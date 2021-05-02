Düşündüren karar, alkışlanan iptal...

Yapılması, inşaat aşaması, açılması ve sonrasında yaşananları kitap haline dönüştürürseniz, inanın yok satarsınız...
Bursa’nın, var olan değerlerine karşı ilgisiz olduğunu biliyordum...
Ama bu kadarı olmaz...
Geçenlerde yerel basında okuduğum, Timsah Arena’nın çevresindeki boşluğa “Sosyete Pazarı Kurulacak” haberi beni şoke etti...
İnanın, “acaba yanlış mı anladım” diyerek haberi defalarca okudum... Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan da haberi doğrulattım.
Sonrasında ise “Olacağı buydu” dedim...
BU KADAR BASİT OLMAMALI...
Yapılan son yerel seçimlerde rakibinden yüzde 20 oranında fazla oy aldı...
Fark, azımsanmayacak kadar fazla...
Bu nedenle Nilüfer, sadece CHP için değil Ak Parti içinde çok önemli....
İktidar partisinin Bursa’da seçim kazanamadığı tek ilçe Nilüfer...
Ana Muhalefet Partisi’nin ise seçim kaybetmediği tek ilçe yine Nilüfer...
Durum böyle olunca da Bozbey’in, yerel seçimlerde, “Nilüfer’de mi?” yoksa, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na mı?” aday olup olmayacağı konuşulmaya başlandı...
Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...
İnegöl’de, Özel Halk Otobüsü sürücüsü İbrahim Türkmen, yolcularından birinin kalp krizi geçirdiğini görünce, güzergahını değiştirip, hiç bir durakta durmaksızın İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti...
Yolda cep telefonu ile doktorlara bilgi verdi...
Hastaneye ulaşınca, hastayı taşıyıp sedyeye koyduktan sonra doktorlara emanet etti...
Ve, yolcusu olan o hastanın yaşama dönmesine katkı sağladı....
Onun bu davranışı basında geniş yer aldı.
Gel gör ki bu mutluluğu fazla yaşayamadık...
Bursa’nın merkezinde, Timurtaşpaşa durağında, bir Büyükşehir Belediye otobüsü sürücüsü, kartı cihaz tarafından okunmadığı için tartıştığı Nuri Bayraktar isimli yolcuyu, döverek otobüsten attı.
İznik denince akan sular durmalıdır...
Durmalı; Çünkü, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, Hıristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1’inci Konsil ve 7’nci Konsil’in toplandığı ilçedir İznik.
Ama biz, bu değerimizin güzellikleri göremiyoruz...
Talan edilen, zarar verilen tarihine sahip çıkamıyoruz.
Sadece konuşmak ve seyretmekle yetiniyoruz.
Sonrası yok...
İznik’e olan duyarsızlığımız ne kadar sürecek, merak ediyorum...
Tarihi ve değerleriyle bir ülkeyi ihya edebilecek bir ilçenin kaderine terk edilmesi çok acı.
Turizmde büyük hedefler koyuyoruz...
Ama İznik, gibi bir potansiyeli ‘yok’ sayıyoruz...
Tarihi bir yanlış yapıyoruz...
İznik, hiçbir zaman değer verilmeyecek bir ilçe olmadı...
Olması da mümkün değil....
Bu konu Bursa’da çok konuşulup tartışıldı...
“Hiç gerek yoktu” diyenler de oldu...
“Diğer illerde olduğu gibi TOKİ’ye de yaptırılabilirdi” diye söyleyenler de...
Sonunda insanlar tartışacak, Bursaspor kazanacaktı...
Çünkü, cebinden tek kuruş para harcamadan 600 milyon liralık dev bir tesise sahip olacaktı.
Yeşil beyazlı yönetimler bunun kıymetini bilmedi...
“Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” diyerek sıkıntı yaratan bazı eksikliklerin giderilmesi için ellerini ceplerine atmadılar.
Sakın, “Bu nasıl oluyor?” diye sormayın?
Yaşadığınız ilçeye bağlı...
Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, İnegöl gibi ilçelerde oturuyorsanız sorun yok...
Kendinizi, şanslı sayabilirsiniz...
Yıldırım, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da yaşıyorsanız vay halinize. ...
