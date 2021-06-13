Bursa bu odadan kontrol ediliyor

Yaz sonu, nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı şimdiden merak ediyorum...
Rehavete kapılıp, “Nasıl olsa aşı da oluyoruz” diyerek, alınması gereken önlemleri rafa kaldırırsak işimiz zor...
Geçen yılı ararız!...
O yüzden çok dikkatli olmalıyız...
Pandemi döneminde Bursa, büyükşehirler arasında örnek gösterilecek şehirler arasında yer alıyor..
Bursa Valisi Yakup Canpolat, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve sağlık çalışanlarıyla bu süreci başarıyla yönetti...
Yönetmeye de devam ediyor...
Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa gibi sanayi şehrinin, salgının pik yaptığı o dönemlerde, “hasta”, “vaka” ve “ölü” sayısıyla, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya. Edirne ve Tekirdağ’dan daha iyi durumda olması başarıdır...
Sorunlar yaşanmadı mı?
Tabii ki oldu...
Ama fazla değil...
Açıklanan rakamlar da bunu gösteriyor...
Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Bölge Temsilciliği’ne tekrar atanmamdan dolayı, Bursa Valisi Yakup Canpolat’ı makamında ziyaret ettim...
Uzun süren tedavi sonrası sağlığına kavuşup görevine geri döndü.
“Geçmiş olsun” demek için makamında ziyaret ettiğim Alinur Aktaş ile COVİD-19 illetini konuştuk...
Testi pozitif çıktıktan sonra yaşadığı sıkıntıları da...
Belli ki Aktaş, son rahatsızlık sürecinde bayağı sıkıntı yaşamış...
*
Pandemi sohbetinden sonra kendisine, yapımı adeta yılan hikayesine dönen Büyükşehir Belediye Stadyumu›nun timsah başındaki çalışmaların ne aşamada olduğunu sordum...
Şükürler olsun!..
Bu takım, küme de düşebilirdi.
Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle, bu mümkündü.
Allah’tan korkulan olmadı.
Yeşil beyazlı takım, play-off maçlarına da kalabilirdi.
Kim bilir, Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım da olabilirdi.
Bu fırsatı da yakalamıştı...
Aslında orada yaşanan. Bursa’dan dünyaya verilen insanlık dersiydi. Özellikle dünyada mültecilerin, Türkiye’de Suriyelilerin tartışıldığı bu günlerde...
Şöyle ki...
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, organ naklindeki başarısıyla örnek gösterilen sağlık kuruluşlarının başında geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde de örnek gösteriliyor. Bu başarıda, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve yol arkadaşlarının katkısı tartışılmaz.
İŞTE O HİKAYESİ
Geçtiğimiz kasım ayında, Suriyeli bir aile, yedi aylık olan Tamer adındaki bebeklerini rahatsızlığı nedeniyle Tıp Fakültesi’ne getirdi. Bebeğin adı Tamer’di.
Muayene sonrası Tamer’e, karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Tek tedavisi vardı o da karaciğer nakli.
Bugünkü yazımda, Bursa İl Sağlık Müdürü ile yaptığımız sohbeti kaleme alacağım....
Salgındaki son durumumuzu yazıp...
İptal ettiği tek bir kira sözleşmesiyle, bakanlığa ne kadar para kazandırdığını anlatacağım...
Söyleşiye, Covid-19 salgınıyla başladık...
Pandemi döneminde, özellikle büyükşehirler içinde, Bursa’nın kötünün iyileri arasında yer alması, tesadüf değil....
Salgın tavan yaptığı ekim ayında, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ın Bursa’ya atanması...
Kenti yönetenlerin, yaşanan tehlikenin farkında olması..
Yapılması, inşaat aşaması, açılması ve sonrasında yaşananları kitap haline dönüştürürseniz, inanın yok satarsınız...
Bursa’nın, var olan değerlerine karşı ilgisiz olduğunu biliyordum...
Ama bu kadarı olmaz...
Geçenlerde yerel basında okuduğum, Timsah Arena’nın çevresindeki boşluğa “Sosyete Pazarı Kurulacak” haberi beni şoke etti...
İnanın, “acaba yanlış mı anladım” diyerek haberi defalarca okudum... Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan da haberi doğrulattım.
Sonrasında ise “Olacağı buydu” dedim...
BU KADAR BASİT OLMAMALI...
Yapılan son yerel seçimlerde rakibinden yüzde 20 oranında fazla oy aldı...
Fark, azımsanmayacak kadar fazla...
Bu nedenle Nilüfer, sadece CHP için değil Ak Parti içinde çok önemli....
İktidar partisinin Bursa’da seçim kazanamadığı tek ilçe Nilüfer...
Ana Muhalefet Partisi’nin ise seçim kaybetmediği tek ilçe yine Nilüfer...
Durum böyle olunca da Bozbey’in, yerel seçimlerde, “Nilüfer’de mi?” yoksa, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na mı?” aday olup olmayacağı konuşulmaya başlandı...
Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...
Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...
İnegöl’de, Özel Halk Otobüsü sürücüsü İbrahim Türkmen, yolcularından birinin kalp krizi geçirdiğini görünce, güzergahını değiştirip, hiç bir durakta durmaksızın İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti...
Yolda cep telefonu ile doktorlara bilgi verdi...
Hastaneye ulaşınca, hastayı taşıyıp sedyeye koyduktan sonra doktorlara emanet etti...
Ve, yolcusu olan o hastanın yaşama dönmesine katkı sağladı....
Onun bu davranışı basında geniş yer aldı.
Gel gör ki bu mutluluğu fazla yaşayamadık...
Bursa’nın merkezinde, Timurtaşpaşa durağında, bir Büyükşehir Belediye otobüsü sürücüsü, kartı cihaz tarafından okunmadığı için tartıştığı Nuri Bayraktar isimli yolcuyu, döverek otobüsten attı.
İznik denince akan sular durmalıdır...
Durmalı; Çünkü, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, Hıristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1’inci Konsil ve 7’nci Konsil’in toplandığı ilçedir İznik.
Ama biz, bu değerimizin güzellikleri göremiyoruz...
Talan edilen, zarar verilen tarihine sahip çıkamıyoruz.
Sadece konuşmak ve seyretmekle yetiniyoruz.
Sonrası yok...
İznik’e olan duyarsızlığımız ne kadar sürecek, merak ediyorum...
Tarihi ve değerleriyle bir ülkeyi ihya edebilecek bir ilçenin kaderine terk edilmesi çok acı.
Turizmde büyük hedefler koyuyoruz...
Ama İznik, gibi bir potansiyeli ‘yok’ sayıyoruz...
Tarihi bir yanlış yapıyoruz...
İznik, hiçbir zaman değer verilmeyecek bir ilçe olmadı...
Olması da mümkün değil....
Bu konu Bursa’da çok konuşulup tartışıldı...
“Hiç gerek yoktu” diyenler de oldu...
“Diğer illerde olduğu gibi TOKİ’ye de yaptırılabilirdi” diye söyleyenler de...
Sonunda insanlar tartışacak, Bursaspor kazanacaktı...
Çünkü, cebinden tek kuruş para harcamadan 600 milyon liralık dev bir tesise sahip olacaktı.
Yeşil beyazlı yönetimler bunun kıymetini bilmedi...
“Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” diyerek sıkıntı yaratan bazı eksikliklerin giderilmesi için ellerini ceplerine atmadılar.
Sakın, “Bu nasıl oluyor?” diye sormayın?
Yaşadığınız ilçeye bağlı...
Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, İnegöl gibi ilçelerde oturuyorsanız sorun yok...
Kendinizi, şanslı sayabilirsiniz...
Yıldırım, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da yaşıyorsanız vay halinize. ...
Buraları anlatmak için yaşamak gerekiyor...
Diğer ilçeler, Nilüfer, Osmangazi, Mudanya ve İnegöl’den kötü, dağ ilçeleri ve Yıldırım’da iyi...
Artık, Bursa denince akla dernekler de geliyor.
Nüfusu 3 milyon olan şehrimizdeki dernek sayısı 4 bin 944’e ulaştı...
Sayıları 1082 olan spor ve sporla ilgili dernekler ilk sırada yer alıyor...
Bunu, 968 tane olan cami yapma ve yaşatma derneği ile sayıları 736 olan hemşehri dernekleri takip ediyor....
Hemşehri derneklerinde Erzurum ve Artvin ilk iki sırayı paylaşıyor..
Dernekçilikte o kadar ilerlemişiz ki!
Akıllara zarar...
Uludağ, son yılların en bereketli sezonunu geçirdi.
Yılbaşı paket programı ile sezona “Merhaba” diyen otel sahipleri sömestre tatilinde ful çektiler!..
Uludağ, Uludağ olalı, son yıllarda bu kadar yoğunluk yaşamadı...
Hayal kırıklığı ile geçen onca seneden sonra, işletme sahipleri de bu yoğunluğa inanamadı...
İnananlar da doyasıya sevinemedi...
Nedeni, Milli Parklar ile yapacakları tesislerin kiralanma sürelerinin geçmiş yıllara göre çok daha kısa olması.
Biliyorsunuz; Uludağ’da daha önce 13 otel ve işletmenin kaçak olan bölümleri yıktırılmıştı...
Henüz o acı unutulmadan, Bursa’daki kedi katliamı gündeme geldi...
Sözde insanlar, yavru kediyi yakaladılar...
Önce dövdüler...
Ardından işkence yaptılar...
Sonra da bacaklarını eklem yerlerinden kestiler...
Henüz 5 aylık olan yavru kedi acıya dayanamadı...
Ne demeli... Allah yardımcısı olsun....
