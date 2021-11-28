Karaoğlu’nun sıra dışı özelliği

Diyarbakır’ı çok merak etmiş fırsat bulup bir türlü de gidememişimdir...Hayal dünyamda bu şehri, terör olayları nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınan, ticari yaşamı olmayan, sıradan bir kent olarak düşünmüşümdür...

Başkanlığını İbrahim Burkay’ın yaptığı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa’da da valilik yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun daveti üzerine, iş insanlarıyla Diyarbakır’a adeta çıkarma yaptı...

Şehri tanıtıp, yatırım yapmaları için...

Gazeteciler olarak biz de bu yolculuktaydık.

Yolculuk sırasında ilk şaşkınlığı, uçağımız Diyarbakır semalarındayken yaşadım..

Ekili arazileri ve modern binaları görünce şaşırdım...

“Acaba, başka bir yere mi gidiyoruz?” diyerek, espri yaptım…

MÜTHİŞ İLGİ

Sonunda Diyarbakır’a inip, gezmeye başladık…