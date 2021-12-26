‘Barış’ bunu yaparsa ‘Savaş’ı’ düşünemiyorum

Sadece kamuda değil, özel sektörde görev yapan birçok kişi, maalesef böyle düşünüyor.
İlginçtir, bu kişiler, işini en güzel şekilde yaparken, gördükleri eksiklik ve aksaklıkları gidermek isteyen kişilere de, kötü örnek oluyor.
Onların da kendileri gibi düşünmesini istiyorlar.
Ama her kurumda başarılı olamıyorlar...
*
Mesela, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Tıp ve mühendislik fakülteleri ile Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle ilginç bir projeye imza attı.
Ülkemizin, sağlık sektöründe, dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için, cerrahi zımba olarak bilinen stapler ile diyaliz hastalarının tedavilerinde kullanılan biyolojik membran üretimi için çalışma başlattı.
Bakmayın, “Beyaz Cennet” denmesine....
Bu benzetme, otellerde dinlenip, pistlerde kayak yapanlar için geçerli...
Uludağ’ın bir de oteller bölgesi dışında gerçeği var...
Onun adına, “Beyaz kabus” da diyebilirsiniz, “Beyaz ölüm” de...
ÖNCE KABUSU ANLATAYIM....
Bundan 25 yıl önce, AKUT’un efsane başkanı Kar Leoparı Nasuh Mahriki’nin, Uludağ’da mahsur kalanları kurtardıktan sonra dönüş yolunda yaşadığı kabus dolu saatleri dün gibi hatırlıyorum...
O olayda, AKUT ekibi değil de sıradan dağcılar olsaydı, ölü sayısını düşünemiyorum..
Yaşanan, kavga, yaralama ve cinayet gibi olayları da abartmamak gerekiyor...Bu gibi adli olaylar her yerde yaşanıyor...
Bursa’nın yaşanabilir şehir olmasında, Vali Yakup Canbolat’ın gecenin ilerleyen saatine kadar görevinin başında olması, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya’nın önceden bu şehirde çalışmış olmaları önemli bir etken...
En büyük sorun ise vatandaşların, olası hırsızlık olaylarına karşı önlemlerini almaması...
“Amaan, bir şey olmaz” anlayışından, kurtulamaması...
Şöyle ki... Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi’nde, evinde 500 bin liralık para ve ziynet eşyası olan bir kişi, markete, kapıyı üzerine çekerek gitti... Döndüğünde, para ve ziynet eşyalarının çalındığını anlayınca, derinden bir, “Eyvahhh” çekti...
Sonra da, herkes gibi o da polise koştu....
SUÇLUNUN ŞANSI YOK...
Evde inceleme yapan polis, parmak izi bulamadı... Görgü tanıklarına da ulaşamadı... Binada, güvenlik kamerası da yoktu... İş yerlerinde olan bazı kameralar ise şüphelileri görüntülememişti... Sonunda, hırsızların kimliklerini nasıl belirlediler biliyor musunuz? Olayın yaşandığı dakikalarda, yoldan geçmekte olan halk otobüslerinin plakalarını belirleyip, araçların üzerindeki kameraları inceleyerek... Polis, o görüntülerden 2’si kadın üç kişiyi yakaladı... Üstelik, çaldıkları para ve ziynet eşyalarıyla... Fazla değil bir kaç saat daha geç kalsaydı, 500 bin lira tutarındaki para ve ziynet eşyalarına ulaşılamayacaktı...
Mahrumiyet bölgesi olsa da anlata anlata bitiremezler.
Buraları, dünyanın en güzel yerleşim yerine benzetirler.
“iyi ki burada çalışıyorum” derler.
Var olan sorunların giderilmesi içinde kendilerini kurtarıcı görürler.
Ne zaman ki, bir başka şehre atanır veya görevden alınırlar, dillerinden düşürmedikleri o kentleri unuturlar.
Zorunlu olmadıktan sonra da gelmek istemezler.
Görev yaptıkları şehirleri, unutmayan yöneticiler var mı?
Başkanlığını İbrahim Burkay’ın yaptığı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa’da da valilik yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun daveti üzerine, iş insanlarıyla Diyarbakır’a adeta çıkarma yaptı...
Şehri tanıtıp, yatırım yapmaları için...
Gazeteciler olarak biz de bu yolculuktaydık.
Yolculuk sırasında ilk şaşkınlığı, uçağımız Diyarbakır semalarındayken yaşadım..
