Erdoğan’ın mücadelesi -3

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Erdoğan’dan önce Türkiye 81 vilayetiyle istisnasız köy görünümündeydi.

Türkiye’nin her yerinde elektrikler günde 8-10 saat kesiliyordu. Bu denli verimsizlik yüzünden bir sürü fabrika sökülerek başka ülkelere taşınmıştı. Şehirlerimizin su problemi ayyuka çıkmıştı; Erdoğan’ın tüm belediye başkanlarına talimatı, şehrinizin su meselesini halletmeden makamınıza oturmayın şeklindeydi.

Milletvekili olduğum dönemde, Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanları sınıf arkadaşlarımdı. Karayolu ile Ankara veya İstanbul istikametinde giderken, hemen her seferinde bu illerden geçerken kendilerini aradım, bir kez olsun makamlarında bulup bir kahvelerini içemedim.

Ne zaman arasam, bir dağ köyünde, içme suyu isale hatları için çalışmakta olduklarını söylediler.

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Şehirlerarası ve şehir içi yollarımızın nereden nereye geldiği cümle alemin malumudur. Eskiden Avrupa yollarına imrenirdik, oralardaki otobanları anlata anlata bitiremezdik. Şimdi ise, Avrupalılar Türkiye’deki yollara imreniyor ve anlata anlata bitiremiyorlar.

Burada bir parantez açıp soralım: AK Partili belediyelerin şehirlerini getirdikleri halleri ortada; onca zamandır yerelde belediye başkanlıklarını elinde bulunduran CHP’li başkanların bir dikili çubukları oldu mu? İzmir’de insanlar, yerdeki su birikintisindeki elektriğe kapılarak can verdi.

Yıllardır CHP’nin elinde olan İzmir mega bir köy görünümünde!

Demek ki neymiş, at binenin kılıç kuşananın!

CHP’li belediyelerin yapmadığı hizmetleri bile (su, doğalgaz, yol vb.) merkezi hükümet (Bakanlıklar) yaparak, şehirlerimizi ayıplı hallerinden kurtardılar.

Düşünebiliyor musunuz; merkezi hükümet kentlerimizde şehir hastaneleri yapıyor, bu hastanelerin ulaşımını sağlayacak yolları bile CHP’li belediyeler yapmadı, yapmıyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehir içindeki yolları yaparak, bu rezaletin önüne geçti. CHP’li belediyelere kalsa, kentlerinde şehir hastanesi yapıldı ama hastanenin yolu yok, yapmaya da gerek yok. Hastane var, ulaşımı yok!

AK Parti iktidarlarıyla köylerimiz, Büyükşehirlerde mahallelerimiz asfalt yüzü gördü. Milletimiz onlarca yıl boyunca tozu toprağı soludu. Şehirlerde asfalt yapmayan zihniyetin, köyler aklına mı gelecekti?!

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Tüm vatan sathı bir bütün olarak ele alındı ve kuzeyden güneye batıdan doğuya memleketin her bir köşesi bayındır hale getirildi.

Artık Türkiye’nin en ücra köşeleri bile ya otobanlarla veya bölünmüş yollarla birbirini bağlı. Yol medeniyetse -ki, öyledir- Türkiye dört bir köşesiyle medenidir.

Sadece karayolları değil, 62 ilimizdeki havaalanları ile de havayolu halkın yolu yapıldı.

Şu an 11 ilimiz (İstanbul, Ankara, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Konya, Karaman, Kırıkkale, Yozgat, Sivas) hızlı trenin çelik ağlarıyla örüldü. 16 ilimiz de projelendirilip yatırım kapsamına alındı (Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, İzmir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Niğde, Aksaray, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep).