Kinleri dinleri olunca!

Sahibinin sesi malum medyayı da bu denli psikolojik savaşın ileri karakolu olarak kullanıyorlar.
ABD, Rusya’ya sınır bir kısım NATO ülkelerine 3 bin, 2 bin kişilik askeri birlikler göndererek ve akşam sabah savaş çığırtkanlığı yapıp Rusya’nın işgale kalkışacağını dillendirerek kışkırtmaya devam ediyor.
İstiyorlar ki, Putin bir çılgınlık yapıp kendisini ateşin ortasına atsın!
ABD aynı oyunu Saddam’a da oynamış, Irak’ı Kuveyt’e saldırtmıştı. Sonrasında da Batılı müttefikleriyle beraber Saddam’ın karşısına dikilmiş ve Irak’ı, kendileri işgal etmişti.
Birinci Büyük Savaş’ta da Almanya, aynı taktikle Türkiye’yi savaşa sokmuştu. İngiliz donanmasının önünden kaçan iki Alman zırhlısı (Goben ve Breslav), boğazlardan geçip Karadeniz’e açılmıştı.
İngiltere bu gemileri Enver’den istedi. Enver de (Enver Paşa Enverland diye Padişah’tan habersiz ülkeyi yönetiyordu), Alman yanlısı olarak; zırhlılara Türk bayrağı çektirdi ve Alman mürettebatına Osmanlı üniformalarını giydirerek, başlarına fes geçirdi. İngiltere’ye de bu gemiler (Midilli ve Yavuz S.S.) Osmanlı’nın malı dedi.
29 Ekim 1914 sabahı, Almanya’nın kışkırtması ile Türk zırhlıları (!), başta Odessa olmak üzere Rus limanlarını topa tuttu. Bu akılsız hareket sonucunda Osmanlı, Almanya’nın safında Birinci Büyük Savaş’a girecek ve sonu hüsranla bitecekti.
Allah’tan
ABD’de bile son 40 yılın en yüksek enflasyonu (hayat pahalılığı) yaşanmaktadır. Enerji fiyatları AB ülkelerinde altı misline çıktı. Petrol fiyatları yüzde 100 artarak yüz dolara yaklaştı.
Tüm bu fiyat artışlarının da nerede duracağı belli değildir.
Bu denli olumsuz durum, bizim gibi enerjisi dışa bağımlı ülkeleri ziyadesiyle etkiliyor. Nitekim Türkiye’de de enflasyon yüzde 50 dolayındadır.
Bu da demektir ki Türkiye’deki dar ve sabit gelirliler, özellikle emekliler ve asgari ücretle geçinenler çok zor durumdadır. Bunlar bir de İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşıyorlarsa durumları gerçekten vahimdir.
Zira aldıkları ücretler kirayı, elektrik, doğalgaz, aidat, su, telefon gibi zaruri giderlerini ancak karşılamaktadır.
İç piyasadaki darlığın ve pahalılığın (olmayan veya az olan mal çok pahalıdır) en önemli sebeplerinden biri de, hesapsız-kitapsız yapılan ihracattır. Dışarıya 5 liraya satabildiği bir malı, içeride neden bir liraya satsın ki?
Dışarıya sattığından, içeriye mal kalmıyor, kalan da ister istemez çok pahalı oluyor. Bundan dolayıdır ki bir kısım emtiada ithalatta olduğu gibi ihracatta da kota konmalıdır.
Hem de hammaddeden ara mamule ve mamule kadar tüm emtia gözden geçirilmelidir.
İnsanı dehşete düşüren diğer bir tespiti de şöyledir: ‘Türkiye’nin bir hain kontenjanı var; bu, nüfusun yüzde onudur.’
Şimdi sorarım size sevgili okuyucularım; bu kadar çok haini olan başka bir ülke gösterebilir misiniz? Elbette ki hayır. Peki, bu durumun nereden kaynaklandığını biliyor musunuz?
Dün olduğu gibi, bugün de tüm emperyalist ülkelerin gözleri bizim topraklarımızdadır. Birinci ve İkinci Büyük Savaşların galipleri, bu toprakları paylaşamadıkları için bize bıraktılar. Bıraktılar derken, tamamen terk etmediler; terk etti gözüküp içimizden devşirdikleri insanlarla, oluşturdukları vesayet sistemiyle devlet ve millet hayatımızın en ücra köşelerine kadar nüfuz ettiler.
Attilâ İlhan’ın, ‘Nüfusun yüzde onu’ dediği kesim, toplumun kimi kanaat önderleri ve sözde kimi aydınlardır. Yalnızca FETÖ’nün her kesimden devşirdiklerine bakın, ne demek istediğimizi anlarsınız.
Toplumumuza arız olan bu hastalık, bugünün meselesi de değildir, dünden, ta Osmanlı’nın gününden tevarüs ettiğimiz (adeta bize miras kalan) bir illettir. Zira İngiliz’den daha İngiliz, Alman’dan daha Alman, Rus’tan daha Rus, Fransız’dan daha Fransız paşalarımız yakın tarihimizin kirli şahsiyetleridir.