Bu görev kendisine tebliğ edilince, kim bilir aklından ne projeler geçmiştir...
Ta ki, mazbatayı alıp makamına gelene kadar...
Koltuğuna oturup, masaya konulan mali tabloyu görünce...
Hevesi kursağında kaldı!..
Hayaller rafa kalktı...
Bursa bu odadan kontrol ediliyor
Türkiye’nin en huzurlu illerinden biri Bursa.
Büyükşehirler arasında belki de ilk sırada yer alıyor.
Bundan emin olabilirsiniz.
Haa, istenmeyen bazı olaylar olmuyor mu?
Tabii ki yaşanıyor.
Bunlar; hırsızlık, kavga, yaralama ve cinayetin ötesine geçmiyor.
Terör ve toplumsal olaylar yaşanmıyor.
Ki, bu da gayet doğal.
Sonunda, nüfusu 3 milyonu aşan, İstanbul’a ilçesi kadar yakın olan, sanayi ve tarım kenti olarak bilinen, Uludağ gibi eğlence merkezi bulunan bir yerden bahsediyoruz.
En önemlisi, terörist başı Abdullah Öcalan, cezasını İmralı’da çekiyor.
BURSA’NIN FARKI
Bunları, alt alta sıralayıp, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya gibi şehirlerle kıyasladığımızda, Bursa’nın farkı ortaya çıkıyor...
Peki...
Bu nasıl sağlanıyor?
Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ı ziyaret ettiğimde, şehirdeki kontrolün nasıl sağlandığına tanık oldum.
Şöyle ki...
Tacettin Arslan’ın, Emniyet Müdürü olarak görev yapması, Bursa için bir şans.
Bunu, öncelikle belirteyim.
ŞEHRİ İYİ TANIYOR
Nedeni Aslan’ın, geçmiş yıllarda Bursa’da, Emniyet Müdür Yardımcılığı dahil bir çok birimde görev yapmış olması.
Şehri çok iyi tanıyor.
Dostları da oldukça fazla.
Öyle ki...
Muhtarlarla yaptığı görüşmelerde, mahallelerde bulunan cadde ve sokakları isimleriyle söyleyip, buralarda en fazla hangi suçların işlendiğini detaylarıyla anlatıyor.
Bazı muhtarlar ise “Mahallemizi bizden iyi biliyorsunuz” diyerek espri yapıyor.
CANLI İZLEYİP EKİPLERİ UYARIYOR
Ayrıca...
Günün büyük bölümünü, makamında özel olarak tahsis ettiği “Emniyet Müdürlüğü’nün Kriz Odası” denilen yerde geçiriyor.
O oda gerçekten çok ilginç.
Tacettin Bey burada, MOBESE kameralarını ve tüm ilçelerden gelen anlık görüntüleri canlı izliyor...
Sıra dışı hareketliliklerde bilgi alıyor.
Olaylara müdahalede geç kalan ekipleri, telsiz anonsu ile kendisi uyarıyor.
Buna rağmen işi savsaklayanlar olursa, hakkında idari işlem başlatıyor...
Gerekirse ceza veriyor.
Ve affetmiyor...
Vatandaşlar tarafından 155’e yapılan tüm ihbarları görüyor.
Kadının şiddete uğradığı bildirimlerle ilgileniyor.
Sonuç hakkında mutlaka bilgi alıyor.
Bu konuda çok hassas.
HABERLERİ TEK TEK OKUYOR
Sosyal medya perdesinden, Bursa ile ilgili tüm paylaşımlar önüne geliyor.
Kentte bulunan yerel haber sitelerinde çıkan haberleri de teker teker okuyor.
Bu arada POLNET üzerinden yapması gereken yazışmaları gerçekleştiriyor.
Durum böyle olunca...
“İzlendiklerini” çok iyi bilen polislerin, görevlerini ihmal etme gibi şansı olmuyor.
Yapan da bedeline katlanıyor.
Böylece Bursa, kontrol altında tutuluyor.
Tacettin Bey, bu yoğunlukta fırsat bulursa, ailesine zaman ayırıyor.
Yanlarında olamadığı zamanlarda da eşi ve çocukları kendisine sitem etmiyor.
SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMIYOR
Bursa’nın bir diğer avantajı da Tuğgeneral Hakan Saraç’ın İl jandarma Komutanı olması.
Tuğgeneral Hakan Saraç, teşkilat tarafından çok seviliyor; ve sayılıyor...
Tıpkı, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan gibi suçlular tarafından hiç sevilmiyor.
Çünkü onlara göz açtırmıyor.
Bu arada...
Hakan Paşa, sorumluluk alanına da son derece hakim.
Yaşanan her olaydan haberdar oluyor.
Yaptığı operasyonlar çökerttiği çetelerle bunu gösteriyor.
Sonuç olarak...
Polisi ayakta, jandarması görevde olduktan sonra, Bursa da, Türkiye’nin en huzurlu şehirleri arasında yer alıyor...