İngiliz oyunu!

ABD’yi güdümüne alan İngiltere, sessiz ve derinden dünyadaki tüm siyasete, şeytani odaklı olarak yön veriyor. Dünyadaki gelişmelere bakıldığında, hiç kimse İngiltere’yi perdenin önünde görmez, göremez. O daima, tıpkı mafya filmlerindeki gibi ortalıkta gözükmeyen, kara gözlüklü, kucağındaki kediyi okşamakla meşgul kanlı lider rolünü üstlenir.
ABD’yi önüne katıp Ukrayna’yı Rus silahlarına karşı koyabilecek silahlarla donattılar. Yetmedi, bu silahların eğitimlerini Ukraynalı askerlere verdiler. Ardından da: ‘Yürü! Biz, AB-ABD-NATO olarak yanındayız!’ dediler.
Rusya’ya da, NATO’ya aldığımız birkaç eski Varşova Paktı ülkeleriyle yetinmeyeceğiz, hepsini alacağız diyerek onu da kışkırttılar.
Kelimenin tam anlamıyla, tavşana kaç tazıya tut diyerek; sonuçta her ikisini de bitmiş ve tükenmiş bir halde, kendi yönlendirmelerine alacaklarını hesap ettiler. Zira 2. Büyük Savaş’tan sonra da hep böyle pis oynadılar ve kazandılar. Lakin ilk defa gözlerini karartıp ‘ayı’yı oyunlarına dâhil ettiler.
Önceki aşağılık oyunlarının ve sözde başarılarının sarhoşluğuyla ateşle oynadıklarını fark etmediler.
İngiltere ve ABD akılları sıra, gözlerine kestirdikleri maşaları vasıtasıyla vekâlet savaşlarıyla işin içinden sıyrılabileceklerini zannediyor.
Belli ki Türkiye’nin güneyinde destekledikleri Kürt ayrılıkçılarla Putin’i karıştırdılar. ‘Ayı’nın severken bile muhatabını öldürdüğünü unuttular. Üstelik bu ‘ayı’ dünyanın 2. büyük nükleer gücü.
Dolayısıyla dünyanın bu en pis oyuncuları ilk kez tüm dünyayı yakabilecek bir ateşle oynuyorlar.
Mahut pis oyuncuların hedefinde yalnız Rusya yok, bir o kadar önem addedip düşmanca tavır sergilemekten çekinmedikleri Türkiye var.
İngiltere ile ABD’nin kendisine ne denli dost ve müttefik olduklarını en iyi Türkiye bilir! Bundan dolayıdır ki Türkiye yoğurdu üfleyerek yemek zorundadır.
Onlar, Türkiye’yi hâlâ ‘Enverland’ Enver Paşa’nın güdümündeki ‘Hasta adam’ ülkesi zannediyorlar. Odessa’yı, bir kez daha mürettebatlarına giydirilen Türk askeri üniformalarıyla ve göndere çekilen Türk bayraklı gemilerle bombalar ve böylece Türkiye’yi de ateşe atarız diye hesap ediyorlar!
Ondan sonra da; PKK, YPG, PYD, FETÖ ile yapamadığımızı yapar ve Türkiye’yi paramparça ederiz diye düşünüyorlar.
Türkiye’nin aynı delikten ikinci kez sokulabileceğini vehmediyorlar. Türk’e kefen biçenin ölümünün korkunç olacağını düşünemiyorlar.
İyi de Türkiye’de iktidarda, kendilerinin de dört gözle bekledikleri Jön Türkler’in (İttihat Terakki) maceraperest sergerdeleri (kötü elebaşları) yok ki.
Sayın Erdoğan gibi milletine ve devletine sevdalı, bir o kadar da cesur, temkinli, emin, akil ve gayretli bir lider var.
Dolayısıyla Türkiye, her iki tarafa da büyük bir dikkat ve özenle yaklaşıyor ve bu anlamsız savaşın bir an önce bitmesi için bütün gayretini sarf ediyor.
Şimdilik olan, zavallı Ukrayna halkına oluyor. Masum halka yapılan bu zulüm, kendi dindaşları ve hatta kendi dindaş ve milletleri tarafından yapılıyor.
İşte batının ve Rus’un insanlıktan, insani değerlerden anladığı budur. Ve bunun adı, yine kendilerine göre medeniyettir, hukuktur, insan haklarıdır.
Dua edelim de bu ateşten çıkan kıvılcımlar sınırlı kalsın ve etrafa sıçramasın. Allah saklasın, bir sıçrarsa değil bölge, tüm dünya bir anda alev topuna döner.
Yine malum o 3. Büyük Savaş’ın galibi olmaz, olmayacaktır.
İnsanlık, büyük kıyametten önce kendi kıyametini koparacak ve milyarlarca insan birbirini yiyip bitirecek; tüm dünya enkaz yığını haline gelecektir.
Biten ve tükenen insanlık, bütün bunlardan sonra yapabileceği savaşta silah olarak ok, yay ve balta kullanabilecektir.
