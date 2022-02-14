Tavşana kaç tazıya tut!

Küresel salgınla beraber, ekonomik yönden de küresel bir daralmanın olduğu bedihi (apaçık) bir gerçektir. Ve bu ekonomik daralmadan, her türlü mal ve hizmetteki fiyatların artışından etkilenmeyen ülke yoktur.

ABD’de bile son 40 yılın en yüksek enflasyonu (hayat pahalılığı) yaşanmaktadır. Enerji fiyatları AB ülkelerinde altı misline çıktı. Petrol fiyatları yüzde 100 artarak yüz dolara yaklaştı.

Tüm bu fiyat artışlarının da nerede duracağı belli değildir.

Bu denli olumsuz durum, bizim gibi enerjisi dışa bağımlı ülkeleri ziyadesiyle etkiliyor. Nitekim Türkiye’de de enflasyon yüzde 50 dolayındadır.

Bu da demektir ki Türkiye’deki dar ve sabit gelirliler, özellikle emekliler ve asgari ücretle geçinenler çok zor durumdadır. Bunlar bir de İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşıyorlarsa durumları gerçekten vahimdir.

Zira aldıkları ücretler kirayı, elektrik, doğalgaz, aidat, su, telefon gibi zaruri giderlerini ancak karşılamaktadır.

İç piyasadaki darlığın ve pahalılığın (olmayan veya az olan mal çok pahalıdır) en önemli sebeplerinden biri de, hesapsız-kitapsız yapılan ihracattır. Dışarıya 5 liraya satabildiği bir malı, içeride neden bir liraya satsın ki?

Dışarıya sattığından, içeriye mal kalmıyor, kalan da ister istemez çok pahalı oluyor. Bundan dolayıdır ki bir kısım emtiada ithalatta olduğu gibi ihracatta da kota konmalıdır.

Hem de hammaddeden ara mamule ve mamule kadar tüm emtia gözden geçirilmelidir.