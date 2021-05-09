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Haberler>Yazarlar>Fuat KARS>Bursa’dan dünyaya insanlık dersi
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Fuat Kars

Fuat Kars

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Bursa’dan dünyaya insanlık dersi

9 Mayıs 2021

Yaşadığım şehirdeki güzellikleri yazmaktan mutluluk duyuyorum. Başarı hikayelerini kaleme alırken de büyük keyif alıyorum. Bunlardan birini, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşadık

Aslında orada yaşanan. Bursa’dan dünyaya verilen insanlık dersiydi. Özellikle dünyada mültecilerin, Türkiye’de Suriyelilerin tartışıldığı bu günlerde...
Şöyle ki...

Bursa’dan dünyaya insanlık dersi

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, organ naklindeki başarısıyla örnek gösterilen sağlık kuruluşlarının başında geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde de örnek gösteriliyor. Bu başarıda, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve yol arkadaşlarının katkısı tartışılmaz.

İŞTE O HİKAYESİ

Geçtiğimiz kasım ayında, Suriyeli bir aile, yedi aylık olan Tamer adındaki bebeklerini rahatsızlığı nedeniyle Tıp Fakültesi’ne getirdi. Bebeğin adı Tamer’di.
Muayene sonrası Tamer’e, karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Tek tedavisi vardı o da karaciğer nakli.
Gel gör ki... Yasalar, yabancıya kadavradan organ nakline izin vermiyordu.
Son çare ailesiydi. Onların dokuları tutarsa, Tamer yaşayacak, aksi halde ölecekti.
Tahliller sonucu annenin dokusu tutmadı.

Bursa’dan dünyaya insanlık dersi

Babadan da, obez olduğu için organ alınamadı. Böylece, büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Fakülte çalışanları, Tamer’i yaşatmak için söz verdi. Ardından, seferberlik başlattılar. Tüm şartları zorladılar. Babadan, Suriye’de yaşayan, Hmameh Elhalef isimli ikinci bir eşi olduğunu öğrendiler. Umutlandılar. Hemen harekete geçtiler. Üvey anneyi, dokusunun tutması halinde, çocuklarını da yanında getirmesi koşuluyla ikna ettiler. Zaman kaybedilmemesi için testini Suriye’de yaptırdılar. Müjdeli haberi de aldılar.
Tamam da...
Yoksul olan Hmameh Elhalef Bursa’ya nasıl getirilecekti? Hemen, Bursa Valiliği’ne bilgi verdiler. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi ile iletişime geçtiler. Kilis Valiliği ile yapılan görüşme ve yazışmaların ardından, Hmameh Elhalef’in çocuklarıyla Bursa’ya getirilmesi için gerekli izni aldılar. Nakilin bir an önce yapılması için sınır ötesinde görevli Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ekipleri görevlendirip, üvey anne ve çocuklarını sınır kapısına kadar getirttiler.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI...Gerçekten de evdeki hesap çarşıya uymadı.

Gümrükte, anne ve üç çocuğunun geçişine izin verilirken, isimleri yazılı olmadığı için üç çocuğun Türkiye’ye geçişine müsaade edilmedi. Yaşanan bu kriz de, üst düzey görüşmelerin ardından giderildi. Gaziantep’e kadar gelen anne, bu kez parasızlık yüzünden otobüse binemedi. Bu problemde, Göç İdaresi’ndeki polis memurlarının aralarında toplayıp aldıkları otobüs biletiyle çözüldü.
Sonunda...

Hmameh Elhale’i çocuklarıyla Bursa’ya getirildi. Acil olarak toplanan Bursa İl Salğık Müdürlüğü Etik Kurulu, nakile izin verdi. Gerekli olan 20 ünite kanı itfaiye görevlileri, polisler ve hastane personelinden alındı.
Doğum gününde gerçekleşen başarılı nakille, Tamer kurtarıldı. Tıp Fakültesi’nde görev yapanlar rahat bir nefes aldı.
Şimdi soruyorum...
Tabiyeti ne olursa olsun hasta olan bir bebeği kurtarmaktan daha önemli ne olabilir ki?
İşte bu yüzden yazıma, Bursa’dan Dünyaya İnsanlık Dersi başlığını koydum... Dünyanın, mültecide olsa çocuklara verdiğimiz değeri görmesi, pandemi döneminde ölümü göze alarak çalışan sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulayanların utanması için....

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Düşündüren karar, alkışlanan iptal...

Fuat KARS

Fuat KARS

2 Mayıs 2021
Hürriyet Bursa okurlarıyla tekrar buluşmak büyük bir keyif....Uzun bir moladan sonra yeniden yazmak da ayrı heyecan...