İngiliz oyunu!
ABD’yi güdümüne alan İngiltere, sessiz ve derinden dünyadaki tüm siyasete, şeytani odaklı olarak yön veriyor. Dünyadaki gelişmelere bakıldığında, hiç kimse İngiltere’yi perdenin önünde görmez, göremez. O daima, tıpkı mafya filmlerindeki gibi ortalıkta gözükmeyen, kara gözlüklü, kucağındaki kediyi okşamakla meşgul kanlı lider rolünü üstlenir.
ABD’yi önüne katıp Ukrayna’yı Rus silahlarına karşı koyabilecek silahlarla donattılar. Yetmedi, bu silahların eğitimlerini Ukraynalı askerlere verdiler. Ardından da: ‘Yürü! Biz, AB-ABD-NATO olarak yanındayız!’ dediler.
Rusya’ya da, NATO’ya aldığımız birkaç eski Varşova Paktı ülkeleriyle yetinmeyeceğiz, hepsini alacağız diyerek onu da kışkırttılar.
Kelimenin tam anlamıyla, tavşana kaç tazıya tut diyerek; sonuçta her ikisini de bitmiş ve tükenmiş bir halde, kendi yönlendirmelerine alacaklarını hesap ettiler. Zira 2. Büyük Savaş’tan sonra da hep böyle pis oynadılar ve kazandılar. Lakin ilk defa gözlerini karartıp ‘ayı’yı oyunlarına dâhil ettiler.
Önceki aşağılık oyunlarının ve sözde başarılarının sarhoşluğuyla ateşle oynadıklarını fark etmediler.
İngiltere ve ABD akılları sıra, gözlerine kestirdikleri maşaları vasıtasıyla vekâlet savaşlarıyla işin içinden sıyrılabileceklerini zannediyor.
Belli ki Türkiye’nin güneyinde destekledikleri Kürt ayrılıkçılarla Putin’i karıştırdılar. ‘Ayı’nın severken bile muhatabını öldürdüğünü unuttular. Üstelik bu ‘ayı’ dünyanın 2. büyük nükleer gücü.
Dolayısıyla dünyanın bu en pis oyuncuları ilk kez tüm dünyayı yakabilecek bir ateşle oynuyorlar.
Mahut pis oyuncuların hedefinde yalnız Rusya yok, bir o kadar önem addedip düşmanca tavır sergilemekten çekinmedikleri Türkiye var.
İngiltere ile ABD’nin kendisine ne denli dost ve müttefik olduklarını en iyi Türkiye bilir! Bundan dolayıdır ki Türkiye yoğurdu üfleyerek yemek zorundadır.
Onlar, Türkiye’yi hâlâ ‘Enverland’ Enver Paşa’nın güdümündeki ‘Hasta adam’ ülkesi zannediyorlar. Odessa’yı, bir kez daha mürettebatlarına giydirilen Türk askeri üniformalarıyla ve göndere çekilen Türk bayraklı gemilerle bombalar ve böylece Türkiye’yi de ateşe atarız diye hesap ediyorlar!
Ondan sonra da; PKK, YPG, PYD, FETÖ ile yapamadığımızı yapar ve Türkiye’yi paramparça ederiz diye düşünüyorlar.
Türkiye’nin aynı delikten ikinci kez sokulabileceğini vehmediyorlar. Türk’e kefen biçenin ölümünün korkunç olacağını düşünemiyorlar.
İyi de Türkiye’de iktidarda, kendilerinin de dört gözle bekledikleri Jön Türkler’in (İttihat Terakki) maceraperest sergerdeleri (kötü elebaşları) yok ki.
Sayın Erdoğan gibi milletine ve devletine sevdalı, bir o kadar da cesur, temkinli, emin, akil ve gayretli bir lider var.
Dolayısıyla Türkiye, her iki tarafa da büyük bir dikkat ve özenle yaklaşıyor ve bu anlamsız savaşın bir an önce bitmesi için bütün gayretini sarf ediyor.
Şimdilik olan, zavallı Ukrayna halkına oluyor. Masum halka yapılan bu zulüm, kendi dindaşları ve hatta kendi dindaş ve milletleri tarafından yapılıyor.
İşte batının ve Rus’un insanlıktan, insani değerlerden anladığı budur. Ve bunun adı, yine kendilerine göre medeniyettir, hukuktur, insan haklarıdır.
Dua edelim de bu ateşten çıkan kıvılcımlar sınırlı kalsın ve etrafa sıçramasın. Allah saklasın, bir sıçrarsa değil bölge, tüm dünya bir anda alev topuna döner.
Yine malum o 3. Büyük Savaş’ın galibi olmaz, olmayacaktır.
İnsanlık, büyük kıyametten önce kendi kıyametini koparacak ve milyarlarca insan birbirini yiyip bitirecek; tüm dünya enkaz yığını haline gelecektir.
Biten ve tükenen insanlık, bütün bunlardan sonra yapabileceği savaşta silah olarak ok, yay ve balta kullanabilecektir.