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Ne diyelim; Allah akÄ±l fikir versin! Ayol! Bu yapÄ± sittin (altmÄ±ÅŸ) senedir faaliyette olup ha bire kadro yetiÅŸtirmedi mi? ErdoÄŸan iktidara geldiÄŸinde (2002), her branÅŸta yetiÅŸmiÅŸ kadrolarÄ± kucaÄŸÄ±nda bulmadÄ± mÄ±?

O vakitler vesayet dÃ¶nemiydi; baÅŸbakanlarÄ±n YAÅž (YÃ¼ksek AskerÃ® ÅžÃ»ra) kararlarÄ±na bir dahli olmuyordu, olamÄ±yordu. FETÃ– ta 80â€™li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda orduya sÄ±zarak, onlarca yÄ±l boyunca, askeriyedeki terfileri dizayn etmiÅŸlerdi.

O gÃ¼nlerin Genelkurmay baÅŸkanlarÄ± itiraf ediyor; â€˜2014 yÄ±lÄ±ndaki YAÅž kararlarÄ±yla albaylÄ±ktan tuÄŸgeneralliÄŸe terfi ettirilen 40 albayÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n FETÃ–â€™cÃ¼ olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±â€™. Bu yapÄ±, namuslu ve Ã§alÄ±ÅŸkan vatan evlatlarÄ±nÄ± sudan bahanelerle veya bin bir Ã§eÅŸit hile-desise ve hatta baskÄ± ve zulÃ¼mlerle saf dÄ±ÅŸÄ± edip, kendi insanlarÄ±nÄ± (FETÃ–â€™cÃ¼ casuslarÄ±) kurmay subay ve bilahare general yaptÄ±.

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15 Temmuzâ€™daki iÅŸgal kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da bu subaylar yaptÄ±. Tayyip ErdoÄŸanâ€™a ve onun hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± yaptÄ±. Organize olmuÅŸ bir Ã§ete bunlar; sivil ve asker her branÅŸta ve her kademedeki yetiÅŸmiÅŸ insan gÃ¼cÃ¼ bunlarÄ±n elinde idi.

Hepsinden Ã¶nemlisi asker-sivil her tÃ¼rlÃ¼ istihbarat da bunlarÄ±n elindeydi. CumhurbaÅŸkanÄ±na beÅŸ adet yaver subay Ã¶neriliyor, cumhurbaÅŸkanÄ± bunlardan birini seÃ§mek zorunda; bunlarÄ±n beÅŸi de FETÃ–â€™cÃ¼ idiyse, ErdoÄŸan ne yapabilirdi?

Bu yapÄ± ABDâ€™nin iÃ§imizdeki uzantÄ±sÄ±, devlet, tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarÄ±yla bunlarÄ±n ellerindeydi. ErdoÄŸan, iÅŸte bu paralel devlet denilen illete sÄ±zdÄ± ve onunla kÄ±yasÄ±ya savaÅŸÄ± gÃ¶ze aldÄ±.

Bunu neden anlamamakta Ä±srar ediyorlar ve haksÄ±z yere ErdoÄŸanâ€™Ä± suÃ§luyorlar?

ErdoÄŸan da tÄ±pkÄ± Ecevit, Demirel, Ã–zal, Ã‡iller, Kenan PaÅŸa ve diÄŸer Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± gibi, bu yapÄ±yÄ± bir cemaat olarak bildi ve ona gÃ¶re davrandÄ±.

Ä°ÅŸin farkÄ±na vardÄ±ktan sonra ise, dik duran ve bunlarla kÄ±yasÄ±ya savaÅŸÄ± gÃ¶ze alan yalnÄ±zca ErdoÄŸan oldu. Bunu neden gÃ¶rmezden gelip hala ErdoÄŸan suÃ§lanÄ±yor, anlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.

Ecevit de bu ibisi korudu ve kolladÄ±, hatta bu ÅŸarlatan yarÄ±n bize bir ÅŸefaat imkÃ¢nÄ± verilirse bunu SayÄ±n Ecevit iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z diye sayÄ±klÄ±yordu.

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Demirel de Ã‡iller de bunun toplantÄ±larÄ±na gidiyor, birlikte fotoÄŸraf Ã§ektiriyor ve bu yapÄ± ile ilgili olarak yabancÄ± Ã¼lke liderlerine bunlarÄ± kayÄ±rÄ±cÄ± mektuplar gÃ¶nderiyorlardÄ±.

Bu zevat, bu yapÄ±nÄ±n iÃ§yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bilse, bÃ¶yle davranÄ±r mÄ±ydÄ±?ÂErdoÄŸan, zaten yanÄ±ltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisi itiraf ediyor ve Allahâ€™tan ve milletten af diliyor. Ama asker ve sivil tÃ¼m liderlerden farklÄ± olarak, bu yapÄ±nÄ±n farkÄ±na varÄ±yor ve onlara savaÅŸ aÃ§Ä±yor.

ErdoÄŸanâ€™a karÅŸÄ± Ã¼st Ã¼ste darbeler yapan bu yapÄ± deÄŸil midir?

Bu yapÄ±ya FETÃ– adÄ±nÄ± verip kÄ±rmÄ±zÄ± kitaba koyan ErdoÄŸanâ€™dÄ±r.

Bence, siz ErdoÄŸanâ€™Ä± bÄ±rakÄ±n; bu yapÄ±yla mÃ¼cadelede asÄ±l ErdoÄŸanâ€™dan sonrasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n!