Rus yanlısı Mahmut Nedim Paşaya, ‘Nedimof’ isminin verilmesi, paşanın dışının bizden, içinin ve kalbinin Rus’tan yana olduğunu göstermez mi?
Merhum Hasan Celal Güzel’den dinlemiştim; ANAP Genel Başkanlığı için Mesut Yılmaz’la yarışırken, büyük bir ülkenin büyükelçiliğinden iki kişi, iki bavul dolusu dolarla ziyaretine gelirler. Her türlü yardıma hazır olduklarını söylerler.
Onlar, herkesi kendileri gibi gördüklerinden (onların ilahları paradır), hemen herkesin belirli bir fiyatı olduğuna inanırlar.
Türkiye, 2. Büyük Savaş’a girmedi lakin 1. Büyük Savaş’taki yenilgisi onu, önce İngiltere’nin ve ardından ABD’nin kapsama alanına soktu. Onlar da ellerine geçirdikleri bu tarihi fırsatlarla, Osmanlı’yı ve ardından Türkiye’yi maddede ve manada pırasa gibi doğradılar.
Ruslar, Türkiye’den Kars’ı, Ardahan’ı, Artvin’i isteyip Boğazlar’dan hak iddia edince, ABD ve NATO, Türkiye’nin kurtuluş simidi olarak görüldü. NATO’ya girdiği ilk günden itibaren, Kuzey Atlantik Paktı’nın külfetini yüklendi ve bu ilk iş olarak; Anadolu çocuklarını gemilere bindirip savaşmak için dünyanın öbür ucuna (Kore) gönderdi.
Denize düşüp yılana sarıldığını, yılanın bıkmadan, usanmadan sürekli sokmasından anlayacak lakin ona karşı koymayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Zira yapılan ikili anlaşmalarla eli kolu bağlı, savaş yorgunu ve çaresiz bir haldedir.
1990’da Sovyetler’in dağılmasından sonra, ABD, rakipsiz süper güç olarak, tek başına dünyanın jandarması oldu; artık ‘Ali kıran baş kesen’di.
Oluşturduğu vahşi kapitalizm sistemiyle tüm dünya ülkelerini sömürüyor, bu sömürü düzenini sürdürmek için de kimsenin gözünün yaşına bakmadan tüm kahpelikleri pervasızca sergiliyordu.
ABD Başkanı, Almanya’ya: ‘Biz olmasaydık şimdi Rusça konuşuyor olacaktınız!’, Fransa’ya: ‘Biz olmasaydık şimdi Almanca konuşuyor olacaktınız!’, Suudi Arabistan’a: ‘Bizim desteğimizle o koltuklarda oturuyorsunuz. ABD’nin desteği olmasa iki hafta zor dayanırsınız; tacınız tahtınız başınıza yıkılır!’, Türkiye’ye: ‘ABD’nin sana biçtiği rolün dışına çıkma; aksi halde ekonominizi mahvederim!’ diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışagelinen siyasetçilerin aksine, dik durup ABD’nin Türkiye’ye biçtiği rolün dışına çıkınca da, son gelen Başkan: ‘Tayyip Erdoğan’ı indirmek için muhalefetle işbirliği yapıp onları destekleyeceğini’ söylüyor.
Şu şımarık, had bilmez, buyurgan ve kepaze tavrı görüyor musunuz? ‘
Kendilerini elit (seçkin) görüp halkı küçümseyen ve onların değer yargılarıyla alay edenler halkçı olabilir mi?
Yurdun sadece 5-10 şehrinde havaalanı yapıp yalnızca seçkinleri (zenginleri) uçuranlar mı halkçıdır yoksa havaalanlarını ülkenin dört bir tarafına yayıp havayolunu halkın yolu yapanlar mı halkçıdır?
Aynı müfredatı ve hatta daha fazlasını okuyan meslek okulu mensuplarını ötekileştirip, puanlarını kırıp üniversitelere sokmayanlar mı halkçıdır, adaleti uygulayıp herkesi aldıkları eşit puanlara göre üniversitelere yerleştirenler mi halkçıdır?
Başörtülü kızlarımıza eğitimi çok gören ve onları üniversite kapılarından kovanlar mı halkçıdır, onların en temel insan ve eğitim haklarını verip üniversitelere yerleştirenler mi halkçıdır?
İşgal güçlerinin bile yapmadığını, yapamadığı şeyi yapıp; ülkenin yerleşim yerlerini, kamu alanı ve dışı diye ayıran ve başörtülülere devlet dairelerini yasaklayanlar mı halkçıdır, tüm devlet dairelerini bütün vatandaşlarına, ayrım yapmaksızın açanlar mı halkçıdır?
Halkını hastane ve eczane kuyruklarında süründüren, hasbelkader yatabilenleri de hastanelerde rehin alanlar mı halkçıdır, teknolojinin en son ürünleri cihazlarla donatıp kurduğu hastaneleri yurdun dört bir yanına yayıp halkının hizmetine sunanlar mı halkçıdır?
