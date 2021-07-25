Bu yazım Emin Adanur’a...

Nüfusu 3 milyon olan kentte, 86 bin işletmede 850 bin sigortalı işçi çalışıyor....
Bu da, her dört kişilik ailede en az bir kişinin evine ekmek götürdüğü anlamına geliyor...
Durum böyle olunca Bursa, sendika cenneti de oluyor...
Haa, bu sendikalar, işçilerine ve sözleşmelere ne kadar önem veriyorlar...
Bu tartışılır...
Üyelerinin haklarını ne kadar savunuyorlar bilmiyorum; ama, toplu iş sözleşmesinin tarihine, yeterince değer verdiklerini sanmıyorum...
Yokun, yok olduğu bir şehirde yaşıyoruz.
Ve, kıymetini bilmiyoruz.
Günü birlik yaşamaya da devam ediyoruz.
Verimli toprağını ne hale getirdiğimiz ortada.
Beton yığınına dönüştürdük.
Güzelim akarsularını kirletip, çevreyi tehdit eder hale getirdik.
Şimdi de kara kara düşünüyoruz.
Daha doğrusu, iade-i ziyarette bulundum.
Tanıyanlar bilir, Davut Gürkan’ın ilginç bir özelliği vardır.
O da, 2003 yılında partisinin Kestel ilçe yönetiminde görev aldıktan sonra, Ak Parti Bursa İl Başkanlığı’nda iki ayrı dönemde başkan yardımcılıkları yapıp, 5 seçim ile 1 darbe yaşadıktan sonra, il başkanı seçilmesidir.
Bu da iktidar partisinin il başkanı için önemli bir tecrübe.
Neyse...
Kendisiyle, Bursa’yı konuştuk. Gürkan’a göre muhalefet partileri, seviyeli siyaset yapmıyor. “Hoş’ değiller. Yapılan güzel işleri farklı anlatıp kötülüyorlar. Algı oluşturuyorlar. Özellikle gençlere kötü örnek olup, vicdanları rahatsız ediyorlar. Kente yapılacak hizmetlere de zarar veriyorlar…
Nedeni de yaşam kalitesinin yüksek olmasıdır...
Belediyenin, her yaş grubuna hitap eden hizmetler vermesidir...
Çocuklar için oyun alanlarının oluşturulması, gençler için müzik ve kaykay parklarının yapılması, orta yaş ve üzeri insanların, gönül rahatlığıyla yürüyüşlerini yapıp dinleneceği park ve bahçelerin çok sayıda olması gibi...
Nilüfer’i farklı kılan bir diğer özellikte, kültür ve sanat etkinliklerinin önemsenmesi…
Mesela; 2021 yılını, şair ve yazar Gülten Akın’a adadılar...
Bu kapsamda, kentte Gülten Akın etkinlikleri düzenleniyor...
“Yokun”, yok olduğu bir kentte yaşıyoruz.
Maalesef kıymetini bilmiyoruz.
Neyse...
Gerçekçi olmak gerekirse...
Bursa’da, yıkılıp yeniden inşa edilmesi gereken birçok ilçe var. Bunlardan biri de Gürsu.
Geçmiş dönemlerdeki kötü yönetimler, diğer ilçeler gibi Gürsu’ya da ciddi zararlar verdi. Hem de, öyle böyle değil.
Büyükşehirler arasında belki de ilk sırada yer alıyor.
Bundan emin olabilirsiniz.
Haa, istenmeyen bazı olaylar olmuyor mu?
Tabii ki yaşanıyor.
Bunlar; hırsızlık, kavga, yaralama ve cinayetin ötesine geçmiyor.
Terör ve toplumsal olaylar yaşanmıyor.
Yaz sonu, nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı şimdiden merak ediyorum...
Rehavete kapılıp, “Nasıl olsa aşı da oluyoruz” diyerek, alınması gereken önlemleri rafa kaldırırsak işimiz zor...
Geçen yılı ararız!...
O yüzden çok dikkatli olmalıyız...
Pandemi döneminde Bursa, büyükşehirler arasında örnek gösterilecek şehirler arasında yer alıyor..
Bursa Valisi Yakup Canpolat, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve sağlık çalışanlarıyla bu süreci başarıyla yönetti...
Yönetmeye de devam ediyor...
Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa gibi sanayi şehrinin, salgının pik yaptığı o dönemlerde, “hasta”, “vaka” ve “ölü” sayısıyla, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya. Edirne ve Tekirdağ’dan daha iyi durumda olması başarıdır...
Sorunlar yaşanmadı mı?
Tabii ki oldu...
Ama fazla değil...
Açıklanan rakamlar da bunu gösteriyor...
Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Bölge Temsilciliği’ne tekrar atanmamdan dolayı, Bursa Valisi Yakup Canpolat’ı makamında ziyaret ettim...
Uzun süren tedavi sonrası sağlığına kavuşup görevine geri döndü.
