Bursaspor’da Fatih Tekke tamam gibi

Kimsesiz çocuklara, çaresiz kadınlara, engellilere ve yaşlılara verdikleri hizmetten dolayı bu kuruluşları, devletin şefkati olarak görmüşümdür.
Bu yüzden de diğerlerinden farklı tutmuşumdur.
Gel gör ki....
Günümüzde, en fazla konuşulup eleştirilen kurumlardan biri de Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri olmuştur.
Nedeni de...
Oralarda yaşanan en ufak sorunun toplumun canını acıtmasıdır.
Bunlardan biri de, “açılmaz” denilen transfer tahtasının açılması oldu.
Adanur ve yol arkadaşları bu sorunu gidermeseydi, Bursaspor sezona puanı silinerek başlayacaktı.
Küme düşmesi beklenen kulüpler arasında yer alacaktı…
Kim bilir.
Belki de, korkulan yaşanacaktı.
Buda, yaralı olan Timsah’ın sonu olacaktı.
Adanur ve yol arkadaşları bu sorunu gidermeseydi, Bursaspor sezona puanı silinerek başlayacaktı.
Küme düşmesi beklenen kulüpler arasında yer alacaktı…
Kim bilir.
Belki de, korkulan yaşanacaktı.
Buda, yaralı olan Timsah’ın sonu olacaktı.
Allah’tan bu süreç bir şekilde atlatıldı…
“Ohhh” çekmiştik.
Ne zaman ki; Kontrollü normalleşme sürecini “kontrolden” çıkartıp, aşı vurulmamaya başladık.
Dengeleri alt üst ettik.
Sıkıntılı günlere, geri döndük.
Salgın ile mücadelede, alınan önlemleri rafa kaldıranlardan daha ziyade, aşı vurulmayanlar ciddi tehlike oluşturuyor.
Bu süreçte aşı çok önemli.
Yapılan bilimsel çalışmalar bu gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.
Ama, bunu başardılar!
Bursaspor taraftarları, sezon öncesi, başarılı günlerin özlemini duyuyorlar.
“O mutluluğu tekrar yaşayabilir miyiz?” diye soruyorlar.
Sonuçta; futbol şehri olarak bilinen Bursa gibi bir kentin, kulübünden bahsediyoruz.
Tabii ki olabilir...
Geçmişte yapılan hatalarla yüzleşmek koşuluyla...
Peki o hatalar nelerdi?
Nüfusu 3 milyon olan kentte, 86 bin işletmede 850 bin sigortalı işçi çalışıyor....
Bu da, her dört kişilik ailede en az bir kişinin evine ekmek götürdüğü anlamına geliyor...
Durum böyle olunca Bursa, sendika cenneti de oluyor...
Haa, bu sendikalar, işçilerine ve sözleşmelere ne kadar önem veriyorlar...
Bu tartışılır...
Üyelerinin haklarını ne kadar savunuyorlar bilmiyorum; ama, toplu iş sözleşmesinin tarihine, yeterince değer verdiklerini sanmıyorum...
Yokun, yok olduğu bir şehirde yaşıyoruz.
Ve, kıymetini bilmiyoruz.
Günü birlik yaşamaya da devam ediyoruz.
Verimli toprağını ne hale getirdiğimiz ortada.
Beton yığınına dönüştürdük.
Güzelim akarsularını kirletip, çevreyi tehdit eder hale getirdik.
Şimdi de kara kara düşünüyoruz.
Daha doğrusu, iade-i ziyarette bulundum.
Tanıyanlar bilir, Davut Gürkan’ın ilginç bir özelliği vardır.
O da, 2003 yılında partisinin Kestel ilçe yönetiminde görev aldıktan sonra, Ak Parti Bursa İl Başkanlığı’nda iki ayrı dönemde başkan yardımcılıkları yapıp, 5 seçim ile 1 darbe yaşadıktan sonra, il başkanı seçilmesidir.
Bu da iktidar partisinin il başkanı için önemli bir tecrübe.
Neyse...
Kendisiyle, Bursa’yı konuştuk. Gürkan’a göre muhalefet partileri, seviyeli siyaset yapmıyor. “Hoş’ değiller. Yapılan güzel işleri farklı anlatıp kötülüyorlar. Algı oluşturuyorlar. Özellikle gençlere kötü örnek olup, vicdanları rahatsız ediyorlar. Kente yapılacak hizmetlere de zarar veriyorlar…
Nedeni de yaşam kalitesinin yüksek olmasıdır...
Belediyenin, her yaş grubuna hitap eden hizmetler vermesidir...
Çocuklar için oyun alanlarının oluşturulması, gençler için müzik ve kaykay parklarının yapılması, orta yaş ve üzeri insanların, gönül rahatlığıyla yürüyüşlerini yapıp dinleneceği park ve bahçelerin çok sayıda olması gibi...
