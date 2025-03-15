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BirÃ§ok alanda â€˜dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mâ€™ SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n irade, kararlÄ±lÄ±k ve amansÄ±z takibi ile gerÃ§ekleÅŸti.

Ã–zel okullarÄ±n da hem TÃ¼rkiyeâ€™de hem de benzer coÄŸrafyalarda tekrarlanan baÅŸarÄ±lara imza atmasÄ±, SayÄ±n ErdoÄŸanâ€™Ä±n iradesi ile SayÄ±n Yusuf Tekinâ€™in konuyla ilgili mÃ¼ktesebatÄ±nÄ±n hÄ±zla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesinden geÃ§iyor.

TÃ¼rkiye iÃ§inde â€˜zincirâ€™ hale gelen bazÄ± okullar olumlu bakÄ±ÅŸÄ± zedelese dahi, kurucularÄ± eÄŸitime gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ kiÅŸiler olan okullar ise â€˜insan yetiÅŸtirdiÄŸinin farkÄ±ndaâ€™ yÃ¼z akÄ± kurumlar oluyor.

Her kademedeki devlet gÃ¶revlilerimizin Ã¶zel okullara gerekli Ã¶nemi vermeleri gerekiyor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼;

1) Ã–zel okullar, devletin Ã¼zerinden ciddi bir yÃ¼k alÄ±yor; DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ki, devlet bu 1,5 milyon Ã¶ÄŸrenciyi kendi bÃ¼nyesinde eÄŸitmek zorunda kalsa, bunun getireceÄŸi mali yÃ¼k ve altyapÄ± ihtiyacÄ± muazzam boyutlarda olurdu. Ancak ne yazÄ±k ki bu katkÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlamlÄ± bir teÅŸvik mekanizmasÄ± bulunmuyor. Ãœstelik, Ã¼cret regÃ¼lasyonu maddesi nedeniyle gerÃ§eklerden kopuk bir artÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yalar. Bu durum, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼n en Ã¶nemli deÄŸer olmasÄ± gereken eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±, velilerin karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§eÅŸitli finansal manevralar yapmaya zorluyor.

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2) SektÃ¶rÃ¼n en ciddi sorunlarÄ±ndan biri, devlet okullarÄ±yla yaÅŸanan haksÄ±z rekabet. Devlet okullarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmenler, yÃ¼ksek maaÅŸ, iÅŸ garantisi ve yeÅŸil pasaport gibi Ã¶nemli avantajlara sahipken, Ã¶zel okullarda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmenler bu haklardan mahrum. Ãœstelik Ã¶zel okullarÄ±n SGK maliyetleri de Ã§ok yÃ¼ksek. Bu dengesizlik, nitelikli Ã¶ÄŸretmenlerin Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼ tercih etmemesine neden oluyor. Ã‡Ã¶zÃ¼m iÃ§in brÃ¼t maaÅŸlarda ve sosyal haklarda eÅŸitlik saÄŸlanmasÄ± ÅŸart.

3) Ä°lkokul kademesinde yaÅŸanan Ã¶ÄŸretmen aÃ§Ä±ÄŸÄ± ise ayrÄ± bir kriz konusu. Devlet, sosyal bilgiler Ã¶ÄŸretmenlerini veya farklÄ± branÅŸlardan olup deneyim kazanmÄ±ÅŸ Ã¶ÄŸretmenleri sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni olarak atayabilirken, Ã¶zel okullar sadece sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenliÄŸi mezunlarÄ±nÄ± istihdam edebiliyor. Bu katÄ± kural, zaten kÄ±sÄ±tlÄ± olan Ã¶ÄŸretmen havuzunu daha da daraltÄ±yor ve eÄŸitimin en kritik kademesinde ciddi bir soruna yol aÃ§Ä±yor.

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4) Planlama eksikliÄŸi de sektÃ¶rÃ¼n kanayan bir baÅŸka yarasÄ±. Okul aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±nda fiziksel ÅŸartlarla ilgili bir Ã¶n onay mekanizmasÄ± bulunmuyor. YatÄ±rÄ±mcÄ±lar milyonlarca liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor, ancak inÅŸaat bittikten sonra denetim geliyor. Bu durum hem kaynak israfÄ±na hem de standart altÄ± okullarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na neden olabiliyor. DahasÄ±, bÃ¶lgesel ihtiyaÃ§ analizi yapÄ±lmadan verilen izinler, arz-talep dengesizliÄŸine yol aÃ§Ä±yor. SonuÃ§ta pek Ã§ok okul ya kapanma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor ya da el deÄŸiÅŸtirmek zorunda kalÄ±yor.

5) Bir diÄŸer Ã¶nemli eksiklik, okullarÄ±n derecelendirilmemesi. Her okul kendi belirlediÄŸi kriterlere gÃ¶re fiyatlandÄ±rma yapÄ±yor. Bir dÃ¶nem gÃ¼ndeme gelen ama uygulamaya konulmayan akreditasyon ve derecelendirme sistemi acilen hayata geÃ§irilmeli. Bu sistem, hem velilerin daha bilinÃ§li tercih yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak hem de okullar arasÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± bir rekabet ortamÄ± oluÅŸturacak.

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6) Finansal sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik sorunu ise tÃ¼m bu problemleri daha da derinleÅŸtiriyor. Ã–zel okullarÄ±n toplam kontenjan kapasitesinin yarÄ±sÄ±nÄ±n boÅŸ olmasÄ±, ciddi bir ekonomik kayÄ±p anlamÄ±na geliyor. Bu kapasite fazlasÄ±nÄ±n verimli kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in devletin Ã¶zel bir planlama yapmasÄ±, teÅŸvik ve kredi mekanizmalarÄ±nÄ± devreye sokmasÄ± gerekiyor.

Ã–zel okullarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n askÄ±da kalmasÄ± sadece bu kurumlarÄ± deÄŸil, tÃ¼m eÄŸitim sistemimizi olumsuz etkiliyor.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zeyinde bir diyalog kanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±, teÅŸvik mekanizmalarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi, Ã¶ÄŸretmen haklarÄ±nda eÅŸitliÄŸin saÄŸlanmasÄ± ve akreditasyon sisteminin hayata geÃ§irilmesi gibi adÄ±mlar atÄ±lmadÄ±kÃ§a, bu sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. UnutmayalÄ±m ki, Ã¶zel okullarÄ±n gÃ¼Ã§lenmesi demek, TÃ¼rk eÄŸitim sisteminin gÃ¼Ã§lenmesi demektir.