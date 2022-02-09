Parayı veren düdüğü çalar

2. Büyük Savaş’tan sonra dünyanın ipleri ABD’nin elinde kaldı. Sovyet Rusya ve İngiltere ile birlikte parselledikleri dünyanın aslan payını kendine ayıran ABD; suyun yukarısında durarak, ‘Suyumu bulandırıyorsun’ ithamıyla, irili ufaklı devletlerin büyük miktarını kendi güdümüne aldı.

Türkiye, 2. Büyük Savaş’a girmedi lakin 1. Büyük Savaş’taki yenilgisi onu, önce İngiltere’nin ve ardından ABD’nin kapsama alanına soktu. Onlar da ellerine geçirdikleri bu tarihi fırsatlarla, Osmanlı’yı ve ardından Türkiye’yi maddede ve manada pırasa gibi doğradılar.

Ruslar, Türkiye’den Kars’ı, Ardahan’ı, Artvin’i isteyip Boğazlar’dan hak iddia edince, ABD ve NATO, Türkiye’nin kurtuluş simidi olarak görüldü. NATO’ya girdiği ilk günden itibaren, Kuzey Atlantik Paktı’nın külfetini yüklendi ve bu ilk iş olarak; Anadolu çocuklarını gemilere bindirip savaşmak için dünyanın öbür ucuna (Kore) gönderdi.

Denize düşüp yılana sarıldığını, yılanın bıkmadan, usanmadan sürekli sokmasından anlayacak lakin ona karşı koymayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Zira yapılan ikili anlaşmalarla eli kolu bağlı, savaş yorgunu ve çaresiz bir haldedir.

1990’da Sovyetler’in dağılmasından sonra, ABD, rakipsiz süper güç olarak, tek başına dünyanın jandarması oldu; artık ‘Ali kıran baş kesen’di.

Oluşturduğu vahşi kapitalizm sistemiyle tüm dünya ülkelerini sömürüyor, bu sömürü düzenini sürdürmek için de kimsenin gözünün yaşına bakmadan tüm kahpelikleri pervasızca sergiliyordu.

ABD Başkanı, Almanya’ya: ‘Biz olmasaydık şimdi Rusça konuşuyor olacaktınız!’, Fransa’ya: ‘Biz olmasaydık şimdi Almanca konuşuyor olacaktınız!’, Suudi Arabistan’a: ‘Bizim desteğimizle o koltuklarda oturuyorsunuz. ABD’nin desteği olmasa iki hafta zor dayanırsınız; tacınız tahtınız başınıza yıkılır!’, Türkiye’ye: ‘ABD’nin sana biçtiği rolün dışına çıkma; aksi halde ekonominizi mahvederim!’ diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışagelinen siyasetçilerin aksine, dik durup ABD’nin Türkiye’ye biçtiği rolün dışına çıkınca da, son gelen Başkan: ‘Tayyip Erdoğan’ı indirmek için muhalefetle işbirliği yapıp onları destekleyeceğini’ söylüyor.

Şu şımarık, had bilmez, buyurgan ve kepaze tavrı görüyor musunuz? ‘