O güne hazırlık tatbikatı.

Hafta içinde düşündüm, taşındım.
Sokak lambalarını yazmaya karar verdim.
Sakın, ‘ne alaka’ demeyin.
İlginç konulara duyduğum ilgiyi söylemiştim.
Son günlerde, yabancı sermayeye satışı gündemden düşmeyen, hatta, -satıldığı- da ciddi şekilde söylenen merkezi Bursa’da olan UEDAŞ’ı hepimiz biliriz.
Biliriz çünkü; her ay ev ve iş yerlerinin aydınlatma bedeli olan faturaları ödüyoruz.
UEDAŞ’ı sadece Bursalılar değil, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale’de yaşayanlar da tanır.
Suriyeli ailenin dünyaya getirip, “yaşamaz” diyerek, fakülteye getirdikleri çocuklarının, hayata döndürülmesi.
Onların hikayesi, ulusal basında geniş şekilde yer aldığı için fazla detaya girmeyeceğim.
Yaşananları hatırlatıp, bu konuyu köşeme neden taşıdığımı anlatacağım…
Suriyeli aile, Tamer adını verdikleri sekiz aylık çocuklarını, geçtiğimiz aralık ayında muayene ettirmek için Tıp Fakültesi’ne getirdi…
Muayene sonucu Tamer’e, akut karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.
Hastanın yaşaması için, karaciğer naklinin şart olduğu aileye söylendi.
Şehri tanımayan, toplumun nabzını tutmayan ve onları dinlemeyen emniyet müdürünün, Bursa’da başarılı olma şansı yok denecek kadar azdır.
Geçmiş dönemlerde, hayal kırıklığı yaşatan müdürler, bu yüzden görevden alınmışlardır.
Bursa bu dönemde, polis açısından çok şanslı.
Nedeni, Tacettin Aslan gibi bir Emniyet Müdürü’nün olması.
Önceden de kaleme almıştım.
*
Tacettin Aslan’ın en büyük özelliği, geçmiş yıllarda Bursa’da, uzun yıllar şube müdürü ve müdür yardımcısı olarak görev yapması.
İyi Parti’de, milletvekili olan İsmail Tatlıoğlu’nu, İl Başkanını Selçuk Türkoğlu’nu, yönetimindeki yol arkadaşlarının bir çoğunu iyi tanımama rağmen, Ahmet Kamil Erozan ile tanışmamıştım. O fırsatı, bu ziyarette buldum.
Kendisiyle, uzun uzadıya sohbet ettim.
Böylece, Ahmet Bey’i, yakından tanıma fırsatı buldum.
Dışişleri Bakanlığında yurtiçi ve yurtdışında 43 yıl çalışan, bu süre içinde 4 ayrı görevde Büyükelçi sıfatıyla bulunan, merkez teşkilatında Müsteşar Yardımcısı olarak görev alan Ahmet Kamil Erozan, mesleki bilgi ve birikiminin yanı sıra sıra dışı da bir siyasetçi...
Onun bu özelliğinin, partisinin, kurucular kurulu ve genel idare kurulu üyesi olup, Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyası’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmasında etkili olduğuna inanıyorum...
*
Dahası, trafikte yaşanan yoğunluğun da önüne geçti.
Trafikte yaşanan sinir harbine, istesek de istemesek de bir şekilde alıştık.
Komşumuz olan geri dönüşüm tesisleri ve depolarını kabul etmekse çok zor.
Gün geçmiyor ki, bu tesislerin birinde yangın çıkmasın...
Yanan, kağıt ve plastik olduğu için alevlerin kontrol altına alınması da kolay değil.
Buradan çıkan duman şehri kaplıyor.
İnsanlar, yazın bu sıcağında pencerelerini kapatmak zorunda kalıyor.
Borcu çok, kasası boş olan enkaz devralan Emin Adanur, ilk etapta geçen sezondan bu yana kapalı olan transfer tahtasını açtırdı.
Samimi olmak gerekirse, transfer tahtasının açılmasına sadece, Bursaspor’un sezona puanı silinerek başlamayacağı için sevindim.
Nedeni de...
Bursaspor’un, sürekli başarıyı ancak altyapıdan yetişen gençlerle gerçekleştireceğine inancımdan.
Vakıfköy gibi tesisi bulunan Bursaspor’un, kurtuluşunu dışarIda araması anlamsız.
Oradan yetişen gençlerin performansları ortada...
Her biri, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynuyorlar.
Kimsesiz çocuklara, çaresiz kadınlara, engellilere ve yaşlılara verdikleri hizmetten dolayı bu kuruluşları, devletin şefkati olarak görmüşümdür.
Bu yüzden de diğerlerinden farklı tutmuşumdur.
Gel gör ki....
Günümüzde, en fazla konuşulup eleştirilen kurumlardan biri de Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri olmuştur.
Nedeni de...