Bugünkü yazımda, Bursa İl Sağlık Müdürü ile yaptığımız sohbeti kaleme alacağım....
Salgındaki son durumumuzu yazıp...
İptal ettiği tek bir kira sözleşmesiyle, bakanlığa ne kadar para kazandırdığını anlatacağım...
Söyleşiye, Covid-19 salgınıyla başladık...
Pandemi döneminde, özellikle büyükşehirler içinde, Bursa’nın kötünün iyileri arasında yer alması, tesadüf değil....
Salgın tavan yaptığı ekim ayında, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ın Bursa’ya atanması...
Kenti yönetenlerin, yaşanan tehlikenin farkında olması..

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Bu vebalin altından kalkamazsınız

Fuat KARS

Fuat KARS

22 Ekim 2018
Timsah Arena, üzerine kitap yazılacak bir proje...

Yapılması, inşaat aşaması, açılması ve sonrasında yaşananları kitap haline dönüştürürseniz, inanın yok satarsınız...
Bursa’nın, var olan değerlerine karşı ilgisiz olduğunu biliyordum...
Ama bu kadarı olmaz...
Geçenlerde yerel basında okuduğum, Timsah Arena’nın çevresindeki boşluğa “Sosyete Pazarı Kurulacak” haberi beni şoke etti...
İnanın, “acaba yanlış mı anladım” diyerek haberi defalarca okudum... Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan da haberi doğrulattım.
Sonrasında ise “Olacağı buydu” dedim...
BU KADAR BASİT OLMAMALI...

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Bozbey, Nilüfer’den aday... mı?

Fuat KARS

Fuat KARS

19 Ekim 2018
BURSA’da, yerel seçimler öncesi en fazla konuşulan konulardan biride tartışmasız, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, nereden aday olacağı....Dile kolay CHP’den dört dönem belediye başkanı oldu....


Yapılan son yerel seçimlerde rakibinden yüzde 20 oranında fazla oy aldı...
Fark, azımsanmayacak kadar fazla...
Bu nedenle Nilüfer, sadece CHP için değil Ak Parti içinde çok önemli....
İktidar partisinin Bursa’da seçim kazanamadığı tek ilçe Nilüfer...
Ana Muhalefet Partisi’nin ise seçim kaybetmediği tek ilçe yine Nilüfer...
Durum böyle olunca da Bozbey’in, yerel seçimlerde, “Nilüfer’de mi?” yoksa, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na mı?” aday olup olmayacağı konuşulmaya başlandı...

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Dağ yöresinden ders gibi eylem

Fuat KARS

Fuat KARS

1 Ekim 2018
BÜYÜKORHAN, Bursa’nın adı ve şanı pek duyulmayan ilçelerinden biri...

Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...

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Dağ yöresinden ders gibi eylem

Fuat KARS

Fuat KARS

29 Eylül 2018
BÜYÜKORHAN, Bursa’nın adı ve şanı pek duyulmayan ilçelerinden biri...

Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...

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Güzelliği unutturan çirkinlik

Fuat KARS

Fuat KARS

11 Eylül 2018
BURSA’da, hafta içerisinde en fazla konuşulan konu, Büyükşehir Belediyesi otobüs sürücüsü ile Özel Halk Otobüsü sürücülerinin yolculara yönelik davranışı oldu.

İnegöl’de, Özel Halk Otobüsü sürücüsü İbrahim Türkmen, yolcularından birinin kalp krizi geçirdiğini görünce, güzergahını değiştirip, hiç bir durakta durmaksızın İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti...
Yolda cep telefonu ile doktorlara bilgi verdi...
Hastaneye ulaşınca, hastayı taşıyıp sedyeye koyduktan sonra doktorlara emanet etti...
Ve, yolcusu olan o hastanın yaşama dönmesine katkı sağladı....
Onun bu davranışı basında geniş yer aldı.
Gel gör ki bu mutluluğu fazla yaşayamadık...
Bursa’nın merkezinde, Timurtaşpaşa durağında, bir Büyükşehir Belediye otobüsü sürücüsü, kartı cihaz tarafından okunmadığı için tartıştığı Nuri Bayraktar isimli yolcuyu, döverek otobüsten attı.

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İznik nihayet görüldü...

Fuat KARS

Fuat KARS

2 Eylül 2018
Türkiye’yi sevenler için İznik her zaman önemlidir. Öyle de olmalıdır... Çünkü bu şirin ilçemiz ülke turizminin atar damarıdır... Gerçi hiç de öyle olmuyor ama...

İznik denince akan sular durmalıdır...
Durmalı; Çünkü, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, Hıristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1’inci Konsil ve 7’nci Konsil’in toplandığı ilçedir İznik.
Ama biz, bu değerimizin güzellikleri göremiyoruz...
Talan edilen, zarar verilen tarihine sahip çıkamıyoruz.
Sadece konuşmak ve seyretmekle yetiniyoruz.
Sonrası yok...