Ekili arazileri ve modern binaları görünce şaşırdım...
“Acaba, başka bir yere mi gidiyoruz?” diyerek, espri yaptım…
MÜTHİŞ İLGİ
Sonunda Diyarbakır’a inip, gezmeye başladık…
Yaşanan tehlikenin farkında olanlar, maske ve mesafeye dikkat edip, aşılarını oluyor...
Onlarda sorun yok...
Problem, aşı karşıtlarının oluşturdukları algı...
Bu kişilerin çağrıları, artık tehlikeli olmaya başladı...
Hem de ciddi şekilde....
Aşı konusunda, son aylarda yaşanan azalmanın nedenlerinden biri de, aşı karşıtlarının yüksek sesle konuşmaları...
Sosyal medyayı kullanmaları...
Yapılması zorunlu olan etkinlikler arasında, “Cüzzamla mücadele” ve “Veremle Savaşö gibi özelliğini yitirmiş gün ve haftalarda var, devam etmekte olan, “Lösemili Çocuklar Haftası” gibi çok özel olanlarda...
Lösemiye yakalanmış olan çocuklara karşı ne kadar duyarlıyız, o tartışılır...
Bence, yeterli değiliz!...
Neyse...
Lösemiyle mücadelede, tartışılmayan tek gerçek, insanları bu konuda yardıma çağıran LÖSEV’in, Bursa İl Koordinatörü Füsun Emecan Özcan’ın çalışma arkadaşlarıyla yaptıkları mücadele....
Üniversitede, taş üstüne taş koymanın hesabını yapıyor.
Doğru bildiklerinden taviz vermiyor.
Liyakate önem verip, her görüşe saygı duyuyor.
Bunda da başarılı oluyor.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, hafta içinde basın toplantısı düzenleyip, görev yaptığı 2.5 yılı değerlendirdi.
O toplantıya ben de katıldım.
Söylediklerini dikkatle dinledim.
Özellikle, Kavaklı Mahallesi’nde Üftade Hazretleri’nin kabristanında bulunduğu Üftade Sokak üzerinde yaşanan heyelan ile Bursa gibi bir şehrin, turizm açısından yaşadığı hayal kırıklığını..
Öncelikle Kavaklı’da yaşanan toprak kayması ve mağduriyeti konuştuk..
Çünkü, bu bölge gerçekten çok riskli...
Ve tehlikeli...
*
Mustafa Dündar, bölgenin, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nün yaptığı inceleme sonrası, riskli bölge ilan edilip, yıkılma kararı alındığındı belirtip, bu sürecin yürütülüp, kamulaştırma görevinin ise kendilerine verildiğini hatırlattı...
Halk arasında, “MET” olarak bilinen 250 kilo metamfetamin ele geçirdiler..
Kendilerinden emin olan şüphelileri, adreslerinden teker teker alıp, yargıya teslim ettiler...
Bursa polisinin bu performansı, sıradan bir çalışma değil...
Bunu, öncelikle belirteyim...
Yakalanan uyuşturucunun, kaynağına ulaşılması açısından çok önemli...
Şöyle ki:
Narkotik polisi MET sattığını düşündükleri bazı kişileri, savcılıktan alınan izin sonrası takip etmeye başladı..
Yapanın, yanına bırakmıyorlar.
Adeta, kabusları oluyorlar.
Kelepçeyi taktıkları gibi yargıya teslim ediyorlar.
Güvenlik güçlerinin aldıkları önlemleri görmek için hafta içersinde gerçekleştirdikleri bazı icraatlara bakmak yeterli olacak.
Tacettin Arslan’ın yönettiği Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, cuma gecesi Yıldırım ilçesinde, 13 kilo esrar yakaladı.
Uyuştucu eğitimi alan köpeğin, esrarı saklandığı yerden çıkarttırması inanılır gibi değildi.
Aynı gece 250 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, bin 700 kişinin GBT’sini sorgulayıp, 300 aracı kontrol edip, bazı sürücülere, 19 bin lira para cezası kestiler.
Hijyeni yok sayan 21 işletme hakkında ise yasal işlem başlattılar.
Binalar yıkılacak, canlar yanacak, insanlar ağlayacak.
Peki, o güne ne kadar hazırız?
Belediyeleri bilmiyorum ama AFAD bu işi sıkı tutuyor.
Kendini, sürekli yeniliyor.
Bu ay içinde, 19-21 Ekim tarihleri arasında, gerçeği aratmayacak tatbikat düzenleyecekler.
