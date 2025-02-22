İçimizdeki İrlandalılar

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Üstelik bu ülkenin hainleri, bu ülkenin ekmeğini yiyen, bu ülkenin kendilerine sağladığı imkânlarla yetişip önemli mevkileri işgal eden ve sözde aydın olan kişilerden oluşmaktadır.

Bu iğrenç halin birçok sebebi vardır ama en önemli ve asıl sebebinin eğitim olduğunu çok rahat söyleyebiliriz.

Yukarıdaki her iki cümle birbirine çelişkili gibi gözükebilir. Yani hem hainliğin sebebinin eğitim olduğunu söylüyor ve hem de hainlerin eğitimli kişilerden oluştuğunu vurguluyoruz.

Evet aynen öyle...

Osmanlının son yüzyılındaki satılmış (hain) kişilere bakın, çoğunun eğitimli üst düzey asker ve sivil bürokrat olduğunu görürsünüz. Bunlardan çoğunun ortak özelliği ‘Mason’ olmalarıdır.

Bunca eğitimli kişilerin nasıl devşirildikleri ise gerçekten muammadır.

İşin, bütün bunlardan daha vahimi ise, son iki yüz yıldır, hemen tüm hainlerin yaptıkları ihanetlerin yanlarında kâr kaldığıdır.

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Kimseden hesap sorulmadığı gibi, yaşanılan tüm felaketlerle de yüzleşmeme, tüm bu denli olumsuzlukları halının altına süpürme gibi bir alışkınlığımız var.

Bu durum, takip eden süreçlerdeki hainler için de adeta bir teşvik unsuru olup, toplumdaki hain ve hainlikler kartopu misali, yuvarlanıp büyüdükçe büyüdü ve korkunç boyutlara ulaştı.

Balkanlardaki, her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarının, tek kurşun atmadan düşmana teslim eden paşalarla, Cihan Devletimizin yıkılışına sebep olan İttihat ve Terakki Fırkası mensupların kahir ekseriyeti de masondu.

1935 yılında kapatılan Mason dernekleri, bilahare 1948 yılında (İ. İnönü dönemi) tekrar faaliyetlerine başladılar.

Maalesef yakın tarihimizi bilmiyoruz. Mesela yine İnönü döneminde ve onun talimatıyla Ticanilik tarikatının neden kurulduğunu da bilmiyoruz. Zira Kuzey Afrika’da bulunan bu tarikatın Türkiye sınırları içinde ne bir mensubu ve ne de bir tekkesi mevcut değildir.

Üstelik bu tarikatın başı olan şahıs (Kemal Pilavoğlu) CHP’den milletvekili (İnönü tarafından) adayı yapılmış lakin seçimi kaybettiğinden milletvekili olamamıştır.

Aynı Pilavoğlu’nun talimatıyla bazı karanlık tipler Atatürk heykellerini parçalayınca, TBMM, Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu çıkarmak zorunda kalmıştır.

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Sözde özendiğimiz Batı, içindeki hainleri açıklayıp cezalandırıyor, onların yaptıkları melanetlerle ilgili filmler çekiyor ve bu şekilde kamuoylarını aydınlatıyorlar.

Bizde ise, gerçeklerin üzeri en kalın şallarla örtülüp kimsenin bilmesine ve ibret almasına imkân verilmiyor.

Başka ülkeler kendi hainlerini öldürüp, diğer ülke hainlerini beslerken; biz ise baş tacı ettiğimiz hainlerimizin başka ülkelerdekilerle el ele verip ülkemizi batırmalarını seyrederiz.

Bundan dolayıdır ki, yakın tarihimizin gerçek ismi ihanetler tarihidir.

Mahut İrlandalılar gibi bir de bir o kadar ve belki de onlardan da tehlikeli içimizdeki İranlılar var!

Müsaadenizle onu da önümüzdeki yazıda ifade edelim.