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İznik bunu haketmiyor

Fuat KARS

Fuat KARS

27 Ağustos 2018
Bursa, patent başvurusunda yılın ilk yarısında 151 rakamıyla İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Uluslararası Patent Birliği (UPB) Başkanı Erdem Kaya, kentin yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ama istenilen noktada olmadığını söyledi.

İznik’e olan duyarsızlığımız ne kadar sürecek, merak ediyorum...
Tarihi ve değerleriyle bir ülkeyi ihya edebilecek bir ilçenin kaderine terk edilmesi çok acı.
Turizmde büyük hedefler koyuyoruz...
Ama İznik, gibi bir potansiyeli ‘yok’ sayıyoruz...
Tarihi bir yanlış yapıyoruz...
İznik, hiçbir zaman değer verilmeyecek bir ilçe olmadı...
Olması da mümkün değil....

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Bariyer hatırlatması

Fuat KARS

Fuat KARS

6 Ağustos 2018
RECEP Altepe’nin, Bursaspor’a en büyük kıyağı, 2015 senesinde tamamlanmadan açılışı yapılan, taraftarlar arasında ‘Timsah Arena’ olarak bilinen stadyum olmuştur.

Bu konu Bursa’da çok konuşulup tartışıldı...
“Hiç gerek yoktu” diyenler de oldu...
“Diğer illerde olduğu gibi TOKİ’ye de yaptırılabilirdi” diye söyleyenler de...
Sonunda insanlar tartışacak, Bursaspor kazanacaktı...
Çünkü, cebinden tek kuruş para harcamadan 600 milyon liralık dev bir tesise sahip olacaktı.
Yeşil beyazlı yönetimler bunun kıymetini bilmedi...
“Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” diyerek sıkıntı yaratan bazı eksikliklerin giderilmesi için ellerini ceplerine atmadılar.

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Hem eğlenceli hem sıkıcı

Fuat KARS

Fuat KARS

23 Temmuz 2018
BURSA’da yaşamak hem eğlenceli hem sıkıcı

Sakın, “Bu nasıl oluyor?” diye sormayın?
Yaşadığınız ilçeye bağlı...
Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, İnegöl gibi ilçelerde oturuyorsanız sorun yok...
Kendinizi, şanslı sayabilirsiniz...
Yıldırım, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da yaşıyorsanız vay halinize. ...
Buraları anlatmak için yaşamak gerekiyor...
Diğer ilçeler, Nilüfer, Osmangazi, Mudanya ve İnegöl’den kötü, dağ ilçeleri ve Yıldırım’da iyi...

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Zirvede 49 yıl sevinci

Fuat KARS

Fuat KARS

9 Temmuz 2018
Yazın bu sıcağında, Uludağ’ın karını ve kayağını yazmak bile insanı serinletiyor...

Uludağ, son yılların en bereketli sezonunu geçirdi.
Yılbaşı paket programı ile sezona “Merhaba” diyen otel sahipleri sömestre tatilinde ful çektiler!..
Uludağ, Uludağ olalı, son yıllarda bu kadar yoğunluk yaşamadı...
Hayal kırıklığı ile geçen onca seneden sonra, işletme sahipleri de bu yoğunluğa inanamadı...
İnananlar da doyasıya sevinemedi...
Nedeni, Milli Parklar ile yapacakları tesislerin kiralanma sürelerinin geçmiş yıllara göre çok daha kısa olması.
Biliyorsunuz; Uludağ’da daha önce 13 otel ve işletmenin kaçak olan bölümleri yıktırılmıştı...

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Bu ayıptan kurtulma günü...

Fuat KARS

Fuat KARS

24 Haziran 2018
SAKARYA’da, bacakları kesilen köpek yavrusunun o görüntüsü canımızı gerçekten çok yaktı...


Henüz o acı unutulmadan, Bursa’daki kedi katliamı gündeme geldi...
Sözde insanlar, yavru kediyi yakaladılar...
Önce dövdüler...
Ardından işkence yaptılar...
Sonra da bacaklarını eklem yerlerinden kestiler...
Henüz 5 aylık olan yavru kedi acıya dayanamadı...

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O parayı bulalım bu çileden kurtulalım

Fuat KARS

Fuat KARS

10 Haziran 2018
ÖDENEK sıkıntısı çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın işi gerçekten çok zor...

Ne demeli... Allah yardımcısı olsun....
Bu görev kendisine tebliğ edilince, kim bilir aklından ne projeler geçmiştir...
Ta ki, mazbatayı alıp makamına gelene kadar...
Koltuğuna oturup, masaya konulan mali tabloyu görünce...
Hevesi kursağında kaldı!..
Hayaller rafa kalktı...

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Onlar da Uludağ’dan ellerini çekiyorlar!

