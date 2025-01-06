Hep aynı oyun

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Bütün bu oyunlar hem kendi içinde hem de bütün dünyada kaos çıkarmak için. Üstelik bu oyunları kendi içinde oynadığı gibi uydusu olan tüm ülkelerde de oynatıyor.

Biz, Türkiye olarak bu oyunları çok gördük ve hemen her seferinde kaosa sürüklendik.

ABD, bütün bu pis oyunları kendi derin devleti vasıtasıyla işliyor ve işletiyor.

İşte, 11 Eylül faciasını meydana getirtip ürettiği bahane ile bölgemizi ateşe verdi. Irak’ı ve ardından Afganistan’ı işgal etti, Suudi Arabistan’ı haraca bağladı.

Yaptırmış olduğu sözde İbrahimi anlaşmalarla, bölgemizdeki ülkelerin birçoğunu İsrail’in emrine verdi. İsrail ne yaparsa yapsın, bu ülkelerden hiçbirinin sesi sedası çıkmaz, çıkamaz.

İsrail tarihin kaydettiği en vahşi soykırımı Gazze’de uyguluyor, mahut ülkelerden en ufak bir ses çıkmıyor, çıkamıyor.

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Meydanı boş bulan İsrail durur mu? Gemi azıya alarak her tarafa saldırıyor. Ne Lübnan bıraktı ne Suriye!

İsrail’in derin devleti, ABD derin devleti ile ortak çalışıyor.

Belli ki aceleleri var; Trump göreve başlamadan (20 Ocak) bölgemizi ateş topuna çevirmek istiyorlar.

ABD’nin New Orleans kentinin en işlek caddesi olan Bourbon’da bir araç kalabalığa dalıyor ve on beş kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına sebep oluyor. Olayın faili Ortadoğu kökenli Amerikan vatandaşı Şemsettin Cabbar isimli bir kişi. Aracında yapılan aramada patlayıcı madde ve DAEŞ bayrağı(!) bulunuyor.

Alın size yeni bir ‘11 Eylül’ senaryosu!

O gün hedefte Irak merkezli tüm Ortadoğu vardı, bugün ise Suriye merkezli; bu kez Türkiye dahil yine tüm Ortadoğu var!

Neden Türkiye?

Çünkü Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor; ABD ise Suriye’yi Iraklaştırmak yani bölüp parçalamak istiyor.

Destekleyip büyüttüğü, silahlandırıp eğittiği SDG’ye (PKK-YPG-PYD) alan açıp özerklik vermek istiyor.

Bahanesi hazır: Bu güçler DAEŞ’la savaşacak!

Aksi halde işte görüldüğü üzere ABD’nin sokakları bile güvende değil!

Bunun için 15 kişi değil 115 kişi ölse ne gam!

Söz konusu olan ABD’nin yüce menfaatleri olduğuna göre gerisi teferruattır.

İsrail böylece gökte aradığını yerde bulmuş oldu; Türkiye ile ABD’yi karşı karşıya getirdi.

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Rusya’nın ve İran’ın pılı pırtılarını toplayıp alelacele Suriye’den nasıl ve niçin sıvıştıklarını anladınız değil mi?

Söyleyin bakalım; ABD mi İsrail’in emrinde, İsrail mi ABD’nin emrinde?

Kırk satır mı kırk katır mı?

Vay benim köse sakalım!