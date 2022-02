Darısı otellerin başına

Şehirlerin, yaşanabilir olmasında güvenlik çok önemli. Huzurun olmadığı bir kentte, mutlu olmak mümkün değil. Çünkü, bu durumda ne can güvenliğiniz olur ne de mal güvenliğiniz.

Dünyanın en güzel yerleşim yerinde yaşamış olsanız da kendinizi güvende hissetmediğiniz anda iş bitmiştir demektir.

Her an her türlü olayı yaşayabilirsiniz.

Sorunun devam etmesi halinde ise çok sevdiğiniz kentten ayrılmanın hesabını yaparsınız.

Fırsatını bulunca da çeker gidersiniz.

O yüzden de şehirlerdeki asayişi yönetmek çok zordur.

Bunun tek çözümü, işi bilen yöneticilerin görevde olmasıdır.

*