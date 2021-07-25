Bu yazım Emin Adanur’a...

Bursa, patent başvurusunda yılın ilk yarısında 151 rakamıyla İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Uluslararası Patent Birliği (UPB) Başkanı Erdem Kaya, kentin yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ama istenilen noktada olmadığını söyledi.

İznik’e olan duyarsızlığımız ne kadar sürecek, merak ediyorum...

Tarihi ve değerleriyle bir ülkeyi ihya edebilecek bir ilçenin kaderine terk edilmesi çok acı.

Turizmde büyük hedefler koyuyoruz...

Ama İznik, gibi bir potansiyeli ‘yok’ sayıyoruz...

Tarihi bir yanlış yapıyoruz...

İznik, hiçbir zaman değer verilmeyecek bir ilçe olmadı...

Olması da mümkün değil....

