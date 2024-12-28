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Â Birinci YÃ¼zyÄ±lda, yÄ±llar boyu sÃ¼rmÃ¼ÅŸ savaÅŸlardan yeni Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ; kolu-kanadÄ± kÄ±rÄ±k, genÃ§ kuÅŸaklarÄ± biÃ§ilmiÅŸ, tersaneleri ve fabrikalarÄ± tahrip ve iÅŸgal edilmiÅŸ, ruhen Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸ, daha dÃ¼n sahip olduklarÄ± koca imparatorluklarÄ± ellerinden alÄ±nmÄ±ÅŸ, bitik bir TÃ¼rkiye vardÄ±.

Ve Ã¼stelik bu TÃ¼rkiyeâ€™de rejim deÄŸiÅŸtirilmiÅŸti, bunun da yansÄ±malarÄ± kimi sancÄ±lÄ± sonuÃ§larÄ± doÄŸurmuÅŸtur. Ã‡iÃ§eÄŸi burnundaki yeni rejim, aldÄ±ÄŸÄ± radikal tedbirlerle sistemin oturmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ (Bu durum bÃ¼yÃ¼k Ã§alkantÄ±lara sebep olmuÅŸtur), millet, yÄ±llar boyu sÃ¼ren savaÅŸlarÄ±n yaralarÄ±nÄ± sarmak iÃ§in Ã§etin uÄŸraÅŸlar vermiÅŸtir.

Cumhuriyet rejimi iki kez demokrasiye geÃ§meyi (birden fazla partili sistemi) denedi, baÅŸaramadÄ±; bu yÃ¼zden 27 yÄ±l boyunca Ã¼lke tek partili bir sistemle idare edildi. Meclisâ€™in duvarÄ±nda â€˜Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir (Demokrasi)â€™ yazmasÄ±na raÄŸmen, bu durumu kuvveden fiile Ã§Ä±karabilmemiz, ancak 1950 yÄ±lÄ±ndan sonra, Ã¼stelik o dahi cÃ¼zi bir ÅŸekilde olabilmiÅŸtir.

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Demokratik hayatÄ±mÄ±zÄ±n sittin senesi ise (1946-2007) maalesef vesayet altÄ±nda geÃ§tiÄŸi iÃ§in, TÃ¼rkiyeâ€™miz, beklenilen performansÄ± gÃ¶steremedi, maddede ve manada kalkÄ±nma bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.

Vesayetle illetli demokratik sÃ¼reÃ§te bile milli iradeye tahammÃ¼l edilememiÅŸ ve her on yÄ±lda bir darbe yapÄ±lÄ±p idareye el konulmuÅŸtur.

Bu sÃ¼re esnasÄ±nda; 6 kere gidip 7 kere gelmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen en uzun sÃ¼re baÅŸbakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ olan SÃ¼leyman Demirelâ€™in, Ã¶nceki ve sonraki sÃ¶zleri her ÅŸeyi anlatmaktadÄ±r: BaÅŸlangÄ±Ã§ cÃ¼mlesi: â€˜TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± hislere ve husumetlere deÄŸil, milli menfaatlere gÃ¶re ve akÄ±lcÄ±lÄ±k esaslarÄ±na mÃ¼steniden ayarlamak durumundadÄ±râ€™. Onca bedeller Ã¶detildikten sonra geldiÄŸi noktadaki cÃ¼mlesi ise: â€˜Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ selden kÃ¼tÃ¼k kapmaktÄ±r!â€™.

Zira bu Ã¼lke, Ä°nÃ¶nÃ¼ tarafÄ±ndan, 1940â€™lÄ± yÄ±llarÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmalarla ABDâ€™ye teslim edilmiÅŸti. YapÄ±lan bu anlaÅŸmalarla TÃ¼rkiyeâ€™nin eli-kolu baÄŸlanmÄ±ÅŸ, maddede ve manana kalkÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ bÃ¼sbÃ¼tÃ¼n kesilmiÅŸti.

Bu anlaÅŸmalar sonucunda, TÃ¼rkiye asla silah ve mÃ¼himmat Ã¼retmeyecek, mevcut kurumlarÄ±n kapÄ±sÄ±na kilit vurulacaktÄ±; Ã¶yle de oldu. TÃ¼rkiye, sanayinin lafÄ±nÄ± dahi etmeyecek, yalnÄ±zca karasabanla Ã¼retim yapabilen bir tarÄ±m Ã¼lkesi olacaktÄ±; Ã¶yle de oldu. TÃ¼rkiye insanÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmayacak, komÅŸularÄ±yla Ã¶zellikle Arap ve Ä°slam Ã¼lkeleriyle en ufak bir iÅŸ birliÄŸine girmeyecekti; Ã¶yle de oldu. Milli EÄŸitim mefhumunun (kavram) baÅŸÄ±ndaki â€˜Milliâ€™ kelimesi, bÃ¼tÃ¼n hakikatini yitirecek ve vatan evlatlarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸretim ve eÄŸitimi ABDâ€™li uzmanlarÄ±n insafÄ±na(!) terk edilecekti; Ã¶yle de oldu.

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Ziya PaÅŸaâ€™nÄ±n veciz ÅŸekilde ifade ettiÄŸi gibi: â€˜...BÃ¶yle gecenin hayÄ±r umulur mu seherinde?â€™

Elbette umulmaz, lakin dost gÃ¶zÃ¼ken dÃ¼ÅŸmanlar, bu milleti, onlarca yÄ±l boyunca boÅŸuna umutlandÄ±rdÄ±lar ve her seferinde sÃ¼kÃ»tu hayale uÄŸrattÄ±lar.

BÃ¼tÃ¼n bu ÅŸeytani tuzaklara raÄŸmen, en ufak bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± da her on yÄ±lda yaptÄ±rdÄ±klarÄ± darbelerle, tÃ¼y dikerek sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼ler.