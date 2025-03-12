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Dijital eğitim

#Özel Okul#M. Bilal Macit#Yusuf Tekin

Türkiye’de dönem dönem ‘hırpalanan’ özel okullar esasında devletin üzerinden önemli yükler almaktadır.

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Oysa ‘özel’ olmaları nedeniyle bu okulları da (hastaneler gibi) katı ticarethaneler olarak algılıyoruz. Bunu acilen düzeltmemiz gerekiyor, sonraki yazıda ele alacağım.

139. Bâb- ı Âli Toplantıları’nda Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit’in verdiği bilgiler ve sayılar çok ilham verdi.

Özel okulların, dijital ve yenilikçi teknolojilerde ülkemizin geldiği yeri, Bakanlığın vizyonunu takdir ile takip ettim.

Prof. Dr. Yusuf Tekin liderliğindeki Milli Eğitim Bakanlığı’nın yenilikçi teknolojiler konusunda ‘dönüşümcü’ bir yaklaşım ile gerçekleştirdiği çalışmalar yakında dünya çapında ilgi odağı olacağa benziyor.

Bakan’ın Türkiye’nin coğrafi büyüklüğü ve sayısal ölçeği ile Finlandiya’nın kıyaslanmasının ‘eşdeğer’ olamayacağı görüşüne katılıyorum. Nitekim Türkiye bu boyutuna rağmen Fatih Projesi ile dijital eğitimde en güçlü altyapısı olan ülkelerin başında geliyor. Nasıl pandemi de şehir hastaneleri olmasaydı daha fazla vefat gerçekleşirdi, hükümetin yıllarca önce dijital eğitim altyapısını kurması da ‘uzaktan eğitimde’ bize kolaylıklar sağladı. Düşünsenize 1970 ve 1980 başlarında Yay Kur adıyla yapılan televizyonla eğitim ne büyük ‘nimetti’ ve şimdi neredeyiz!

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Milli Eğitim Bakanlığı dijital kullanıma sunduğu ve işlevi, hedef kitlesi farklı birçok web ve app tabanlı yazılım ile hizmet veriyor.

Türkiye’de özel eğitim sektörü dershanecilik, test yayıncılığı derken dijital ve yenilikçi eğitim işlerinde de başarılı projeler geliştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın start-upları uluslararası arenaya taşımada katkısı ortaya giderek büyüyecek bir değer çıkaracak.

Yenilikçi eğitim teknolojileri alanındaki her çaba önümüzdeki yakın dönemde Türkiye’nin dost, müttefik ve kardeş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkenin eğitim altyapısını da dönüştürmesine yol açacak.

Dijital emperyalizm ülkeler için ulusal güvenlik tehdididir. Türkiye’nin geliştirdiği dijital eğitim altyapılarının ‘paylaşıma’ açık hale getirilmesi dijital emperyalizmle mücadelede önemli bir ‘zırh’ oluşturacaktır.

Türkiye, dar kafalı, ‘olmazcı körlerin’ asla göremeyeceği, görse de anlayamayacağı şekilde kendi kabuklarını kırmış gelişiyor.

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Düşünsenize yakın bir tarihte 60 - 70 ülkenin eğitim altyapısı dijital olarak birbiriyle uyumlu, eşzamanlı güncellenerek gelişen halde çalışıyor...

Ve anahtar bizde!

Halisane çalışınca olur! Olmaktadır da...

#Özel Okul#M. Bilal Macit#Yusuf Tekin
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