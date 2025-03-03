Zor oyunu bozar

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Olay, dışarıdan görüldüğü gibi basit ve kolay bir süreç değil; emperyalizmin hedefindeki ülkemiz kurulduğu günden beri hiçbir zaman gerçek bir devlet gibi görülmedi ve sürekli olarak kendisine ‘uydu’ muamelesi yapılmak istendi.

‘Kontrollü kaos’ denilen yönetim modeliyle ülkemiz halkına on yıllar boyu pösteki saydırdılar, kurup geliştirdikleri ‘vesayet’ sistemiyle bu ülke insanının enerjisini toprağa verdiler.

Hastalıklı demokrasiyi bile reva görmeyip, her on yılda bir yaptırdıkları darbelerle milleti hizaya (!) çektiler ve bütün düşünen beyinlere deli gömleği giydirdiler; ülkemizin ışıltılı beyinlerini işkenceden geçirip hapishanelerde çürüttüler.

Emperyalizm, kahpece oynadığı tüm bu aşağılık ve iğrenç oyunlarla yetinmedi ve kardeşi kardeşe kırdırmak için terör kartını en kanlı yüzüyle açtı.

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PKK terör örgütünü bu ülkenin başına bela ettiler ve on yıllar boyu bu ülkenin başta insan olmak üzere maddi ve manevi kaynaklarını tükettiler.

Bütün bu aşağılık oyunlardan kurtulabilmenin tek bir yolu vardı; o da içerideki ve dışarıdaki düşmanların anladıkları dilden konuşmaktı. O dil ise tek heceli, üç harfli bir kelimeden ibaretti: ‘ZOR!’

Zira ancak ‘zor’ oyunu bozardı.

Zoru kullanabilmek için de düşmanın silahıyla silahlanıp, en az düşman kadar güçlü olmak gerekiyordu.

İşte tüm dünya ülke liderlerinin gıpta ile baktığı Sayın Erdoğan, iktidarları boyunca düşmanın gözüne toprak atarak bunu başardı; sessiz ve derinden yeniden güçlü ve büyük Türkiye’yi inşa etti.

Düşman uyandığında Üsküdar’da çoktan sabah olmuştu!

Sayın Erdoğan’ı ve davasını, AK Partili dava arkadaşlarından bile daha iyi anlayan ve hakkını teslim eden Sayın Bahçeli’nin yeniden büyük Türkiye’nin inşasındaki yardım, destek ve gayretlerini yarın tarih altın harflerle yazacaktır.

Zira el ele veren bu iki gönüldaş, sırtladıkları Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırdılar.

Bölgesel güç olan Türkiye’ye sormadan hiç kimse bölgemizde at oynatamaz, hesap yapamaz, oyun kuramaz.

Türkiye’miz dünyanın en güçlü insansız hava araçları olan İHA ve SİHA’larla (BAYRAKTAR AKINCI, TUSAŞ ANKA) savaş konseptini değiştirdi ve ebabil kuşları misali dünyanın en güçlü ordularını yenilmiş, çiğnenmiş ekin tarlalarına çevirecek güce erişti.

Bunlar sayesinde dünyanın neresinde olursa olsun terör örgütü militanları bulundukları inlerinden burunlarını çıkardıkları anda imha ediliyorlar.

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Ayrıca buna paralel olarak Türkiye içinde demokrasi geliştirildi, anlamsız yasaklar kaldırıldı ve hepsinden önemlisi içeride kardeşlik tesis edilerek birlik sağlandı.

Ve artık her çeşit düşman için kaçacak delik arama zamanı geldi!

PKK da ister istemez silah bırakmak zorunda kaldı.



Ve böylece en az bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin önünde hiçbir engel kalmadı.

Hep birlikte el ele, gönül gönüle nice mutlu yarınlara!