Buraları anlatmak için yaşamak gerekiyor...
Diğer ilçeler, Nilüfer, Osmangazi, Mudanya ve İnegöl’den kötü, dağ ilçeleri ve Yıldırım’da iyi...
Artık, Bursa denince akla dernekler de geliyor.
Nüfusu 3 milyon olan şehrimizdeki dernek sayısı 4 bin 944’e ulaştı...
Sayıları 1082 olan spor ve sporla ilgili dernekler ilk sırada yer alıyor...
Bunu, 968 tane olan cami yapma ve yaşatma derneği ile sayıları 736 olan hemşehri dernekleri takip ediyor....
Hemşehri derneklerinde Erzurum ve Artvin ilk iki sırayı paylaşıyor..
Dernekçilikte o kadar ilerlemişiz ki!
Akıllara zarar...
Uludağ, son yılların en bereketli sezonunu geçirdi.
Yılbaşı paket programı ile sezona “Merhaba” diyen otel sahipleri sömestre tatilinde ful çektiler!..
Uludağ, Uludağ olalı, son yıllarda bu kadar yoğunluk yaşamadı...
Hayal kırıklığı ile geçen onca seneden sonra, işletme sahipleri de bu yoğunluğa inanamadı...
İnananlar da doyasıya sevinemedi...
Nedeni, Milli Parklar ile yapacakları tesislerin kiralanma sürelerinin geçmiş yıllara göre çok daha kısa olması.
Biliyorsunuz; Uludağ’da daha önce 13 otel ve işletmenin kaçak olan bölümleri yıktırılmıştı...
Henüz o acı unutulmadan, Bursa’daki kedi katliamı gündeme geldi...
Sözde insanlar, yavru kediyi yakaladılar...
Önce dövdüler...
Ardından işkence yaptılar...
Sonra da bacaklarını eklem yerlerinden kestiler...
Henüz 5 aylık olan yavru kedi acıya dayanamadı...
Ne demeli... Allah yardımcısı olsun....
Bu görev kendisine tebliğ edilince, kim bilir aklından ne projeler geçmiştir...
Ta ki, mazbatayı alıp makamına gelene kadar...
Koltuğuna oturup, masaya konulan mali tabloyu görünce...
Hevesi kursağında kaldı!..
Hayaller rafa kalktı...
Ama gerçekten çok geç kaldılar...
‘Doğa harikası’ diyorsunuz...
‘Beyaz cennet”e benzetiyorsunuz...
Buraların gelişmesi için hiçbir şey yapmazken doğaya zarar veriyorsunuz...
Sadece konuşup, kaçak güreşiyorsunuz.
Üstelik...
Belediye başkanlığı yapmak ise çok daha zor.
Bu ilçede başkanlık koltuğuna oturduysan...
Havaya girmek, işini savsaklamak ve vatandaşlardan uzak durmak gibi bir lüksünüz olamaz...
Herkesi mutlu etmek zorundasınız...
Çünkü görev yaptığın ilçe adını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldı...
Belediye Başkanı olarak; devam eden çalışmaları çok iyi takip etmelisiniz...
İlkelerinden taviz vermeden uzlaşabilen, üretken, adil, hoşgörülü, seviyesini bozmayan kişiliği ile tanınır...
Onu TBMM’de, olayları ile değil eğitime verdiği katkılar ile gördük...
CUMHURİYET’İN EN BÜYÜK ÖĞRENCİ AFFI
Gerçekten, Cumhuriyet’in en büyük öğrenci affı onun sayesine çıktı…
2 yıldır mağdur öğrencileri hep gündemde tuttu ve sonunda iktidar seçim süreci ile teklifini meclise getirdi….
1923 yılından buyana üniversite ve yüksek okullardan atılan, ayrılan, ilişiği kesilen veya bir şekilde diploma alamayan, ‘terör suçları hariç’ herkes, 4 ay içinde başvurduğu taktirde yarım kalan eğitimine devam edecek ve diplomasını alabilecek.
Bugün de Trabzonspor ile karşılaşacağız...
Hiç fark etmez...
Nasıl olsa yenilsek de küme düşmeyeceğiz...
Gider maçımızı seyrederiz...