Aldıkları önlemleri, sanki deprem olmuşçasına yaşama geçirecekler.
Hafta içinde düşündüm, taşındım.
Sokak lambalarını yazmaya karar verdim.
Sakın, ‘ne alaka’ demeyin.
İlginç konulara duyduğum ilgiyi söylemiştim.
Son günlerde, yabancı sermayeye satışı gündemden düşmeyen, hatta, -satıldığı- da ciddi şekilde söylenen merkezi Bursa’da olan UEDAŞ’ı hepimiz biliriz.
Biliriz çünkü; her ay ev ve iş yerlerinin aydınlatma bedeli olan faturaları ödüyoruz.
UEDAŞ’ı sadece Bursalılar değil, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale’de yaşayanlar da tanır.
Suriyeli ailenin dünyaya getirip, “yaşamaz” diyerek, fakülteye getirdikleri çocuklarının, hayata döndürülmesi.
Onların hikayesi, ulusal basında geniş şekilde yer aldığı için fazla detaya girmeyeceğim.
Yaşananları hatırlatıp, bu konuyu köşeme neden taşıdığımı anlatacağım…
Suriyeli aile, Tamer adını verdikleri sekiz aylık çocuklarını, geçtiğimiz aralık ayında muayene ettirmek için Tıp Fakültesi’ne getirdi…
Muayene sonucu Tamer’e, akut karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.
Hastanın yaşaması için, karaciğer naklinin şart olduğu aileye söylendi.
Şehri tanımayan, toplumun nabzını tutmayan ve onları dinlemeyen emniyet müdürünün, Bursa’da başarılı olma şansı yok denecek kadar azdır.
Geçmiş dönemlerde, hayal kırıklığı yaşatan müdürler, bu yüzden görevden alınmışlardır.
Bursa bu dönemde, polis açısından çok şanslı.
Nedeni, Tacettin Aslan gibi bir Emniyet Müdürü’nün olması.
Önceden de kaleme almıştım.
*
Tacettin Aslan’ın en büyük özelliği, geçmiş yıllarda Bursa’da, uzun yıllar şube müdürü ve müdür yardımcısı olarak görev yapması.
İyi Parti’de, milletvekili olan İsmail Tatlıoğlu’nu, İl Başkanını Selçuk Türkoğlu’nu, yönetimindeki yol arkadaşlarının bir çoğunu iyi tanımama rağmen, Ahmet Kamil Erozan ile tanışmamıştım. O fırsatı, bu ziyarette buldum.
Kendisiyle, uzun uzadıya sohbet ettim.
Böylece, Ahmet Bey’i, yakından tanıma fırsatı buldum.
Dışişleri Bakanlığında yurtiçi ve yurtdışında 43 yıl çalışan, bu süre içinde 4 ayrı görevde Büyükelçi sıfatıyla bulunan, merkez teşkilatında Müsteşar Yardımcısı olarak görev alan Ahmet Kamil Erozan, mesleki bilgi ve birikiminin yanı sıra sıra dışı da bir siyasetçi...
Onun bu özelliğinin, partisinin, kurucular kurulu ve genel idare kurulu üyesi olup, Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyası’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmasında etkili olduğuna inanıyorum...
*
Dahası, trafikte yaşanan yoğunluğun da önüne geçti.
Trafikte yaşanan sinir harbine, istesek de istemesek de bir şekilde alıştık.
Komşumuz olan geri dönüşüm tesisleri ve depolarını kabul etmekse çok zor.
Gün geçmiyor ki, bu tesislerin birinde yangın çıkmasın...
Yanan, kağıt ve plastik olduğu için alevlerin kontrol altına alınması da kolay değil.
Buradan çıkan duman şehri kaplıyor.
İnsanlar, yazın bu sıcağında pencerelerini kapatmak zorunda kalıyor.
Borcu çok, kasası boş olan enkaz devralan Emin Adanur, ilk etapta geçen sezondan bu yana kapalı olan transfer tahtasını açtırdı.
Samimi olmak gerekirse, transfer tahtasının açılmasına sadece, Bursaspor’un sezona puanı silinerek başlamayacağı için sevindim.
Nedeni de...
Bursaspor’un, sürekli başarıyı ancak altyapıdan yetişen gençlerle gerçekleştireceğine inancımdan.
Vakıfköy gibi tesisi bulunan Bursaspor’un, kurtuluşunu dışarIda araması anlamsız.
