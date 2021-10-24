Mustafa Dündar’ın bu projesi yaşama geçirilmeli...

Halk arasında, “MET” olarak bilinen 250 kilo metamfetamin ele geçirdiler..
Kendilerinden emin olan şüphelileri, adreslerinden teker teker alıp, yargıya teslim ettiler...
Bursa polisinin bu performansı, sıradan bir çalışma değil...
Bunu, öncelikle belirteyim...
Yakalanan uyuşturucunun, kaynağına ulaşılması açısından çok önemli...
Şöyle ki:
Narkotik polisi MET sattığını düşündükleri bazı kişileri, savcılıktan alınan izin sonrası takip etmeye başladı..
Yapanın, yanına bırakmıyorlar.
Adeta, kabusları oluyorlar.
Kelepçeyi taktıkları gibi yargıya teslim ediyorlar.
Güvenlik güçlerinin aldıkları önlemleri görmek için hafta içersinde gerçekleştirdikleri bazı icraatlara bakmak yeterli olacak.
Tacettin Arslan’ın yönettiği Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, cuma gecesi Yıldırım ilçesinde, 13 kilo esrar yakaladı.
Uyuştucu eğitimi alan köpeğin, esrarı saklandığı yerden çıkarttırması inanılır gibi değildi.
Aynı gece 250 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, bin 700 kişinin GBT’sini sorgulayıp, 300 aracı kontrol edip, bazı sürücülere, 19 bin lira para cezası kestiler.
Hijyeni yok sayan 21 işletme hakkında ise yasal işlem başlattılar.
Binalar yıkılacak, canlar yanacak, insanlar ağlayacak.
Peki, o güne ne kadar hazırız?
Belediyeleri bilmiyorum ama AFAD bu işi sıkı tutuyor.
Kendini, sürekli yeniliyor.
Bu ay içinde, 19-21 Ekim tarihleri arasında, gerçeği aratmayacak tatbikat düzenleyecekler.
Aldıkları önlemleri, sanki deprem olmuşçasına yaşama geçirecekler.
Hafta içinde düşündüm, taşındım.
Sokak lambalarını yazmaya karar verdim.
Sakın, ‘ne alaka’ demeyin.
İlginç konulara duyduğum ilgiyi söylemiştim.
Son günlerde, yabancı sermayeye satışı gündemden düşmeyen, hatta, -satıldığı- da ciddi şekilde söylenen merkezi Bursa’da olan UEDAŞ’ı hepimiz biliriz.
Biliriz çünkü; her ay ev ve iş yerlerinin aydınlatma bedeli olan faturaları ödüyoruz.
UEDAŞ’ı sadece Bursalılar değil, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale’de yaşayanlar da tanır.
Suriyeli ailenin dünyaya getirip, “yaşamaz” diyerek, fakülteye getirdikleri çocuklarının, hayata döndürülmesi.
Onların hikayesi, ulusal basında geniş şekilde yer aldığı için fazla detaya girmeyeceğim.
Yaşananları hatırlatıp, bu konuyu köşeme neden taşıdığımı anlatacağım…
Suriyeli aile, Tamer adını verdikleri sekiz aylık çocuklarını, geçtiğimiz aralık ayında muayene ettirmek için Tıp Fakültesi’ne getirdi…
Muayene sonucu Tamer’e, akut karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.
Hastanın yaşaması için, karaciğer naklinin şart olduğu aileye söylendi.
Şehri tanımayan, toplumun nabzını tutmayan ve onları dinlemeyen emniyet müdürünün, Bursa’da başarılı olma şansı yok denecek kadar azdır.
Geçmiş dönemlerde, hayal kırıklığı yaşatan müdürler, bu yüzden görevden alınmışlardır.
Bursa bu dönemde, polis açısından çok şanslı.
Nedeni, Tacettin Aslan gibi bir Emniyet Müdürü’nün olması.
Önceden de kaleme almıştım.
*
Tacettin Aslan’ın en büyük özelliği, geçmiş yıllarda Bursa’da, uzun yıllar şube müdürü ve müdür yardımcısı olarak görev yapması.