“AK Parti’ye oy veren hâkime hâkim demem, öğretmene öğretmen demem, polise polis demem, çitçiye çiftçi demem, işçiye işçi demem, sanatçıya sanatçı demem” zırvasını edip insanımızı ötekileştirenler mi halkçıdır, benim memurum, benim öğretmenim, benim işçim, benim çiftçim deyip onları baş tacı edenler mi halkçıdır?
IMF’nin güdümüne girip borç ve emir alan ve ülkesinin halkını köleleştirenler mi halkçıdır, IMF’nin borcunu kesip kapı dışarı eden ve faiz lobisiyle dişe diş mücadele edenler mi halkçıdır?
O insanlık ki, siber teknolojiyi keşfedinceye kadar yokuş tırmandı, bu keşifle birlikte uçuşa geçti. Lakin bu uçuştaki rotasının ne olduğunu (düz mü, eğri mi, yukarıya mı, uçuruma mı?) kendi de bilmiyor.
Pandeminin meydana getirdiği derin sarsıntılar bile insanoğlunun akılını başına devşirmesine yetmedi.
Oysa insanoğlu yeni keşifleriyle kendini öve öve bitiremiyor, bir dokunuşla yerin altını üstüne getirebiliyor.
Aynı insan, eskiden sevgiyle bakıyor ve gönüllere dokunuyordu. Zira o vakitler dokunduğu insandı, insani duygulardı.
Şimdi ise, duyguları körelmiş olarak yalnızca makineye dokunuyor ve olan biteni şuursuzca seyrediyor.
İnsanoğlu, dünyanın en mükemmel bilgisayarının, taş kafa, geri zekâlı, angut birisinin tırnağı kesilince duyabileceği hissin trilyonda birini duymadığını, duyamayacağını bir bilebilse, bir anlayabilse!
O vakit bilinçsizce emrine girdiği oyuncağı elinden fırlatıp atacak, kendine gelip onu ve onun gibi her şeyi hükmü altına alabilecek ama nerdee...
Bakınız; Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi
Daha açık ifadesiyle; atanmışları (sivil ve askeri bürokrasi) seçilmişlerin emrine vermektir. Seçilmişleri amir, atanmışları memur kılmaktır.
Daha işin başlangıcından beri, bize demokrasicilik oynatmalarının temelinde millete güvensizlik yatmaktadır. Millete tepeden bakan, onu horlayan, onu insan yerine koymayan bir zihniyet; demokrasimizi geliştirmedi.
Geliştirmek isteyenlere mani oldu.
Kendilerini dev aynasında; milleti ise sinek kadar görüp; ‘Bizim oylarımızla, cahil-cühelanın oyu bir olur mu?’, ‘Cahil, askerde okuma-yazma öğrettiğimiz baldırı çıplaklar ne ki, bunların seçtikleri ne olsun?’ diyerek milli iradeyi istiskal ettiler.
Lafa gelince, milli iradenin üstünde güç yok, tatbikatta ise milli irade kimsenin umurunda değildi. Düşünebiliyor musunuz; Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı tutukladı.
O komutanın, Anayasa’da ve kanunlarda belirtilen görevi; cumhurbaşkanını, ölümü pahasına korumaktır. Aynı asker ise Anayasa’yı ihlal ederek, cinayetlerin en büyüğünü işliyor. Meclis’i kapatıyor, seçilen milletvekillerini suçlu addedip içeri alıyor, Başbakan ve Bakanlara (Hükümet) katil muamelesi yapıyor, Anayasa’yı rafa kaldırıyor, milli iradeyi yok sayıyor, demokratik tüm hürriyetleri kısıtlıyor. Ve dönüp utanmadan diyor ki: “Bu yaptığımın adı ‘Anayasa ve Hürriyet Bayramı’dır.”
Halka da diyor ki: ‘Gelin hep beraber kutlayalım!’
Delinin zoruna bak!
Oysa İstanbullular 25 yıldan beri süregelen AK Parti iktidarlarında hizmet görmeye alışmışlardı, bu yüzden bu çeşit laflara karınları toktu.
Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, diğer ilçe belediyelerinde gösterilen üstün hizmet anlayışı, AK Parti’ye merkezi idarenin yolunu açmıştı.
Yerel yönetimler halkla birebir temas yerleri olduğu için, burada yapılacak olumlu ya da olumsuz icraatlar, birebir sandığa yansır. Bundan dolayıdır ki CHP Genel Başkanı K. Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara Belediye başkanlarının görevlerinden şu veya bu sebeple ayrılmamalarını ve görevlerini layıkıyla yapmalarını ısrarla istemektedir.
Belli ki Ekrem İmamoğlu, başka hesapların içine girerek genel başkanını dinlemiyor, dinlemeyecek. Ve yine belli ki birileri, onunla, Erdoğan’ı İstanbul’da yendiği gibi Türkiye’de de yenmek ve kendisini Cumhurbaşkanı yapmak istiyor.
İmamoğlu da bu havaya, daha işin en başından beri girmiş durumda.