Oralarda yaşanan en ufak sorunun toplumun canını acıtmasıdır.
Bunlardan biri de, “açılmaz” denilen transfer tahtasının açılması oldu.
Adanur ve yol arkadaşları bu sorunu gidermeseydi, Bursaspor sezona puanı silinerek başlayacaktı.
Küme düşmesi beklenen kulüpler arasında yer alacaktı…
Kim bilir.
Belki de, korkulan yaşanacaktı.
Buda, yaralı olan Timsah’ın sonu olacaktı.
Adanur ve yol arkadaşları bu sorunu gidermeseydi, Bursaspor sezona puanı silinerek başlayacaktı.
Küme düşmesi beklenen kulüpler arasında yer alacaktı…
Kim bilir.
Belki de, korkulan yaşanacaktı.
Buda, yaralı olan Timsah’ın sonu olacaktı.
Allah’tan bu süreç bir şekilde atlatıldı…
“Ohhh” çekmiştik.
Ne zaman ki; Kontrollü normalleşme sürecini “kontrolden” çıkartıp, aşı vurulmamaya başladık.
Dengeleri alt üst ettik.
Sıkıntılı günlere, geri döndük.
Salgın ile mücadelede, alınan önlemleri rafa kaldıranlardan daha ziyade, aşı vurulmayanlar ciddi tehlike oluşturuyor.
Bu süreçte aşı çok önemli.
Yapılan bilimsel çalışmalar bu gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.
Ama, bunu başardılar!
Bursaspor taraftarları, sezon öncesi, başarılı günlerin özlemini duyuyorlar.
“O mutluluğu tekrar yaşayabilir miyiz?” diye soruyorlar.
Sonuçta; futbol şehri olarak bilinen Bursa gibi bir kentin, kulübünden bahsediyoruz.
Tabii ki olabilir...
Geçmişte yapılan hatalarla yüzleşmek koşuluyla...
Peki o hatalar nelerdi?
Nüfusu 3 milyon olan kentte, 86 bin işletmede 850 bin sigortalı işçi çalışıyor....
Bu da, her dört kişilik ailede en az bir kişinin evine ekmek götürdüğü anlamına geliyor...
Durum böyle olunca Bursa, sendika cenneti de oluyor...
Haa, bu sendikalar, işçilerine ve sözleşmelere ne kadar önem veriyorlar...
Bu tartışılır...
Üyelerinin haklarını ne kadar savunuyorlar bilmiyorum; ama, toplu iş sözleşmesinin tarihine, yeterince değer verdiklerini sanmıyorum...
Yokun, yok olduğu bir şehirde yaşıyoruz.
Ve, kıymetini bilmiyoruz.
Günü birlik yaşamaya da devam ediyoruz.
Verimli toprağını ne hale getirdiğimiz ortada.
Beton yığınına dönüştürdük.
Güzelim akarsularını kirletip, çevreyi tehdit eder hale getirdik.
Şimdi de kara kara düşünüyoruz.
Daha doğrusu, iade-i ziyarette bulundum.
Tanıyanlar bilir, Davut Gürkan’ın ilginç bir özelliği vardır.
O da, 2003 yılında partisinin Kestel ilçe yönetiminde görev aldıktan sonra, Ak Parti Bursa İl Başkanlığı’nda iki ayrı dönemde başkan yardımcılıkları yapıp, 5 seçim ile 1 darbe yaşadıktan sonra, il başkanı seçilmesidir.
Bu da iktidar partisinin il başkanı için önemli bir tecrübe.
Neyse...
Kendisiyle, Bursa’yı konuştuk. Gürkan’a göre muhalefet partileri, seviyeli siyaset yapmıyor. “Hoş’ değiller. Yapılan güzel işleri farklı anlatıp kötülüyorlar. Algı oluşturuyorlar. Özellikle gençlere kötü örnek olup, vicdanları rahatsız ediyorlar. Kente yapılacak hizmetlere de zarar veriyorlar…
Nedeni de yaşam kalitesinin yüksek olmasıdır...
Belediyenin, her yaş grubuna hitap eden hizmetler vermesidir...
Çocuklar için oyun alanlarının oluşturulması, gençler için müzik ve kaykay parklarının yapılması, orta yaş ve üzeri insanların, gönül rahatlığıyla yürüyüşlerini yapıp dinleneceği park ve bahçelerin çok sayıda olması gibi...
Nilüfer’i farklı kılan bir diğer özellikte, kültür ve sanat etkinliklerinin önemsenmesi…
Mesela; 2021 yılını, şair ve yazar Gülten Akın’a adadılar...
Bu kapsamda, kentte Gülten Akın etkinlikleri düzenleniyor...
“Yokun”, yok olduğu bir kentte yaşıyoruz.
Maalesef kıymetini bilmiyoruz.
Neyse...
Gerçekçi olmak gerekirse...