İyi Parti’de, milletvekili olan İsmail Tatlıoğlu’nu, İl Başkanını Selçuk Türkoğlu’nu, yönetimindeki yol arkadaşlarının bir çoğunu iyi tanımama rağmen, Ahmet Kamil Erozan ile tanışmamıştım. O fırsatı, bu ziyarette buldum.
Kendisiyle, uzun uzadıya sohbet ettim.
Böylece, Ahmet Bey’i, yakından tanıma fırsatı buldum.
Dışişleri Bakanlığında yurtiçi ve yurtdışında 43 yıl çalışan, bu süre içinde 4 ayrı görevde Büyükelçi sıfatıyla bulunan, merkez teşkilatında Müsteşar Yardımcısı olarak görev alan Ahmet Kamil Erozan, mesleki bilgi ve birikiminin yanı sıra sıra dışı da bir siyasetçi...
Onun bu özelliğinin, partisinin, kurucular kurulu ve genel idare kurulu üyesi olup, Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyası’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmasında etkili olduğuna inanıyorum...
*
Dahası, trafikte yaşanan yoğunluğun da önüne geçti.
Trafikte yaşanan sinir harbine, istesek de istemesek de bir şekilde alıştık.
Komşumuz olan geri dönüşüm tesisleri ve depolarını kabul etmekse çok zor.
Gün geçmiyor ki, bu tesislerin birinde yangın çıkmasın...
Yanan, kağıt ve plastik olduğu için alevlerin kontrol altına alınması da kolay değil.
Buradan çıkan duman şehri kaplıyor.
İnsanlar, yazın bu sıcağında pencerelerini kapatmak zorunda kalıyor.
Borcu çok, kasası boş olan enkaz devralan Emin Adanur, ilk etapta geçen sezondan bu yana kapalı olan transfer tahtasını açtırdı.
Samimi olmak gerekirse, transfer tahtasının açılmasına sadece, Bursaspor’un sezona puanı silinerek başlamayacağı için sevindim.
Nedeni de...
Bursaspor’un, sürekli başarıyı ancak altyapıdan yetişen gençlerle gerçekleştireceğine inancımdan.
Vakıfköy gibi tesisi bulunan Bursaspor’un, kurtuluşunu dışarIda araması anlamsız.
Oradan yetişen gençlerin performansları ortada...
Her biri, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynuyorlar.
Kimsesiz çocuklara, çaresiz kadınlara, engellilere ve yaşlılara verdikleri hizmetten dolayı bu kuruluşları, devletin şefkati olarak görmüşümdür.
Bu yüzden de diğerlerinden farklı tutmuşumdur.
Gel gör ki....
Günümüzde, en fazla konuşulup eleştirilen kurumlardan biri de Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri olmuştur.
Nedeni de...
Oralarda yaşanan en ufak sorunun toplumun canını acıtmasıdır.
Bunlardan biri de, “açılmaz” denilen transfer tahtasının açılması oldu.
Adanur ve yol arkadaşları bu sorunu gidermeseydi, Bursaspor sezona puanı silinerek başlayacaktı.
Küme düşmesi beklenen kulüpler arasında yer alacaktı…
Kim bilir.
Belki de, korkulan yaşanacaktı.
Buda, yaralı olan Timsah’ın sonu olacaktı.
Adanur ve yol arkadaşları bu sorunu gidermeseydi, Bursaspor sezona puanı silinerek başlayacaktı.
Küme düşmesi beklenen kulüpler arasında yer alacaktı…
Kim bilir.
Belki de, korkulan yaşanacaktı.
Buda, yaralı olan Timsah’ın sonu olacaktı.
Allah’tan bu süreç bir şekilde atlatıldı…
“Ohhh” çekmiştik.
Ne zaman ki; Kontrollü normalleşme sürecini “kontrolden” çıkartıp, aşı vurulmamaya başladık.
Dengeleri alt üst ettik.
Sıkıntılı günlere, geri döndük.
Salgın ile mücadelede, alınan önlemleri rafa kaldıranlardan daha ziyade, aşı vurulmayanlar ciddi tehlike oluşturuyor.
Bu süreçte aşı çok önemli.
Yapılan bilimsel çalışmalar bu gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.
Ama, bunu başardılar!
Bursaspor taraftarları, sezon öncesi, başarılı günlerin özlemini duyuyorlar.
“O mutluluğu tekrar yaşayabilir miyiz?” diye soruyorlar.
Sonuçta; futbol şehri olarak bilinen Bursa gibi bir kentin, kulübünden bahsediyoruz.
Tabii ki olabilir...
Geçmişte yapılan hatalarla yüzleşmek koşuluyla...
Peki o hatalar nelerdi?
Nüfusu 3 milyon olan kentte, 86 bin işletmede 850 bin sigortalı işçi çalışıyor....
Bu da, her dört kişilik ailede en az bir kişinin evine ekmek götürdüğü anlamına geliyor...
Durum böyle olunca Bursa, sendika cenneti de oluyor...
Haa, bu sendikalar, işçilerine ve sözleşmelere ne kadar önem veriyorlar...
Bu tartışılır...
Üyelerinin haklarını ne kadar savunuyorlar bilmiyorum; ama, toplu iş sözleşmesinin tarihine, yeterince değer verdiklerini sanmıyorum...
Yokun, yok olduğu bir şehirde yaşıyoruz.
Ve, kıymetini bilmiyoruz.
Günü birlik yaşamaya da devam ediyoruz.
Verimli toprağını ne hale getirdiğimiz ortada.
Beton yığınına dönüştürdük.
Güzelim akarsularını kirletip, çevreyi tehdit eder hale getirdik.
Şimdi de kara kara düşünüyoruz.
Daha doğrusu, iade-i ziyarette bulundum.
Tanıyanlar bilir, Davut Gürkan’ın ilginç bir özelliği vardır.
O da, 2003 yılında partisinin Kestel ilçe yönetiminde görev aldıktan sonra, Ak Parti Bursa İl Başkanlığı’nda iki ayrı dönemde başkan yardımcılıkları yapıp, 5 seçim ile 1 darbe yaşadıktan sonra, il başkanı seçilmesidir.
Bu da iktidar partisinin il başkanı için önemli bir tecrübe.
Neyse...
Kendisiyle, Bursa’yı konuştuk. Gürkan’a göre muhalefet partileri, seviyeli siyaset yapmıyor. “Hoş’ değiller. Yapılan güzel işleri farklı anlatıp kötülüyorlar. Algı oluşturuyorlar. Özellikle gençlere kötü örnek olup, vicdanları rahatsız ediyorlar. Kente yapılacak hizmetlere de zarar veriyorlar…
Nedeni de yaşam kalitesinin yüksek olmasıdır...
Belediyenin, her yaş grubuna hitap eden hizmetler vermesidir...
Çocuklar için oyun alanlarının oluşturulması, gençler için müzik ve kaykay parklarının yapılması, orta yaş ve üzeri insanların, gönül rahatlığıyla yürüyüşlerini yapıp dinleneceği park ve bahçelerin çok sayıda olması gibi...
Nilüfer’i farklı kılan bir diğer özellikte, kültür ve sanat etkinliklerinin önemsenmesi…
Mesela; 2021 yılını, şair ve yazar Gülten Akın’a adadılar...
Bu kapsamda, kentte Gülten Akın etkinlikleri düzenleniyor...
“Yokun”, yok olduğu bir kentte yaşıyoruz.
Maalesef kıymetini bilmiyoruz.
Neyse...
Gerçekçi olmak gerekirse...
Bursa’da, yıkılıp yeniden inşa edilmesi gereken birçok ilçe var. Bunlardan biri de Gürsu.
Geçmiş dönemlerdeki kötü yönetimler, diğer ilçeler gibi Gürsu’ya da ciddi zararlar verdi. Hem de, öyle böyle değil.
Mustafa Dündar’ın bu projesi yaşama geçirilmeli...