İçeriden ve dışarıdan pohpohlayanları var. İP Genel Başkanı onu, Fatih Sultan Mehmed’e benzetiyor ve yüzünde ‘Rabbi yessir’ olduğunu iddia ediyor! ABD Başkanı Biden da Erdoğan’ın İstanbul yenilgisiyle umutlandığını belirtip muhalefeti destekleyeceğini ilan etti. İç ve dış desteklerle şişinen Ekrem İmamoğlu da ister istemez cin olmadan adam çarpmaya kalktı!
Zira o da biliyordu ki Sayın Erdoğan da aynı süreçten geçip ülkeye hem Başbakan ve hem de Cumhurbaşkanı olmuştu.
Bir farkla ki, Sayın
Dünyanın çeşitli ülkelerindeki muhalefet partileri, iktidarlara karşı ürettikleri alternatif projelerle seçimlere girerler. Vaat ettikleri şeylerin ayakları yere basar, hayali konuşmazlar, seçmenin önüne plan ve projelerle çıkarlar.
Bizdeki muhalefet partilerine bakın, hepsinin hedefinde, yalnızca Sayın Erdoğan’ın şahsı var, onu alaşağı etsinler de sonrasında ne olursa olsun, isterse memleket batsın!
Hemen hepsinin tek derdi, Sayın Erdoğan; böyle bir muhalefet anlayışı olabilir mi?
Yıkıcılık, inkârcılık, imha edicilik üzerine kurulu ve ‘Dinim kinimdir’ diyen bir siyaset anlayışı.
Bu anlayış, yalnızca bugünün meselesi de değildir, dün de vardı ve onların da hedeflerinde sadece padişah vardı.
Dünün Osmanlı Paşası (Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa) da aynı teraneleri sayıklıyordu ve şöyle diyordu: ‘Bir devlette iki kuvvet olur. Biri yukarıdan aşağıya gelir (Padişah). Bizim memlekette yukarıdan aşağıya gelen kuvvet herkesi eziyor. Aşağıdan ise bir kuvvet hasıl etmeye imkân yoktur. Bunun için pabuççu muştası gibi yandan bir kuvvet kullanmaya muhtacız. O kuvvetler de sefaretlerdir. (elçilikler-yabancı ülkeler)’
Paşa’nın kastettiği muşta, kunduracıların, derileri inceltmek için kullandıkları demir tokmak.
Vaktiyle Osmanlı paşalarının (sadrazam ve bakanları) da hedeflerindeki kişi, zamanın padişahı idi. Onu tahtından indirirlerse her şeyi halletmiş olacaklardı.
Ne acı bir gerçektir ki, en ziyade kendi dinimizin ve kendi dinimizce kutsal olanların cahiliyiz.
Yönümüzü Batı’ya döndüğümüzden olacak; tüm dini gerçeklikleri de Batı’dan, Batı kaynaklarından öğreniyoruz. Oysa Batı’nın ve Doğu’nun tüm dinlerinden bozulmamış (tahrif edilmemiş) tek din vardır, o da İslamiyet’tir.
Hz. Âdem aleyhisselamı da Batılı, bozuk ve yanlış olan kaynaklardan, özellikle İsrailiyattan öğrenip ahkâm kesiyoruz.
Bu cümleden olarak; sözde, Hz. Âdem ile Havva Annemizi ve melekleri çıplak heykeller şeklinde teşhir ediyorlar. Hz. Âdem ile Havva Annemizin günah işlediklerini ve onların nesillerini de (biz insanları) günah çocukları olarak ilan ediyorlar.
Halbuki İslam inancına göre peygamberler günah işlemezler; zira günah işlemekten korunmuşturlar. Bu yüzden onlarda ‘İsmet: Günahsız’ sıfatı vardır. Diğer sıfatları (özellikleri) ise:
1-Sıdk, doğruluk sıfatıdır.
2- Emanet, güvenilir.
3- Fetanet, bulunduğu toplumun en akıllısı olmak.
Herhangi bir dine girmek veya mensup olunan dinden çıkmak için yapılabilecek tek şey, o dini enine boyuna irdelemek ve araştırmaktır.
Karar verdikten sonra, ya o dinin mensubu (inananı) ya da münkiri (inanmayanı) olunur. Her iki halde de bulunanlar, birbirlerinin imanına ve imansızlığına karışamazlar, karışmamalıdırlar.
Zira herkesin dini ya da o dine veya başka dinlere olan kayıtsızlığı kendinedir. Bu durum kendisinden başka kimseyi ilgilendirmez.
Ama gelin görün ki son iki asırdan beri, bizim toplumumuzda bu tartışmalara şahit oluyoruz. Bunun da yegâne sebebi, tarafların birbirlerine olan tahammülsüzlükleri ve karşı tarafı zorla kendine benzetmek istemesidir.
Asıl tartışmayı başlatanlar ise, inananlara ve inançlara tahammül göstermeyen, kendilerini dinden soyutlayanlar, yani inanmayanlar olmuştur. Zira bunlar, kendileri inanmadıkları gibi inananlara kendi hayat tarzlarını dayatmaktadır.
