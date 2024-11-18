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Erdoğan neden dünya lideridir (4)

#Recep Tayyip Erdoğan#İTO#ABD

Recep Tayyip Erdoğan ‘kültürel dönüşüm’ ve ‘kültürel etki alanı’ üretme ve geliştirmede de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek ‘başarılı’ lideridir.

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Küreselleşmenin ve iletişim ağlarının getirdiği tahribat, ‘tekilleştirme’ , ‘benzeştirme’ ve hatta ‘aynılaştırma’ çabalarının geldiği insanlığa aykırı karmaşa ortadadır. Birbirine benzeyen şekilde ‘olmaya’ çalışan, cerrahi operasyonlarla aynı tipe kavuşan, cinsiyetsizleştirme ve bayağılaştırma saldırısı altındaki insanlığa, geniş bir coğrafyada milli, manevi değer aktarmaya çalışan bir bakış açısı ve lideri... Zorluk derecesine bakın!

Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin kültürel etki alanı üretme ve genişletme konusundaki somut ve net bir sonucuna dikkat çekelim; Türk müziği ve dizi sektörü küresel oyuncu olmuştur. Pek tabii, rahmetli Özal ile başlayan özel televizyon sürecinin en son noktası bu olmakla beraber çeşitli bakanlıklar ve ticaret odalarının (İTO) daimi desteği bu sektörlerin gücünü geliştirmiştir.

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Bugün Recep Tayyip Erdoğan, Türk turizmi, Türk dizileri, Türk mutfağı evrensel bilinirliği ve marka gücü olan konumdadırlar.

Türkiye’nin kültürel etki alanı genişlemese daha 1990’larda pembe dizi satın aldığımız Latin Amerika ülkelerinde (Brezilya ve Arjantin) Türk dizileri izlenmez, ABD’nin burnunun dibinde Türkiye sempatisi oluşan milletler oluşmazdı.

Düne kadar AB ülkelerinden bazılarına mahkûm ve ucuz şekilde satılarak hayat bulan Türk turizmi, bu kültürel etki alanının pazarlamaya etkileri olmasa bugün ne ziyaretçi, ne kişi başı harcama ve ne de milliyet sayısı açısından artış gösteremezdi.

Türkiye’nin bu son dönemde Afrika ile tesirli diplomatik ilişki geliştirmesi, diplomatik misyon varlığını arttırması, Afrikalı öğrencilere de kapıları açmasının bugün ve dahası yarınlarda nasıl bir büyük gücün işareti olduğu ortadadır.

Dijital emperyalizmin dijital köleler meydana getirmeye çalıştığı bu çağda, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, adeta ‘uyuyan’ TRT’yi de ayrı bir etki gücü merkezine dönüştürme yolunda önemli aşamalar kat etmiştir. TRT World henüz bir BBC gibi olamamışsa da TRT Arabi izlenen ve ciddiye alınan bir konuma yükselmiştir.

TİKA eliyle ecdadın tarihi varlık izleri yeniden restore edilmiş, bir çok ülkede insanlığa bırakılan Türk mirası yeniden  ‘var’ kılınmış, Türk izleri ölümsüzleştirilmiştir.

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Genleşmesini devam ettirecek bir ülkenin yeniden inşasındaki, kurucu unsur AK Parti ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün bu adımları bir ‘bütünlük’ içinde attığını söylemek hakşinaslık teslimiyetidir.

Her ne kadar halen Türk arama motoru, Türk dijital uygulama platformu gibi alanlarda dış etki ve dijital bağımlılık noktasından kurtulmamış olsak da bunların da bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum.

Türkiye son 20 yılda kültürel dönüşüm ve kültürel etki alanı genişletmesi ile rahatlıkla ifade edebileceğimiz Türkiye Yüzyılı kavramının temelinde sağlam bir yapı kurmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı, şuurlu, dirayetli ve kimlikli duruşu; yerel siyasi figür olmaktan küresel aktör olmaya yükselişinde bu kültürel etki alanı da taşıyıcı unsurlardandır.

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Türkiye’nin her türlü stratejik işbirliği, hangi alan olursa olsun diğer ülkelerle ikili ilişkileri bu kültürel etki alanının sayesinde daha da kolaylaşmıştır.

Bütün bu vizyonu dur duraksız nakış gibi işleyen bir liderin, kültürel dönüşümle yönlendirdiği toplum, kültürel etki alanı ile etkilediği insanlık ve milletler ile Türkiye’nin yarını için büyük bir istikrar ve güce sağlam zemin kurduğu açıktır.

Kayıkçı kavgası zihniyetinden ve bağnazlıktan uzak değerlendirme yapabilme olgunluğunda olanlar bunu göreceklerdir.

#Recep Tayyip Erdoğan#İTO#ABD
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