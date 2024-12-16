FETÖ’nün zararı -4

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FETÖ’nün devlet ve millet hayatımızda işlediği cinayetler, çevirdiği dolaplar, yıkadığı on binlerce ışıltılı beyinler, hemen her yerin giriş sınav sorularını çalarak yedikleri kul hakları ve en son olarak da devlet ve millet hayatımıza alenen kastetmeleri asla unutulmamalı ve affedilmemelidir.

F. Gülen iblisi de tıpkı selefi casus Cemaleddin-i Efgani’nin yapmak istediği gibi, dinin boynunu, dinin içinden gözükerek ‘kendi kılıcıyla’ yani sözde din adamı vasıtasıyla vurmak istedi. Kendilerini cemaat diye tanıttıklarından yapmış oldukları iğrençlikler diğer tüm cemaatlere de teşmil edilmiş oldu.

Bunlar gibi olmasalar da bunların yaptıklarının binde birini yapmamış olsalar da adları cemaat olduğu için halkın nefretini mucip oldular.

Yüce dinimiz insanları tasnif ederken, en kötü insanın ‘kötü din adamı’ olduğunu söyler. Yani dünyası için ahiretini veren F. Gülen gibi satılmış hokkabazlar. Bunlar için sevgili Peygamberimiz (Aleyhisselam) şöyle buyurmuştur: “Kötü din adamları cehennem ehlinin köpekleri olacaktır.”

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Bunlar öylesine adi, soysuz, pespaye ve rezil kişilerdir ki cehennemde bile ehil olarak bulunamayacak, oradakilerin köpekleri olarak en şiddetli azabı tadacaklardır.

FETÖ’nün dinimize verdiği zarar, cemaatlerin kötü bilinmesiyle sınırlı değildir; dindarlar (!) bunları yaparsa deyip tüm kepazelikleri mübah görenlere ne demeli?

FETÖ’nün rezilliğinden sonra Türkiye’mizde de ateistler ve deistler haddinden fazla çoğalmıştır.

FETÖ’nün diğer en büyük ihaneti ise Türk aile yapısına olmuş, o mukaddes ocak FETÖ’cülerin yüzünden parçalanmış, evlatlar birbirlerine, babalar evlatlara veya evlatlar babalar düşman edilmiştir.

FETÖ’cü olup, babasını sırf F. Gülen’i sevmediği ve onun yoluna girmediği için öldürmek isteyen evlatlar var. Aynı şekilde evladını öldürmek isteyen babalar var.

Aileleri parçalayan ve birbirlerine düşman eden bu denli bir ayrılığı hangi düşman yapabilir?

İşte FETÖ bunu yaptı; ‘Ocaklarına ateşler düşsün!’ diye beddua ettiği konu gerçekte parçaladığı ailelerde vuku buldu.

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Sözde din diye birbirlerine düşman kesilenlerin dine bakış açıları nasıl olur?

Bunlara zamanında gerekli cevapları vermeyen ve milletimizi gerçek dini bilgilerle aydınlatmayan Diyanet’in ve dini kurumların vebali çok büyüktür.

Çok açık söylüyoruz; bu vebal öyle altından kalkılacak bir günah değildir.

Bu durumun sorumluları olan Diyanet, YÖK (İlahiyat Fakülteleri), İmam-Hatip Okulları ve dini cemaatler aynı vebal altındadır.

Zira Mecelle’mizde bir kaide vardır: ‘Def’i mazarrat, celbi menafiden evladır’ yani zararlı olanı gidermek, fayda elde etmekten daha önceliklidir. Dinimizde bile önce haramlardan sakınmak ondan sonra farzları ifa etmek ehemmiyet arz eder.

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Şimdi sorarım size; bu kurum ve kuruluşlardan hangisi milletimizi bu hain yapıdan dolayı uyardı? Bir çift laf etti veya herhangi bir bildiri yayınladı?