Bu kez sinir harbi yapmadan çıkar geliriz...
Önümüzdeki sene de her halde bu ligde kalırız...
Kulüp küçük olsa da, Allah büyük...
Bu parayı hak ettiler mi? O da ayrı bir konu... Bunu, zamanında düşünecektiniz zamanında… Transfer yapmak için adam almayacaktınız... Kadronuza iş yapan, gelecek vaat eden futbolcuları katacaktınız... Olmayan milyon dolarlarınızı, futbolculukları tartışılan kişilere verirseniz olacağı buydu...
Bunu başaramadıysanız, bedeline katlanacaksınız... Bu, sadece Bursaspor için geçerli değil... Kulüplerin neredeyse tamamı bu şekilde yönetiliyor... Yalnız, Bursaspor’daki olay çok daha farklı... Onlar, var olan değerlerinin kıymetini de bilmiyorlar...
Böyle de bir özellikleri var... Kendilerine hediye edilen Timsah Arena gibi “altın yumurtlayan” tavuklarını yok sayıyorlar... Var mı, yok mu belli değil... Yeni yapılan stadyumun, eskidiği için kaderine terk edilen bir tesisten hiçbir farkı yok... Yöneticiler, günün 16 saati açık olması gereken AVM’lerini pazarlayamıyorlar... Nedeni malumunuz...
Güvenlik adı altında sıralanan 2 kilometreye ulaşan bariyerler... Bunların kaldırılması için Vali İzzettin Küçük ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş söz vermişlerdi… Dahası Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş bu konuda yazılı basın açıklaması da yapmıştı..
Sonuç ne… Söz çok, bariyerleri kaldıran yok... Bu süreci takip etmesi gereken Bursaspor Kulübüydü… Çünkü, kiralanmayan buradaki iş yerlerinden her ay kasasına en az 800 bin lira para girecekti…
Bir taraftan futbolcuların parasını ödeyemiyorsunuz... Diğer yandan, hiç para harcamadan size yılda 10 milyon liraya yakın kira getirisi olan bir tesise sahip çıkamıyorsunuz… Bu nasıl bir çelişki anlamış değilim.
Konyaspor ile oynanan hayati maçta bunu bir kez daha anladım...
Timsah’ın şampiyon olmasında da onların rolü büyüktü...
Takımlarının her zaman yanında oldular.
Şampiyonluğu bırakın, bu takım geçen sezon küme düşmediyse bunu da taraftarına borçlu...
Trabzon deplasmanında susmak bilmediler...
Karşılaşma sonunda takımları ligde kalınca bir ilke imza attılar...
Maç sonunda futbolcuları tribünlere çağırdılar...
Merkez ilçelerin belediye başkanları bu yılki toplantılarını geçmiş yıllardan farklı gerçekleştirdi..
İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım’daki çalışmalarını, Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde, görsel sunum şeklinde yaptı...
Hayri Türkyılmaz ise Mudanya’daki icraatlarını, kuşe kağıttan oluşan bol fotoğraflı cilt baskıda topladı...
Mustafa Bozbey Nilüfer’deki, Mustafa Dündar Osmangazi’deki projelerini otobüs turu düzenleyip gazetecilere anlattı...
BAŞKANLARIN KARNELERİ
Bu yıl değerlendirme toplantılarının tümüne katıldım...
Başkanlar arasında işi en zor olan İsmail Hakkı Edebali...
Düşündüren karar, alkışlanan iptal...
Hürriyet Bursa okurlarıyla tekrar buluşmak büyük bir keyif....Uzun bir moladan sonra yeniden yazmak da ayrı heyecan...
Bugünkü yazımda, Bursa İl Sağlık Müdürü ile yaptığımız sohbeti kaleme alacağım....
Salgındaki son durumumuzu yazıp...
İptal ettiği tek bir kira sözleşmesiyle, bakanlığa ne kadar para kazandırdığını anlatacağım...
Söyleşiye, Covid-19 salgınıyla başladık...
Pandemi döneminde, özellikle büyükşehirler içinde, Bursa’nın kötünün iyileri arasında yer alması, tesadüf değil....
Salgın tavan yaptığı ekim ayında, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ın Bursa’ya atanması...
Kenti yönetenlerin, yaşanan tehlikenin farkında olması..
Alınan tedbirlerin yaşama geçirilmesinde, kararlı davranılması önemli etkenlerdi...
Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ile makamında bir araya geldim..
Söyleşiye, pandemiyle başladık....
Kendisine, Bursa’daki en son vaka sayılarını sordum....
Daha önce 2 bin 600 olan vaka sayısının bin 500’e kadar düştüğünü söyledi...
“Hastanelerde, yatak ve yoğun bakım sorunu yaşanıyor mu?” soruma da, “Hayır, şu anda hiçbir problem yok” yanıtını verdi...
Şurası bir gerçek ki sokağa çıkma yasağının devam ettiği bu günlerde, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ı en fazla, alışverişe gitme bahanesiyle yapılan ev ziyaretleri rahatsız ediyor....
Bir de, yasak olmasına rağmen sokağa çıkanların, maske takmayıp, kol kola gezmeleri...
Yaşanan bu duyarsızlığı, önlem alan vatandaşlar ile ölümü göze alarak çalışan meslektaşlarına karşı yapılan saygısızlık olarak kabul ediyor...
Çok üzülüyor...
Kendisine, Bursa’da yaşanan en düşük vaka sayısının kaç kişi olduğunu sordum....
Sanki böyle bir soru bekliyormuş gibi, hiç düşünmeden, “100 kişiye kadar düşmüştük” dedi...
Ve gülümsedi...
Bunun da, kurallara uymayan kişilere rağmen, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının yanı sıra, 130 ayrı ekipten oluşan filyasyon görevlilerinin başarısı olarak niteledi...
Günlük 5 bin vakanın, 100 kişiye kadar düşmesi, müthiş bir başarı...
Sonrasında duyarsız kişiler yüzünden yaşananlar ise ayrı bir konu...
Neyse...
*
Söyleşimizi, pandemi dışında yapılan çalışmaları konuşarak sürdürdük....
Sağlık Bakanlığı’nın, en başarılı bürokratları arasında yer alan İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa’da görev yaptığı 5 ay içerisinde önemli projeleri yaşama geçirdi....
Bunlardan biri, Emek Mahallesi’nde, Korupark’ın arka sokağında, 150 ünitelik Ağız ve Diş Sağlık Merkezi yaptıracak..
İmar düzenlemesi tamamlanan projenin startı önümüzdeki günlerde verilecek....
Ayrıca...
Sağlık Müdürlüğü hizmet binası, yıkılacak Zübeyde Hanım Doğumevi’nin bulunduğu araziye yapılacak yeni binaya taşınacak....
Bu konudaki çalışmalar son aşamaya geldi...
Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz bakanlığın yaptığı, “gereksiz” harcamaları da engelliyor...
*
Mesela...
Ataevler’de, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti de veren, Kamu Hastaneleri ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nü taşıyor...
Nedeni, bu binaya her ay 150 bin lira kira ödenmesi....
Gerçekten de rakam çok büyük....
Yılda 1 milyon 800 bin liraya ulaşan bu para ile, bu zamana kadar bir çok bina yapılabilirdi...
Peki, kira sözleşmesinin iptal edilmesinden sonra, burada bulunan birimler ne oldu?
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Nilüfer’de bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne nakledildi...
Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Muradiye Devlet Hastanesinin karşısındaki binaya geçti...
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı da, Sağlık Müdürlüğü’nün hemen yanındaki binayı kullanıyor...
Hiçbir sorun da yaşanmıyor...
Sağlık Müdürünün, Bakanlığa para kazandıracak yeni projesi var...
Bunu şimdilik açıklamıyor....
Sadece, elde edilecek gelirin, iptal edilen kira sözleşmesinden çok daha fazla olacağını söylüyor...
Bu da bürokratların başarılı olmaları için, sadece proje yapmalarının yeterli olmayıp, gereksiz harcamaları da engellemesi gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor...
Keşke, bu hesaplar zamanında yapılsaydı...
Bakanlığın kasasında kalacak paralar, pandeminin tavan yaptığı bu günlerde, sağlık çalışanlarına dağıtılsaydı..
Ne kadar güzel olurdu değil mi?