Fuat KARS

Fuat KARS

3 Haziran 2018
BURSA’yı yönetenler, Uludağ’daki bazı gerçekleri geç de olsa anlamaya başladılar.

Ama gerçekten çok geç kaldılar...
‘Doğa harikası’ diyorsunuz...
‘Beyaz cennet”e benzetiyorsunuz...
Buraların gelişmesi için hiçbir şey yapmazken doğaya zarar veriyorsunuz...
Sadece konuşup, kaçak güreşiyorsunuz.
Üstelik...

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İstanbul’da yok, Mustafakemalpaşa’da var

Fuat KARS

Fuat KARS

27 Mayıs 2018
MUSTAFAKEMALPAŞA’da siyaset yapmak hiç de kolay değil.

Belediye başkanlığı yapmak ise çok daha zor.
Bu ilçede başkanlık koltuğuna oturduysan...
Havaya girmek, işini savsaklamak ve vatandaşlardan uzak durmak gibi bir lüksünüz olamaz...
Herkesi mutlu etmek zorundasınız...
Çünkü görev yaptığın ilçe adını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldı...
Belediye Başkanı olarak; devam eden çalışmaları çok iyi takip etmelisiniz...

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TBMM’de ‘ilk’leri yaşatan vekil; Dr. Ceyhun İrgil

Fuat KARS

Fuat KARS

21 Mayıs 2018
Ceyhun İrgil, Bursa için çok özel bir kişidir...Mütevazı kişiliğini hekimlik sürecinde de yitirmedi, milletvekili olduğu dönemde de...Hani, “İçi ile dışı bir” derler ya...O da böyle bir kişi…


İlkelerinden taviz vermeden uzlaşabilen, üretken, adil, hoşgörülü, seviyesini bozmayan kişiliği ile tanınır...
Onu TBMM’de, olayları ile değil eğitime verdiği katkılar ile gördük...

CUMHURİYET’İN EN BÜYÜK ÖĞRENCİ AFFI

Gerçekten, Cumhuriyet’in en büyük öğrenci affı onun sayesine çıktı…
2 yıldır mağdur öğrencileri hep gündemde tuttu ve sonunda iktidar seçim süreci ile teklifini meclise getirdi….
1923 yılından buyana üniversite ve yüksek okullardan atılan, ayrılan, ilişiği kesilen veya bir şekilde diploma alamayan, ‘terör suçları hariç’ herkes, 4 ay içinde başvurduğu taktirde yarım kalan eğitimine devam edecek ve diplomasını alabilecek.

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Hiç olmazsa bunu yapın...

Fuat KARS

Fuat KARS

7 Mayıs 2018
BURSASPOR’lu futbolcular, paralarını alamadıkları için idmana çıkmamışlar... Çıkmazlar tabii... Adamlar, sözleşme ile resmiyet kazandırdığınız alacaklarını istiyorlar... Farklı bir ücret mi talep ediyorlar?Hayır...


Bu parayı hak ettiler mi? O da ayrı bir konu... Bunu, zamanında düşünecektiniz zamanında… Transfer yapmak için adam almayacaktınız... Kadronuza iş yapan, gelecek vaat eden futbolcuları katacaktınız... Olmayan milyon dolarlarınızı, futbolculukları tartışılan kişilere verirseniz olacağı buydu...
Bunu başaramadıysanız, bedeline katlanacaksınız... Bu, sadece Bursaspor için geçerli değil... Kulüplerin neredeyse tamamı bu şekilde yönetiliyor... Yalnız, Bursaspor’daki olay çok daha farklı... Onlar, var olan değerlerinin kıymetini de bilmiyorlar...
Böyle de bir özellikleri var... Kendilerine hediye edilen Timsah Arena gibi “altın yumurtlayan” tavuklarını yok sayıyorlar... Var mı, yok mu belli değil... Yeni yapılan stadyumun, eskidiği için kaderine terk edilen bir tesisten hiçbir farkı yok... Yöneticiler, günün 16 saati açık olması gereken AVM’lerini pazarlayamıyorlar... Nedeni malumunuz...
Güvenlik adı altında sıralanan 2 kilometreye ulaşan bariyerler... Bunların kaldırılması için Vali İzzettin Küçük ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş söz vermişlerdi… Dahası Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş bu konuda yazılı basın açıklaması da yapmıştı..
Sonuç ne… Söz çok, bariyerleri kaldıran yok... Bu süreci takip etmesi gereken Bursaspor Kulübüydü… Çünkü, kiralanmayan buradaki iş yerlerinden her ay kasasına en az 800 bin lira para girecekti…
Bir taraftan futbolcuların parasını ödeyemiyorsunuz... Diğer yandan, hiç para harcamadan size yılda 10 milyon liraya yakın kira getirisi olan bir tesise sahip çıkamıyorsunuz… Bu nasıl bir çelişki anlamış değilim.

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