FETÖ tehlikesi geçmedi!

Dünya üzerinde bizim kadar ikinci bir tuhaflıklar ülkesi yok. Geçen asrın başlarında en güçlü 3-5 ülkeden birisiydik. Neredeyse tüm dünya birlik olup üzerimize çullandılar. İmparatorluğumuz paramparça edildi.
Osmanlı topraklarının üzerinde her birisi diğerine düşman, hepsi de Osmanlı’ya (Türk’e, Türkiye’ye) düşman edilerek 50’ye yakın ülke oluşturdular.
Bunlar sözde bağımsız ama gerçekte hiçbirisi bağımsız ve bağlantısız değil, hepsi uydu konumunda.
Türkiye’nin asıl tuhaflığı ise gerçek dostunun olmaması şöyle dursun, dost ve müttefiki olan ülkelerle savaş halinde olmasıdır.
Bakınız: Türkiye bunca darbeler yaşadı, her bir darbenin arkasında dost ve müttefikimiz olan ülkeler vardı. Darbelerin en alçağı ve insafsızı, Meclis’in bombalandığı ve kardeşin kardeşe kırdırılmak istendiği 15 Temmuz 2016’daki FETÖ ayaklanmasıydı.
Zira düşman, bize kast edecek düşmanı içimizden seçmiş ve yine içimize yerleştirmişti. Sinsi düşmanlığın devletin kılcallarına değin nüfuz ettirildiği bu denli kahpesine tarih tanıklık etmiş değildir.
Türkiye’nin talihsizliğine bakın ki, PKK/PYD/YPG, DHKP-C ve en tehlikelisi FETÖ ile mücadele eden Türkiye, gerçekte bunların sahipleriyle, başta ABD olmak üzere Batılı müttefikleriyle savaşıyor.
Tıpkı sırtlan sürüleri gibiler; dün de yedi düvel olarak üzerimize çullanmışlardı, bugün de hepsi birden üstümüze üstümüze geliyor.
FETÖ elebaşı ABD’de ikamet ediyor, FETÖ militanları başta ABD olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde cirit atıyor. Tüm bu ülkeler, bir yolunu bulup kaçan ve kendilerine sığınan tüm asker ve sivil sığınmacılara kucak açtılar ve oralarda melanetlerini sergilemelerine göz yumuyorlar.
Geçenlerde savcılarımız çok önemli bir bilgiye ulaştılar: Genelkurmay İstihbaratı’nın başında bulunan Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubayı (M.K.) FETÖ’cü çıktı.
Normal olarak istihbarattan gelmesi gerekli bu bilgiye savcı, yürüttüğü bir soruşturmada sanık ifadesi üzerinden ulaşıyor.
En az yarım asırlık bir gizli yapılanmadan bahsediyoruz; bu öyle sabahtan akşama bitirilebilecek bir örgüt değil.
Elli senedir herkesten kendini gizleyebilmiş bu örgüt, belli ki ‘Haşhaşiler’ gibi çok iyi saklanabiliyor.
Şu halde, daha düne kadar her kurum ve kuruluşta cirit atan bu örgüt mensupları buharlaşıp uçmadıkları gibi, yer yarılıp yerin içine de girmiş değiller; hâlâ içimizdeler.
Yakalanıp, yargılanıp hüküm giyenler ve yargısı devam edenler, bilinen yapılanmasıyla sadece devede kulak mesabesinde.
Her biri bulunduğu yere göre Atatürkçüden daha Atatürkçü, dindardan daha dindar, şu veya bu partiliden daha çok o partili... Bukalemun tipler.
Özellikle TSK (Jandarma dahil) ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları (silah taşıyan kamu görevlileri) FETÖMETRE’den geçirilmek için daha ne bekleniyor?
Beş-on savcıya işi havale edip dünya çapındaki bu ihanet şebekesinden kurtulabileceğimizi mi zannediyoruz?
Etkili ve yetkililere en yüksek perdeden bir kez daha haykıralım ve diyelim ki: Acınacak hale düşmeden, acımadan, işin gereğini yapın!
Yapın ki, milletçe yarınlara umutla bakabilelim.