Başı açık olanları kimse kapatmaya zorlamadı lakin başını örtmek isteyenlerin eğitim hakları bile ellerinden alındı.
Bu kafa, kendine gerekçe olarak şu aşağılık formülü bulmuştur: ‘Din, terakkiye (ilerlemeye) manidir. Dindar bir kafa bilimsel düşünemez. Felsefi hiç düşünemez. Dolayısıyla yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerimizi dinden azade (uzak) yetiştirmeliyiz. Başka türlü modernleşemeyiz ve kalkınamayız.’
Mahut kesim böyle düşünmekle kalmadı, bu hali inanan kesime zorla dayattı; bu denli bir etki-tepki sonucunda da, toplumda ikilik, ayrışma ve hatta çatışma başladı.
Eskiden insanlar avlanacakları nesneleri tutarlardı (balık, kuş, hayvan vb.), bunun için de koşup yorulur ve neticede zinde kalırlardı. Darlık görüp sıkıntı da çekseler; tasasızdılar, kanaatkâr ve mutluydular.
Arkadaşlıkları, dostlukları, yârenlikleri ve hepsinden önemlisi komşulukları vardı. Her biri, tarağın dişleri gibi olup birbirlerine yardım için yarışırlardı.
Mahalle kültürü insanları birbirine bağlar, birinin sevinciyle herkes sevinir, hüznü ile herkes hüzünlenirdi.
Bu denli paylaşımlar; sevinçleri çoğaltır, acıları asgariye indirirdi.
Ailede, sokakta, kahvehanede, mahallede, okulda, işyerinde birlikte yaşama kültürü vardı. Ortak değerler etrafında insanlar; yekkalp, yekvücut olarak, tek hedefe, hayra, iyiliğe, güzelliğe koşarlardı.
Manasını yitiren günümüz insanı ise, bırakın toplulukları, tek başına kalan insanın bile bilyesi dağıldı.
Ailede, aynı apartmanda, sokakta, kahvehanede, mahallede, okulda ve işyerinde insanlar birbirlerine yabancı, kimse kimseyi tanımıyor, kimsenin sevinci ve derdi kimseyi ilgilendirmiyor.
İnsanoğlu, modernleştim, bilişim çağını yakaladım ve zamana hükmedecek hale geldim dediği ve ava çıktığı günde; inter-net ağlarına girerek hapsoldu ve kendisi av oldu.
Tüm bu tartışmalara baktığımızda, insanın, ölmüşüz de ağlayanımız yok diyeceği geliyor.
Bir olay, bu kadar mı saptırılıp çığırından çıkarılır? Olay ve kişi hakkında en ufak bir inceleme ve araştırma yapmadan, hemen herkes, durduğu yerden ahkâm kesiyor.
Bunlardan en çarpıcıları ise kendilerini aydın ve bilime önem veren diye tanıtan; dine, dini değerlere ve dindarlara şaşı bakanlardır. Bunların büyük çoğunluğu din cahili olduğu için (elifi görseler mertek sanırlar) dine, dini değerlere ve dindarlara düşmandırlar.
Zira insan bilmediğinin düşmanıdır.
Bu kafaya göre, bu gencimizi intihara sürükleyen şey cemaat ve tabiatıyla bunlara göre cemaat denilince de akıllarına (!) tarikat geliyor ve suçluyu buluyorlar: Tarikatlar!
Halbuki bu gencimiz, cemaat ve tarikat mensubu olmadığını söylüyor. Üstelik ateist olduğunu söylüyor. Şimdi birileri de kalkıp bu genci intihara sürükleyen şey, onun ateist olmasıdır diyebilir mi?
Bu ne kadar gülünçse, onu cemaat ya da tarikat intihara sürükledi demek de aynı derecede tutarsız ve gülünçtür.
O zaman, diğer ateistler veya mahut yurtlarda kalan diğer kişiler neden intihar etmiyor, diye sorarlar.
Altı yüzyılı aşkın bir zamanda, bağrında onlarca milleti barındırmış ve bu süre zarfında ırk, dil, din ve renk gibi aidiyetleri bakımından, hiç kimse diğerine yan gözle bakmamıştır, bakamamıştır.
Atalarımız bunu, bugün bile dünyanın bulamadığı ‘adil sistem’ sayesinde gerçekleştirmiştir.
Tüm bu farklı topluluklar, sahip oldukları değerler ve becerileriyle maddede ve manada cihanşümul bir zenginliği oluşturuyordu.
1789’daki Fransız İhtilali ile birlikte, imparatorluklar dönüşüm sürecine girdi. Milliyetçilik kavramı öne çıkarak milli devletlerin önü açıldı. İmparatorlukların yıkılması mukadderdi artık, onlar da bir bir yıkılıp yerlerini, irili ufaklı onca milli devlete bıraktı.
Milliyetçilikte endaze (ölçü) kaçırılınca, faşizm kaçınılmaz oldu. Kurulmuş olan ve kurulmakta olan hemen her milli devlet, faşizmden az ya da çok nasibini aldı.
Almanya ve İtalya, faşizmin öncüleri olarak, en üstün ırk olduklarını iddia ederek kendilerinden olmayanlara akla hayale gelmedik zulümleri reva gördüler.
Türkiye’de kurulan devletteki ‘İttihatçı kanadı’ boş durmadı ve milliyetçiliği ırka indirgedi; ‘En üstün ırk Türk’, ‘Bir Türk dünyaya bedeldir’, ‘Türk olmayı en büyük şeref ve şan sayarız’, ‘Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler!’ diyerek, Mimar Sinan dahil on binlerce insanın mezarları açılarak kafatası ölçümleri yapıldı.
Cumhuriyet Gazetesi, faşist
Sadece başlığa bakıp hüküm çıkaranlar oldu. Okuyucularımdan lehte-aleyhte epeyce e-mail aldım. Doğru anlayan ve hiç de layık olmadığım iltifatlarda bulunan sevgili okuyucularıma, kalbi muhabbetlerimle şükranlarımı sunarım.
İmdi; bakınız bendeniz o yazıya şöyle bir girişle başlamışım: ‘Genlerinde tek parti sultası yatan, kendi yaşam ve inanç ya da inançsızlıklarını halka dayatan, halka tepeden bakan, halkı ve halkın değerlerini horlayan; kısaca halka rağmen iş yapan bir zihniyet asla demokrat olamaz.’
Burada kast edilen zihniyet; CHP’li yöneticiler mi yoksa içinde milyonlarca CHP’liyi de kapsayan halk mı? Caminin içinde bile İslami usullere riayet eden, sayısız CHP’li vatandaşımız var.
Ayrıca; halkın kendisi, halka rağmen nasıl iş yapacak ki? Veya kendi yaşam biçimini halka nasıl dayatacak, dayatabilecek ki?
Örneğin; okumak isteyen kız çocuklarımızın başlarını zorla açtıran halk mıydı? Onlara, kendi yaşam biçimlerini dayatan ve bu uğurda çıkarılan yasaları bile Anayasa Mahkemesi’ne taşıyıp iptal ettiren, CHP’ye oy veren halk mıydı yoksa CHP’yi TBMM’de temsil edenler miydi?
Şu halde; demokrat olmayan, bir türlü olamayan zihniyet; CHP’yi idare edenlerden başkası olabilir mi?
Üstelik bu ifademiz, CHP’yi idare edenlerin tümünü de kapsamaz. Nitekim bendeniz TBMM’de iken, CHP’li onlarca kişiyle arkadaşlığımız vardı.
Bu cümleden yola çıkarak; yazımdaki şu ifademe dikkat buyurunuz: ‘
2. Dünya Savaşı’nı kesin bir zaferle sona erdiren ABD ayısının yatağına bir girdik, pir girdik!
Demokrasi ve maddi yardım vaadiyle, İsmet İnönü’yle kedi fare ile oynar gibi oynadılar. ABD’nin İnönü’ye dayatıp imzalattırdığı anlaşmalarla Türkiye, kelimenin tam anlamıyla ‘uydu’ devlet haline getirildi.
Böylece; sözde demokrasinin (vesayetle hastalıklı) gelip geçen tüm iktidarları, ABD’ye bağımlı kalmış; ufak bir şekilde de olsa aykırı davranan iktidarlar alaşağı edilmiş; idam dahil, hemen her çeşit cezaya çarptırılıp hizaya sokulmuşlardır.
Bu yüzden; Adnan Menderes ve arkadaşları darağacını boylamış, Süleyman Demirel altı kere gitmiş, yedi kere gelmiş, Bülent Ecevit’e (Türkiye’ye)
ambargo konulmuş, Necmettin Erbakan’a dünya dar edilip iktidardan uzaklaştırılmış, Recep Tayyip Erdoğan’a da darbe üstüne darbe yapılarak iktidardan düşürülmeye çalışılmıştır.
1940’lı yıllarda iliklenen ilk düğme yanlış olduğundan (ABD’nin isteği doğrultusunda anlaşmalar imzalandığından), ondan sonra iliklenen tüm düğmeler hep yanlış olmuştur.
ABD, Türkiye’nin yalnızca siyasetini teslim almadı; NATO ile askeriyesini, müfredatla Milli Eğitimini ve topyekûn ekonomisini güdümüne aldı.
Türkiye’ye biçilen kefen: İç siyasette; laiklik, komünizm gibi hayali tehlikeler oluşturulup halkın üzerine gidilerek (Bu yüzden, devlet baskısı ve zulmünden nasibini almayan hiçbir kesim olmamıştır); dış siyasette, başta komşular olmak üzere dış dünyayla irtibat kesilecek; eğitimde müfredatı ABD Büyükelçisi’nin başkanlığında ABD’li uzmanlar belirleyecek; ekonomide ise Türkiye, toplu iğne yapmaktan mahrum bırakılacaktı.
Bunların demokratlıkları da demokratik solculukları da medenilikleri de ilericilikleri de hep laftadır, göstermeliktir, su katılmamış ikiyüzlülüktür.