Bursa’da, yıkılıp yeniden inşa edilmesi gereken birçok ilçe var. Bunlardan biri de Gürsu.
Geçmiş dönemlerdeki kötü yönetimler, diğer ilçeler gibi Gürsu’ya da ciddi zararlar verdi. Hem de, öyle böyle değil.
Büyükşehirler arasında belki de ilk sırada yer alıyor.
Bundan emin olabilirsiniz.
Haa, istenmeyen bazı olaylar olmuyor mu?
Tabii ki yaşanıyor.
Bunlar; hırsızlık, kavga, yaralama ve cinayetin ötesine geçmiyor.
Terör ve toplumsal olaylar yaşanmıyor.
Yaz sonu, nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı şimdiden merak ediyorum...
Rehavete kapılıp, “Nasıl olsa aşı da oluyoruz” diyerek, alınması gereken önlemleri rafa kaldırırsak işimiz zor...
Geçen yılı ararız!...
O yüzden çok dikkatli olmalıyız...
Pandemi döneminde Bursa, büyükşehirler arasında örnek gösterilecek şehirler arasında yer alıyor..
Bursa Valisi Yakup Canpolat, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve sağlık çalışanlarıyla bu süreci başarıyla yönetti...
Yönetmeye de devam ediyor...
Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa gibi sanayi şehrinin, salgının pik yaptığı o dönemlerde, “hasta”, “vaka” ve “ölü” sayısıyla, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya. Edirne ve Tekirdağ’dan daha iyi durumda olması başarıdır...
Sorunlar yaşanmadı mı?
Tabii ki oldu...
Ama fazla değil...
Açıklanan rakamlar da bunu gösteriyor...
Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Bölge Temsilciliği’ne tekrar atanmamdan dolayı, Bursa Valisi Yakup Canpolat’ı makamında ziyaret ettim...
O güne hazırlık tatbikatı.
Beklenen depremi bir şekilde yaşayacağız. Depremin, sıradan bir sarsıntı olmayacağı kesin.
Binalar yıkılacak, canlar yanacak, insanlar ağlayacak.
Peki, o güne ne kadar hazırız?
Belediyeleri bilmiyorum ama AFAD bu işi sıkı tutuyor.
Kendini, sürekli yeniliyor.
Bu ay içinde, 19-21 Ekim tarihleri arasında, gerçeği aratmayacak tatbikat düzenleyecekler.
Aldıkları önlemleri, sanki deprem olmuşçasına yaşama geçirecekler.
İstanbul Adalar’da yaşanabilecek,7.5 büyüklüğündeki olası bir deprem sonrası, yapacakları çalışmaları, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik ve Bursa’da uygulamaya koyacaklar.
Ne yapacaklar?
Bursa’dan örnek vereceğim.
Öncelikle; depremden en fazla etkilenmesi beklenen Osmangazi, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde vatandaşlar, yazılı, görsel ve sosyal medyanın yanı sıra, cep telefonlarına gönderilecek SMS’ler ile bilgilendirilecek.
Deprem startının verilmesiyle, gönüllülerden oluşan gruplar, daha önceden belirlenen alanlarda toplanacak.
Bu kişiler, oluşturulacak çadırkentlere taşınacak.
Buralarda, yiyecek, içecek ve barınma gibi zorunlu ihtiyaçları giderilecek.
Güvenlikleri sağlanacak.
AFAD’ın kontrolünde arama ve kurtarma ekipleri, çıkan yangınları söndürüp, enkaz altında kalanları kurtarıp, yaralılara hastaneye gönderecek.
Sahra hastaneleri kurulacak.
Güvenlik birimleri, can güvenliği açısından girilemeyen ev ve işyerlerindeki hırsızlıkları önleyecekler.
Çevre il ve ilçelerdeki arama ve kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve STK’larındaki gönüllülerin, deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırılıp, çalışmalara başlamaları sağlanacak.
Bunlar yapıldıktan sonra, depremin ardından yapılması gereken çalımalar gerçekleştirilecek.
Enkazın kaldırılması, hasar tespit yapılması, normal yaşama geçilmesi gibi.
Marmara Bölgesi’ndeki tatbikat, sadace bu illerle mi sınırlı kalacak.
Hayır değil.
Depremin startının verilmesinden sonra ilgili bakanlıklar da alarma geçecek..
Tatbikat süresince görevlerini başında olup, çalışmaları yakından takip edip, ihtiyaçların karşılanması için koordineli bir şekilde çalışacaklar.
Yaşanan gelişmeleri anında paylaşacaklar.
Anlayacağınız, üç günde, hem depremi yaşatacaklar, hem de sonrasındaki süreci.
Felaketin senaryosu böyle olacak.
Gerçeği nasıl olacak.
Bu sorunun yanıtınıda, depremi yaşadığımız gün vereceğiz.
Faturası nasıl çıkacak birlikte göreceğiz.
Tabii, yaşarsak.