uludağ, Uludağ olalı, son yıllarda bu kadar yoğunluk yaşamadı...
Hayal kırıklığı ile geçen onca seneden sonra, işletme sahipleri de bu yoğunluğa inanamadı...
İnananlar da doyasıya sevinemedi...
Nedeni, Milli Parklar ile yapacakları tesislerin kiralanma sürelerinin geçmiş yıllara göre çok daha kısa olması.
Biliyorsunuz; Uludağ’da daha önce 13 otel ve işletmenin kaçak olan bölümleri yıktırılmıştı...

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