Teğmenler meselesi ve vesayet özlemi

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Bu durum gerçekte bir psikolojik savaş taktiğidir. Malum olan bu birileri, kirli emellerine ulaşmak için kaotik ortam oluşturmak isterler.

Zira kurt dumanlı havayı sever!

Yapılan tüm darbelerin öncelerine bakın; çeşitli bahanelerle toplum gerilir, ayrıştırılır ve kavgalı hale getirip adeta darbeye meşruiyet kazandırılır. Bunda da en ziyade iletişim araçları (medya) kullanılır. Bugün buna bir de sosyal medya eklendi.

Dünyanın en zengin insanları bile sosyal medya mecralarını satın almak için yarış halindeler. Bunlardan en meşhurları ABD Başkanı Trump’ın yanında bulunuyor. Amaçları belli; dünya üzerindeki geniş halk kitlelerini istedikleri gibi yönlendirmek ve manipüle etmektir.

Tesir gücü çok yüksek olan bu silah sayesinde çeşitli ülkelerdeki rejimler yıkılmakta ve arzu edilen partilere seçimler kazandırılmaktadır.

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Bizde malum bu dumanlı havanın oluşması için onlarca bahane mevcuttur. Sağ-sol, Alevi-Sünni, laik-anti laik, Kemalizm, cemaatler ve tarikatlar vb. dosyalar raflardan indirilip, ısıtılıp pişirilir ve servis edilir.

Bizdeki demokrasi, on yıllar boyunca vesayetle illetli olduğundan; bugün itibarıyla başkanlık sistemine geçip, demokrasiyi inşa yolunda ilerlemiş olsak da malum birilerinin vesayet alışkanlıkları devam ediyor. Zaman zaman da depreşiyor.

Teğmenlerin mezuniyet töreninde, bir kısım teğmen emirlere itaatsizlik yaparak (yedi kez yapmayın diye ikaz edilmelerine rağmen), ayrıca toplanıp kılıç çekerek, yürürlükten kaldırılan eski yemini hep birlikte okudular. Bunu yaparken de ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye haykırdılar.

Emre itaatsizlikten ve disiplinsizlikten ötürü, elebaşı konumundaki beş teğmenin ordudan ilişiği kesildi. Aynı durum İnönü döneminde olsaydı, emre itaatsizlik eden bütün teğmenlerin orduyla ilişkisi kesilirdi. Nitekim 1963 yılında emekli edilen Alb. Talat Aydemir’e saygı duruşunda bulunan 1400 Harp Okulu öğrencisini kapıya koydu.

Öğrencileri kışkırtan Aydemir’i de ölümle cezalandırıp astı.

Şimdi yine vesayet özlemiyle kaos arayan birileri, bu olayın içinden, cezalandırılmayla hiç ilgisi olmamasına rağmen ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dedikleri için bunlar ordudan atıldı diyerek ortalığı velveleye vermek istiyor.

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Her darbede, Atatürk ve onun söylem ve devrimleri maske olarak kullanıldı. Uğur Mumcu’nun ifade ettiği gibi ‘Türkiye’de kar maskesiyle bankalar, Atatürk maskesiyle de ülke soyulur’.

Şayet öyle idiyse, aynı söylemi ifade eden 300’e yakın teğmene neden bir şey yapılmadı?

Adam devletin arazini çeviriyor, içine birkaç tane heykel dikiyor; tapusu olmadığı halde yıllar boyunca araziyi kullanıyor ve hiç kimseden ses çıkmıyor, çıkamıyor.

Dikkat edilirse art niyetli birileri M. Kemal’i sürekli olarak istismar ediyor ve bunu toplumu ayrıştırmak için vesile yapıyor. Bunu yapanlar en büyük suçu işlemesine rağmen başkaları cezalandırılıyor.

M. Kemal’i bu art niyetlilerden kurtarmak lazım. Aksi halde bu kazan daha çok su kaldırır!

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Toplumun ortak değerlerine sahip çıkalım ama ne olur bu değerleri, birilerinin kirli emelleri için maske olarak kullanmalarına müsaade etmeyelim.