Bunlar, Müslüman mahallesinde salyangoz satmayı ilericilik, solculuk ve medenilik bilirler.
Bu millet büyük çoğunluğuyla Müslümandır ve asırlar boyunca İslamiyet’in bayraktarlığını yapmıştır. Başka bir deyişle, bu milletin büyük çoğunluğunun ruhu İslam’dır.
Ruh, bedenden ayrılınca ölüm gerçekleşir. İşte, laikliği din düşmanlığı şeklinde anlayan bir kısım CHP’liler, bu milletin bedeninden ruhunu ayırmaya çalışmış ve onu, manasıyla ve tüm mukaddesatıyla ölüme terk etmiştir.
Tek başına, mutlak iktidar olduğu dönemde (tek parti ve o partinin il başkanları, aynı şehrin hem valisi ve hem de belediye başkanı); okullardan din dersleri kaldırılmış, halkın Kuran-ı kerim okuması yasaklanmış, ezanın asli lisanıyla okunması yasaklanmış, ahırlarda, izbelerde gizli Kuran-ı Kerim öğreten hocalar yakalanıp, ellerindeki Mushaflar yırtılıp atılmış ve kendileri kodese tıkılmıştır.
Öyle ki 1940’lı yılların sonuna gelindiğinde, cenazeleri İslami usulle defnedecek imam bulmakta zorluk çekilmiştir.
Aynı zihniyet, Avrupa’dan ithal edip Anayasa’ya koyduğu laikliği, Avrupa’nın tersine anlamış ve din düşmanlığı şeklinde tatbik etmiştir.
Türk Ceza Kanunu’na konan 163. Madde ile
Kılıçdaroğlu da, özellikle iktidar cenahındaki muhataplarına baktığında, onların aynasında kendisini görüyor ve sürekli içindeki ufuneti kusuyor.
Bu yüzden; onların, insanların haklarını gasp ettiklerini, hak etmeyen kişileri öğretmen olarak atadıklarını diline doluyor.
Bununla da yetinse iyi. İster gibi yaptığı randevunun cevabını beklemeden, emrivaki yapıp Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına dayanıyor. Resmen baskın yapmak istiyor.
Orası ve diğer tüm devlet kurumları, yolgeçen hanı olmadığı için (ama o öyle sanıyor), içeri alınmıyor.
Herkesin rahatlıkla ve hiçbir zorlukla karşılaşmadan girebildiği kapıdan, ana muhalefetin başı giremiyor. Yol ve yordam bilemediği için mi giremiyor? Yoksa biliyor da, inadına mı bu rezaleti işliyor?
CHP Lideri’nin bu eşkıya tavrı karşısında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, insanlığını takınarak, devlet adamlığı ciddiyetiyle: ‘Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şeklinde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin’ diyerek, ilgiliye haddini bildiriyor.
İnsanların haklarını gasp etmek ve kendi yandaşlarını devlet dairelerine doldurmak, CHP’nin genlerinde var. Var ki, şimdilerde devlete eleman alanlara da aynı gözle bakıyor. Muhatabını, kendisi gibi zannediyor.
Nitekim vaktiyle, CHP’li Adalet Bakanları
Adı halk olmasına rağmen, halkla bu partinin arasını açan ve onu halktan koparan ne oldu?
Vaktiyle CHP’den ayrılan kadroların oluşturduğu DP’yi ve onu takip eden partileri iktidara getiren ne idi?
Öyle ya; DP’liler de köken itibarıyla CHP’liydi. Halk, asıl parti dururken, neden onlardan ayrılan bu tali (ikinci) derecedeki partiye teveccüh etti?
Üstelik o günden bugüne, yetmiş küsur sene geçmiş olmasına rağmen halk, hep CHP’nin karşısındaki partileri iktidara getiriyor. Hem de yeni kurulan, kuruluşları daha bir-iki yıl olan partiler iktidara gelebiliyor; kuruluşu Cumhuriyet’le yaşıt olan asırlık CHP, bir türlü iktidar yüzü görmüyor.
İktidar olabilen diğer tüm partilerin bir- iki, bilemediniz üç- beş yılda halka anlatıp onu ikna edebildiğini, CHP bir asır boyunca anlatabilmiş ve ikna edebilmiş değildir?
Neden?
Aradan yüz sene geçti. CHP, bu sorunun cevabını hâlâ bulamadı; ilk defa genel başkan seçtirilen K. Kılıçdaroğlu’na bu durum anlatıldı; o da anlar gibi oldu lakin o da samimi olmayıp ‘takiyye’ yaptığı için inandırıcı olmuyor, olamıyor.
Bu yüzden, başta dindarlar olmak üzere halkın büyük çoğunluğuna karşı yaptıkları zulümlerden dolayı helallik istemesi, timsah gözyaşını yansıtmaktan başka bir mana ifade etmiyor.
Kinleri dinleri olunca!
Hâlâ vesayet sistemi özlemi içinde olanlara hayret etmemek mümkün mü?
