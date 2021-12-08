Devletlerarası ilişkiler

Sittin senedir iktidar yüzü görmeyen ve bu gidişle bir sittin sene daha iktidara gelemeyecek olan, bizdeki sorumsuz ve kirli muhalefet yüzünden siyaset arenası tek kelime ile kokuştu.

Malum Türkiye’miz; yaşadığı coğrafya, sahip olduğu tarih ve her daim hak ve hakikati savunması yüzünden emperyalist ülkelerin hedefi olmuştur.

Bu durum dün de böyleydi, bugün de böyledir.

Bu yüzden Türkiye’mizde dert ve belalar bitmez, biri biterse derhal yenisini ikame ederler.

Türkiye düşmanları, ileriye doğru adım atmamızı ve kalkınmamızı asla istemezler. Zira Türkiye kalkınır ve bir güç olarak varlığını sürdürürse başlarına ne geleceğini bilirler!

Tıpkı dün olduğu gibi.

Böyle bir Türkiye, mazlumların sığınağı olmakla kalmaz, zalimlerden zulümlerinin hesabını da sorar. Oysaki onlar: ‘Altta kalanın canı çıksın!’ sistemlerinin, sorgusuz-sualsiz devam etmesini isterler.

Kendilerinden hesap soracak Bir ‘Molla Kasım’a asla tahammülleri yoktur.

Eşek arısı kovanlarına kimsenin çomak sokmasını istemezler.