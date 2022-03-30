Seçim kanunlarının iki ana hedefi var: Bunlardan birisi yönetimde istikrar, bir diğeri ise temsilde adalettir.
Bizde dünyada olmayan, ters bir durum var: Oralarda halkın yönetimine talip olanlar, aydınlar, mürekkep yalamışlar halkın önündedirler ve gerçekten öncüdürler. Bizde ise, mahut tipler hep halkın gerisinde olmuştur; halktaki basireti, ileri ve doğru görüşlülüğü gösterememektedirler.
Halkımız, ülkemiz parti mezarlığına dönmesin, önüne gelen parti, sadece tabela işlevi gören parti, kurmasın yönetimde istikrar sağlanabilsin diye Başkanlık Sistemi’ne geçti.
Koalisyonlardan ve daha da vahimi olan darbe yönetimlerinden bu halk, neler çektiğini çok iyi biliyor ve unutmuyor. O karanlık günleri bir daha görmemek için, Başkanlık Sistemi’ne ‘Evet’ dendi.
Başkanlık Sistemi’nde, başkanın yüzde 50 artı 1’le seçilebilmesinden dolayı; binde bir oy alabilen siyasi partiler bile kıymete bindi. Bu durumu bilen aklı evvel kim varsa parti kurdu; şu an itibarıyla 122 siyasi partimiz mevcut.
Bu kadar çok horozlu bir köyde sabah olur mu? Allah’tan bunların tamamına yakını horoz değil; sadece tabela partisi konumundadır ama mahut artı 1’den dolayı horozluk taslamaktadırlar. Onları da tabelaya bakmaya mahkûm eden, milletimizin sağduyulu davranışı olacaktır.
Zira bu necip millet, onlardan çok daha ileri görüşlü olup istikrarsızlığa meydan vermemektedir.
Cumhur İttifakı’nın partileri Seçim Kanunu Teklifini Meclis’e sundu; Teklif Komisyon’dan geçti, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.
Teklifte seçim barajı yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürülüyor. Kanun Teklifi, istikrarı sağlayabilmek için, küsurat partilerine bir mani, engel getiriyor. Yani, kendi partilerinden milletvekili seçilebilmeleri için, yüzde 7 barajını aşmış olmaları gerekiyor. Öyle başka partinin kuyruğuna takılıp artık oylarla milletvekili seçilemeyecek.
Ya da barajı aşan bir partinin listesinden seçime girmiş olmaları gerekiyor.
Başka bir siyasi partinin listesinde bulunmak hem bulunan parti ve hem de bulunulan parti için bir handikap. Zira lider olarak, kendisine ve partisine güvenmeyene, millet nasıl güvenip de oy verecektir?
Seçim Kanunu Teklifi’nin Meclis’e sunulması ile birlikte, erken seçim tartışmaları da son buldu. Bu demektir ki seçimler zamanında yani 2023 Haziran’ında yapılacaktır.
Böylece, iki de bir kehanette bulunup erken seçim tarihlerini dillerine dolayan muhalefet partileri nal toplamış oldu.
Teklifin getirdiği bir düzenleme de; siyasi partilerin Hazine’den yardım alabilmeleri için ya yüzde 7 barajını geçmiş olmaları ya da asgariden yüzde 3 oranında oy almaları gerekiyor.
Başkanlık modelini en güzel şekilde ABD uygulamaktadır ki orada yalnızca iki parti yarışmaktadır.
Bu kadar çok partiyle seçime girilen bizde ise, yönetimde istikrarı milletimiz sağlıyor. Oylarını dağıtmayıp birbirine yakın gördüğü partilerin en büyüğünde karar kılıyor.
Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi küsurat partileri şaşkınlık içinde, zira kendi başlarına seçime girseler seçilemeyecekler, başka partilerin listelerinden girecek olsalar kendilerini inkâr etmiş olacaklar.
Ayrıca hem kendi partilerini ve hem de listelerine dahil oldukları partilerin içlerini karıştıracaklar.
Ne diyelim, kendi düşen ağlamaz!