Nilüfer’i farklı kılan bir diğer özellikte, kültür ve sanat etkinliklerinin önemsenmesi…
Mesela; 2021 yılını, şair ve yazar Gülten Akın’a adadılar...
Bu kapsamda, kentte Gülten Akın etkinlikleri düzenleniyor...
“Yokun”, yok olduğu bir kentte yaşıyoruz.
Maalesef kıymetini bilmiyoruz.
Neyse...
Gerçekçi olmak gerekirse...
Bursa’da, yıkılıp yeniden inşa edilmesi gereken birçok ilçe var. Bunlardan biri de Gürsu.
Geçmiş dönemlerdeki kötü yönetimler, diğer ilçeler gibi Gürsu’ya da ciddi zararlar verdi. Hem de, öyle böyle değil.
Büyükşehirler arasında belki de ilk sırada yer alıyor.
Bundan emin olabilirsiniz.
Haa, istenmeyen bazı olaylar olmuyor mu?
Tabii ki yaşanıyor.
Bunlar; hırsızlık, kavga, yaralama ve cinayetin ötesine geçmiyor.
Terör ve toplumsal olaylar yaşanmıyor.
Yaz sonu, nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı şimdiden merak ediyorum...
Rehavete kapılıp, “Nasıl olsa aşı da oluyoruz” diyerek, alınması gereken önlemleri rafa kaldırırsak işimiz zor...
Geçen yılı ararız!...
O yüzden çok dikkatli olmalıyız...
Pandemi döneminde Bursa, büyükşehirler arasında örnek gösterilecek şehirler arasında yer alıyor..
Bursa Valisi Yakup Canpolat, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve sağlık çalışanlarıyla bu süreci başarıyla yönetti...
Yönetmeye de devam ediyor...
Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa gibi sanayi şehrinin, salgının pik yaptığı o dönemlerde, “hasta”, “vaka” ve “ölü” sayısıyla, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya. Edirne ve Tekirdağ’dan daha iyi durumda olması başarıdır...
Sorunlar yaşanmadı mı?
Tabii ki oldu...
Ama fazla değil...
Açıklanan rakamlar da bunu gösteriyor...
Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Bölge Temsilciliği’ne tekrar atanmamdan dolayı, Bursa Valisi Yakup Canpolat’ı makamında ziyaret ettim...
Uzun süren tedavi sonrası sağlığına kavuşup görevine geri döndü.
“Geçmiş olsun” demek için makamında ziyaret ettiğim Alinur Aktaş ile COVİD-19 illetini konuştuk...
Testi pozitif çıktıktan sonra yaşadığı sıkıntıları da...
Belli ki Aktaş, son rahatsızlık sürecinde bayağı sıkıntı yaşamış...
*
Pandemi sohbetinden sonra kendisine, yapımı adeta yılan hikayesine dönen Büyükşehir Belediye Stadyumu›nun timsah başındaki çalışmaların ne aşamada olduğunu sordum...
Şükürler olsun!..
Bu takım, küme de düşebilirdi.
Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle, bu mümkündü.
Allah’tan korkulan olmadı.
Yeşil beyazlı takım, play-off maçlarına da kalabilirdi.
Kim bilir, Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım da olabilirdi.
Bu fırsatı da yakalamıştı...
Aslında orada yaşanan. Bursa’dan dünyaya verilen insanlık dersiydi. Özellikle dünyada mültecilerin, Türkiye’de Suriyelilerin tartışıldığı bu günlerde...
Şöyle ki...
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, organ naklindeki başarısıyla örnek gösterilen sağlık kuruluşlarının başında geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde de örnek gösteriliyor. Bu başarıda, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve yol arkadaşlarının katkısı tartışılmaz.
İŞTE O HİKAYESİ
Geçtiğimiz kasım ayında, Suriyeli bir aile, yedi aylık olan Tamer adındaki bebeklerini rahatsızlığı nedeniyle Tıp Fakültesi’ne getirdi. Bebeğin adı Tamer’di.
Muayene sonrası Tamer’e, karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Tek tedavisi vardı o da karaciğer nakli.
Bugünkü yazımda, Bursa İl Sağlık Müdürü ile yaptığımız sohbeti kaleme alacağım....
Salgındaki son durumumuzu yazıp...
İptal ettiği tek bir kira sözleşmesiyle, bakanlığa ne kadar para kazandırdığını anlatacağım...
Söyleşiye, Covid-19 salgınıyla başladık...
Pandemi döneminde, özellikle büyükşehirler içinde, Bursa’nın kötünün iyileri arasında yer alması, tesadüf değil....
Salgın tavan yaptığı ekim ayında, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ın Bursa’ya atanması...
Kenti yönetenlerin, yaşanan tehlikenin farkında olması..
Yapılması, inşaat aşaması, açılması ve sonrasında yaşananları kitap haline dönüştürürseniz, inanın yok satarsınız...
Bursa’nın, var olan değerlerine karşı ilgisiz olduğunu biliyordum...