Oradan yetişen gençlerin performansları ortada...
Her biri, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynuyorlar.
Kimsesiz çocuklara, çaresiz kadınlara, engellilere ve yaşlılara verdikleri hizmetten dolayı bu kuruluşları, devletin şefkati olarak görmüşümdür.
Bu yüzden de diğerlerinden farklı tutmuşumdur.
Gel gör ki....
Günümüzde, en fazla konuşulup eleştirilen kurumlardan biri de Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri olmuştur.
Nedeni de...
Oralarda yaşanan en ufak sorunun toplumun canını acıtmasıdır.
‘Barış’ bunu yaparsa ‘Savaş’ı’ düşünemiyorum
Futbol sahalarında meydana gelen istenmeyen olaylar, artık mide bulandırıyor.Tehlikeli de oluyor.
Tutku haline gelen güzelim futbol, centilmence oynanan spor olmaktan çıktı.
Taraftar takımını, “Vur, kır parçala, bu maçı kazan” tezahüratlarıyla maça hazırlıyor.
Futbolcular rakiplerini, düşman olarak görüyor.
Kaybedince de, “günah çıkarmak” için tribünlere oynuyorlar.
Antrenörler, oyuncularını karşılaşmaya, “Bu maçı alacağız başka yolu yok” psikolojisiyle sahaya gönderiyorlar.
Yenilince de, kendilerinden başka herkesi suçluyorlar.
Kulüp başkanları da başarısızlıklarını, hakemleri, rakip takımlarının yöneticilerini suçlayarak geçiştirmeye çalışıyor.
Yaptıkları açıklamalarla, kulüplerin taraftarlarını birbirine düşürüyorlar.
İşin daha da kötü tarafı ne biliyor musunuz?
Bu anlayışın, sadece profesyonel liglerde değil, amatör maçlarda da görülmeye başlaması..
Mustafakemalpaşa’da geçtiğimiz hafta oynanan, Yalıncakspor-Samanlıspor maçında yaşanan olaylar, tehlikenin geldiği boyutu gösteren acı bir örnek.
Küme düşme mücadelesi veren her iki takım arasında oynanan maçı, Yalıntaşspor 4-1 kazandı.
Ev sahibi takımın Kalecisi Barış Yurt, karşılaşmanın son dakikalarında, rakip takımın futbolcusuyla kavga etti.
Hakem de her iki oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Sonrasında olanlar oldu.
Galip takımın kırmızı kart gören oyuncusu, soyunma odası yerine otomobiline gidip, kurusıkı tabancasını alıyor.
Rakip takımın soyunma odasının kapısına dayanıyor.
Rezilliğe bakar mısınız?
Bunu, kazanan takımın futbolcusu yapıyor….
Allah’tan, Yalıntaşspor’un, Samet Karanfil adında, sadece futbolda değil, şiddetin her türünden nefret eden, takımı yenilse de centilmenliğinden vazgeçmeyen, “sıra dışı” kulüp başkanı var.
Samet Karanfil, maç sonrası nezaket icabı rakip takımın odasına gidip, sahada yaşanan olaylardan dolayı özür diliyor.
Olması gerekeni yapıyor.
Çıktıktan sonra koridorda, kırmızı kart ile atılan futbolcusunu görünce kendisini ciddi şekilde uyarıp, uzaklaştırıyor.
Daha sonra, Kalecisi Barış’ın, otomobilden aldığı silahı belinde sakladığını öğrenince, polise, ‘futbolcumdan ben de şikayetçiyim” diyor.
Bununla yetinmeyip, kadro dışı bıraktığı oyuncunun lisansının iptal edilmesi için Futbol Disiplin Kurulu’na başvuruda bulunuyor.
Başka kulübün başkanı olsa, yaşanan olayları kapatmak için var gücüyle uğraşırdı.
Ardından, futbolda yaşanan rezilliklerden yakınırdı.
Sonuç olarak...
Amatör bir maçta yaşanan olayları, alt alta sıraladığımızda, ortaya çıkan tabloya bakar mısınız?
.
Soyadı, Karanfil olan kulüp başkanı çiçek dağıtıyor.
Centilmence davranıyor.
Barış adındaki kaleci, silahla hesap sormaya kalkıyor.
Ortalığı, birbirine katıyor.
Allah’tan sahada, Savaş isminde futbolcu yoktu.
O ne yapardı bilemiyorum...