Osmangazi’de belediye başkanlığı yapmak kolay değil... Sonuçta, 900 bine ulaşan nüfusuyla, 56 ilden büyük olan ilçeden bahsediyoruz..Ziyaretime gelen Mustafa Dündar ile belediye başkanlığını yaptığı Osmangazi’yi konuştuk...
Özellikle, Kavaklı Mahallesi’nde Üftade Hazretleri’nin kabristanında bulunduğu Üftade Sokak üzerinde yaşanan heyelan ile Bursa gibi bir şehrin, turizm açısından yaşadığı hayal kırıklığını..
Öncelikle Kavaklı’da yaşanan toprak kayması ve mağduriyeti konuştuk..
Çünkü, bu bölge gerçekten çok riskli...
Ve tehlikeli...
*
Mustafa Dündar, bölgenin, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nün yaptığı inceleme sonrası, riskli bölge ilan edilip, yıkılma kararı alındığındı belirtip, bu sürecin yürütülüp, kamulaştırma görevinin ise kendilerine verildiğini hatırlattı...
Ardından, yapılan çalışmaları anlattı...
Bugüne kadar -bağımsız bölüm- dediği 125 daire ve dükkanın kamulaştırılıp, hak sahiplerine 29 milyon lira ödendiğini söyledi...
Kamulaştırma işi sıkıntılı olduğu için bu konuda bayağı yol almışlar...
Diğer binalar için de görüşmeler devam ediyormuş...
İstimlak işlemi tamamlanıp, riskli binaların yıkımından sonra, Üftade Hazretleri’nin Türbesi ile çevresinin çehresinin çok daha güzel olacağı kesin...
*
Osmangazi Belediye Başkanı ile Bursa’ya gelmeyen turistleri de konuştuk...
Mustafa Dündar’a göre, Bursa’nın, turizm pastasından hak ettiği payı alamaması büyük bir kayıp...
Gerçekten de öyle...
Tamam da, sorunun çözülmesi için ne yapmak gerekiyor?
Osmangazi Belediye Başkanı, bu sorunun yanıtını vermeden önce, turizm firmalarının, Bursa’ya düzenledikleri günübirlik tur programını anlattı...
*
Dündar’a göre, günübirlik tur düzenleyen turizm şirketleri, Bursa’ya gelenleri, Bursa’da yeterince gezdirmiyorlar..
Ne yapıyorlar?
Uludağ’a çıkartmaktansa, İnkaya’da, Tarihi Çınar’ın altında çay ve kahve ikram edip, “Burası Uludağ sayılır. Yukarı çıkmaya gerek yok’ diyorlar...
Ulucami’yi gezip, çarşıda alış veriş yapmak isteyenlere de bu fırsatı, otopark sorunu yüzünden tanımıyorlar...
Çok önemli olan bu programı, “İşte burası da Ulucami, hanlar bölgesi ve kapalı çarşı” diyerek geçiştiriyorlar...
Ovakça’da yemek yedirip, kestane şekeri aldıktan sonra geri dönüyorlar...
Mustafa Dündar’a göre Bursa, turizmden hak ettiği payı bu yüzden alamıyor...
Bunları söylerken, Bursa’ya gelen turistlerin; Uludağ’ı görüp özellikle Ulucami ve çevresini gezmesinin şart olduğuna dikkat çekip, öneride bulunuyor...
Mesela....
Turistler, Ulucami’de mutlaka otobüslerden indirilip, gezdirilmeli...
Gezerken de çarşıda alış veriş yapıp, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni görüp, İskender Kebabı yemeliler...
Bölge turu tamamlandıktan sonra kendileri, Panorama Fetih Müzesi’nin olduğu bölgede park eden otobüslere, Cumhuriyet Caddesi Ertuğrul Meydanı’ndan, akülü araçlar ve Shuttle ile taşınmalı...
Mustafa Dündar’ın söylediği bu proje yaşama geçerse, Bursa’da sadece günü birlik gelen turistlerde değil, konaklayan turist sayısında da artış olur...
Kapasitesinin altında çalışan çok yıldızlı oteller büyük oranda dolar...
Bursa esnafı da rahatlar...
Yeter ki, bu proje yaşama geçirilsin..