İstikrar
Seçim kanunlarının iki ana hedefi var: Bunlardan birisi yönetimde istikrar, bir diğeri ise temsilde adalettir.
Bizde dünyada olmayan, ters bir durum var: Oralarda halkın yönetimine talip olanlar, aydınlar, mürekkep yalamışlar halkın önündedirler ve gerçekten öncüdürler. Bizde ise, mahut tipler hep halkın gerisinde olmuştur; halktaki basireti, ileri ve doğru görüşlülüğü gösterememektedirler.
Halkımız, ülkemiz parti mezarlığına dönmesin, önüne gelen parti, sadece tabela işlevi gören parti, kurmasın yönetimde istikrar sağlanabilsin diye Başkanlık Sistemi’ne geçti.
Koalisyonlardan ve daha da vahimi olan darbe yönetimlerinden bu halk, neler çektiğini çok iyi biliyor ve unutmuyor. O karanlık günleri bir daha görmemek için, Başkanlık Sistemi’ne ‘Evet’ dendi.
Başkanlık Sistemi’nde, başkanın yüzde 50 artı 1’le seçilebilmesinden dolayı; binde bir oy alabilen siyasi partiler bile kıymete bindi. Bu durumu bilen aklı evvel kim varsa parti kurdu; şu an itibarıyla 122 siyasi partimiz mevcut.
Bu kadar çok horozlu bir köyde sabah olur mu? Allah’tan bunların tamamına yakını horoz değil; sadece tabela partisi konumundadır ama mahut artı 1’den dolayı horozluk taslamaktadırlar. Onları da tabelaya bakmaya mahkûm eden, milletimizin sağduyulu davranışı olacaktır.
Zira bu necip millet, onlardan çok daha ileri görüşlü olup istikrarsızlığa meydan vermemektedir.
Cumhur İttifakı’nın partileri Seçim Kanunu Teklifini Meclis’e sundu; Teklif Komisyon’dan geçti, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.
Teklifte seçim barajı yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürülüyor. Kanun Teklifi, istikrarı sağlayabilmek için, küsurat partilerine bir mani, engel getiriyor. Yani, kendi partilerinden milletvekili seçilebilmeleri için, yüzde 7 barajını aşmış olmaları gerekiyor. Öyle başka partinin kuyruğuna takılıp artık oylarla milletvekili seçilemeyecek.
Ya da barajı aşan bir partinin listesinden seçime girmiş olmaları gerekiyor.
Başka bir siyasi partinin listesinde bulunmak hem bulunan parti ve hem de bulunulan parti için bir handikap. Zira lider olarak, kendisine ve partisine güvenmeyene, millet nasıl güvenip de oy verecektir?
Seçim Kanunu Teklifi’nin Meclis’e sunulması ile birlikte, erken seçim tartışmaları da son buldu. Bu demektir ki seçimler zamanında yani 2023 Haziran’ında yapılacaktır.
Böylece, iki de bir kehanette bulunup erken seçim tarihlerini dillerine dolayan muhalefet partileri nal toplamış oldu.
Teklifin getirdiği bir düzenleme de; siyasi partilerin Hazine’den yardım alabilmeleri için ya yüzde 7 barajını geçmiş olmaları ya da asgariden yüzde 3 oranında oy almaları gerekiyor.
Başkanlık modelini en güzel şekilde ABD uygulamaktadır ki orada yalnızca iki parti yarışmaktadır.
Bu kadar çok partiyle seçime girilen bizde ise, yönetimde istikrarı milletimiz sağlıyor. Oylarını dağıtmayıp birbirine yakın gördüğü partilerin en büyüğünde karar kılıyor.
Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi küsurat partileri şaşkınlık içinde, zira kendi başlarına seçime girseler seçilemeyecekler, başka partilerin listelerinden girecek olsalar kendilerini inkâr etmiş olacaklar.
Ayrıca hem kendi partilerini ve hem de listelerine dahil oldukları partilerin içlerini karıştıracaklar.
Ne diyelim, kendi düşen ağlamaz!