Dünya yeniden kurulurken

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Yutturulmaya çalışılan; kölelik kalktı ve artık tüm insanlar özgür bireylerdir ve her bir insan tüm insan hak ve hürriyetlerine sahiptir söylemi en büyük yalanlardandır.

Malum emperyalizmin en tepe noktasında (kuklacı misali) Siyonizm bulunmaktadır. Siyonizm’i Batı kendi elleriyle ve sözde Müslümanlara karşı kurup geliştirdi. Ama farkında olmadan öylesine bir canavar oluşturdu ki tüm dünya ile beraber kurucusu olan Batı’yı da hegemonyası altına aldı.

Artık dünyada sadece Siyonizm’in borusu ötmektedir. Mahut borunun nasıl öttüğünü ise Gazze’de gördük; İsrail tüm insani değerleri yitirerek vahşetin her türlüsünü sergiledi ve sergilemeye devam ediyor; sözde medeniyetin banisi geçinen tüm Batılı ülkeler ise ya bu vahşete destek olmakta ya da seyirci kalmaktadır.

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ABD’ye bakınız; giden Biden yönetimi ile gelen Trump yönetimi arasında Siyonizm’e hizmet ve onun emrine amade olmak açısından en ufak bir fark yoktur.

Biden yönetimi İsrail’e verdiği silahlarla Gazze’de taş üstünde taş bırakmadı; 70 bine yakın masum ve savunmasız insanı hunharca katletti, yeni gelen Trump da silah yardımına aynı şekilde devam ederek; Gazze halkını Mısır ve Ürdün’e tehcire zorlamaktadır.

İşte milenyum çağının medeniyetinin geldiği nokta budur ve bu durum medeniyet yerine soysuzluğun ve vahşetin ta kendisidir.

Bütün bu haksızlıkları dillendirebilen ve karşı çıkan ve diğer tüm liderleri de karşı çıkmaya çağıran tek bir lider var; o da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Zira Erdoğan, 2009 yılında Davos’ta tüm dünyaya İsrail Cumhurbaşkanı’nın gözünün içine bakarak, “One minute” diyerek bebek katili olduklarını haykırmıştı.

İslam ülkeleri dahil Batılı hiçbir ülke sesini çıkaramıyor. Bunun da yegâne sebebi anılan tüm bu ülke yönetimlerinin Siyonizm’in emrinde olmasındandır. İngiltere de böyledir, Fransa da Suudi Arabistan da Mısır da İtalya da Almanya da...

Dünya üzerinde bu bozuk düzenin, bu altta kalanın canı çıksın sisteminin daha fazla gidemeyeceği ve dünyanın yeniden kurulması gerektiği bedihi (apaçık) bir hakikattir.

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Nitekim Trump gelir gelmez taşları yerinden oynattı; NATO ülkesine ait olmasına rağmen Grönland’ı, aynı şekilde Kanada’yı ve Panama Kanalı ile Meksika Körfezi’ni istemektedir.

Bu denli bir pervasız ve küstahça çıkışı hiçbir ABD başkanı yapmamıştı.

Bu da demektir ki dünyamız önümüzdeki süreçte çok büyük olaylara gebedir.

Sular bulanmadan durulmaz derler; dünya üzerindeki suların ne kadar bulanacağını ve insanlık adına kayıpların ne boyutta olacağını yaşayıp göreceğiz.

Şu kadarını söyleyelim ki bu gidiş hiç de hayra alamet değil!

Başta Trump ve ABD için!