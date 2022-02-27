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Fuat Kars

Fuat Kars

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Bunun adı İnsanlık dersi

27 Şubat 2022

Meslek yaşamımda, okuyanların dikkatini çeken birçok haber yaptım.

Bunun adı İnsanlık dersi

Bunların dışında, tanık olduğum ilginç haberlerin sayısı da oldukça fazla.
Hafta içinde, İnegöl’de sıra dışı haberlere imza atan Yavuz Yılmaz’ın gönderdiği haber de unutulacak gibi değil.
Belediye’de el sanatları eğitmeni olan Ümmühan Özdemir Sivas’ın; ölen hamile kedinin karnındaki yavruları çıkartıp kurtarması, inanılır gibi değil…
Yaşananları alt alta sıralayınca ortaya çıkan tabloya bakar mısınız?
Ümmühan hanımın, sokak köpeğinin kediyi boğarak öldürdüğünü duyunca gösterdiği tepki.
İşini bırakıp hemen olay yerine gitmesi.

Hayvanın, hamileliğini bildiği kedi olduğunu kavraması yavru kedileri kurtarmak için annenin karnından almaya karar vermesi...
Değil dakikaların, saniyelerin dahi çok önemli olduğunun bilincinde olması.
Kediyi kucağında, hızlı adımlarla atölyesine taşıması.
Burada, kursta kullandığı kesici alet ile anne karnındaki yavruları çıkartması.

Anne karnında ölen o yavruları, yaptığı kalp masajıyla hayata döndürmesi,
Ve onları ölü doğdukları yaşama canlı olarak döndürmesi.
Sonraki günde, hayvan barınağına gidip, sütanne tarafından emzirilen 3 yavru kediyi, 2 avucuna alıp sevip okşaması.
Gerçekten MÜTHİŞ bir olay.
Bunun da adına, “hayvan sevgisi” değil, “insanlık dersi” diyorum…
Tabii, anlayana göre…

BOZBEY, SADECE SANDIĞI DÜŞÜNÜYOR…

Bunun adı İnsanlık dersi

Yapılan yerel seçimlerde, CHP’den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçimi çok az oy farkıyla kaybeden Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geçtiğimiz Mart ayında, yapılacak yerel seçimlerde, bir kez daha adayları olarak açıklandı.
Türkiye’de, yerel seçimlerin hemen ardından, bir sonraki seçimin adayını bu kadar erken açıklayan bir başka partinin olduğunu sanmıyorum..
O günden sonra işi sıkı tutan Bozbey, ekibiyle birlikte, planlı ve programlı olarak çalışmalara başladı.
Hafta içinde, Temsilciliğini yaptığım Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Bürosu’nu da ziyaret etti.
Uzun bir aradan sonra, tekrar sohbet etme fırsatı bulduğum Bozbey ile kaybedilen seçimleri konuştuk.
Zamanı gelince yapılacak yerel seçimleri de.
Kendisi, seçimlerde nerede hata yaptıklarını belirleyip, gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi…

Ama, detay vermedi…
Bozbey, adaylığının açıklanmasından hemen sonra, yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya başlamış.
Bursa’da, üç ilçe hariç tümünü ziyaret etmiş.
Gidemediği ilçelere de de önümüzdeki haftalarda gidecekmiş…
Gezilerinde, vatandaşlarla sohbetler edip, mahalle ve sokakların sorunlarını ve çözüm önerilerini de not almış.
Peki, partinin il ve ilçe teşkilatlarıyla arası nasıl?
Bu konuda hiç bir sorun yaşamadıklarını, büyük bir uyum içinde yol aldıklarını söylüyor.
Bursa’ya, tamamen hakim olduklarını belirtiyor…

Yapılacak seçimlerde, hangi partinin adayının kazanacağını, seçim günü de tahmin edemezsiniz…
Ancak, resmi sonuçlar açıklanmadan öğrenebilirsiniz…
Yalnız, Bursa’da yerel seçimlerin öncekilerden çok daha çekişmeli geçeceği kesin…
Bakalım sandıktan hangi partinin adayı çıkacak.
Bunu da, bekleyip göreceğiz…

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