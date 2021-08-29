Bunları artık kaldırın...

Bursa, ülke ekonomisinin can damarı...Dahası, amiral gemisi...Tarımı hiç hesaba katmıyorum, bu şehirde 17 organize sanayi bölgesi bulunuyor....

Nüfusu 3 milyon olan kentte, 86 bin işletmede 850 bin sigortalı işçi çalışıyor....

Bu da, her dört kişilik ailede en az bir kişinin evine ekmek götürdüğü anlamına geliyor...

Durum böyle olunca Bursa, sendika cenneti de oluyor...

Haa, bu sendikalar, işçilerine ve sözleşmelere ne kadar önem veriyorlar...

Bu tartışılır...

Üyelerinin haklarını ne kadar savunuyorlar bilmiyorum; ama, toplu iş sözleşmesinin tarihine, yeterince değer verdiklerini sanmıyorum...

