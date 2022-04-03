O operasyon Türkiye’de bir ilkti

Bursa Emniyeti’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, müthiş işler çıkartıyor.
Alınan tüm ihbarları ciddi şekilde değerlendiriyorlar.
Savcılık izniyle fiziki ve teknik takip başlatıyorlar.
Yeri ve zamanı gelince, nokta atışı yaparak, şüphelileri saklandıkları, zehirlerini ise gizledikleri yerlerden, elleriyle koymuş gibi bulup yargıya teslim ediyorlar.
Böylece onlara, Bursa’yı değil, Türkiye’yi dar ediyorlar.
Geçtiğimiz günlerde, altı ay süren çalışmanın ardından gerçekleştirdikleri operasyonla, sıra dışı bir çalışmaya imza attılar.
Bursa’da başlayıp, İstanbul’dan, Siirt’e kadar toplam 7 ilde gerçekleştirdikleri çalışmalarda, 85 kişiyi gözaltına aldılar.
Şüphelileri, “zarf atarak” veya “havada iddialar”la değil, kanıtları göstererek sorguladılar.
Ellerini ve kollarını bağladılar.
İfadelerini aldıktan sonra midibüslere sığmadıkları için otobüslerle adliyeye çıkarttılar.
Tutuklanan 63 kişiyi, cezaevine teslim ettiler.
Peki, bu operasyonu farklı kılan neydi?
Türkiye’de ilk olmasıydı.
Şöyle ki…
Narkotik polisinin operasyonları genellikle, “Örgütlü suç”, “Uyuşturucu ticareti” ve “Suçtan kaynaklı mal varlığının aklanması” şeklinde gerçekleşiyordu.
Ne yapıyorlardı?
Suç örgütü çökertilip, piyasaya sürülecek olan uyuşturucuları ele geçiriyorlardı.
Sanıkların mal varlıkları ise genellikle daha sonra araştırılıyordu…
O da ulaşılabilirse!.
Durum böylece tutuklananlar cezaevinde, “Nasıl olsa bir gün çıkacağım. Elde ettiğim servetle rahat bir hayat sürerim” diye düşünüyordu…
Özgürlüklerine kavuşacakları günü, hiçbir sıkıntı ve endişe yaşamadan bekliyorlardı.
Artık eskisi kadar rahat değiller.
Nedeni…
Bu operasyonda Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri; Sadece 85 kişiyi gözaltına alıp 63’ünü tutukladı.
Yapılan aramalarda, 223 kilo bonzai, 10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin ecstasy, 3 bin 400 yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 1 hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca ile 268 mermi, 4 ruhsatsız tüfek ele geçirmedi.
Sanıkların, uyuşturucu ticaretinden elde edip, kendileri, aileleri, çalışanları ve arkadaşlarının yanı sıra alakasız kişilerin üzerlerine yaptıkları, 14 ev, 12 araç, 3 arsa ve 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit paralarına, mahkeme kararıyla el koydurdular…
Kısaca, suç örgütünü çökertip uyuşturucuları yakaladılar, yarınlarını bitirdiler…
Tahliye olunca kendilerini, olması gereken, sıradan bir yaşama mahkum ettiler.
Onlara bu fırsatı vermeyen Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Narkotik Şube’den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Vural Derya’yı, Narkotik Şube Müdürü Mustafa Eti ile arkadaşlarını gönülden kutluyorum.
Her birini alkışlıyorum.
“İyi ki varsınız” diyorum.
O operasyon Türkiye’de bir ilkti
Bursa Emniyeti’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, müthiş işler çıkartıyor.
Alınan tüm ihbarları ciddi şekilde değerlendiriyorlar.
Savcılık izniyle fiziki ve teknik takip başlatıyorlar.
Yeri ve zamanı gelince, nokta atışı yaparak, şüphelileri saklandıkları, zehirlerini ise gizledikleri yerlerden, elleriyle koymuş gibi bulup yargıya teslim ediyorlar.
Böylece onlara, Bursa’yı değil, Türkiye’yi dar ediyorlar.
Geçtiğimiz günlerde, altı ay süren çalışmanın ardından gerçekleştirdikleri operasyonla, sıra dışı bir çalışmaya imza attılar.
Bursa’da başlayıp, İstanbul’dan, Siirt’e kadar toplam 7 ilde gerçekleştirdikleri çalışmalarda, 85 kişiyi gözaltına aldılar.
Şüphelileri, “zarf atarak” veya “havada iddialar”la değil, kanıtları göstererek sorguladılar.
Ellerini ve kollarını bağladılar.
İfadelerini aldıktan sonra midibüslere sığmadıkları için otobüslerle adliyeye çıkarttılar.
Tutuklanan 63 kişiyi, cezaevine teslim ettiler.
Peki, bu operasyonu farklı kılan neydi?
Türkiye’de ilk olmasıydı.
Şöyle ki…
Narkotik polisinin operasyonları genellikle, “Örgütlü suç”, “Uyuşturucu ticareti” ve “Suçtan kaynaklı mal varlığının aklanması” şeklinde gerçekleşiyordu.
Ne yapıyorlardı?
Suç örgütü çökertilip, piyasaya sürülecek olan uyuşturucuları ele geçiriyorlardı.
Sanıkların mal varlıkları ise genellikle daha sonra araştırılıyordu…
O da ulaşılabilirse!.
Durum böylece tutuklananlar cezaevinde, “Nasıl olsa bir gün çıkacağım. Elde ettiğim servetle rahat bir hayat sürerim” diye düşünüyordu…
Özgürlüklerine kavuşacakları günü, hiçbir sıkıntı ve endişe yaşamadan bekliyorlardı.
Artık eskisi kadar rahat değiller.
Nedeni…
Bu operasyonda Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri; Sadece 85 kişiyi gözaltına alıp 63’ünü tutukladı.
Yapılan aramalarda, 223 kilo bonzai, 10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin ecstasy, 3 bin 400 yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 1 hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca ile 268 mermi, 4 ruhsatsız tüfek ele geçirmedi.
Sanıkların, uyuşturucu ticaretinden elde edip, kendileri, aileleri, çalışanları ve arkadaşlarının yanı sıra alakasız kişilerin üzerlerine yaptıkları, 14 ev, 12 araç, 3 arsa ve 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit paralarına, mahkeme kararıyla el koydurdular…
Kısaca, suç örgütünü çökertip uyuşturucuları yakaladılar, yarınlarını bitirdiler…
Tahliye olunca kendilerini, olması gereken, sıradan bir yaşama mahkum ettiler.
Onlara bu fırsatı vermeyen Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Narkotik Şube’den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Vural Derya’yı, Narkotik Şube Müdürü Mustafa Eti ile arkadaşlarını gönülden kutluyorum.
Her birini alkışlıyorum.
“İyi ki varsınız” diyorum.