Bunlar 6+1 ama 1’i özenle masanın dışında tutuyorlar. Kendilerinden utanmaları yok lakin milletten utandıkları ve çekindikleri ortada. Zira bunların altısının toplamı hiçbir şey ifade etmiyor. Masaya davet etmeye çekindikleri HDP’ye muhtaçlar. Onsuz bir adım atamazlar.
HDP de eline geçirdiği bu tarihi fırsatı kaçırmıyor ve anahtar rolünü oynuyor. Anahtar konumundaki HDP olmadan bu altılının bir baltaya sap olamayacakları ortada.
Vaktiyle Erbakan’ın partisi de hem anahtar konumundaydı ve hem de partisinin amblemi anahtardı. Erbakan da eline geçirdiği bu fırsatı çok iyi değerlendirir, ‘kadayıfın altının kızarmasını’ bekler ve rakip partilere kök söktürürdü. O vakitler Türkiye halkının siyasi yapısı yüzde 65 sağ, yüzde 35 sol oylar olarak sandığa yansırdı.
Vesayet, o zamanki sağa, yani Süleyman Demirel’e söz geçiremeyince sağı bölmekten başka çare bulamadı ve General Muhsin Batur’u İsviçre’ye yolladı. Batur, İsviçre’de bulunan N. Erbakan’a güvence vererek Türkiye’ye getirtti ve ona parti kurdurttular.
Kurdurulan parti, sağı (Adalet Partisi) bölecek, bunun yanında bölen parti ise hiçbir zaman meşru addedilmeyecekti. Nitekim öyle de oldu. Sağ bölünüp parçalandı. Uzun yıllar boyunca siyasi istikrar sağlanamadığı gibi Erbakan’ın kurduğu tüm partiler de kapanmaktan kurtulamadı.
Bütün bunlara rağmen Erbakan’ın hırsı ve azmi, onu koalisyonla da olsa Başbakanlık koltuğuna oturttu. Aynı vesayet odakları, ona bu kez Başbakanlığı zehir ettiler ve meşum 28 Şubat darbesiyle alaşağı ettiler.
Yuvarlak masaya oturan ‘altılı ganyan’ ekibinden beşine dikkat edin; hepsi sözde sağdan, sağı bölmek için görevlendirilmiş cins tipler. Hepsi de görünürde solun emrinde. Solu iktidar yapmak için çırpınıyorlar.
Bu yetmemiş gibi, bir de açıklamalarını 28 Şubat günü duyuracaklar. Bu da, 28 Şubat generallerinin içeride olmasını içine sığdıramayan Karamollaoğlu’na kapak olur!
İşe bakın ki ne Kılıçdaroğlu’nun CHP’si gerçek sol ve ne de etrafındaki küsurat partileri gerçek sağ parti. Erdoğan düşmanlığının yapay olarak bir araya getirdiği ve her an infilak etmeye hazır bir saatli bomba görünümündeler.
Her an patlamaya hazır bomba, içlerinde taşıdıkları, üst üste yenilmiş olmanın öfkesi ile diğerlerinin kin ve intikam duygularıdır.
Hırsla, kinle, öfkeyle, intikamla çıkılan yolun sonu elbette ki hüsrandır.
70 senelik sözde demokrasi hayatımızın 30 yıla yakını koalisyon ve partiler üstü (ne demekse) hükümetlerle, yani siyasi istikrarsızlıkla, kaosla geçti. Ki onlar ikili, üçlü, bilemediniz en fazla dört partili ortaklık ya da darbe yönetimleriydi.
Ortalama ömrü 18 aylık yamalı bohça hükümetlerle ülkede taş üstüne taş konamadı.
Bu millete, demokrasi diyerek yarım asır boyunca deli gömleği giydirildi. Davul başbakanların boynuna asılarak, tokmak vesayet erbabının eline verildi.
Millete de pösteki saydırıldı.
Neden sonra gerçek demokrasiye ve siyasi istikrara kavuşan halk, elindeki Cumhurbaşkanı’nı seçme yetkisini kaptırır mı sanıyorsunuz?
İktidara giden yol, okyanus ötesi telkinlerle kurulan yuvarlak masa toplantılarından ve kapalı kapıların ardındaki karanlık odaklardan geçmiyor, milletten geçiyor. Hani Kılıçdaroğlu; CHP iktidarında Ali Babacan’ı Yüksek Divan’a gönderip yargılatacaktı? Hani Ahmet Davutoğlu gelmiş geçmiş en kötü dışişleri bakanıydı? Hani Türkiye’yi Suriye bataklığına sokan Davutoğlu’ydu?
Hani Davutoğlu’na göre, Kılıçdaroğlu tedaviye muhtaç kirli ve seviyesiz adamdı? Hani Kılıçdaroğlu önce tıbbi bir muayeneden sonra da ahlaki bir dersten geçirilmeliydi?
Davutoğlu stratejik derinlikte boğulurken kurtuluşu ‘Mazhar Osman’lığa soyunmakta mı buldu?
‘Patolojik vaka’ dediği adamla aynı masada buluştuğuna göre...