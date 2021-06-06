Bu yüzden aşı vurulmuyorlar...

Türkiye’yi sevenler için İznik her zaman önemlidir. Öyle de olmalıdır... Çünkü bu şirin ilçemiz ülke turizminin atar damarıdır... Gerçi hiç de öyle olmuyor ama...

İznik denince akan sular durmalıdır...

Durmalı; Çünkü, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, Hıristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1’inci Konsil ve 7’nci Konsil’in toplandığı ilçedir İznik.

Ama biz, bu değerimizin güzellikleri göremiyoruz...

Talan edilen, zarar verilen tarihine sahip çıkamıyoruz.

Sadece konuşmak ve seyretmekle yetiniyoruz.

Sonrası yok...

