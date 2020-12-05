Din ve bilim

Kurt dumanlı havayı sever.

ABD’de başkanlık seçim yapıldı. Seçimlerden önce, Türkiye için hiç de iyi rüya görmeyen ve bunu pervasızca dillendiren Biden’ın başkanlığı kesinleşmiş gibi.

Biden, sıradan veya günün politikacısı değil; kırk yıllık siyasetçi derler ya, o cinsten biri. Önceki dönemde de Obama’nın başkan yardımcılığını yapmıştı.

Obama, Afrika kökenli bir siyahi idi ve bu ABD tarihinde bir ilkti. Demokratlar onu tesadüfen getirmediler; onun gelişiyle hem içerinin, hem dışarısının gazı alındı, ayrıca bir taşla onlarca kuş vuruldu.

Bir siyahi başkanın gelişiyle tüm dünyaya umut pompalandı lakin o saman altından su yürüten ve tek kelime ile kaos üreten politikalarıyla tüm dünyayı sükût-u hayale uğrattı.

İşte Biden, ABD’nin dünya üzerinde oluşturduğu tüm bu karışıklıkların baş mimarıdır.

Biden’ı başkanlık koltuğuna oturtanlar, ABD’nin her taşın altında olmasını isteyen güçlerdir. Bunlar belli ki ABD’yi dışa açacak ve yeniden eski şahin politikalarına döndürecektir.

Taç başı akıllandırır derler ancak bu başa tacı giydirenlerin iyi niyetli olmadıklarını şimdiye kadarki icraatlarından biliyoruz.

Bakınız: Daha koltuğa oturmadan, bu boşluktan (dumanlı havadan) istifade ile dünyanın çeşitli yerlerinde (özellikle ABD’nin hedefindeki ülkelerde) beklenmedik hadiseler olmaktadır.