“Geçmiş olsun” demek için makamında ziyaret ettiğim Alinur Aktaş ile COVİD-19 illetini konuştuk...
Testi pozitif çıktıktan sonra yaşadığı sıkıntıları da...
Belli ki Aktaş, son rahatsızlık sürecinde bayağı sıkıntı yaşamış...
*
Pandemi sohbetinden sonra kendisine, yapımı adeta yılan hikayesine dönen Büyükşehir Belediye Stadyumu›nun timsah başındaki çalışmaların ne aşamada olduğunu sordum...
Şükürler olsun!..
Bu takım, küme de düşebilirdi.
Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle, bu mümkündü.
Allah’tan korkulan olmadı.
Yeşil beyazlı takım, play-off maçlarına da kalabilirdi.
Kim bilir, Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım da olabilirdi.
Bu fırsatı da yakalamıştı...
Aslında orada yaşanan. Bursa’dan dünyaya verilen insanlık dersiydi. Özellikle dünyada mültecilerin, Türkiye’de Suriyelilerin tartışıldığı bu günlerde...
Şöyle ki...
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, organ naklindeki başarısıyla örnek gösterilen sağlık kuruluşlarının başında geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde de örnek gösteriliyor. Bu başarıda, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve yol arkadaşlarının katkısı tartışılmaz.
İŞTE O HİKAYESİ
Geçtiğimiz kasım ayında, Suriyeli bir aile, yedi aylık olan Tamer adındaki bebeklerini rahatsızlığı nedeniyle Tıp Fakültesi’ne getirdi. Bebeğin adı Tamer’di.
Muayene sonrası Tamer’e, karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Tek tedavisi vardı o da karaciğer nakli.
Bugünkü yazımda, Bursa İl Sağlık Müdürü ile yaptığımız sohbeti kaleme alacağım....
Salgındaki son durumumuzu yazıp...
İptal ettiği tek bir kira sözleşmesiyle, bakanlığa ne kadar para kazandırdığını anlatacağım...
Söyleşiye, Covid-19 salgınıyla başladık...
Pandemi döneminde, özellikle büyükşehirler içinde, Bursa’nın kötünün iyileri arasında yer alması, tesadüf değil....
Salgın tavan yaptığı ekim ayında, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ın Bursa’ya atanması...
Kenti yönetenlerin, yaşanan tehlikenin farkında olması..
Yapılması, inşaat aşaması, açılması ve sonrasında yaşananları kitap haline dönüştürürseniz, inanın yok satarsınız...
Bursa’nın, var olan değerlerine karşı ilgisiz olduğunu biliyordum...
Ama bu kadarı olmaz...
Geçenlerde yerel basında okuduğum, Timsah Arena’nın çevresindeki boşluğa “Sosyete Pazarı Kurulacak” haberi beni şoke etti...
İnanın, “acaba yanlış mı anladım” diyerek haberi defalarca okudum... Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan da haberi doğrulattım.
Sonrasında ise “Olacağı buydu” dedim...
BU KADAR BASİT OLMAMALI...
Yapılan son yerel seçimlerde rakibinden yüzde 20 oranında fazla oy aldı...
Fark, azımsanmayacak kadar fazla...
Bu nedenle Nilüfer, sadece CHP için değil Ak Parti içinde çok önemli....
İktidar partisinin Bursa’da seçim kazanamadığı tek ilçe Nilüfer...
Ana Muhalefet Partisi’nin ise seçim kaybetmediği tek ilçe yine Nilüfer...
Durum böyle olunca da Bozbey’in, yerel seçimlerde, “Nilüfer’de mi?” yoksa, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na mı?” aday olup olmayacağı konuşulmaya başlandı...
Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...
Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...
İnegöl’de, Özel Halk Otobüsü sürücüsü İbrahim Türkmen, yolcularından birinin kalp krizi geçirdiğini görünce, güzergahını değiştirip, hiç bir durakta durmaksızın İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti...
Yolda cep telefonu ile doktorlara bilgi verdi...
Hastaneye ulaşınca, hastayı taşıyıp sedyeye koyduktan sonra doktorlara emanet etti...
Ve, yolcusu olan o hastanın yaşama dönmesine katkı sağladı....
Onun bu davranışı basında geniş yer aldı.
Gel gör ki bu mutluluğu fazla yaşayamadık...
Bursa’nın merkezinde, Timurtaşpaşa durağında, bir Büyükşehir Belediye otobüsü sürücüsü, kartı cihaz tarafından okunmadığı için tartıştığı Nuri Bayraktar isimli yolcuyu, döverek otobüsten attı.
İznik denince akan sular durmalıdır...
Durmalı; Çünkü, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, Hıristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1’inci Konsil ve 7’nci Konsil’in toplandığı ilçedir İznik.
Ama biz, bu değerimizin güzellikleri göremiyoruz...
Talan edilen, zarar verilen tarihine sahip çıkamıyoruz.
Sadece konuşmak ve seyretmekle yetiniyoruz.
Sonrası yok...
İznik’e olan duyarsızlığımız ne kadar sürecek, merak ediyorum...
Tarihi ve değerleriyle bir ülkeyi ihya edebilecek bir ilçenin kaderine terk edilmesi çok acı.
Turizmde büyük hedefler koyuyoruz...
Ama İznik, gibi bir potansiyeli ‘yok’ sayıyoruz...
Tarihi bir yanlış yapıyoruz...
İznik, hiçbir zaman değer verilmeyecek bir ilçe olmadı...
Olması da mümkün değil....
Bu yazım Emin Adanur’a...
Bursaspor’un, düştüğü TFF 1. Lig’de, önümüzdeki sezon 3’ncü yılını geçirecek olması, gerçekten çok acı...Sembolü Timsah olan Bursaspor, bu duruma düşecek bir takım değildi.
Ama, bunu başardılar!
Bursaspor taraftarları, sezon öncesi, başarılı günlerin özlemini duyuyorlar.
“O mutluluğu tekrar yaşayabilir miyiz?” diye soruyorlar.
Sonuçta; futbol şehri olarak bilinen Bursa gibi bir kentin, kulübünden bahsediyoruz.
Tabii ki olabilir...
Geçmişte yapılan hatalarla yüzleşmek koşuluyla...
Peki o hatalar nelerdi?
Bunlardan ilki, Bursaspor’un Süper Lig’de şampiyon olduğu sezon, nasıl bir başarıya imza attığının farkında olmamasıydı.
Şampiyonluğu, “sıradan” bir başarı gibi kabul edip, bunun getirilerinden yararlanılmadı...
Bu, sadece Bursaspor değil şehir için de büyük bir kayıptı...
Bursaspor, 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarının kıymetini bilmiş olsaydı, dünya takımı olurdu...
Süper Ligi de şampiyonluk serisi yakalayıp, Türkiye’yi her yıl Avrupa liglerinde başarıyla temsil ederdi.
Bu da kenti uçururdu.
Bursaspor’un efsane başkanı İbrahim Yazıcı’nın zamansız ölümü de büyük bir talihsizlikti...
Timsah’ı bu günlere düşüren en büyük etken, işaretle gelen kulüp başkanlarının, başarısız performanslarıyla kulübü borçlandırıp, iş dünyasını Bursaspor’undan uzaklaştırmasıdır.
Kimse kusura bakmasın da.
Bu konuda, delegeler ve biz gazeteciler dahil hepimiz suçluyuz...
Bursaspor’u gerçekten seviyorsak, bu özeleştiriyi kabul etmek zorundayız.
Şimdi gelelim, “O günlere nasıl döneriz?” sorusunun yanıtına...
Emin Adanur ve yol arkadaşları, kendilerine uzun vadeli yol haritası belirleyip, kısa sürede başarıdan söz etmemeli...
Toplam 600 milyon liraya ulaşan borç ile TFF 1. Lig’de şampiyonluktan bahsetmek, hayal dünyasında uçmaktan başka hiçbir şey değildir.
Bir başka deyimle, bindiğin dalı kesmektir...
Burada yapılması gereken, taraftarlardan sabırlı olmalarının istenmesidir…
“Süper Lig’e çıkmak için üç yıl beklemek zorundayız” diyeceksiniz ki, onlar da bunu seve seve kabul eder.
Bu süreç içerisinde özellikle iş dünyasına güven verilip, onların desteği tekrar alınmalı.
Transfer tahtası, puan silinmemesi için mutlaka açılmalı.
Yabancı futbolcu transferi kesinlikle yapılmamalı.
Mümkünse, yerli oyuncu da alınmamalı.
Takım, tamamen Vakıfköy’den yetişen gençlerden oluşturulmalı...
Bu yapılırsa ne olur?
Altyapıdan yetişen, kaleci Ataberk, İsmail Çokçalış, Taha Altıkardeş, Emirhan Aydoğan; Batuhan Kör ve Burak Kapacak gibi isimler geçtiğimiz sezon fırsat verilirse neler yapacaklarını gösterdi.
Fazla söze gerek bırakmadılar…
Avrupa kulüplerinin dahi dikkatini çektiler
Ayrıca;
Oluşturduğunuz, yerlinin yerlisi bir takım ile, gönüllerde taht kurup, taraftar patlaması da yaşatırsınız...
Kendi evlatlarınızla, az para harcayarak büyük başarılara imza atarsınız.
Belki de 3 yıl beklemeden borcunuzu asgariye indirerek Süper Lig’e çıkarsınız.
Orada, yarım kalan tarihi yazmaya devam edersiniz.
Böylece, Bursaspor’un unutulmaz yöneticileri arasında yer alırsınız.
Ve, bu gururla yaşarsınız.
Bursaspor’da, başarının reçetesi bu Sayın Emin Adanur...
Artık, tercih sizin...