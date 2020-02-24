Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fuat BOL>Suriye tuzağına dikkat!
"Fuat Bol" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fuat Bol" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fuat Bol

Fuat Bol

fbol@hurriyet.com.tr

Suriye tuzağına dikkat!

24 Şubat 2020

Baştan beri söyleyip yazıyoruz: Suriye’de Türkiye’den başka güvenlik kaygısıyla hareket eden ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyan bir ülke yok.

Ayrıca Suriye’deki insanlık dramına Türkiye’den başka duyarlı olan ve çaresizlik içinde olan milyonlarca Suriyeliye kucak açan, sınırın öte yakasındaki insan yığınları için de yardım için çırpınan başka bir ülke yok.

Rejim varil bombalarıyla Sünni bölgeleri yakıp yıkıyor, istiyor ki halk buraları terk etsin ve yarın demokratik bir seçim olursa aleyhlerine bir sonuç çıkmasın.

Türkiye ile sözde barış ve müzakere süreci başlatan Rusya ve İran ise başından beri rejimin yanında yer alarak onun adına savaşıyorlar. Aynı amaca hizmet etmek için Rusya havadan, İran karadan sivil katliamlarına devam ediyor.

AB ülkeleri ise düne kadar “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” idraksizliği içinde bu trajediyi seyrediyordu. İdlib bombardımanlarından sonra yüz binler yeniden Türkiye sınırına akın etti. AB ülkeleri, Türkiye’nin kaldıramayacağı bu yoğunluktaki mültecinin kendilerini tehdidi söz konusu olunca, başta Almanya ve Fransa, Rusya’ya ateşkes çağrısı yaptı.

Türkiye’nin yine bir gözlem noktası bu kez havadan vuruldu. Bir kez daha görüldü ki, Rusya’nın ve İran’ın yürüttüğü sinsi plan, zaman kazanmak ve Suriye topraklarını insansız olarak Şam yönetimine teslim etmektir.

ABD ile NATO, Türkiye’nin sözde yanında olduklarını açıklayarak sureta haktan gözükmek istemekteler. Belli ki tavşana kaç, tazıya tut demenin gayretindeler.

ABD bu tavrıyla aklı sıra çocuk kandıracak. FETÖ elebaşını ülkende tut ve onun emriyle Türkiye’de darbe üstüne darbeler yaptır; DAEŞ’i kur, silahlandır, Irak’ta ve Suriye’de iç savaş başlat; PKK/YPG/PYD gibi terör örgütlerini silahlandır, kendi uzmanlarınla eğit ve Türkiye’nin üzerine sal...

Bütün bunlardan sonra kalk ve de ki: “Türkiye bizim dostumuz, müttefikimiz ve ortağımız. Biz İdlib’de Türkiye’nin yanındayız!”

Yanında olmak böyleyse, karşısında olmak nasıldır diye düşünmek bile istemiyor insan.

İşin başından beri ABD’nin hedefi Sevr’i hortlatmak ve bölgeyi paramparça edip çok sayıda butik devletçikler oluşturmaktır. Dolayısıyla Türkiye’ye karşı takındığı bu tavrında asla samimi değildir. ABD’nin bölgemizde yaptığı her şey, petrol ve İsrail’in ‘arz-ı mevûd’a ulaşması içindir.

Türkiye’nin oluşturduğu gözlem noktalarının kendi güvenliği için hayati önemi var, bunlara havadan ve karadan uzanan eller mutlaka kırılmalıdır.

Türkiye ile Rusya arasında hem Ankara’da hem de Moskova’da yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Cuma günü saat 18.00’de Erdoğan’la Putin telefonla görüştü. Erdoğan, rejimin İdlib’de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatı’nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.

Malum, Türkiye, Suriye rejimine ayağını denk alması için şubat sonuna kadar süre verdi.

Bu arada Türkiye, takviye güçlerini bölgeye gönderdi. Zira maruz kaldığı tehditten yine kendi göbeğini kendisi keserek kurtulabileceğini çok iyi bilmektedir.

ABD ve Batı’nın istediği şey, Türkiye’yi Rusya’yla, o olmazsa İran’la, o da olmazsa Suriye rejimi ile savaşa sokmaktır.

Bu tuzak Suriye’de başından beri var, ancak Rusya’nın aymazlığı yüzünden git gide daha tehlikeli bir boyut kazanıyor.

Rusya, Türkiye ile el ele verirse Suriye’de rahat edebilir. Zira Suriye halkı, Rusya’ya da ABD’ye baktığı gibi bakıyor. O ise Suriye halkı yerine halka varil bombaları yağdıran rejimi tutuyor ve onun adına savaşıyor.

X
Fuat BOL Fuat BOLTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Sağlık Bakanı Koca: ‘Kum kentini karantinaya alın’ dedik, almadılarAhmet HAKANSağlık Bakanı Koca: ‘Kum kentini karantinaya alın’ dedik, almadılar24.02.2020
Yalanlar üstüneMehmet SOYSALYalanlar üstüne 24.02.2020
Amerikan raporunda ‘bekçi’ tesadüfüNedim ŞENERAmerikan raporunda ‘bekçi’ tesadüfü!24.02.2020
Alt kat komşunuz kombiyi yakmıyorsaOya ARMUTÇUAlt kat komşunuz kombiyi yakmıyorsa24.02.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.