Ama bu kadarı olmaz...
Geçenlerde yerel basında okuduğum, Timsah Arena’nın çevresindeki boşluğa “Sosyete Pazarı Kurulacak” haberi beni şoke etti...
İnanın, “acaba yanlış mı anladım” diyerek haberi defalarca okudum... Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan da haberi doğrulattım.
Sonrasında ise “Olacağı buydu” dedim...
BU KADAR BASİT OLMAMALI...
Yapılan son yerel seçimlerde rakibinden yüzde 20 oranında fazla oy aldı...
Fark, azımsanmayacak kadar fazla...
Bu nedenle Nilüfer, sadece CHP için değil Ak Parti içinde çok önemli....
İktidar partisinin Bursa’da seçim kazanamadığı tek ilçe Nilüfer...
Ana Muhalefet Partisi’nin ise seçim kaybetmediği tek ilçe yine Nilüfer...
Durum böyle olunca da Bozbey’in, yerel seçimlerde, “Nilüfer’de mi?” yoksa, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na mı?” aday olup olmayacağı konuşulmaya başlandı...
Bursaspor’da Fatih Tekke tamam gibi
Bursaspor, Emin Adanur’un liderliğini yaptığı yeni yönetim ile sonucu merak edilen bir yolculuğa çıktı.
Borcu çok, kasası boş olan enkaz devralan Emin Adanur, ilk etapta geçen sezondan bu yana kapalı olan transfer tahtasını açtırdı.
Samimi olmak gerekirse, transfer tahtasının açılmasına sadece, Bursaspor’un sezona puanı silinerek başlamayacağı için sevindim.
Nedeni de...
Bursaspor’un, sürekli başarıyı ancak altyapıdan yetişen gençlerle gerçekleştireceğine inancımdan.
Vakıfköy gibi tesisi bulunan Bursaspor’un, kurtuluşunu dışarIda araması anlamsız.
Oradan yetişen gençlerin performansları ortada...
Her biri, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynuyorlar.
Harikalar yaratıyorlar.
Yeter ki, fırsat verilsin.
*
Neyse...
Emin Adanur, transfer tahtasını açtırdıktan sonra yaptığı yerli ve yabancı transferlerle, TFF 1. Lig’de mücadele eden takımlara adeta meydan okudu.
Sezonun ilk maçında, Adanaspor karşısında sergilenen kötü futbol sonrası, Teknik Direktör Mustafa Er ile yollarını ayırarak, futbolculara da, “Başarısızlığa tahammülüm yok” mesajı gönderdi...
Ve, o mesajda adresine ulaştı.
Sıra geldi, “Timsah, kime emanet edilecek?” sorusunun yanıtına.
Yani, yeni teknik direktörün kim olacağına.
Emin Adanur’un listesinde şu anda üç aday var.
Bunlardan biri, Fatih Tekke.
Diğerleri ise Emre Belezoğlu ile Tamer Tuna.
Bu teknik adamlarla bir şekilde konuşuldu.
Kendilerine, Buraspor’da görev yapmak isteyip istemedikleri soruldu.
Her birinden olumlu yanıt alındı.
*
Sıra geldi görüşmelere...
Yapılan görüşmelerde, yönetim olarak Fatih Tekke’de karar kılındı gibi.
Son anda ciddi bir sorun yaşanmazsa, Erzurumspor maçı öncesi veya sonrası Fatih Tekke’nin ismi açıklanacak.
Böylece, Timsah’ın yeni teknik direktörü belli olacak..
*
Fatih Tekke kimdir?
Futbolculuğu tartışılmayan müthiş bir yetenekti.
Geleceğin başarılı teknik direktörleri arasında gösteriliyor.
Geçen sezon İstanbulspor’da görev yaparken, Trabzonspor teknik direktörlüğü için adı çok konuşuldu.
Ama olmadı...
İstanbulspor’da da başarılı oldu.
Takımını, Play-Off maçların taşıdı.
Elendiği Altay ise Süper Lige çıktı.
*
Peki, Bursaspor’da ne yapar?
Trabzon’da görev yapan meslektaşlarıma sorduğumda, hepsinin ortak görüşü, meslekte başarısızlığa tahammülü olmadığı.
O yüzden, işini en güzel şekilde yapmak için gece-gündüz çalışırmış.
Kendisine müdahale edilmesinden de hoşlanmazmış.
Müsaade de etmezmiş.
Zaten, yönetimle bu konuyu özel olarak konuşmuş.
Emin Adanur’dan tam destek almış.
Olması gereken de bu.
Başarı karşısında ödül, başarısızlıklarda hesap sorulacaksa, bunu da kulübün patronu yapacak.
Diğerleri, işine bakacak.
Bursaspor, bu duruşun sürdürürse, sonucu merak edilen sezon sonunda Süper Lige çıkar.
Yeter ki, herkes işini yapsın.