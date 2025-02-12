Modern Firavunlar

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İnsanoğlunun ne denli bir canavar olduğuna bakın ki Allahü Teala’nın kendisine bakir olarak sunduğu dünyayı, habis ruhu ve kirli elleriyle madden ve manen tahrip ederek yaşanamaz hale getirdi.

Kendilerini Tanrı Yehova’nın yegâne vekili gören ve diğer tüm insanları köle-hizmetçi bilen Yahudi zihniyeti (Siyonizm), sahip oldukları güçlerle (para, iktidar, medya, sinema vb.) tüm insanlığın başına bela oldu ve bu bela oluşu şiddetini artırarak kıyamete değin sürdürecek.

Herkes cibilliyetinin gereğini yapar. Siyonizm’in varlık sebebi de malum, dünya üzerinde Yahudi hâkimiyetidir. Kimi ahmak Hıristiyanlar, dinlerini ve düşmanları olan Yahudi doktrinini unutarak, Yahudi’yle ve onun aldatıcı söylemleriyle dost olup İslamiyet’e ve Müslümanlara karşı savaş başlattılar.

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Bu kirli ve pespaye oyunun başını dün İngilizler çekiyordu, bugün ise Amerikalılar çekiyor. Bu cümleden olarak kimi ABD’liler (100 milyona yakın) Yahudilerle ortak bir din bile geliştirdiler (Evanjelizm). Bu sapık dinle sözde Tanrıyı kıyamete zorlayacaklar!

Zorlanabilen, ne menem bir tanrı ise!.. (Şu sapık inanca bakar mısınız?)

Bunun için de günümüz modern Firavunları olan ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu el ele vererek habis ruhlarında gizledikleri kirli emellerini ayyuka çıkararak bütün bir insanlıkla alay etmektedirler.

Bunlardan sarı faresi olanı, kulağını sıyıran kurşunla kurtulmayı, sözde inandığı Tanrı tarafından ABD’nin kurtuluşu için gönderilen kurtarıcı olduğunu iddia ederek dünyayı parsellemeye kalkıyor. Dağdan gelmiş Firavun olarak bağdaki Filistinlileri, özyurtlarından tehcire zorluyor; o yerin işgalcisi ve soykırımcı Netanyahu’dan da Filistin topraklarını ABD’ye vermesini istiyor.

Üçkâğıtçı bir emlakçı tavrıyla dünyanın belli başlı stratejik beldelerini parselleyerek, kendisine ait olduğunu iddia ediyor.

İnsan kasabı Netanyahu’yu mahkûm eden uluslararası mahkemenin kararını tanımadığı gibi ilgili mahkemeye yaptırım uygulama küstahlığını gösteriyor.

Aynı insan müsveddesi Netanyahu’nun sandalyesini elleriyle tutarak, canavarla ruh ikizi olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Böylece, Gazze’de şehit edilen tüm masumların kanında elleri olduğunu da ifşa etmiş oldu.

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Firavun faresi olan Netanyahu da arkasına aldığı ABD gücüyle daha da canavarlaşacağını tüm dünyaya haykırıyor.

Heyhat ki heyhat!

Bütün bir Arap ve İslam alemi ise haksızlık karşısında susan şeytanları çatlatırcasına susuyor.

Bütün bu suskunlar belli ki dutu değil zokayı yutmuşlar.

Elleri mahkûm, onlar da aynı lanetli alamete binip kıyamete doğru sürünerek gidecekler.

Dünyanın geldiği noktayı görüyor musunuz: Dün Firavun’un önünden ölüme atlayanlar, bugün Firavun kesilip masum insan yığınlarını ölümün kucağına atıyorlar.

Hem de ölümlerden ölüm beğendirerek.