FETÖ tehlikesi geçmedi!
Dünya üzerinde bizim kadar ikinci bir tuhaflıklar ülkesi yok. Geçen asrın başlarında en güçlü 3-5 ülkeden birisiydik. Neredeyse tüm dünya birlik olup üzerimize çullandılar. İmparatorluğumuz paramparça edildi.
Osmanlı topraklarının üzerinde her birisi diğerine düşman, hepsi de Osmanlı’ya (Türk’e, Türkiye’ye) düşman edilerek 50’ye yakın ülke oluşturdular.
Bunlar sözde bağımsız ama gerçekte hiçbirisi bağımsız ve bağlantısız değil, hepsi uydu konumunda.
Türkiye’nin asıl tuhaflığı ise gerçek dostunun olmaması şöyle dursun, dost ve müttefiki olan ülkelerle savaş halinde olmasıdır.
Bakınız: Türkiye bunca darbeler yaşadı, her bir darbenin arkasında dost ve müttefikimiz olan ülkeler vardı. Darbelerin en alçağı ve insafsızı, Meclis’in bombalandığı ve kardeşin kardeşe kırdırılmak istendiği 15 Temmuz 2016’daki FETÖ ayaklanmasıydı.
Zira düşman, bize kast edecek düşmanı içimizden seçmiş ve yine içimize yerleştirmişti. Sinsi düşmanlığın devletin kılcallarına değin nüfuz ettirildiği bu denli kahpesine tarih tanıklık etmiş değildir.
Türkiye’nin talihsizliğine bakın ki, PKK/PYD/YPG, DHKP-C ve en tehlikelisi FETÖ ile mücadele eden Türkiye, gerçekte bunların sahipleriyle, başta ABD olmak üzere Batılı müttefikleriyle savaşıyor.
Tıpkı sırtlan sürüleri gibiler; dün de yedi düvel olarak üzerimize çullanmışlardı, bugün de hepsi birden üstümüze üstümüze geliyor.
FETÖ elebaşı ABD’de ikamet ediyor, FETÖ militanları başta ABD olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde cirit atıyor. Tüm bu ülkeler, bir yolunu bulup kaçan ve kendilerine sığınan tüm asker ve sivil sığınmacılara kucak açtılar ve oralarda melanetlerini sergilemelerine göz yumuyorlar.
Geçenlerde savcılarımız çok önemli bir bilgiye ulaştılar: Genelkurmay İstihbaratı’nın başında bulunan Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubayı (M.K.) FETÖ’cü çıktı.
Normal olarak istihbarattan gelmesi gerekli bu bilgiye savcı, yürüttüğü bir soruşturmada sanık ifadesi üzerinden ulaşıyor.
En az yarım asırlık bir gizli yapılanmadan bahsediyoruz; bu öyle sabahtan akşama bitirilebilecek bir örgüt değil.
Elli senedir herkesten kendini gizleyebilmiş bu örgüt, belli ki ‘Haşhaşiler’ gibi çok iyi saklanabiliyor.
Şu halde, daha düne kadar her kurum ve kuruluşta cirit atan bu örgüt mensupları buharlaşıp uçmadıkları gibi, yer yarılıp yerin içine de girmiş değiller; hâlâ içimizdeler.
Yakalanıp, yargılanıp hüküm giyenler ve yargısı devam edenler, bilinen yapılanmasıyla sadece devede kulak mesabesinde.
Her biri bulunduğu yere göre Atatürkçüden daha Atatürkçü, dindardan daha dindar, şu veya bu partiliden daha çok o partili... Bukalemun tipler.
Özellikle TSK (Jandarma dahil) ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları (silah taşıyan kamu görevlileri) FETÖMETRE’den geçirilmek için daha ne bekleniyor?
Beş-on savcıya işi havale edip dünya çapındaki bu ihanet şebekesinden kurtulabileceğimizi mi zannediyoruz?
Etkili ve yetkililere en yüksek perdeden bir kez daha haykıralım ve diyelim ki: Acınacak hale düşmeden, acımadan, işin gereğini yapın!
Yapın ki, milletçe yarınlara umutla bakabilelim.